D-BOX et Malco Theatres annoncent une première entente pour le déploiement de D-BOX dans 13 salles réparties dans quatre cinémas

MONTRÉAL et MEMPHIS, Tenn., 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO) et Malco Theatres (« Malco »), l’un des plus importants circuits cinématographiques des États-Unis, comptant plus de 100 ans d’histoire et plus de 370 écrans répartis dans six États, annoncent aujourd’hui leur première entente visant à déployer les sièges haptiques et à mouvement haut de gamme de D-BOX dans 13 salles réparties dans quatre cinémas Malco au Tennessee et en Arkansas.

Le déploiement initial comprend trois salles au Malco Paradiso de Memphis, quatre au Malco Collierville à Collierville (Tennessee), trois au Malco Razorback à Fayetteville (Arkansas) et trois au Malco Fort Smith à Fort Smith (Arkansas).

« Nous continuons de chercher des façons d’améliorer l’expérience cinématographique en salle et d’offrir à nos visiteurs des raisons convaincantes de voir des films sur grand écran », a déclaré Wes Lunsford, vice-président principal et membre du comité exécutif de Malco Theatres. « D-BOX s’est démarquée comme une expérience haut de gamme qui est à la fois distinctive pour les cinéphiles et flexible pour nous comme exploitant. La possibilité d’offrir D-BOX dans plusieurs salles, pour différents films et horaires de représentation, a joué un rôle important dans notre décision. Le lancement dans 13 salles nous offre une plateforme d’envergure pour faire découvrir cette expérience à nos visiteurs. »

La technologie D-BOX utilise des effets haptiques synchronisés pour créer un lien physique avec l’action qui se déroule à l’écran. Grâce à des mouvements, des vibrations et des textures programmés avec précision, D-BOX ajoute une dimension immersive unique à l’expérience cinématographique.

« Nous sommes honorés d’accueillir Malco Theatres au sein du réseau D-BOX », a déclaré Naveen Prasad, président et chef de la direction de D-BOX. « Malco possède une longue tradition d’innovation et accorde une grande importance à offrir une expérience cinématographique exceptionnelle à ses visiteurs. Amorcer notre relation à cette échelle représente une étape importante pour D-BOX et renforce davantage notre réseau mondial grandissant d’exploitants de premier plan. »

L’entente conclue avec Malco s’inscrit dans la poursuite de l’expansion de D-BOX auprès des principaux exploitants américains, à la suite des ententes récemment annoncées avec B&B Theatres et Marcus Theatres.

Les installations commenceront à la fin septembre, et les 13 salles devraient être opérationnelles d’ici l’Action de grâce américaine, juste à temps pour la période des grands succès cinématographiques des Fêtes.

À PROPOS DE TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences immersives qui sollicitent le corps et stimulent l’imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent les mouvements, les vibrations et les textures avec le contenu à l’écran afin d’enrichir l’expérience narrative sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d’innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course automobile (sim racing) ainsi que les marchés de la simulation et de la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public vit les contenus audiovisuels à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez https://www.d-box.com/.

À PROPOS DE MALCO THEATRES

Malco Theatres, dont le siège social est situé à Memphis, au Tennessee, est une entreprise familiale exploitée par la quatrième génération de la famille fondatrice. Elle a célébré son 100e anniversaire en 2015. Malco Theatres exploite plus de 330 écrans dans 31 établissements du Mid-South des États-Unis, ainsi que des centres de quilles et de divertissement familial en Louisiane et au Mississippi.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. L’information prospective peut comprendre, notamment, des déclarations concernant les plans, activités, objectifs, opérations, stratégie, perspectives d’affaires, ainsi que la performance et la situation financières futures de la Société, ou les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. L’information prospective comprend également l’échéancier ainsi que l’installation et la mise en service réussies de la technologie D-BOX dans 13 salles réparties dans quatre établissements de Malco Theatres au Tennessee et en Arkansas; la mise en exploitation prévue de ces salles d’ici l’Action de grâce américaine; les avantages anticipés de l’entente; ainsi que l’incidence attendue de cette entente sur les initiatives d’expansion du réseau et de croissance de D-BOX.

Dans le présent document, les termes « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « susceptible de », « croit », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « planifie », « estime » ainsi que d’autres expressions similaires, y compris leur forme négative, servent à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendements ou de résultats futurs et ne constituent pas nécessairement des indications exactes quant à la réalisation de tels rendements ou résultats futurs, ni quant au moment où ceux-ci pourraient être atteints.

Par leur nature même, les informations prospectives sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes et reposent sur plusieurs hypothèses, de sorte que les résultats réels pourraient différer de façon importante des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces informations prospectives. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, notamment en ce qui concerne les plans, activités, objectifs, opérations, stratégie, perspectives d’affaires ainsi que la performance et la situation financières futures de la Société.

L’information prospective est fournie dans le présent communiqué de presse afin d’informer les lecteurs des attentes et des plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre le contexte opérationnel de la Société. Les lecteurs sont toutefois avisés que cette information prospective pourrait ne pas convenir à d’autres fins.

L’information prospective présentée dans le présent document est fondée sur les renseignements disponibles à la date des présentes et/ou sur les convictions de bonne foi de la direction à l’égard des événements futurs. Elle est assujettie à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus ou inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans l’information prospective comprennent notamment, sans s’y limiter : les changements des conditions du marché; les changements touchant les activités, les résultats d’exploitation ou la performance financière de la Société; l’installation et l’exploitation réussies du système D-BOX dans les établissements de Malco Theatres visés par l’entente; le calendrier de mise en œuvre; l’adoption et la réaction de la clientèle; la capacité de la Société à réaliser les avantages prévus de l’entente; l’évolution de l’industrie du divertissement; les préférences des consommateurs; ainsi que les conditions économiques et politiques générales.

La Société souligne que la liste de facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive. Ces facteurs de risque, ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice terminé le 31 mars 2026, dont un exemplaire est disponible sur SEDAR+ à l’adresse SEDAR+.

Sauf dans les cas où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l’exigent, la Société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse afin de tenir compte de renseignements, d’événements, de circonstances ou de faits nouveaux.

La Société avise les lecteurs que les risques décrits ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir une incidence sur ses activités. Des risques et incertitudes additionnels qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou que celle-ci juge actuellement non significatifs pourraient également avoir un effet défavorable important sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

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Malco Theatres Relations medias

Karen Melton

Vice-présidente, marketing

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