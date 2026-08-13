DEMIRE hebt Prognose für 2026 nach besser als erwarteter Geschäftsentwicklung an

Mieterträge sinken nach Objektverkäufen um 17,1 1 Prozent auf EUR 23,0 Mio.

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) erreichen EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,0 Mio.)

Prognose 2026 erhöht: Mieterträge zwischen EUR 42,5 und EUR 44,5 Mio. (zuvor: EUR 41,5 bis 43,5 Mio.) und FFO I zwischen EUR 0,5 und EUR 2,5 Mio. (zuvor: EUR -1,0 bis EUR 1,0 Mio.) erwartet





Langen, den 13. August 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat sich im ersten Halbjahr 2026 besser entwickelt als erwartet und erhöht daher ihre Prognose für das Gesamtjahr. Trotz erwartungsgemäß rückläufiger Mieterträge infolge der fortgesetzten Immobilienverkäufe erzielte das Unternehmen positive FFO I von EUR 2,0 Mio. und ein EBIT von EUR 8,0 Mio. Für 2026 erwartet der Vorstand nun Mieterträge von EUR 42,5 bis 44,5 Mio. sowie FFO I von EUR 0,5 bis 2,5 Mio.

Positive operative Entwicklung trotz reduzierter Portfoliobasis

Die Mieterträge verringern sich aufgrund von Objektverkäufen um rund 17,11 Prozent auf EUR 23,0 Mio. (H1 2025: EUR 27,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum auf EUR 8,0 Mio. (H1 2025: EUR -24,9 Mio.). Im Vorjahr hatten Sondereffekte aus Abschreibungen von Darlehen, die an Limes-Gesellschaften ausgereicht wurden, und Bewertungsverlust einen negativen Einfluss auf das EBIT.

Die FFO I nach Steuern und vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen betragen EUR 2,0 Mio. (H1 2025: EUR 5,0 Mio.).

WALT verbessert sich trotz höherer Leerstandsquote

Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank auf rund EUR 670,8 Mio. (31.12.2025: EUR 688,3 Mio.). Im Wesentlichen führten der Verkauf der Immobilie in Flensburg und der Teilverkauf in Bonn (Wohnhaus) zu einem Rückgang des Portfoliowertes. Somit verringerte sich der Net Asset Value (NAV, unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,19 auf EUR 1,40 je Aktie (31.12.2025: EUR 1,59).

Die Vermietungsleistung erreicht 18.300 m² (H1 2025: 40.460 m²). Die EPRA-Leerstandsquote steigt auf 21,5 Prozent (31.12.2025: 16,4 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios erhöht sich nach Mietvertragsabschlüssen auf 5,0 Jahren (31.12.2025: 4,7 Jahre).

„Die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass DEMIRE die Portfoliotransformation auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent umsetzt. Im zweiten Halbjahr richten wir unseren Fokus klar auf die Vermietungsleistung und die operative Stabilisierung des Portfolios. Auf Basis der erreichten Ergebnisse und unserer aktuellen Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs heben wir die Prognose für 2026 an“, erklärt Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE.

Sinkende Fremdkapitalkosten durch frühzeitige Refinanzierungsmaßnahmen

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten sanken im Berichtszeitraum leicht auf 4,74 Prozent pro Jahr (31.12.2025: 4,83 %). Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 42,4 Prozent und damit leicht oberhalb des Jahresendwertes von 2025 (41,8 Prozent). Die liquiden Mittel sanken zum Stichtag auf EUR 44,4 Mio. (31.12.2025: EUR 54,2 Mio.).

„Unsere vorausschauende Finanzierungsstrategie zahlt sich aus: Durch frühzeitige Refinanzierungsmaßnahmen konnten wir die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten weiter senken und gleichzeitig unsere Finanzierungsstruktur nachhaltig stärken. Die aktuell in Umsetzung befindlichen Immobilienverkäufe werden zusätzliche Liquidität generieren und zur Reduzierung der Verschuldung beitragen“, erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE.

Prognose für das Jahr 2026 angehoben

Auf Basis der besser als erwarteten Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der aktuellen Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs hebt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Erwartet werden nun Mieterträge von EUR 42,5 bis 44,5 Mio. gegenüber zuvor EUR 41,5 bis 43,5 Mio. sowie FFO I nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen von EUR 0,5 bis 2,5 Mio. gegenüber zuvor EUR -1,0 bis 1,0 Mio. Im Geschäftsjahr 2025 lagen die Mieterträge bei EUR 53,5 Mio. und die FFO I bei EUR 10,1 Mio.

1 Rundungsbedingte Differenz

Ende der Pressemitteilung



Einladung zur Telefonkonferenz am 13. August 2026

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 13. August 2026 um 11:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation für das erste Halbjahr 2026 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-13-demire-ag-f4zh0



Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.



Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(in EUR Mio.) 01.01.2026-

30.06.2026 01.01.2025-

30.06.2025 Mieterträge 23,0 27,8 Ergebnis aus der Vermietung 15,7 18,6 EBIT 8,0 -24,9 Finanzergebnis -27,4 -24,1 Periodenergebnis nach Steuern -15,7 -45,8 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) 2,0 5,0 Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,02/0,02 0,05/0,05



Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 823,9 849,2 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 621,7 591,9 Zahlungsmittel 44,4 54,2 Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 59,2 103,5 Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) 205,0 219,3 Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 16,4 17,8 Unverwässerter/Verwässerter NAV 147,4 168,1 NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,40 1,59 Netto-Verschuldung¹ 330,8 332,3 Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 42,4 41,8



Portfoliokennzahlen 30.06.2026 31.12.2025 Immobilien (Anzahl) 42 43 Marktwert (in EUR Mio.) 670,8 688,3 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 46,0 51,3 Mietrendite (in %) 6,9 7,5 EPRA-Leerstandsquote² (in %) 21,5 16,4 WALT (in Jahren) 5,0 4,7 ¹gemäß Anleihebedingungen

²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien



Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2026 über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

