Valneva publie ses résultats financiers du premier semestre 2026 et fait un point sur ses activités

Ventes totales de produits de 64,0 millions d’euros



o En ligne avec les attentes ; confirmation de la prévision annuelle de ventes comprises entre 135 et 150 millions d’euros.

Solide position de trésorerie de 121,5 millions d’euros à fin juin 2026 Reflétant une gestion rigoureuse de la trésorerie et le produit de la récente levée de fonds 1 Programme de restructuration mis en œuvre dont les effets positifs sur le compte de résultat et les flux de trésorerie sont attendus au second semestre de l'année

Les décisions des autorités réglementaires relatives au candidat vaccin contre la maladie de Lyme sont attendues dans les douze prochains mois 2 Pfizer demeure optimiste quant à l’obtention d’une autorisation réglementaire pour le candidat vaccin 3







Lyon (France), le 13 août 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre clos au 30 juin 2026, fait un point sur ses activités et confirmé ses perspectives financières pour l’exercice 2026. Le rapport financier semestriel comprenant les comptes consolidés semestriels et le rapport d’activité du premier semestre est disponible sur le site internet de la Société (Financial Reports – Valneva).

Valneva retransmettra aujourd’hui en direct la conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier semestre 2026 à 15h00 CEST (9h00 EDT). Cette retransmission sera disponible sur le site internet de la Société et via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/zd7jniit/lan/en

Performance financière du premier semestre 2026

Chiffre d’affaires de 65,8 millions d’euros, dont 64,0 millions d’euros de ventes de produits contre respectivement 97,6 millions d’euros et 91,0 millions d’euros au premier semestre 2025. Ce recul en glissement annuel reflète principalement le recul attendu des ventes de produits de tiers (en baisse de10,5 millions d’euros comparé au premier semestre 2025) et un décalage anticipé du calendrier des ventes de produits lié au changement de distributeur en Allemagne et au calendrier de livraisons du vaccin IXIARO ® au Département américain de la Défense (DoD).

au Département américain de la Défense (DoD). La trésorerie était de 121,5 millions d’euros au 30 juin 2026 contre 109,7 millions d’euros au 31 décembre 2025. Cette solide position de trésorerie résulte des effets positifs des mesures de restructuration, d'une gestion disciplinée de la trésorerie et des 37 millions d'euros de produit brut issus de l'augmentation de capital réservée réalisée avec succès au second trimestre 2026.

La perte nette était de 63,3 millions d’euros contre une perte de 20,8 millions d’euros au premier semestre 2025, reflétant une baisse de la marge brute due au recul des ventes et des volumes de production, ainsi qu'à des éléments ponctuels affectant le coût des ventes, notamment des coûts de résiliation de contrats liés à IXCHIQ® et des dépréciations de stocks.



Perspectives Financières

Malgré l'impact négatif persistant du contexte géopolitique sur les voyages, Valneva a confirmé ses perspectives pour 2026, avec des ventes de produits attendues entre 135 et 150 millions d'euros et un chiffre d'affaires total compris entre 145 et 160 millions d'euros.

Les marges brutes des produits devraient s’améliorer au cours du second semestre, après l'impact d'éléments non récurrents au premier semestre 2026.

Valneva a mis en œuvre avec succès une initiative de restructuration4 visant à réduire sa consommation de trésorerie, grâce à une réduction significative de ses effectifs, au recentrage et au rééchelonnement de ses activités de R&D, ainsi qu'à la rationalisation de ses opérations à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cette initiative, la Société a également conclu un accord pour la cession de son site de Nantes, en France, pour un montant de 6,2 millions d'euros. Une promesse de vente a été signée avec Nantes Métropole et la finalisation de la transaction est attendue en septembre 2026.



