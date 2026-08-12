Nordique Métaux Critiques fait le point sur le projet de terres rares de Kwyjibo

MONTRÉAL, Canada, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nordique Métaux Critiques Inc. (anciennement Consolidated Lithium Metals Inc.) (TSXV : NQC | FRA : Z36 | OTCQB : JORFF) (« NQC » ou la « Société ») a le plaisir de faire le point sur ses programmes de travail nécessaires à l’acquisition (l’« Acquisition ») et à l’exercice de son option visant à obtenir une participation indivise pouvant aller jusqu’à 80 % dans le projet de terres rares de Kwyjibo (le « Projet »), sous réserve du respect de certaines conditions.

Suite au communiqué de presse de la Société daté du 2 juillet 2026, et après des améliorations et des ajustements importants visant à répondre aux préoccupations de la collectivité concernant l’empreinte environnementale du projet, le rapport technique d’évaluation économique préliminaire du projet (le « rapport ») a été soumis à la Bourse de croissance TSX (« TSXV »). La soumission du Rapport, ainsi qu'un plan financier (qui a également été soumis à la TSXV), constitue l’une des conditions de clôture énoncées dans la lettre d’approbation conditionnelle de la TSXV. Sous réserve de l’intégration des commentaires pertinents de la TSXV, le Rapport devrait être déposé sous le profil de la Société sur SEDAR+ d’ici la fin du mois d’août 2026.

L’acquisition est décrite plus en détail dans les communiqués de presse de la Société datés du 18 novembre 2025 et du 5 février 2026, dont des copies sont disponibles dans le profil de NQC sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Nordique Métaux Critiques Inc.

NQC est une petite société minière d’exploration canadienne dont les actions se négocient sous le symbole « NQC » à la Bourse de croissance TSX, « Z36 » à la Bourse de Francfort et « JORFF » sur le marché OTCQB®Venture. La Société se concentre sur l’exploration et le développement de projets liés aux minéraux critiques dans des juridictions stables. La Société s’engage à soutenir la transition énergétique par le développement responsable des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur NQC, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.consolidatedlithium.com ou son profil sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Richard Quesnel

Chef de la direction

Courriel : info@consolidatedlithium.com

Téléphone : +1 (416) 861-2267

Site Web : www.consolidatedlithium.com

Mise en garde concernant les renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives », qui peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’acquisition, y compris le calendrier prévu pour le dépôt du rapport, ainsi que les initiatives de NQC visant à répondre aux préoccupations de la collectivité. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit », ou des variantes (y compris les variantes négatives) de ces mots et expressions, ou indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seraient susceptibles de » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de NQC diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, y compris les risques liés à : l’obtention des autorisations réglementaires, telles que l’approbation de l’acquisition et du rapport par la Bourse de croissance TSX, l’exercice de l’une quelconque des options envisagées dans le cadre de l’acquisition, la préparation du rapport et le calendrier prévu pour son dépôt, la capacité de la Société à répondre aux préoccupations de la collectivité, ainsi que d’autres questions s’y rapportant. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont formulés à la date du présent communiqué de presse et NQC décline, sauf si la loi l’exige, toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de résultats, d’événements futurs, de circonstances, ou si les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, ou pour toute autre raison. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE DE LA TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DONNÉ À CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE DE LA TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.