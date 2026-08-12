Canards Illimités Canada réalise le plus important achat de terres à des fins de conservation dans l'histoire du Manitoba





Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

STONEWALL, Manitoba, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'association à but non lucratif de conservation Canards Illimités Canada (CIC) vient de mener à bien la plus grande acquisition foncière de l'histoire du Manitoba avec l'achat du ranch East Meadows. Désormais, cette zone sera connue sous le nom de « Kennedy Field Station at East Meadows », une vaste étendue comprenant des marais côtiers, des milieux humides et des prairies. DUC assurera la gestion de cette propriété de 8 167 acres (3 108 hectares) située à Marshy Point, au bord du lac Manitoba.

Cet achat marque une réalisation unique en une génération dans le domaine de la conservation des milieux humides — il permet de protéger un lieu où se rejoignent la recherche sur la sauvagine, les traditions communautaires et l’histoire de la conservation. D’un montant d’environ 9 millions de dollars, cette acquisition a été financée par des contributions de donateurs publics et privés, notamment Cox Enterprises, des philanthropes locaux et le Programme de conservation du patrimoine naturel du gouvernement du Canada.

« Cette propriété est un héritage vivant où des générations d’êtres humains et d’animaux sauvages ont été liés par cette terre », a déclaré Pat O’Connor, président du conseil d’administration de Canards Illimités Canada. « Ce projet célèbre les racines du Manitoba en matière de conservation et assure l’avenir des milieux humides, des prairies et de l’un des paysages naturels les plus légendaires du Canada. »

Un site emblématique pour la conservation

Située à 80 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg, la station de recherche Kennedy Field Station à East Meadows englobe une mosaïque de milieux humides, de terres hautes et de prairies à herbes hautes, dont plus de 800 acres du projet historique des milieux humides de Marshy Point mené par le CIC. Le site se trouve au sein d’une zone importante pour la conservation des oiseaux reconnue à l’échelle mondiale, abritant jusqu’à 43 paires de canards nicheurs par mile carré et accueillant des grèbes de l’Ouest, des cygnes trompettes, des petits chevaliers, des petits blongios, des goélands de Franklin, des pélicans, des hérons, des goglus des prés et d’autres espèces qui dépendent de ses marais d’eau douce et de ses prairies.

« Ce projet représente une opportunité incroyable pour la conservation à l’échelle du paysage et constitue une avancée majeure vers la préservation des milieux humides du Manitoba, tant pour la sauvagine que pour la faune sauvage et les communautés », a déclaré Pat Kehoe, chef de la direction par intérim de CIC. « Il s’inscrit dans notre plan stratégique visant à conserver et à restaurer des paysages sains et durables qui favorisent la biodiversité, la résilience climatique et la gestion de l’eau. »

Une contribution déterminante

Parmi ces donateurs, un investissement majeur a été apporté par l’entreprise partenaire Cox Enterprises, qui a annoncé en 2024 un don de 100 millions de dollars au fonds foncier de Ducks Unlimited, Inc. (DU), le Wetlands America Trust. Ce don, destiné à la conservation de la région des prairies d’Amérique du Nord, a été effectué en l’honneur de Jim Kennedy, président émérite de Cox Enterprises et président de la Fondation James M. Cox. Une partie de cette contribution historique a servi à financer l’acquisition de ce terrain. La propriété sera baptisée « Kennedy Field Station at East Meadows » en reconnaissance du rôle significatif joué par Jim Kennedy dans sa protection.

L’engagement de Jim Kennedy envers la mission de Ducks Unlimited s’étend sur plusieurs décennies : il a d’abord été bénévole au sein de la section locale d’Atlanta, en Géorgie, il y a près de 55 ans, avant de devenir le président fondateur de WAT. Il a généreusement soutenu bon nombre des initiatives prioritaires de DU et de CIC.

« Marshy Point est un lieu exceptionnel qui incarne à merveille la conservation. Ses milieux humides et ses prairies constituent un habitat essentiel pour la sauvagine et la faune sauvage, tout en offrant au public la possibilité d’explorer la nature et de se reconnecter avec elle », a déclaré Jim Kennedy. « Protéger ce paysage pour toujours est une fierté pour ma famille et notre entreprise, et nous sommes ravis qu’il reste un lieu dont les générations futures pourront profiter et apprendre. »

Un héritage bâti au fil des générations

Kitson Vincent est le dernier responsable de ce territoire, qui possède une histoire riche. La propriété était autrefois un élevage de rats musqués, racheté en 1944 par William A. Murphy, un homme d’affaires de Winnipeg, qui l’a transmise à son gendre Peter Curry, l’oncle de Vincent. Vincent tenait absolument à préserver cette propriété intacte et a généreusement soutenu le transfert foncier au CIC. La propriété est largement reconnue comme le berceau de l’un des plus grands succès de rétablissement de la faune au Canada : la réintroduction de la Bernache du Canada géante, que l’on croyait autrefois éteinte. Elle constitue également une pierre angulaire de la recherche sur la sauvagine. Depuis plus d’un demi-siècle, des chercheuses et chercheurs diplômés ainsi que des scientifiques venus de toute l’Amérique du Nord y mènent des études, explorant l’écologie reproductive des canards chipeaux, des canards colverts et des canards souchets — une tradition qui se poursuit sous la gestion de CIC.

La communauté voisine de Lundar célèbre ce lien à travers le « All Canada Goose Shoot », un événement annuel, et une statue de 18 pieds représentant une oie du Canada, conçue et réalisée par Lawrence King, gestionnaire de longue date du ranch — un symbole de fierté locale et de réussite en matière de conservation.

Découvrez la vidéo qui met en valeur toute la beauté de cette propriété (en anglais) : https://youtu.be/SwUcaUnzv94?si=knvvgJLjwavQ5_FP

Pour en savoir plus sur l’histoire de ce projet : https://www.canards.ca/recits/restauration-de-zones-humides/ranch-east-meadows/

Regardez toute notre annonce ici (en anglais): https://www.crowdcast.io/c/fwf6801kgs9t

Dossier : Images et vidéos d'East Meadows

Contact: media@canards.ca

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s’associe au gouvernement, à l’industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

Le Programme de conservation du patrimoine naturel

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat unique en son genre qui soutient la création et la reconnaissance d’aires protégées et conservées par le biais de l’acquisition de terres privées et de droits fonciers privés. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 500 millions de dollars dans ce programme, auxquels se sont ajoutés plus d’un milliard de dollars de contributions mobilisées par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et l’ensemble des fiducies foncières du pays, ce qui a permis de protéger et de conserver plus de 860 000 hectares (2 millions d’acres) de terres écologiquement sensibles.