Peter Bühler, directeur financier de Valneva a indiqué, « Au cours des derniers mois, à la suite des résultats de l'étude VALOR sur la maladie de Lyme, notre priorité a été de restructurer et de recentrer nos activités. Le financement réalisé avec succès en avril nous a permis de renforcer et de maintenir une solide position de trésorerie, nous donnant les moyens de concentrer nos ressources sur notre cœur de métier et nos priorités stratégiques clés, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour accélérer notre croissance si le programme Lyme progresse avec succès vers une commercialisation du vaccin. »

Information financière

(Résultats non-audités, consolidés selon les normes IFRS)

En millions d’euros Six mois clos au 30 juin 2026 2025 Chiffre d’affaires 65,8 97,6 Ventes de produit 64,0 91,0 Bénéfice / (perte) sur la période (63,3) (20,8) EBITDA ajusté5 (40,1) (6,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie 121,5 161,3

Programmes en développement clinique

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME – LB6V (précédemment VLA15)

Décisions réglementaires attendues dans les douze prochains mois

En mars 2026, Valneva et Pfizer ont annoncé des résultats initiaux de l’essai clinique de phase 3 VALOR « Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists », (NCT05477524) portant sur leur candidat vaccin expérimental contre la maladie de Lyme LB6V, basé sur la protéine OspA hexavalente6.

Depuis lors, Pfizer échange avec les autorités réglementaires afin de s'accorder sur les voies potentielles d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché et s'est montré optimiste quant aux perspectives d'approbation réglementaire de ce candidat vaccin7. Des décisions réglementaires sont attendues au cours des douze prochains mois8.

LB6V est actuellement le seul programme contre la maladie de Lyme en développement clinique avancé et a obtenu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

S'il est approuvé, le candidat vaccin LB6V pourrait répondre à un besoin médical important non satisfait, alors que plus de 80 millions de personnes aux États-Unis et plus de 200 millions de personnes en Europe vivraient dans des zones présentant un risque élevé de maladie de Lyme.

VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA - IXCHIQ® / VLA1553

Études post-marketing en cours dont la campagne de vaccination pilote au Brésil

Plusieurs activités post-marketing pour IXCHIQ® sont actuellement en cours dont la campagne de vaccination pilote (PVS) au Brésil. Il s'agit de la première campagne de vaccination publique à grande échelle utilisant IXCHIQ® dans des conditions réelles, menée par le ministère brésilien de la Santé avec le soutien de Valneva et de son partenaire local, l'Instituto Butantan. Environ 50 000 adultes âgés de 18 à 59 ans ont déjà été vaccinés dans le cadre de cette campagne.

Cette PVS, ainsi que d’autres études actuellement en cours ou devant être lancées prochainement9,10,11,12, constitueront la base des études post-commercialisation de phase 4, actuellement en cours et à venir, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité d'IXCHIQ® et à générer des données en vie réelle (real-world evidence) dans des populations plus larges et plus spécifiques.

CANDIDAT VACCIN CONTRE LA SHIGELLOSE – S4V2

Premiers résultats de Phase 2 attendus prochainement

S4V2 est le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la shigellose, deuxième cause de maladie diarrhéique mortelle dans le monde.

Deux essais cliniques de S4V2, sponsorisé par LimmaTech Biologics AG, sont actuellement en cours : un essai de Phase 2 portant sur l’innocuité et l’immunogénicité de S4V2 chez le nourrisson13 et un essai de Phase 2 d’infection contrôlée chez l’humain (CHIM)14. De premiers résultats sont attendus au troisième trimestre 2026. Sous réserve de résultats positifs pour ces deux essais et de la future stratégie R&D, Valneva assumera la responsabilité des développements futurs15.

Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé contre la shigellose et le développement de vaccins contre la shigellose a été classé prioritaire par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)16. En octobre 2024, la FDA américaine a octroyé le statut de Fast Track à S4V2, reconnaissant ainsi son potentiel pour cibler une maladie grave et répondre à un besoin médical non satisfait17. Le marché mondial des vaccins contre la shigellose est estimé à plus de 500 millions de dollars par an18.

Éléments financiers du premier semestre 2026

(non-audités, consolidés selon les normes IFRS)

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total de Valneva était de 65,8 millions d’euros pour les six mois clos au 30 juin 2026 contre 97,6 millions d’euros sur la même période en 2025. Ce recul s’explique principalement par l’arrêt planifié de la distribution de produits de tiers, des décalages anticipés dans le calendrier des ventes de produit, notamment concernant les livraisons d’IXIARO au DoD américain, la transition vers un nouveau distributeur en Allemagne, ainsi que l’absence en 2026 des ventes non récurrentes liées à des épidémies de DUKORAL® et IXCHIQ® qui avaient été enregistrées au cours du premier semestre 2025.

