iHerb célèbre 30 ans à rendre la santé et le bien-être accessibles avec une grande opération promotionnelle mondiale

IRVINE, Californie, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, l’un des principaux détaillants en ligne de vitamines, minéraux, compléments alimentaires et autres produits de santé et de bien-être, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une célébration mondiale à l’occasion de son 30e anniversaire. Au cœur de cette célébration : la plus importante opération promotionnelle de l’année de l’entreprise, ainsi que l’ajout de 10 nouvelles langues à sa plateforme d’achat, portant le nombre total de langues prises en charge à 46. Cette étape intervient alors que les consommateurs du monde entier accordent une importance croissante à une approche proactive de leur santé et de leur bien-être, une évolution qui a contribué à la croissance d’iHerb, dont la plateforme sert désormais plus de 16 millions de clients dans environ 180 pays.

« Depuis 30 ans, iHerb s’efforce de donner aux personnes du monde entier les moyens d’accorder la priorité à leur santé et à leur bien-être en toute simplicité. Cette étape importante appartient à nos clients et à nos collaborateurs qui ont grandi avec nous », a déclaré Emun Zabihi, directeur général d’iHerb. « Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous restons déterminés à améliorer l’expérience client, tout en continuant à investir dans la confiance, l’accessibilité et la praticité qui définissent la proposition de valeur d’iHerb. »

Opération spéciale 30e anniversaire : des réductions sur plus de 600 marques

Les promotions anniversaire d’iHerb débuteront le 19 août, en amont de la date anniversaire officielle en septembre. Ce lancement anticipé coïncide avec l’une des périodes d’achats les plus intenses de l’année, afin que les clients puissent commencer à réaliser des économies plus tôt sur les produits essentiels du quotidien liés au bien-être. Parmi les offres phares :

Opération spéciale anniversaire — jusqu’à 30 % de réduction sur plus de 600 grandes marques, notamment California Gold Nutrition, Nutricost, Doctor’s Best, Swanson Vitamins, Metagenics, Advanced Clinicals, et bien d’autres, dans les catégories bien-être, nutrition, beauté, épicerie et produits pour la maison.

— jusqu’à 30 % de réduction sur plus de 600 grandes marques, notamment California Gold Nutrition, Nutricost, Doctor’s Best, Swanson Vitamins, Metagenics, Advanced Clinicals, et bien d’autres, dans les catégories bien-être, nutrition, beauté, épicerie et produits pour la maison. Offres flash quotidiennes — 40 à 50 % de réduction sur une sélection de produits, renouvelée chaque jour pendant toute la durée de la célébration.

— 40 à 50 % de réduction sur une sélection de produits, renouvelée chaque jour pendant toute la durée de la célébration. Bonus Rewards — des points Rewards supplémentaires, à utiliser lors d’un prochain achat, pour tout achat de 80 $ ou plus.

— des points Rewards supplémentaires, à utiliser lors d’un prochain achat, pour tout achat de 80 $ ou plus. Offre de bienvenue — les nouveaux clients et les personnes effectuant un achat pour la première fois via l’application bénéficieront de 25 % de réduction sur l’intégralité de leur commande.

— les nouveaux clients et les personnes effectuant un achat pour la première fois via l’application bénéficieront de 25 % de réduction sur l’intégralité de leur commande. Offres iHerb — des réductions permanentes allant jusqu’à 70 % sur des milliers de produits, disponibles toute l’année sur iherb.com/deals.



Un accès élargi au bien-être grâce à 10 nouvelles langues prises en charge

Dans le cadre de ses investissements continus visant à mieux servir ses clients à travers le monde, iHerb fait passer le nombre de langues prises en charge sur sa plateforme de 36 à 46, ce qui en fait l’une des offres linguistiques les plus larges parmi les acteurs mondiaux du commerce électronique.

Chaque expérience linguistique est entièrement localisée et présentée dans une langue naturelle, tant à l’écrit qu’à l’oral. Les clients des Amériques, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie peuvent ainsi parcourir les produits, découvrir des solutions de bien-être et finaliser leurs achats dans la langue qui leur est la plus familière.

Nouvelles langues prises en charge

Langue Autonyme Translittération European Spanish Español (España) Español European Portuguese Português (Portugal) Português Georgian ქართული Kartuli Bosnian Bosanski Bosanski Azerbaijani Azərbaycanca Azərbaycanca Kazakh Қазақ тілі Qazaq tili Armenian Հայերեն Hayeren Farsi (Persian) فارسی Fārsī Hindi हिंदी Hindi Cantonese 廣東話 / 粤语 Gwóngdūngwá / Yuèyǔ



Cette expansion témoigne de l’engagement de longue date d’iHerb à réduire les obstacles à l’accès au bien-être et construire une plateforme d’achat plus accessible à tous les clients, quelle que soit leur langue.

D’un seul produit à une plateforme mondiale dédiée au bien-être

Il y a trente ans, en septembre prochain, le fondateur d’iHerb vendait son premier complément alimentaire en ligne depuis un appartement à Pasadena, en Californie. Cette initiative, qui s’inscrivait parmi les premiers développements du commerce électronique, a depuis donné naissance à l’une des plus grandes plateformes mondiales de bien-être en vente directe auprès des consommateurs. Aujourd’hui, iHerb livre des produits de santé et de bien-être authentiques à des clients dans environ 180 pays grâce à un réseau logistique mondial composé d’installations à température contrôlée, conformes aux normes GMP et/ou ISO, qui garantissent que chaque produit est livré avec le niveau de qualité et de fraîcheur attendu par les clients.

À propos d’iHerb, LLC

iHerb est l’un des leaders mondiaux du commerce électronique spécialisé dans la santé et le bien-être. L’entreprise propose des produits de nutrition sportive, de beauté, de bain et de soins personnels, d’épicerie, ainsi que des produits pour bébés et animaux de compagnie, issus d’environ 2 000 marques. Forte d’une équipe internationale, iHerb séduit déjà plus de 16 millions de clients actifs dans environ 180 pays, avec une plateforme disponible en 46 langues. Son réseau logistique mondial sophistiqué s’appuie sur neuf centres de traitement des commandes climatisés situés aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, garants d’une expérience d’achat fiable et fluide. Fondée en 1996 et basée à Irvine, en Californie, iHerb poursuit sa mission visant à rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour plus d’informations, consultez le site corporate.iherb.com.