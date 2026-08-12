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Humlebæk, den 12. august 2026

Selskabsmeddelelse nr. 20/2026

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2026



Investeringsselskabet af 3. November 2025 A/S ("Selskabet") afslutter sit første halvår efter frasalget af Skako Vibration med et underskud for perioden på -1,7 mio. kroner (svarende til en resultat per aktie på -0,54 kr.). Det samlede resultat var i overvejende grad som forventet ved årets start.

Selskabets nye formål om at bibeholde passende kapitalreserver for at imødekomme forpligtelser vedrørende tidligere aktiviteter og M&A førte til en effektivisering af organisationens administrative struktur og interne processer i det første halvår af 2026.

Bestyrelsen fastsatte i H1-2026 en investeringspolitik for 2026 om at allokere 10-15% af selskabets finansielle aktiver i kortsigtede statsobligationer og likvider samt 85-90% af aktiverne i en blanding af ETF’er, aktiefonde og obligationsfonde.

Selskabets guidance for driftsudgifter i 2026 justeres til 3,5–4,0 mio. kroner (tidligere 3,0–3,5 mio. kroner). Ændringen skyldes primært engangsomkostninger afholdt til juridisk bistand i forbindelse med bestyrelsens svar vedrørende det pligtmæssige købstilbud fra Frederik2 ApS.

Med venlig hilsen Investeringsselskabet af 3. November 2025 A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

+45 23 47 56 40

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