Les Autres Revenus, comprenant les revenus des collaborations, licences et services, étaient de 1,8 million d’euros au premier semestre 2026 contre 6,5 millions d’euros sur la même période en 2025, qui comprenaient les revenus comptabilisés au titre du contrat de licence exclusive conclu avec le Serum Institute of India pour IXCHIQ®, lequel a été résilié en 2025.

Ventes de produits

Les ventes de produits étaient de 64,0 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 91,0 millions au premier semestre 2025. Conformément à la stratégie de Valneva et à ses communications antérieures, les activités de distribution de produits de tiers de la Société ont fortement diminué à la suite de l’expiration de son principal accord de distribution en 2025. En conséquence, les ventes de produits de tiers ont reculé de 10,5 millions d’euros, ou 91,6 % pour atteindre 1,0 million d’euros au premier semestre 2026 et devraient représenter moins de 5% des ventes totales de produits d’ici la fin de l’année.

Le portefeuille commercial de Valneva comprend trois vaccins : IXIARO®/JESPECT®, DUKORAL® and IXCHIQ®.

• Vaccin contre l’encéphalite japonaise IXIARO®/JESPECT®

Les ventes d’IXIARO/JESPECT étaient de 44,0 millions d'euros au premier semestre 2026 contre 54,7 millions d'euros au premier semestre 2025. Le recul des ventes en glissement annuel reflète principalement la transition vers un nouveau distributeur en Allemagne en janvier 2026, ainsi que l’échelonnement des ventes du vaccin, notamment en raison du calendrier des livraisons au ministère américain de la Défense (DoD). Les livraisons réalisées dans le cadre du contrat signé en janvier 2025 se sont poursuivies au cours de la période, et Valneva prévoit d’effectuer de nouvelles livraisons d’IXIARO® au DoD durant le reste de l’année 2026, y compris au titre d’un nouveau contrat attendu au cours du troisième trimestre. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact défavorable de 1,5 million d’euros sur les ventes d’IXIARO®/JESPECT® au premier semestre 2026.

• Vaccin contre le choléra / l’ETEC DUKORAL®

Au premier semestre 2026, les ventes de DUKORAL étaient de 14,7 millions d'euros contre 17,4 millions d'euros au premier semestre 2025. La période comparable de l’exercice précédent avait bénéficié de ventes exceptionnelles liées à la fourniture de doses de vaccin à Mayotte en réponse à une épidémie de choléra. Les ventes du premier semestre 2026 ont également été affectées par la transition vers un nouveau distributeur en Allemagne en janvier 2026. Les stocks détenus par l’ancien distributeur sont restés suffisants pour répondre à la demande du marché durant la période, réduisant temporairement les expéditions de produits, tandis que la situation géopolitique continuait de peser sur les déplacements internationaux. Les livraisons dans le cadre du nouvel accord de distribution reprennent progressivement. Les variations des taux de change ont eu un effet négatif de 0,4 million d’euros sur les ventes de DUKORAL® au premier semestre 2026.

• Vaccin contre le chikungunya IXCHIQ®

Au premier semestre 2026, les ventes du vaccin IXCHIQ® étaient de 4,4 millions d'euros, et incluaient les premières expéditions de substance active du vaccin à l’Instituto Butantan, contre 7,5 millions d'euros au premier semestre 2025. La période comparable de l’exercice précédent avait bénéficié des ventes réalisées aux États-Unis ainsi que de la livraison de 40 000 doses du vaccin à l’île de La Réunion en réponse à une épidémie de chikungunya.

Compte tenu du niveau actuel d’adoption du produit sur le marché du voyage, la Société évalue actuellement sa stratégie commerciale future pour IXCHIQ®, y compris l’éventualité d’une orientation accrue vers les marchés endémiques.

Résultat opérationnel et EBITDA ajusté

Les coûts des produits et services vendus (COGS) étaient de 59,5 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 47,2 millions d’euros au premier semestre 2025. En conséquence, le résultat brut a reculé à 6,3 millions d’euros.

La diminution de la marge brute s’explique principalement par la baisse des ventes et des volumes de production sur l’ensemble du portefeuille, par l’impact défavorable des provisions sur les stocks d’IXCHIQ®, par les coûts liés à la résiliation de contrats de fabrication et d’approvisionnement avec des tiers, ainsi que par l’augmentation des coûts de fabrication non capitalisés ou non affectés aux produits.

