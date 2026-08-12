Avis aux médias : Un nouveau nom sera ajouté au Monument commémoratif provincial du Manitoba de MADD Canada

WEST ST. PAUL, Manitoba, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles, amis et membres de la communauté se réuniront ce samedi pour rendre hommage aux victimes innocentes tuées dans des collisions liées à l'alcool et aux drogues au Monument commémoratif provincial du Manitoba de MADD Canada.

Sur le monument situé dans les jardins commémoratifs Glen Eden, dans la municipalité rurale de West St. Paul, sont gravés les noms de 86 personnes qui été tuées parce qu'une personne a choisi de conduire après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Un nouveau nom a été ajouté cette année, Robbie Anderson, tué en 2016 à Minitonas, Manitoba.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues et la possibilité de prendre des photos seront disponibles. Date et heure : Samedi 15 août 2026 à 11 h Lieu : Glen Eden Funeral Home and Cemetery – 4477 Main Street, West St. Paul, Manitoba Orateurs : Tanya Hansen Pratt, Présidente nationale de MADD Canada Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada Shannon Corbett, députée provinciale de Transcona Inspecteur Robert Wuskynyk, officier responsable des Services de la circulation de la Division « D » de la GRC Inspectrice Helen Peters, commandante divisionnaire du district central du Service de police de Winnipeg



« Pour les familles et les amis qui se réuniront ce samedi, ce monument représente bien plus qu’une simple liste de noms : il représente des fils, des filles, des parents, des frères, des sœurs et des amis dont l’absence se fait profondément sentir chaque jour », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Leurs histoires renforcent notre détermination à sensibiliser la population, à changer les attitudes et à faire en sorte que la conduite avec capacités affaiblies s’arrête ici. »

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs en hommage aux victimes de la conduite liée à l’alcool et aux drogues au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Des cérémonies sont tenues chaque année pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. MADD Canada est ravi que le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé et nous œuvrons présentement à la mise en place d'un monument commémoratif en Colombie-Britannique.



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca