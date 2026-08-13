Calian annonce des résultats record au troisième trimestre de l’exercice 2026

(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)

OTTAWA, Ontario, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian Group Ltd. (TSX : CGY), une société qui fournit des solutions essentielles à la mission, axée sur la défense, l’espace, les soins de santé et les autres secteurs d’infrastructure critique stratégiques, a publié aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre qui a pris fin le 30 juin 2026.

« Nos résultats du troisième trimestre démontrent clairement que notre stratégie renouvelée et recentrée sur les solutions essentielles à la mission porte ses fruits », a déclaré Patrick Houston, chef de la direction de Calian. « Les revenus ont augmenté de 20 %, dont une croissance organique de 16 %, soutenue principalement par une demande forte et soutenue pour nos offres dans les secteurs de l’espace et de la défense. Cette performance du chiffre d’affaires s’est également reflétée dans les résultats, le BAIIA ajusté¹ ayant progressé de 35 %, surpassant encore une fois largement la croissance des revenus.

Pour l’avenir, notre stratégie se concrétise clairement. Avec 660 millions de dollars en contrats signés depuis le début de l’exercice, la prolongation déterminante de 15 ans de notre contrat de défense au Royaume-Uni et une convention d’achat visant Galaxy Broadband, nous recentrons délibérément nos efforts sur nos principaux marchés de croissance et bâtissons une entreprise plus solide et plus ciblée », a conclu Patrick Houston.

Faits saillants du troisième trimestre 20262 :

Revenus en hausse de 20 % pour atteindre 230 millions de dollars, dont 16 % de croissance organique et 4 % provenant des acquisitions

BAIIA ajusté¹ en hausse de 35 % pour atteindre 26 millions de dollars (marge de 11,1 %, comparativement à 9,9 % l’an dernier)

Flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 18 millions de dollars, représentant un taux de conversion de 69 %

de 18 millions de dollars, représentant un taux de conversion de 69 % Nouveaux contrats signés d’une valeur de 168 millions de dollars

Carnet de commandes de fin d’exercice de 1,4 milliard de dollars, dont un milliard dans le secteur de la défense

Le 25 juin 2026, Calian a conclu une convention définitive visant l’acquisition de Galaxy Broadband

Le 11 août 2026, Calian a obtenu une entente de formation de 15 ans avec l’armée britannique, d’une valeur de 296 millions de dollars





Faits saillants financiers Trois mois se terminant le Neuf mois se terminant le (en millions de dollars, sauf les montants par action et les marges) 30 juin 30 juin 2026 20252 % 2026 20252 % Revenus 230,4 192,2 20 % 667,1 570,9 17 % BAIIA ajusté1 25,6 19,0 35 % 76,3 54,2 41 % BAIIA ajusté en %1 11,1 % 9,9 % 120 pb 11,4 % 9,5 % 190 pb Bénéfice net ajusté1 12,9 9,2 40 % 39,8 26,8 48 % Bénéfice par action ajusté dilué1 1,10 0,79 39 % 3,42 2,27 51 % Flux de trésorerie opérationnel disponible1 17,5 12,0 46 % 54,8 34,8 57 %

1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures des Normes IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais.

2 Les faits saillants sont comparés aux périodes de trois mois et de neuf mois se terminant le 30 juin 2026.





Accédez au rapport complet sur la page Web des Résultats de Calian .

Inscrivez-vous à la conférence téléphonique du jeudi 13 août 2026 à 8 h 30, heure de l’Est.

Résultats du troisième trimestre

Les revenus ont augmenté de 20 %, passant de 192 millions de dollars à 230 millions de dollars, ce qui représente un chiffre d’affaires trimestriel record pour la Société. La croissance attribuable aux acquisitions s’est élevée à 4 % et découle des acquisitions d’Advanced Medical Solutions, conclue en mai 2025, et d’Infield Scientific, conclue en octobre 2025. La croissance organique s’est établie à 16 %, grâce à la contribution des secteurs Défense et espace et Industries essentielles.

Le bénéfice brut a augmenté de 17 % pour atteindre 78 millions de dollars, sous l’effet de la croissance des revenus, de l’évolution de la composition des revenus et de la contribution des acquisitions. Le BAIIA ajusté¹ a augmenté de 35 % pour atteindre 26 millions de dollars, la hausse des revenus ayant entraîné une amélioration des marges. Par conséquent, la marge du BAIIA ajusté¹ s’est établie à 11,1 %, en hausse par rapport à 9,9 % l’an dernier.

Le bénéfice net s’est établi à 5,9 millions de dollars, soit 0,51 $ par action diluée, comparativement à 0,6 million de dollars, soit 0,05 $ par action diluée, l’an dernier. L’augmentation de la rentabilité est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté¹, partiellement contrebalancée par l’augmentation des charges d’intérêts et des impôts. Le bénéfice net ajusté¹ s’est établi à 12,9 millions de dollars, soit 1,10 $ par action diluée, comparativement à 9,2 millions de dollars, soit 0,79 $ par action diluée, l’an dernier.