En conséquence, la marge brute sur les ventes des produits, avant prise en compte des coûts non affectés, est passée de 54,4 millions d’euros au premier semestre 2025 à 14,7 millions d’euros au premier semestre 2026. Celle-ci a ensuite été réduite de 9,4 millions d’euros de coûts de fabrication non affectés, incluant des coûts liés aux capacités de production inutilisées ainsi que d’autres coûts non imputés aux produits, contre 6,0 millions d’euros au premier semestre 2025.

En millions d’euros Semestre clos au 30 juin, 2026 (non-audités, consolidés selon les normes IFRS) IXIARO DUKORAL IXCHIQ Produits de tiers Total des ventes de produits Autres / Non affecté / Services Total Revenus de la vente de produits 44.0 14.7 4.4 1.0 64.0 64.0 Coûts des produits vendus (19.2) (11.1) (18.3) (0.8) (49.3) (9.4) (58.7) Marge brute des produits 24.8 3.6 (13.9) 0.2 14.7 Marge brute des produits en % 56.4% 24.7% (315.1%) 16.8% 23.0% Autres Revenus 0.1 0.1 1.7 1.8 Coûts des services (0.8) (0.8) Coûts des produits et des services (10.2) (59.5) Marge brute (8.4) 6.3 Marge brute en % 9.6%*

* en % du chiffre d'affaires total

En millions d’euros Semestre clos au 30 juin, 2025 (non-audités, consolidés selon les normes IFRS) IXIARO DUKORAL IXCHIQ Produits de tiers Total des ventes de produits Autres / Non affecté / Services Total Revenus de la vente de produits 54.7 17.4 7.5 11.4 91.0 91.0 Coûts des produits vendus (18.9) (8.2) (2.5) (7.0) (36.6) (6.0) (42.5) Marge brute des produits 35.8 9.2 5 4.5 54.4 Marge brute des produits en % 65.5% 52.9% 66.2% 39.1% 59.8% Autres Revenus 4.4 4.4 2.1 6,5 Coûts des services (0.4) (0.4) (4.3) (4.6) Coûts des produits et des services (10.2) (47.2) Marge brute (8.1) 50.4 Marge brute en % 51.7%*

* en % du chiffre d'affaires total

La marge brute d’IXIARO® s’est établie à 56,4 % au premier semestre 2026, contre 65,5 % au premier semestre 2025. La baisse s’explique principalement par la diminution des volumes et par l’évolution défavorable des coûts de fabrication, partiellement compensées par un effet favorable du prix de vente moyen ainsi que du mix produits/pays. La marge brute de l’exercice précédent avait bénéficié d’un niveau particulièrement élevé de production, ainsi que de l’effet positif d’absorption des coûts fixes qui en avait découlé.

La marge brute de DUKORAL® s’est établie à 24,7 % au premier semestre 2026, contre 52,9 % au premier semestre 2025 et 33,3% sur l’ensemble de l’exercice 2025. Le résultat brut a diminué à 3,6 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 9,2 millions d’euros au premier semestre 2025, principalement en raison de volumes de ventes plus faibles. Au premier semestre 2025, le calendrier de production et l’arrêt de fabrication intervenu l’année précédente avaient généré des effets favorables d’absorption des coûts de production et de valorisation des stocks. À l’inverse, le premier semestre 2026 a été pénalisé par des effets défavorables de valorisation et de réévaluation des stocks, ainsi que par une augmentation des coûts liés à des lots de production non conformes.

La marge brute d’IXCHIQ® était négative, principalement sous l’effet de frais d’annulation exceptionnels de 9,7 millions d’euros liés à des engagements de production auprès de sous-traitants externes, ainsi que d’une dépréciation de stocks excédentaires sans impact sur la trésorerie de 4,5 millions d’euros, ces deux éléments résultant de ventes inférieures aux prévisions. Ces incidences financières reflètent la décision de la société de recentrer la commercialisation de son vaccin contre le chikungunya sur les zones endémiques, où le risque d’infection par le virus du chikungunya est le plus élevé.

