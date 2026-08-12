Space42 et Leonardo DRS s’allient pour révolutionner les systèmes avancés au service des missions de sécurité nationale

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, l’entreprise émiratie de SpaceTech propulsée par l’intelligence artificielle et réputée à l’échelle mondiale, a signé un protocole d’entente avec Leonardo DRS. Cet accord permet d’établir un cadre visant à intégrer les systèmes de missions opérationnelles de Leonardo DRS aux solutions de connectivité satellitaire sécurisée de Space42, afin de renforcer les capacités souveraines de sécurité nationale des Émirats arabes unis.

Sous les auspices de ce protocole, Leonardo DRS mettra à contribution son expertise en systèmes d’intervention en C5ISR et missions, tandis que Space42 fournira des solutions de communications satellitaires sécurisées, propulsées par l’intelligence artificielle, ainsi que les communications tactiques au-delà de la visibilité directe (Beyond Line-of-Sight, BLoS). Les deux entreprises étudieront conjointement la conception et l’intégration de capacités de mission avancées destinées aux Émirats arabes unis.

« Il est essentiel pour Space42 d’être reconnu comme un leader fiable dans le domaine de la communication sécurisée, en établissant de nouvelles références en matière de réseaux résilients et prêts à répondre aux exigences des missions », a déclaré Ahmed AlMehrzi, Directeur commercial – Secteur gouvernemental de Space42. « En associant notre infrastructure satellitaire souveraine et nos capacités de communication fondées sur l’intelligence artificielle avec les systèmes de mission avancés de Leonardo DRS, nous renforçons les communications protégées et contribuons ainsi au développement de l’écosystème de sécurité nationale des Émirats arabes unis ».

Pour sa part, Denny Crumley, Vice-Président principal et Directeur général de l’unité commerciale Électronique terrestre de Leonardo DRS a souligné : « Ce protocole d’accord marque une avancée majeure dans notre engagement à soutenir les priorités des Émirats arabes unis en matière de sécurité nationale, grâce à des capacités intégrées, éprouvées et de pointe, conçues pour garantir la réussite des missions dans un environnement de menaces en constante évolution ». « Nous sommes fiers de participer à cette initiative aux côtés de Space42, alors que nous poursuivons le développement de nos activités à l’international en collaboration avec des partenaires stratégiques à travers le monde », a -t-il ajouté.

Face à la complexité et l’interconnexion des opérations de sécurité nationale, les forces souveraines ont besoin de systèmes de mission intégrés, de communications satellitaires sécurisées et d’une connaissance permanente de la situation opérationnelle. Leonardo DRS dispose d’une expertise éprouvée en matière de développement et d’intégration de technologies C5ISR robustes et hautement performantes, ainsi que de systèmes électroniques embarqués pour véhicules essentiels à la conduite des missions, au service de partenaires internationaux. En complément de ces capacités, Space42 fournit des solutions souveraines de communications satellitaires et des services spatiaux qui permettent d’assurer une connectivité sécurisée au-delà des réseaux terrestres, afin de favoriser une prise de décision éclairée et de renforcer la résilience opérationnelle des Émirats arabes unis.

Leonardo DRS est un fournisseur reconnu et fiable en matière de systèmes avancés de gestion des missions, de solutions informatiques en réseau et de capacités d’intégration de véhicules destinés aux forces armées américaines et aux forces alliées à travers le monde. L’entreprise est réputée comme un acteur de référence dans le domaine des solutions éprouvées et hautement performantes en matière d’informatique tactique, d’écrans intelligents, de traitement des données reposant sur l’intelligence artificielle, ainsi que de solutions intégrées C4/C5/C6ISR, permettant ainsi de réduire la charge cognitive des commandants et des équipages qui opèrent dans des environnements de sécurité complexes. Conçus pour fournir une compréhension de la situation en temps réel, ces systèmes sont évolutifs, indépendants des plateformes et compatibles avec des architectures ouvertes.

À propos de Space42

Space42 (ADX : SPACE42) est une entreprise émiratie de SpaceTech propulsée par l’intelligence artificielle, qui intègre les communications satellitaires, l’analyse géospatiale et les capacités d’intelligence artificielle afin de contribuer, depuis l’espace, à une meilleure compréhension de la Terre. Créée en 2024 à la suite de la fusion réussie de Bayanat et Yahsat, Space42 bénéficie d’une présence mondiale lui permettant de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients dans les secteurs gouvernemental et privé, ainsi qu’auprès des collectivités. Space42 s’articule autour de deux unités commerciales : Space Services et Smart Solutions. Space Services se concentre sur les opérations satellitaires en amont, pour les services satellitaires fixes et mobiles. Smart Solutions associe l’acquisition et le traitement de données géospatiales à l’intelligence artificielle afin d’éclairer la prise de décision, d’améliorer la compréhension de la situation et d’accroître l’efficacité opérationnelle. Parmi les principaux actionnaires de Space42 figurent G42, Mubadala et IHC.

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À propos de Leonardo DRS

Leonardo DRS, Inc. (Nasdaq : DRS) est une société avant-gardiste dont la mission consiste à développer et fournir des technologies de défense de pointe destinées aux clients du secteur de la sécurité nationale des États-Unis et à leurs alliés à travers le monde. L’entreprise est spécialisée dans les solutions de détection haute performance, de l’informatique en réseau, de protection des forces, ainsi que de l’énergie électrique et de la propulsion, conçues pour répondre aux exigences les plus complexes des missions. Pour plus d’informations, consultez www.LeonardoDRS.com.

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