Space42 et Leonardo DRS signent un protocole d’accord pour faire progresser les systèmes de mission de sécurité nationale de nouvelle génération

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42, entreprise de technologie spatiale (SpaceTech) basée aux Émirats arabes unis, spécialisée dans l’intelligence artificielle et présente à l’échelle mondiale, a signé un protocole d’accord avec Leonardo DRS. Cet accord établit un cadre visant à intégrer les systèmes de mission de Leonardo DRS à la connectivité satellitaire sécurisée de Space42 afin de renforcer les capacités souveraines de sécurité nationale des Émirats arabes unis.

En vertu de ce protocole d’accord, Leonardo DRS apportera son expertise en matière de systèmes de mission C5ISR, tandis que Space42 fournira des communications par satellite sécurisées et basées sur l’IA, ainsi qu’une connectivité « Beyond Line of Sight » (BLOS). Ensemble, les deux sociétés exploreront la conception et l’intégration conjointes de capacités de mission avancées pour les Émirats arabes unis.

« Space42 a pour priorité stratégique de s’imposer comme un leader de confiance en matière de connectivité sécurisée, alors que nous établissons la norme en matière de réseaux résilients et prêts à l’emploi », a déclaré Ahmed AlMehrzi, directeur commercial – secteur public chez Space42. « En combinant notre infrastructure satellitaire souveraine et nos capacités de communication basées sur l’IA avec les systèmes de mission avancés de Leonardo DRS, nous renforçons les communications protégées qui font progresser l’écosystème de sécurité nationale des Émirats arabes unis. »

« Ce protocole d’accord marque une avancée significative dans notre engagement à soutenir les priorités des Émirats arabes unis en matière de sécurité nationale grâce à des capacités intégrées, éprouvées et de pointe, qui garantissent la réussite des missions dans le contexte actuel de menaces en constante évolution », a déclaré Denny Crumley, vice-président senior et directeur général de Leonardo DRS Land Electronics. « Nous sommes fiers de saisir cette opportunité aux côtés de Space42, alors que nous continuons à développer nos activités internationales avec des partenaires stratégiques à travers le monde. »

À mesure que les opérations de sécurité nationale gagnent en complexité et en interconnexion, les forces souveraines ont besoin de systèmes de mission intégrés, de communications par satellite sécurisées et d’une connaissance permanente de la situation. Leonardo DRS apporte son expertise éprouvée dans le développement et l’intégration de technologies C5ISR robustes et hautement performantes, ainsi que d’électronique embarquée critique pour ses partenaires internationaux. En complément de ces capacités, Space42 fournit des services de communications par satellite et des services spatiaux souverains qui étendent la connectivité sécurisée au-delà des réseaux terrestres, favorisant ainsi une prise de décision éclairée et la résilience opérationnelle des Émirats arabes unis.

Leonardo DRS est un fournisseur de confiance de systèmes avancés de gestion de mission, de solutions informatiques réseau et de capacités d’intégration embarquée pour l’armée américaine et les forces alliées à travers le monde. L’entreprise est un leader reconnu dans la fourniture de solutions éprouvées et hautement performantes en matière d’informatique tactique, d’écrans intelligents, de traitement basé sur l’IA et de solutions C4/C5/C6ISR intégrées, qui réduisent la charge cognitive pesant sur les commandants et les équipages opérant dans des environnements de sécurité complexes. Ces systèmes sont conçus pour offrir une connaissance de la situation en temps réel ; ils sont évolutifs, indépendants de toute plateforme et prennent en charge les architectures ouvertes.

À propos de Space42

Space42 (ADX : SPACE42) est une société émiratie spécialisée dans la technologie spatiale qui intègre les communications par satellite, l’analyse géospatiale et les capacités d’intelligence artificielle pour fournir depuis l’espace des informations sur la Terre. Établie en 2024 à la suite de la fusion réussie entre Bayanat et Yahsat, Space42 est forte d’une envergure mondiale, ce qui lui permet de répondre aux besoins croissants de ses clients au sein des gouvernements, des entreprises et des collectifs. Space42 intègre deux divisions commerciales : Space Services et Smart Solutions. La division Space Services se consacre aux opérations de satellites en amont pour les solutions de satellites fixes et mobiles. La division Smart Solutions conjugue l’acquisition et le traitement de données géospatiales à l’intelligence artificielle pour éclairer la prise de décision, améliorer la connaissance de la situation et accroître l’efficacité opérationnelle. G42, Mubadala et IHC comptent parmi ses principaux actionnaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.space42.ai ; suivez-nous sur X : @space42ai

À propos de Leonardo DRS

Leonardo DRS, Inc. (Nasdaq : DRS) est à la pointe du développement et de la fourniture de technologies de défense innovantes destinées aux forces armées américaines et à celles de ses alliés. La société est spécialisée dans les systèmes de détection haute performance, l’informatique en réseau, la protection des forces, ainsi que dans les solutions d’alimentation électrique et de propulsion conçues pour répondre aux exigences les plus strictes des missions. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.LeonardoDRS.com.

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