Le résultat brut des produits de tiers s’est élevé à 0,2 million d’euros au premier semestre 2026, contre 4,5 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette diminution reflète la réduction progressive planifiée des activités de distribution de produits tiers.

Le coût des services était de 0,8 million d’euros au premier semestre 2026 contre 4,6 millions d’euros au premier semestre 2025, qui incluait la reconnaissance de revenus liés à l'accord de licence pour IXCHIQ® conclu avec le Serum Institute of India, résilié en décembre 2025.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont reculé à 30,2 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 32,4 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette baisse est principalement attribuable à une redéfinition des priorités et un report de certaines activités de R&D.

Les frais commerciaux étaient de 13,5 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 20,3 millions d’euros au premier semestre 2025. Ce recul s’explique principalement par une baisse des dépenses publicitaires et promotionnelles liées à IXCHIQ® ainsi qu’à une réduction des dépenses de personnel et des coûts de stockage et de distribution.

Au cours du premier semestre 2026, les frais généraux et administratifs ont reculé à 15,4 millions d’euros contre 19,0 millions d’euros au premier semestre 2025. Ce recul s’explique principalement par une baisse des dépenses de personnel et d’assurance ainsi que celles des services de conseil et autres services.

Au cours du premier semestre 2026, 3,2 millions d’euros de charges ont été comptabilisés au sein des fonctions concernées par le programme de réduction des effectifs et de restructuration lancée au deuxième trimestre 2026.

Les autres produits et charges opérationnels, nets, ont diminué à 2,9 millions d’euros au premier semestre 2026 contre 4,6 millions d’euros au premier semestre 2025. La baisse est principalement attribuable à la diminution des crédits d’impôt R&D, partiellement compensée par une hausse des revenus de subventions.

Valneva a enregistré une perte opérationnelle de 49,9 millions d’euros au premier semestre 2026 contre une perte opérationnelle de 16,8 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette augmentation de la perte opérationnelle s’explique principalement par une baisse des ventes ainsi que par des charges exceptionnelles liées à IXCHIQ®, comptabilisées au cours du premier semestre 2026 et qui n’avaient pas été encourues sur la période comparable de l’exercice précédent.

La perte de l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessous) était de 40,1 millions d’euros au premier semestre 2026 contre une perte d'EBITDA ajusté de 6,0 millions d’euros au premier semestre 2025.

Perte opérationnelle et résultat net

La perte opérationnelle s’est établie à 49,9 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 16,8 millions d’euros au premier semestre 2025. Au premier semestre 2026, 50 % de la perte opérationnelle était attribuable à IXCHIQ®.

La perte nette était de 63,3 millions d’euros au premier semestre 2026 contre une perte nette de 20,8 millions d'euros au premier semestre 2025. Cette augmentation s’explique principalement par la baisse de la marge brute, reflétant à la fois la diminution des ventes de produits et l’augmentation du coût des ventes (COGS), incluant les frais de résiliation de contrats de fabrication liés à IXCHIQ®, les charges sur stocks et les coûts de sous-utilisation des capacités de production.

Les charges financières et effets de change au premier semestre 2026 ont engendré une charge financière nette de 13,1 millions d’euros, contre une charge financière nette de 2,7 millions d’euros au premier semestre 2025. L’augmentation des charges financières est principalement attribuable à l’évolution défavorable du taux de change dollar américain/euro (USD/EUR), qui s’est traduite par une perte de change de 3,9 millions d’euros au premier semestre 2026, contre un gain de change de 7,8 millions d’euros au premier semestre 2025.

Trésorerie nette et liquidité

La trésorerie nette utilisée par les activités opérationnelles était de 13,7 millions d’euros au cours du premier semestre 2026 contre 10,9 millions d’euros au premier semestre 2025. L’augmentation observée au premier semestre 2026 s’explique principalement par l’accroissement des pertes sur la période, partiellement compensé par une diminution des besoins en fonds de roulement.

Les flux de trésorerie négatifs liés aux activités d’investissement étaient de 0,6 millions d’euros au premier semestre 2026 contre des flux de trésorerie positifs liés aux activités d’investissement de 1,6 millions d’euros au premier semestre 2025. Les flux de trésorerie positifs au premier semestre 2026 résultaient principalement des produits générés par les placements en fonds monétaires. À l’inverse, les sorties de trésorerie constatées au premier semestre 2025 étaient essentiellement imputables à l’acquisition d’équipements, partiellement compensée par des revenus d’intérêts.

