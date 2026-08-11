Stingray annonce la révocation de l’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants

MONTRÉAL, 11 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY) (« Stingray » ou la « Société »), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, a annoncé aujourd’hui, pour faire suite à ses communiqués datés du 22 juin 2026, du 30 juin 2026, du 14 juillet 2026 et du 28 juillet 2026, que l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a révoqué l’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants temporaire (l’« Interdiction d’opérations ») prononcée précédemment le 30 juin 2026 aux termes de l’Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d’opérations limitées aux dirigeants (l’« IG 12-203 »).

L’ordonnance de révocation qui a été rendue fait suite au dépôt par Stingray, les 9 et 10 août 2026, de ses états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 mars 2026, du rapport de gestion s’y rapportant, des attestations du chef de la direction et du chef de la direction financière concernant ceux-ci ainsi que de sa notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2026 (collectivement, les « Documents annuels »). On peut obtenir des exemplaires des Documents annuels sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

L’Interdiction d’opérations ne s’appliquait qu’au chef de la direction, à la chef de la direction financière par intérim et aux administrateurs de la Société et n’avait aucune incidence sur le droit d’autres personnes d’effectuer des opérations sur les titres de la Société.

La Société confirme avoir respecté ses obligations d’information.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnière de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les haut-parleurs intelligents, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé partout dans le monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale comptant plus de 1 000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin, CPA

Vice-président principal, Marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com