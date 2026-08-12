CCC et Pratt & Whitney Canada signent un contrat de 5 ans avec l’armée américaine pour des pièces de moteur T400

OTTAWA, Ontario, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu un contrat de cinq ans du Département américain de la guerre pour la fourniture de pièces de rechange de moteur T400 fabriquées par Pratt & Whitney Canada (P&WC). Le T400 est la désignation militaire américaine du moteur turbomoteur PT6T « Twin Pac » fabriqué par Pratt & Whitney Canada. L’US Air Force, le Corps des Marines et l’US Navy utilisent le moteur T400 dans des hélicoptères utilitaires et de transport de charge moyenne déployés partout dans le monde. Pratt & Whitney fait partie de RTX.

Établie à Longueuil, au Québec, Pratt & Whitney Canada est un chef de file mondial des systèmes de propulsion aérospatiale, réputé pour la fabrication de moteurs fiables destinés aux plateformes civiles et militaires. La conception TwinPac® du PT6T combine deux sections motrices dans un seul réducteur, ce qui améliore la redondance et la sécurité opérationnelle lors de missions critiques. Cette configuration permet de poursuivre le vol avec un seul moteur, ce qui en fait une solution idéale pour les missions de recherche et sauvetage, les opérations utilitaires et les missions tactiques. La durabilité éprouvée du T400 et sa facilité d’entretien ont contribué à sa longue durée de vie, soutenant ainsi l’état de préparation opérationnelle dans des environnements variés et exigeants, tout en renforçant la réputation d’excellence technique de Pratt & Whitney Canada.

« Dans un contexte où la sécurité des chaînes d’approvisionnement est une priorité nationale croissante, ce contrat met en évidence la valeur d’un écosystème de défense intégré et de confiance entre le Canada et les États-Unis », a déclaré Bobby Kwon, président-directeur général de la CCC.

Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation unique de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG) pour les acquisitions militaires, fondée sur l’Accord de partage de la production de défense (APPD). Dans le cadre de cet accord, le service gratuit de la CCC fournit aux entreprises canadiennes l’accompagnement dont elles ont besoin pour réussir dans le marché complexe de l’approvisionnement de l’armée américaine. À ce jour, la CCC et Pratt & Whitney Canada ont collaboré dans le cadre de contrats avec l’armée américaine totalisant plus de 100 millions de dollars canadiens.

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À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la guerre pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.