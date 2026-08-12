Le Comiccon de Québec présente une édition de trois jours qui fera vibrer le Centre des congrès au rythme du cosplay, des célébrités, des jeux, et de la musique le week-end de l’Action de grâce



QUÉBEC, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comiccon de Québec revient en force pour sa 12e édition et promet sa plus grande célébration de la culture populaire à ce jour. Présenté par Le Journal de Québec en collaboration avec EBOX, l’événement se déroulera du 9 au 11 octobre 2026, au Centre des congrès de Québec, à l’occasion du long week-end de l’Action de grâce.

Grande nouveauté cette année : pour répondre à l’engouement grandissant du public, le Comiccon de Québec passe officiellement à trois jours. Les festivités débuteront dès le vendredi avec une soirée d’aperçu exclusive, offrant aux visiteurs plus de temps pour découvrir les exposants, magasiner et profiter d’une programmation encore plus riche.

« Le Comiccon de Québec connaît une croissance remarquable depuis plusieurs années. Ajouter une troisième journée nous permet d’offrir une expérience encore plus complète à notre communauté et de répondre à une demande grandissante du public », souligne Scott Péron, Vice-président de l'exploitation.

Trois étages entièrement consacrés à la culture populaire (plus de 110 000 pieds carrés)



Pendant trois jours, le Centre des congrès de Québec sera transformé en véritable terrain de jeu pour les passionnés de bandes dessinées, de science-fiction, de mangas, d’animés, de jeux vidéo, de cinéma, de cosplay et de culture geek.

Au rez-de-chaussée (niveau 4), les visiteurs découvriront une impressionnante salle d’exposition regroupant plus de 200 détaillants spécialisés, des objets de collection, des jouets, des mangas, des vêtements, des produits dérivés ainsi qu’une vaste allée des artistes où créateurs d’ici et d’ailleurs présenteront leurs œuvres.

C’est également à cet étage que se tiendront les séances d’autographes et d’égoportraits avec les invités vedettes.

Le niveau 3 sera accessible pour assister à de nombreuses conférences et ateliers portant sur des sujets divers, ainsi que pour se rendre au salon cosplay (pour les cosplayers).

Le niveau 2 sera aménagé pour laisser place aux conférences, aux rencontres sur scène avec les célébrités, aux spectacles et concerts, ainsi qu’aux incontournables compétitions de cosplay, soit la populaire Mascarade et les sélections du championnat Cosplay-Eh!, présentées le samedi soir.

NOUVEAUTÉ 2026 : une soirée d’aperçu dès le vendredi

Le Comiccon amorce les festivités dès le vendredi 9 octobre avec une programmation spéciale!

Salle d’exposition ouverte de 17 h à 21 h

Présentation de BurlesGeek (18 ans et plus) à 20 h 30 dans la salle 2000. Le spectacle est inclus avec tout billet incluant le vendredi.

Tous les détenteurs d’un billet Week-end Expo PLUS ou Week-end VIP Expo PLUS obtiennent automatiquement l’accès à cette soirée d’aperçu

Billets du vendredi offerts en quantité limitée

Têtes d’affiche

Des légendes du cinéma sont en tête de liste des invités de cette année. Le Comiccon de Québec accueillera notamment Lou Diamond Phillips (La Bamba, Young Guns, Stand and Deliver), Paul Castro Jr. (The Summer Hikaru Died, Disney's Twisted Wonderland, Genshin Impact) et Maxence Cazorla (Clair Obscur: Expedition 33, Logan the Wolf, Styx: Blades of Greed).

Les créateurs de comic books

Le Comiccon de Québec accueillera des créateurs de comic book légendaires à l’origine de certaines des œuvres les plus marquantes de l’industrie tels que : Louis Paradis (Baptême dans le feu, Les Sorcières du Mississippi), Jeik Dion (Turbo Kid, Amos D’Aragon, ALISS) et Nick Micho (Blackrose Saga, Baptême dans le feu, Parfum de mort).

Une programmation pour tous les passionnés. Les visiteurs pourront profiter d’une tonne d’activités comme :

L’Expérience K-Pop Live – un concert inspiré du phénomène mondial KPop Demon Hunters - le dimanche 11 octobre

– un concert inspiré du phénomène mondial KPop Demon Hunters - le dimanche 11 octobre Le groupe ciné-métal Galactic Empire – le samedi 10 octobre à 20 h 30 (billets à partir de 20 $)

– le samedi 10 octobre à 20 h 30 (billets à partir de 20 $) BurlesGeek – le vendredi 9 octobre (18 ans et plus)

– le vendredi 9 octobre (18 ans et plus) La Mascarade et les sélections 2026 pour le championnat Cosplay-Eh! - le samedi 10 octobre

et les sélections 2026 pour le championnat - le samedi 10 octobre Des conférences avec les célébrités et des ateliers de tout genre et ce, tout au long de la fin de semaine





De nombreuses autres activités et invités seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Toutes les informations concernant la programmation, les invités, l’horaire et les exposants seront disponibles via l'application mobile ComicconNav, téléchargeable sur Google Play ou l'App Store.

Le Comiccon de Québec tient à remercier chaleureusement ses partenaires : Le Journal de Québec, EBOX, Nixa, Conteneurs Experts, Gabriel Transport, Impresse, Lamcom, le Centre des congrès de Québec, Hilton Québec, La Planque Jeux Vidéo, Infini-Jeux, et Pure Arts pour leur précieux soutien.

Les billets sont maintenant en vente!

Source : Comiccon de Québec



Relations médias : leeja@agencepink.com

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