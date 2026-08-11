D-BOX enregistre des redevances records alors que l'effet de levier opérationnel propulse la rentabilité du premier trimestre

Les redevances atteignent un sommet record de 5,0 millions de dollars, générant un BAIIA ajusté1 de 4,3 millions, soit une marge de 32%

Faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2027

Redevances records de 5,0 millions de dollars

Revenus totaux de 13,4 millions de dollars

BAIIA ajusté 1 de 4,3 millions de dollars

de 4,3 millions de dollars Résultat net de 2,9 millions de dollars

MONTRÉAL, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2027, soit la période de trois mois close le 30 juin 2026.

Le trimestre a été marqué par une amélioration favorable de la composition des revenus de D-BOX, les revenus récurrents provenant des droits d'utilisation, de location et d'entretien ayant progressé de 25 % pour atteindre un sommet record de 5,0 millions de dollars. L'apport accru des revenus de redevances a permis d'accroître la marge brute de trois points de pourcentage et de générer une croissance de 28 % du BAIIA ajusté, malgré une hausse des revenus totaux limitée à 3 %.

« Ce trimestre confirme la solidité de notre modèle d'affaires. Les revenus de redevances ont atteint un sommet historique et, avec une croissance de près de 18 % de notre parc installé au cours de la dernière année, nous constatons que l'effet de levier opérationnel que nous avons bâti se traduit par une amélioration des marges et de la rentabilité. Chaque nouvel écran que nous ajoutons renforce l'assise qui transforme l'élan du box-office en redevances à marge élevée », a déclaré Naveen Prasad, PDG de D-BOX.

Nos revenus totaux ont augmenté de 3 % d'un exercice à l'autre pour atteindre 13,4 millions de dollars, tandis que le BAIIA ajusté1 a progressé de 28 % pour s'établir à 4,3 millions de dollars. Le résultat net avant impôts sur le résultat a bondi de 51 % pour atteindre 2,9 millions de dollars. Ces résultats solides ont permis de renforcer davantage notre bilan et d'accroître notre flexibilité financière, positionnant D-BOX pour appuyer nos clients au moyen de solutions de financement et pour tirer parti des occasions stratégiques qui se présenteront.

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1 Voir la section « Indicateurs de performance financière non conformes aux normes IFRS et autres »



Résultats d'exploitation

Les revenus totaux du trimestre ont augmenté de 3 % pour s'établir à 13,4 millions de dollars, comparativement à 13,0 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus provenant des droits d'utilisation, de location et d'entretien ont augmenté de 25 % pour atteindre 5,0 millions de dollars, sous l'effet combiné d'une hausse de 11,2 %2 du box-office national nord-américain et d'une hausse de 17,8 % du parc installé de la Société, ce qui a élargi la base d'écrans générant des revenus récurrents de licences et d'entretien.

Les revenus de ventes de systèmes ont diminué de 7 % pour s'établir à 8,4 millions de dollars, comparativement à 9,0 millions de dollars. Par groupe de clients :

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre de trois mois clos Exercice 2027 2026 Var.

($) Var.

(%) Revenus Ventes de systèmes Salles de cinéma 3 697 4 081 (384 ) (9 %) Simulation et formation 1 757 2 179 (422 ) (19 %) Simulation de course 2 323 2 301 22 1 % Autre 647 483 164 34 % Total des ventes de systèmes 8 424 9 044 (620 ) (7 %) Droits d'utilisation, de location et d'entretien ("redevances") 4 978 3 994 984 25 % Revenus totaux 13 402 13 038 364 3 %



Le bénéfice brut a augmenté pour s'établir à 7,9 millions de dollars, comparativement à 7,3 millions de dollars, et la marge brute s'est améliorée pour atteindre 59 %, contre 56 %. Cette amélioration reflète une proportion accrue de revenus à marge élevée provenant des droits d'utilisation, de location et d'entretien dans la composition des revenus, ainsi qu'une contribution moindre des ventes de systèmes pour le cinéma, à marge plus faible.

Les charges d'exploitation totales ont diminué de 6 % pour s'établir à 5,0 millions de dollars, passant ainsi de 41 % des revenus l'année précédente à 38 %. Les frais de recherche et développement ont diminué de 7 % pour s'établir à 1,3 million de dollars à la suite d'un réalignement des priorités de projets vers les initiatives à plus fort impact. Les frais de vente et de marketing ont augmenté de 5 %, principalement en raison d'une hausse de la rémunération à base d'actions hors trésorerie; les frais d'administration ont pour leur part diminué de 16 %, en raison d'une augmentation de 0,3 million de dollars de la rémunération à base d'actions, contrebalancée par une réduction de 0,6 million de dollars des salaires et avantages sociaux.

Le résultat net du trimestre s'est établi à 2,9 millions de dollars, ou 0,013 $ par action de base et 0,012 $ par action diluée, comparativement à 2,0 millions de dollars, ou 0,009 $ par action de base et diluée, un an plus tôt. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance des revenus provenant des droits d'utilisation, de location et d'entretien et à l'amélioration de la composition des revenus qui en résulte.

Compte tenu de la variabilité et de la saisonnalité inhérentes aux ventes trimestrielles, nous continuons de souligner l'importance d'évaluer la performance de la Société sur une base de douze mois consécutifs.