Les flux de trésorerie positifs liés aux activités de financement étaient de 24,5 millions d’euros au premier semestre 2026 contre des flux de trésorerie positifs de 9,3 millions d’euros au premier semestre 2025. Les flux de trésorerie positifs au premier semestre 2026 incluaient 34,5 millions d'euros de capitaux provenant d’une augmentation de capital réalisée au cours du deuxième trimestre 2026. À titre de comparaison, les entrées de trésorerie enregistrées sur la même période en 2025 comprenaient un produit net de 20,1 millions d’euros provenant d’augmentations de capital.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société étaient de 121,5 millions d'euros au 30 juin 2026 contre 109,7 millions d'euros au 31 décembre 2025.

Mesures financières non-IFRS

Le Management de Valneva utilise et présente ses résultats selon les normes IFRS, ainsi que la mesure non-IFRS de l’EBITDA pour évaluer et communiquer ses performances. Bien que les mesures non-IFRS ne doivent pas être interprétées comme des alternatives aux mesures IFRS, le Management estime que les mesures non-IFRS sont utiles pour mieux appréhender la performance de la Société, ses perspectives et sa situation financière.

L'EBITDA ajusté est une mesure supplémentaire de la performance utilisée par les investisseurs et les analystes financiers. Le Management estime que cette mesure fournit des outils analytiques supplémentaires. L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice (perte) des activités poursuivies avant impôt sur le revenu, produits/charges financières, gains/(pertes) de change, amortissements et dépréciations. Un rapprochement entre l'EBITDA ajusté et le résultat net, qui est la mesure IFRS la plus directement comparable, est présenté ci-dessous :

En millions d’euros Six mois clos au 30 juin (résultats non-audités, consolidés selon IFRS) 2026 2025 Résultat net de la période (63,3) (20,8) Ajouter : Gain/Perte relatif à l’impôt sur les sociétés 0,3 1,3 Produit financiers (1,1) (1,1) Charges financières 10,3 11,6 (Gain) / perte de change – net 3,9 (7,8) Amortissement des immobilisations incorporelles

et des droits d’utilisation 2,4 2,4 Amortissement des immobilisations corporelles 7,7 8,4 Reprise de dépréciations et provisions (0,3) - EBITDA AJUST É (40,1) (6,0)

Ventes de produits à taux de change constant :

Toutes références aux variations du chiffre d’affaires à taux de change constant indiquent que l’impact des fluctuations de change a été éliminé. Cette élimination se fait en recalculant le chiffre d’affaires de la période concernée en appliquant les taux de change de la période précédente, comme détaillée ci-dessous :

En millions d’euros Six mois clos au 30 juin (résultats non-audités, consolidés selon IFRS) 2026 2025 Ventes de produits 64,0 91,0 Ventes de produits de tiers 1,0 11,4 Ventes de produits hors ventes pour des tiers 63,1 79,6 Impact des taux de change (hors vente de produits pour des tiers) 1,9 Ventes de produits (hors ventes pour des tiers) à taux de change constants 65,0

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Contacts Médias et Investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP, Global Communications and European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelotfontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP, Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com