« L’élan que nous observons dans nos activités est véritablement stimulant. Depuis le début de l’exercice, nos revenus ont augmenté de 17 %, dont 11 % attribuables à la croissance organique, ce qui témoigne de la solidité de nos activités principales. Fait particulièrement marquant, notre BAIIA ajusté1 a déjà atteint 76 millions de dollars, soit presque autant que notre BAIIA ajusté1 pour l’ensemble de l’exercice précédent, et nous disposons encore d’une marge de progression. Nous sommes en bonne voie de réaliser une année record, et je ne pourrais être plus fier de ce que cette équipe a accompli », a déclaré Will Majic, chef de la direction financière par intérim de Calian.

Liquidités et ressources en capital

« Au troisième trimestre, nous avons généré 18 millions de dollars en flux de trésorerie opérationnel disponible¹, ce qui représente un taux de conversion du BAIIA ajusté¹ de 69 % », a déclaré Will Majic, chef de la direction financière par intérim de Calian. « Nous avons principalement utilisé nos liquidités pour financer des dépenses en immobilisations de 3 millions de dollars et verser 3 millions de dollars en dividendes aux actionnaires. Nous avons clôturé le trimestre avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté¹ de 0,9 x, ce qui nous procure la souplesse nécessaire pour saisir rapidement les occasions à court terme. »

Calian UK obtient une entente de formation de 15 ans d’une valeur de 296 millions de dollars canadiens avec l’armée britannique

Le 11 août 2026, Calian a annoncé que sa filiale britannique, Calian UK, avait conclu une entente de 15 ans avec Raytheon UK, chef de file du consortium Omnia Training, afin de soutenir le programme Collective Training Service (ACTS) de l’armée britannique. L’entente, qui devrait entrer en vigueur en octobre 2026 à la suite de l’achèvement du contrat actuel, projet NUMIDIAN, prévoit des revenus de base contractuels d’environ 296 millions de dollars canadiens (159 millions de livres sterling) sur 15 ans, prolongeant ainsi l’un des plus importants programmes de formation en défense de Calian. Elle renforce également la position à long terme de la Société dans le soutien à la préparation opérationnelle des forces militaires alliées au Royaume-Uni et en Europe.

Calian conclut une convention définitive visant l’acquisition de Galaxy Broadband

Le 25 juin 2026, Calian a annoncé avoir conclu une convention d’achat définitive avec Crown Capital Partners Inc. en vue d’acquérir Galaxy Broadband Communications, un chef de file canadien des communications par satellite et des solutions de connectivité dans les régions éloignées. Aux termes de la convention, Calian fera l’acquisition de Galaxy moyennant une contrepartie initiale de 24 millions de dollars, à laquelle pourrait s’ajouter une contrepartie conditionnelle de 27,5 millions de dollars liée à l’atteinte d’objectifs de rendement au cours des trois prochaines années. La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre de Calian, sous réserve des conditions de clôture habituelles, des approbations réglementaires applicables et de l’approbation des détenteurs de débentures de Crown. Rien ne garantit que la transaction sera réalisée selon les modalités décrites aux présentes, ni qu’elle sera réalisée.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 26 août 2025, la TSX a accepté l’avis d’intention de Calian de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») visant le rachat aux fins d’annulation d’un maximum de 796 283 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois ayant commencé le 1er septembre 2025 et se terminant le 31 août 2026, ce qui représente environ 10 % des actions ordinaires détenues dans le public au 15 août 2025. Aucun rachat n’a été effectué au cours des périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 juin 2026.

La Société prévoit renouveler son OPRCNA en septembre 2026, sous réserve de l’approbation de la TSX.

Dividende trimestriel

Le 12 août 2026, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende sera versé le 9 septembre 2026 aux actionnaires inscrits en date du 26 août 2026. Les dividendes versés par la Société sont considérés comme des « dividendes déterminés » aux fins de l’impôt.

À propos de Calian

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Depuis plus de 40 ans, Calian fournit des solutions essentielles dans des contextes où l'échec n'est pas une option. Reconnus dans le monde entier, nous donnons aux organisations des secteurs essentiels les moyens de surmonter les obstacles, de gérer les risques et de continuer d’évoluer. En combinant l'expertise de nos gens, une connaissance éprouvée du secteur, une technologie de pointe, une innovation audacieuse et une portée mondiale, nous fournissons des solutions sur mesure qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Calian a son siège social à Ottawa, au Canada, et comprend plus de 6 000 employés dans le monde. Nos solutions protègent des vies, renforcent la sécurité, favorisent la connectivité mondiale et stimulent le progrès économique, en ayant un effet durable à l'endroit et au moment où cela compte le plus. Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

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