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2 Selon https://www.boxofficemojo.com/

Liquidités et ressources en capital

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 17,8 millions de dollars au 30 juin 2026, comparativement à 17,6 millions de dollars au 31 mars 2026. Le fonds de roulement a augmenté de 2,9 millions de dollars pour atteindre 27,6 millions de dollars, et les capitaux propres ont augmenté de 3,2 millions de dollars pour atteindre 37,9 millions de dollars, principalement en raison du résultat net de la période.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont établis à 1,0 million de dollars, comparativement à 2,8 millions de dollars un an plus tôt, l'écart étant attribuable aux mouvements du fonds de roulement, notamment une hausse des comptes clients liée au calendrier des sorties de fin de trimestre, une augmentation des stocks pour soutenir la demande croissante, ainsi qu'une diminution des comptes fournisseurs et charges à payer. Les flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement se sont établis à 0,2 million de dollars et les flux de trésorerie affectés aux activités de financement à 0,6 million de dollars, ces derniers reflétant les remboursements prévus de la dette et des contrats de location ainsi que les rachats d'actions décrits précédemment.

Le total des créances liées aux contrats de location-financement a augmenté de 0,4 million de dollars pour atteindre 1,7 million de dollars, ce qui reflète l'adoption croissante des solutions de financement de D-BOX, permettant aux partenaires exploitants de déployer des systèmes haptiques avec un capital initial réduit.

Information financière supplémentaire - non auditée

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre de trois mois clos Exercice 2027 2026 Var. (%) Revenus totaux 13 402 13 038 3 % Marge brute 7 922 7 316 8 % Dépenses d’exploitation 5 042 5 339 (6 %) Bénéfice opérationnel 2 880 1 977 46 % BAIIA ajusté1 4 257 3 328 28 % Charges financières (produits financiers) (58 ) 25 (332 %) Résultat net 2 940 1 952 51 % Résultat de base par action 0,013 0,009 50 % Résultat dilué par action 0,012 0,009 44 % Marge brute 59 % 56 % 3 p.p. Dépenses d’exploitation en % des revenus totaux1 38 % 41 % (3 p.p.) Marge d’exploitation1 21 % 15 % 6 p.p. Marge BAIIA ajustée1 32 % 26 % 6 p.p. Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 1 016 2 829 (64 %) Au 30 juin

2026 31 mars

2026 Dette totale1 278 323 Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 828 17 585 Trésorerie nette (dette nette)1 17 550 17 262 BAIIA ajusté (DDM)1 16 452 15 523



Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société et le rapport de gestion de l’entreprise en date du 11 août 2026. Ces documents peuvent être consultés au www.sedarplus.ca .

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise les mesures de performance financière non conformes aux IFRS suivantes dans son rapport de gestion et ses autres communications. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent difficilement être comparées à des mesures portant un nom semblable présentées par d’autres sociétés. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces mesures visent à développer, et non à remplacer, l’analyse des résultats financiers déterminés conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les mesures de performance non conformes aux IFRS sont décrites comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts et financement, impôts sur les bénéfices et amortissement. Les ajustements au BAIIA concernent des éléments qui ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Comme il n’y a pas de méthode généralement acceptée de calcul du BAIIA, cette mesure n’est pas nécessairement comparable à des mesures de même nom présentées par d’autres émetteurs. Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation. La marge du BAIIA ajustée, correspond au BAIIA ajusté divisé par les revenus totaux. Un rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté est présenté ci-dessous.

Trimestre de trois mois clos Exercice 2027 2026 Résultat net 2 940 1 952 Amortissement des immobilisations corporelles 262 318 Amortissement des immobilisations incorporelles 115 144 Charges financières (produits financiers) (58 ) 25 Impôts sur le résultat (2 ) — Paiements fondés sur des actions 943 52 Perte de change 57 (13 ) Coûts de restructuration — 850 BAIIA ajusté 4 257 3 328



Dette totale, dette nette et dette totale par rapport au BAIIA ajusté

La dette totale est définie comme le total de la dette bancaire, de la dette à long terme (y compris toute partie à court terme), et la dette nette est calculée comme la dette totale nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. L'entreprise considère que la dette totale et la dette nette sont des indicateurs importants permettant à la direction et aux investisseurs d'évaluer la situation financière et la liquidité de l'entreprise, et de mesurer son levier financier. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ne sont donc pas susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le ratio dette totale/BAIIA ajusté est calculé comme la dette nette totale divisée par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Nous pensons que le ratio dette totale/BAIIA ajusté est un indicateur utile pour évaluer la capacité de la Société à gérer sa dette et ses liquidités.

Mesures financières supplémentaires

La marge brute en % correspond à la marge brute divisée par les revenus totaux.

Les dépenses d’exploitation en % correspondent aux dépenses d’exploitation divisées par les revenus totaux.

La marge opérationnelle en % correspond au résultat opérationnel divisé par les revenus totaux

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/ .

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:

David Reid

Chef des finances

Technologies D-BOX Inc.

dreid@d-box.com

D-BOX Relations Médias

media@d-box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la durabilité du bénéfice net, soutenue par la vigueur continue des revenus de redevances, l'impact positif continu des mesures de contrôle des coûts passées sur la rentabilité future, et la vigueur soutenue et la création de valeur générées par son modèle d'affaires global et sa discipline opérationnelle. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2026, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

*Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens