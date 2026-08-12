Unigarant choisit eGain pour moderniser sa gestion des connaissances et soutenir sa stratégie d’IA d’entreprise

SUNNYVALE, Californie, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), la plateforme de connaissances basée sur l’IA leader du marché de l’expérience client, a annoncé aujourd’hui qu’Unigarant, l’un des principaux assureurs néerlandais et filiale de l’ANWB (Royal Dutch Touring Club), a choisi eGain AI Knowledge Hub afin de moderniser sa gestion des connaissances et d’établir un socle fiable pour sa stratégie d’IA d’entreprise.

Unigarant est spécialisé dans les assurances liées à la mobilité, aux activités récréatives, aux loisirs et à l’habitation. Ses produits sont distribués par l’intermédiaire de courtiers en assurances, d’agences de voyages, de magasins de vélos et par les canaux de l’ANWB. L’entreprise emploie environ 700 personnes et accompagne ses clients par téléphone, e-mail, WhatsApp, chat en direct, courrier et outils en libre-service.

Unigarant a lancé cette initiative pour répondre à la complexité croissante de son environnement de service client et dans le cadre d’une feuille de route plus vaste en matière d’IA. L’entreprise avait besoin d’une plateforme moderne capable d’améliorer l’accès à des informations fiables, de renforcer la gouvernance, d’accompagner les collaborateurs sur l’ensemble des canaux de service et de mettre des connaissances de qualité à la disposition des intermédiaires et des clients grâce aux outils en libre-service. Au-delà des gains opérationnels immédiats, Unigarant souhaitait jeter les bases de la recherche d’informations en entreprise basée sur l’IA, de services optimisés par l’IA et d’une automatisation accrue dans l’ensemble de l’entreprise.

Avec eGain, Unigarant entend :

Moderniser la gestion des connaissances à l’échelle de l’entreprise en renforçant la gouvernance et la responsabilisation.

Améliorer la productivité des conseillers et des gestionnaires de sinistres grâce à des réponses rapides et contextualisées, disponibles au moment où ils en ont besoin.

Offrir un service plus cohérent par téléphone, e-mail, WhatsApp, chat en direct, courrier et outils en libre-service.

Permettre la recherche d’entreprise basée sur l’IA et des expériences de service pilotées par l’IA.

Accompagner les collaborateurs de manière proactive grâce à des recommandations intelligentes et à la diffusion intégrée de connaissances dans les workflows.

Mettre des contenus fiables à la disposition des courtiers via l’extranet et à celle des assurés via le portail en libre-service de l’ANWB.

Unigarant a choisi eGain pour la valeur opérationnelle de sa plateforme, son architecture native d’IA, qui associe la recherche d’entreprise, les connaissances guidées et le raisonnement par IA afin de fournir en temps réel des réponses contextualisées et des indications sur les processus à suivre, ainsi que pour son potentiel d’évolutivité.

« Dans le secteur de l’assurance, chaque échange avec un client peut faire la différence, et la qualité de ces échanges repose sur des connaissances fiables », a déclaré Ashu Roy, CEO d’eGain. « Unigarant a compris qu’une IA fiable repose avant tout sur un socle de connaissances bien encadré. Nous sommes fiers d’accompagner ses équipes dans la modernisation de leur gestion des connaissances, l’amélioration de la qualité du service sur l’ensemble des canaux et la mise en place de la plateforme nécessaire à la recherche d’entreprise basée sur l’IA et à l’automatisation optimisée par l’IA. »

« Chez Unigarant, nous investissons continuellement dans un modèle de service numérique qui nous permet de servir nos clients plus rapidement, de manière plus cohérente et avec une qualité accrue », a déclaré Marcel Spronk, directeur des opérations d’Unigarant. « eGain s’inscrit parfaitement dans cette vision. En associant des connaissances fiables à des fonctionnalités basées sur l’IA, nous construisons une plateforme d’interaction client pérenne, qui donne à nos collaborateurs les moyens d’agir, renforce notre réseau de courtiers et nous aide à offrir à nos clients les expériences fluides qu’ils attendent. »

Peter Leeveer, Chief Digital Officer d’Unigarant, a ajouté : « Les connaissances sont le carburant de l’IA. Avec eGain, nous améliorons non seulement la qualité et l’efficacité de nos services aujourd’hui, mais nous mettons également en place le socle de connaissances fiable indispensable à la prochaine génération d’expériences basées sur l’IA. eGain nous permet de déployer l’IA à grande échelle et de manière responsable dans toute l’entreprise, tout en veillant à ce que nos collaborateurs, nos courtiers et nos clients aient toujours accès à des informations exactes et cohérentes. »

À propos d’Unigarant

Unigarant est l’un des principaux assureurs néerlandais et une filiale de l’ANWB (Royal Dutch Touring Club). L’entreprise est spécialisée dans les assurances liées à la mobilité, aux activités récréatives, aux loisirs et à l’habitation. Ses produits sont distribués par l’intermédiaire de courtiers en assurances, d’agences de voyages, de magasins de vélos et par les canaux de l’ANWB. Elle emploie environ 700 personnes.

À propos d’eGain

eGain est un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation de la gestion des connaissances et de l’expérience client, alimentées par l’IA. Forte de plus de 25 ans d’expertise, la société eGain aide les entreprises à intégrer leurs contenus cloisonnés, à automatiser les flux de connaissances fiables et à dégager un retour sur investissement mesurable de l’IA grâce à des cadres et méthodes éprouvés. Tous secteurs confondus, les entreprises répertoriées au classement Global 2000 s’appuient sur les solutions d’eGain pour transformer leur service client, améliorer la productivité des employés, réduire leurs coûts et réussir le déploiement de l’IA à grande échelle. Rendez-vous sur www.egain.com pour obtenir de plus amples informations.

eGain, le logo d’eGain, ainsi que tous les autres noms de produits et slogans d’eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés ou produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact

Relations avec les médias eGain

press@egain.com