Bitget développe son activité sur les CFD grâce à des solutions de liquidité de niveau institutionnel

VICTORIA, Seychelles, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a développé son activité sur les CFD en lançant une offre de solutions de liquidité de niveau institutionnel dédiée aux équipes de trading quantitatif, aux sociétés de trading pour compte propre (Prop Firms), aux fonds, aux courtiers de détail et aux traders professionnels fortunés. Cette solution combine un traitement de bout en bout (STP) à 100 %, une liquidité profonde à plusieurs niveaux, un appariement des ordres en moins d’une milliseconde et une connectivité via l’API FIX destinée aux clients gérant des stratégies de trading automatisées et à fort volume.

Ce lancement intervient dans un contexte où l’automatisation joue un rôle croissant dans les échanges mondiaux. En matière d’exécution, les stratégies quantitatives, le trading à haute fréquence, l’arbitrage entre contrats à terme et au comptant, ainsi que les modèles d’Expert Advisor (EA) présentent des exigences différentes de celles de l’activité de détail classique. Lorsque les volumes et les fréquences sont élevés, la profondeur du marché, l’acheminement des ordres, la latence et la connectivité aux systèmes propriétaires peuvent avoir un impact direct sur la qualité d’exécution.

Bitget a bâti cette nouvelle solution autour un modèle d’exécution 100 % STP. Les ordres sont acheminés directement vers des réserves de liquidité externes, sans intervention manuelle des traders, offrant ainsi aux clients un parcours clair de la soumission de l’ordre jusqu’au fournisseur de liquidité sous-jacent. Ce modèle s’adresse aux entreprises qui génèrent un flux d’ordres soutenu et mettent en œuvre des stratégies nécessitant un accès constant au marché, quelles que soient les conditions.

Bitget agrège des liquidités issues de sources institutionnelles, notamment des banques de premier plan et des teneurs de marché non bancaires, offrant ainsi à ses clients plusieurs niveaux de profondeur de marché. Pour les entreprises qui passent des ordres importants ou effectuent des opérations en continu, des carnets d’ordres plus profonds peuvent contribuer à réduire le glissement et l’impact sur le marché lorsque la liquidité figurant en haut du carnet ne permet pas d’absorber l’intégralité de l’opération à un prix unique. Les serveurs de trading de Bitget sont déployés dans les principaux centres de données financiers, notamment à Londres (LD4) et à Tokyo (TY3), et bénéficient de réseaux dédiés ainsi que d’une connectivité directe par fibre optique, ce qui permet un appariement des ordres en moins d’une milliseconde. La solution prend également en charge l’API FIX et permet aux équipes quantitatives, aux courtiers et aux autres clients institutionnels de connecter directement leurs systèmes propriétaires, leurs passerelles et leurs agrégateurs de liquidité existants à l’environnement CFD de Bitget.

« La qualité de l’infrastructure qui sous-tend chaque opération revêt une importance croissante à mesure que les échanges s’automatisent et se complexifient », affirme Gracy Chen, CEO de Bitget. « Les traders professionnels doivent pouvoir compter sur une exécution cohérente, une forte liquidité et une connectivité fiable pour mettre en œuvre efficacement leurs stratégies à grande échelle. Grâce à notre offre de liquidité institutionnelle, nous renforçons les fondements de notre activité sur les CFD afin d’offrir un meilleur service à ces clients et d’accompagner la prochaine étape de la croissance de Bitget sur les marchés mondiaux. »

Les actifs des clients sont séparés des fonds d’exploitation de Bitget et conservés sur des comptes de dépôt distincts. Des contrôles de conformité sont effectués et les normes d’audit tierces sont appliquées. Ce cadre offre aux clients institutionnels une meilleure visibilité sur la manière dont les actifs sont gérés à mesure que leur activité sur la plateforme se développe.

Cette nouvelle solution vient élargir l’offre de CFD de Bitget alors que la société poursuit le développement de son écosystème de trading multi-actifs. Les particuliers pourront accéder à l’environnement CFD standard de Bitget via l’application, le site Web et MT5, tandis que les clients institutionnels pourront utiliser une solution dédiée, conçue pour les stratégies à fort volume, les besoins de liquidité plus importants et la connectivité directe au système. Cette expansion permet à Bitget de prendre en charge un éventail plus large d’échanges, dans un contexte où son activité sur les CFD se développe à l’échelle mondiale.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent d’IA, qui fait office de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF afin de soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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