Information importante

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des lois françaises sur les valeurs mobilières. Ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « vise », « anticipe », « croit », « pourrait », « estime », « s’attend », « prévoit », « a l’intention », « peut » ainsi que par des variations de ces termes ou d’expressions similaires destinées à identifier des déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Toutes les déclarations figurant dans ce communiqué de presse, à l’exception des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives, notamment, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant : la performance financière future et les indications financières, y compris les prévisions de ventes de produits, de chiffre d’affaires total et d’investissements en R&D ; les projets de Valneva en matière d’investissements pour sa croissance future ; le calendrier des commandes pour les produits commerciaux ; les plans et attentes concernant le développement, la commercialisation et les perspectives commerciales des candidats vaccins et produits commerciaux de Valneva, y compris les perspectives et le calendrier d’actions liées aux études et essais cliniques et aux autorisations de produits, telles que les initiations d’études, les avancées d’études, les publications de données, les soumissions, dépôts, approbations et extensions d’indication ; les bénéfices attendus et la disponibilité des produits commerciaux et candidats produits de Valneva ; ainsi que les opportunités et tendances de croissance potentielles, y compris les hypothèses et attentes relatives à la taille totale du marché visé par les candidats produits et produits commerciaux de Valneva.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et hypothèses de Valneva à la date du présent communiqué. Chacune de ces déclarations prospectives implique des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre l’activité, la stratégie, les résultats futurs ou la performance de Valneva et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs peuvent entraîner des divergences entre les attentes actuelles et les résultats réels, notamment : le succès de Valneva dans la commercialisation de ses produits ; les incertitudes et retards liés au développement et à la fabrication de vaccins ; la possibilité que les succès obtenus lors des tests précliniques et des essais cliniques antérieurs ne garantissent pas que les essais cliniques ultérieurs produiront les mêmes résultats ou fourniront des données adéquates pour démontrer l’efficacité et la sécurité d’un candidat produit ; les impacts des conditions macroéconomiques, notamment les tarifs et autres politiques commerciales, le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, les fluctuations de l’inflation et l’incertitude des marchés financiers et du crédit, sur l’activité, les essais cliniques et la situation financière de Valneva ; des données de sécurité ou d’efficacité inattendues observées au cours d’études précliniques ou cliniques ; des taux d’activation de sites ou de recrutement dans les essais cliniques inférieurs aux attentes ; la capacité de Valneva à tirer parti de ses accords de collaboration et de licence ; les évolutions dans la concurrence anticipée ou existante ; les changements dans l’environnement réglementaire ; les incertitudes et le calendrier du processus d’approbation réglementaire ; l’impact de la crise du crédit mondiale et européenne ; la capacité à obtenir ou maintenir une protection par brevet ou autre propriété intellectuelle et les litiges ou autres différends inattendus.

D’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué sont identifiés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Valneva sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 18 mars 2026, ainsi que dans d’autres documents déposés ponctuellement auprès de la SEC et de l’AMF.

Valneva fournit ces informations à la date du présent communiqué et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

1 Valneva Announces the Successful Completion of an €84 million Reserved Offering - Valneva

2 https://s206.q4cdn.com/795948973/files/doc_financials/2026/q2/Q2-2026-Earnings-Charts-FINAL.pdf

3 https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1764363&tp_key=37bce25530&tp_special=8

4 Valneva Reports First Quarter 2026 Financial Results and Provides Corporate Updates - Valneva

5 For additional information on Adjusted EBITDA, please refer to the “Non-IFRS Financial Measures” section at the end of the PR

6 2026_03_23_Lyme-Phase-3-Data-Read-out_PR_EN_FINAL.pdf

7 https://s206.q4cdn.com/795948973/files/doc_events/2026/Jun/08/PFE-USQ_Transcript_2026-06-08.pdf

8 https://s206.q4cdn.com/795948973/files/doc_financials/2026/q2/Q2-2026-Earnings-Charts-FINAL.pdf

9 Study Details | NCT07347002 | Observational Study to Assess the Effectiveness of VLA1553 Vaccine in Preventing Chikungunya During a Pilot Vaccination Strategy in Brazil | ClinicalTrials.gov

10 Study Details | NCT07414524 | VLA1553-403 Pregnancy Surveillance Study | ClinicalTrials.gov

11 Study Details | NCT07254702 | Prospective Safety Cohort Study After VLA1553 Vaccination in Municipalities Selected for Participation in the VLA1553 Pilot Vaccination Strategy in Brazil | ClinicalTrials.gov

12 CEPI, Chikungunya

13 Valneva and LimmaTech Announce First Vaccination in Phase 2 Infant Study of Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V2 - Valneva

14 Valneva and LimmaTech Announce First Vaccination in Phase 2b Human Challenge Study of Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V2 - Valneva

15 Valneva and LimmaTech Enter into a Strategic Partnership to Accelerate the Development of the World’s Most Clinically Advanced Tetravalent Shigella Vaccine Candidate - Valneva

16 Immunization, Vaccines and Biologicals (who.int)

17 Valneva and LimmaTech Awarded FDA Fast Track Designation for Tetravalent Shigella Vaccine Candidate S4V - Valneva

18 Analyse LEK

Pièce jointe