Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM, nommée au conseil d’administration de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

MONTREAL, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est fière d’annoncer la nomination de sa présidente-directrice générale, Marie-Hélène Laramée, au conseil d’administration de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes. Cette alliance nationale, composée de cinq fondations, représente à elle seule la plus importante source de financement non gouvernemental pour la recherche en santé des femmes au Canada.

« Le Québec compte des chercheuses, des cliniciennes, des philanthropes et des personnes engagées remarquables, déterminées à changer la trajectoire de la santé des femmes. C’est un honneur de me joindre au conseil d’administration de l’ACESF et de contribuer à ce que les perspectives et l’expertise du Québec soient pleinement représentées au sein de ce mouvement national. En travaillant ensemble, nous pouvons accélérer la recherche, l’innovation et les changements systémiques nécessaires afin que toutes les femmes aient accès à des soins qui répondent véritablement à leurs besoins. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

La nomination de Marie-Hélène Laramée au conseil d’administration de l’ACESF renforce la représentation du Québec au sein de l’organisation nationale et témoigne du rôle grandissant de la Fondation du CUSM en santé des femmes. À titre de partenaire québécois de l’ACESF, la Fondation contribue à faire valoir l’expertise, les priorités et la voix bilingue du Québec au sein d’un mouvement concerté visant à faire progresser la santé des femmes à toutes les étapes de leur vie.

« Nous sommes fières d’accueillir Marie-Hélène Laramée au conseil d’administration de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes. Marie-Hélène est une dirigeante visionnaire profondément engagée à faire avancer la santé des femmes. Son leadership, son expérience en collecte de fonds et son réseau solide au Québec renforceront notre alliance pancanadienne. Sa capacité reconnue à mobiliser les communautés en faveur de la recherche et de l’innovation sera également précieuse dans nos efforts pour améliorer les soins et combler les lacunes en santé des femmes. »

— Amy Flood, directrice générale de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

Bien que les femmes représentent plus de la moitié de la population, seulement 7 % du financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) est consacré à la recherche sur les problèmes de santé propres aux femmes. Lorsqu’on exclut le cancer du sein, cette proportion chute à seulement 2 %. En tant que membre de l’alliance de l’ACESF, la Fondation du CUSM contribue à combler ces lacunes et à faire progresser des soins inclusifs et personnalisés pour toutes les femmes dans l’un des principaux centres universitaires de santé au Canada. Grâce à l’ACESF, la Fondation collabore avec des organisations de partout au pays, étendant ainsi sa portée au-delà des murs du Centre universitaire de santé McGill et contribuant à bâtir un véritable mouvement pancanadien pour la santé des femmes.

Depuis qu’elle s’est jointe à l’ACESF, la Fondation du CUSM mobilise sa communauté autour d’un engagement ambitieux en faveur de la santé des femmes. En mai 2025, elle a lancé sa campagne Fonds vers l’avenir : Pour la santé des femmes, une initiative de 5 M$ qui finance des projets de recherche novateurs et des soins personnalisés. De l’autoprélèvement pour le dépistage du cancer du col de l’utérus aux soins spécialisés en endométriose, en passant par la recherche sur la santé cardiaque des femmes, cette campagne soutient des initiatives porteuses dans plusieurs domaines de la santé des femmes.

Les femmes représentent plus de 75 % de la main-d’œuvre canadienne en santé, mais elles demeurent nettement sous-représentées dans les postes de direction. Le CUSM reconnaît fièrement les rôles essentiels que les femmes ont joués et qu’elles continuent de jouer dans l’ensemble de son réseau hospitalier. Sous la direction de la Dre Lucie Opatrny, le CUSM demeure résolu à corriger les lacunes persistantes en matière de recherche et de soins.

« Pour combler les lacunes en santé des femmes, il faut du leadership à tous les niveaux, de la recherche scientifique et des soins cliniques à la philanthropie et à la sensibilisation du public, en passant par les spécialistes d’expérience et la relève. La nomination de Marie-Hélène donne au Québec une voix influente au sein de cette alliance nationale. Elle crée aussi des occasions de partager les connaissances, de renforcer la collaboration et d’accélérer des améliorations concrètes pour la santé des femmes tout au long de leur vie. »

— Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale du CUSM–Santé Québec

À titre de membre de l’ACESF, la Fondation du CUSM travaille aux côtés de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation et de la Fondation IWK. Ensemble, ces cinq organisations unissent leur expertise, leurs ressources et leur influence afin de faire de la santé des femmes une priorité nationale.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s’engage à soutenir l’excellence dans les soins aux patients, la recherche de pointe et l’enseignement de calibre mondial au sein du meilleur hôpital de recherche du Québec. Soucieuse de stimuler l’innovation dans le domaine des soins de santé, la Fondation recueille des fonds pour accélérer la découverte, transformer les soins aux patients et réaliser les percées de demain.

Notre priorité est de relever les grands défis sanitaires de notre époque, notamment mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, révolutionner les soins cardiaques, lutter contre la résistance aux antibiotiques, former la prochaine génération d’innovateurs en soins de santé et combler le retard en matière de recherche sur la santé des femmes. Ensemble, nous créons l’élan qui façonne l’avenir des soins de santé au Québec.

À propos de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est une alliance stratégique réunissant les principales fondations canadiennes consacrées à la santé des femmes et aux hôpitaux. Ensemble, elles mettent en œuvre une action concertée visant à promouvoir l’équité dans la recherche et les soins de santé destinés aux femmes.

Grâce à une collaboration ciblée, l’ACESF rassemble des ressources et mène des activités de collecte de fonds, d’éducation et de sensibilisation aux côtés de partenaires qui partagent sa vision d’améliorer l’état de santé des femmes et de favoriser des changements durables en santé des femmes.

L’ACESF regroupe la BC Women’s Health Foundation, l’Alberta Women’s Health Foundation, la Women’s College Hospital Foundation, la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et la Fondation IWK. Pour en apprendre davantage sur l’ACESF, ses membres et leur travail, ou pour faire un don, veuillez visiter le www.whcc.ca.

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca



Vanessa Angell

Conseillère en communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

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