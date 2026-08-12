COMMUNICATION DE PRESSE Information réglementée Bruxelles, 12 août 2026, 17h55









POINTS CLÉS

Nextensa réalise de solides résultats semestriels, portés par plusieurs transactions majeures

Nextensa a enregistré de solides résultats au premier semestre 2026. La période a été marquée par plusieurs transactions importantes, parmi lesquelles la vente du Gewerbepark Stadlau à Vienne, la vente en état futur d’achèvement (forward sale) de The Rock et la cession du B&B Hotels à Cloche d’Or. L’obtention des permis d’urbanisme et d’environnement pour Lake Side à Bruxelles, ainsi que la réservation d’une part résidentielle importante de Bel Towers par Vicinity, témoignent également des avancées significatives du portefeuille de développe-ments. Après la clôture du semestre, la cession de The Stairs à Cloche d’Or et la sélection de Treemont par le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) ont constitué de nouvelles étapes importantes.

Optimisation du portefeuille et performances opérationnelles

Le 14 janvier 2026, Nextensa a finalisé la vente du parc commercial Gewerbepark Stadlau à Vienne pour un montant net de € 35,45 M. Cette transaction s’inscrit dans la poursuite de l’optimisation du portefeuille d’investissement. Le résultat opérationnel des investissements immobiliers a diminué par rapport à la même période de l’année précédente, en raison de la baisse des revenus locatifs et de la diminution des charges immobilières consécutives à plusieurs désinvestissements réalisés en 2025. Le portefeuille d’investis-sement a enregistré un recul des loyers à périmètre constant de 5,7 % au premier semestre 2026, principalement en raison de l’anticipation de l’arrivée de Proximus sur le site de Tour & Taxis.

Forte dynamique des activités de développement

Cloche d’Or a également réalisé plusieurs transactions importantes au cours du premier semestre 2026, avec la vente en état futur d’achèvement (forward sale) de l’immeuble The Rock (signée le 16 avril) et la finalisation de la vente de B&B Hotels (signée le 7 mai). La cession de l’immeuble de bureaux The Stairs a en outre été finalisée le 1er juillet.

Résultat net

La baisse des frais généraux et des coûts de financement a par ailleurs permis d’enregistrer un bénéfice net (part du groupe) de € 16,6 M (soit 1,68 euro par action donnant droit au dividende), contre € 19,9 M au 30 juin 2025.

Poursuite de l'amélioration de la situtation financière

Les charges financières nettes (hors effets de réévaluation) ont diminué de € 2,8 M par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison d’un niveau moyen d’en-dettement moins élevé. La dette financière nette s’élevait à € 550,3 M à la fin du deuxième trimestre 2026, contre € 592,8 M à la fin de 2025 et € 769,3 M à la fin de 2024.

Le coût moyen du financement a baissé de 2,90 % à 2,65 %, tandis que le taux de couverture est resté élevé, à 97 %. Le ratio d’endettement financier s’est amélioré, passant de 38,80 % à la fin de 2025 à 37,88 % à la fin du deuxième trimestre 2026. Ce ratio ne tient en outre pas encore compte de la trésorerie disponible de € 31 M. Nextensa conserve une solide position de liquidité, avec quelque € 205 M de lignes de crédit disponibles non utilisées, ce qui lui permettra de refinancer, au moyen de ses lignes de crédit existantes, l’obli-gation de € 100 M arrivant à échéance en novembre 2026.





« Nous ne construisons pas seulement des biens immobiliers, mais des quartiers urbains durables qui créent une valeur pérenne pour leur environnement. Les progrès que nous réalisons aujourd’hui à Bruxelles, avec Lake Side à Tour & Taxis et Bel Towers dans le Quartier Nord, ainsi qu’au Luxembourg avec Cloche d’Or, confirment que nous concrétisons, étape par étape, notre ambition à long terme. Le renforcement de notre bilan nous donne les moyens de poursuivre la réalisation de ces projets et de continuer à créer une valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. » Michel Van Geyte - CEO Nextensa

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