Placements AGF annonce des réductions de prix concernant la gamme Éléments AGF

TORONTO, 12 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre d’une révision continue de sa gamme de produits, Placements AGF Inc. (Placements AGF) a aujourd’hui annoncé des réductions de prix concernant les fonds des Portefeuilles ÉlémentsMD AGF et les Catégories Portefeuilles ÉlémentsMD AGF, à compter du 21 décembre 2026.

Réductions des frais de gestion

Les frais de gestion seront réduits pour les fonds et séries suivants :

Fonds Séries Frais de gestion

actuels (en %) Frais de gestion

modifiés

(en %) Portefeuilles ÉlémentsMD AGF Portefeuille Éléments Équilibré AGF OPC/T/V 2,00 1,75 Portefeuille Éléments Conservateur AGF OPC Portefeuille Éléments Croissance AGF OPC/T/V Portefeuille Éléments Mondial AGF OPC 2,10 1,85 Catégories Portefeuilles ÉlémentsMD AGF Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF

OPC/T/V 2,00 1,75 Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF OPC/V Catégorie Portefeuille Éléments Croissance AGF OPC/T/V Catégorie Portefeuille Éléments Mondial AGF OPC 2,10 1,85

Réductions du taux annuel maximum pour les commissions de suivi

À compter du 21 décembre 2026, Placements AGF réduira également le taux annuel maximum des commissions de suivi de 1,25 % à 1,00 %. Cette réduction vise les fonds et séries suivants, et ce pour toutes les options de frais d’acquisition applicables.

Portefeuilles ÉlémentsMD AGF Séries Portefeuille Éléments Équilibré AGF OPC/T/V Portefeuille Éléments Conservateur AGF OPC Portefeuille Éléments Mondial AGF OPC Portefeuille Éléments Croissance AGF OPC/T/V Catégories Portefeuilles ÉlémentsMD AGF Séries Catégorie Portefeuille Éléments Équilibré AGF OPC/T/V Catégorie Portefeuille Éléments Conservateur AGF OPC/V Catégorie Portefeuille Éléments Mondial AGF OPC Catégorie Portefeuille Éléments Croissance AGF OPC/T/V

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement non traditionnel, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 75 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Renseignements importants

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