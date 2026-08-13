Cannara met en place un régime d’achat automatique d’actions

MONTRÉAL, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous ») ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR ») précédemment annoncée visant à racheter jusqu’à 1 975 642 de ses actions ordinaires au cours de la période de douze mois débutant le 4 août 2026 et se terminant le 3 août 2027, elle a établi un régime d’achat automatique d’actions (« RAAA») avec Integral Wealth Securities Limited («Integral»), agissant à titre de courtier désigné. Le RAAA a pour objectif de permettre l’achat d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPR dans des circonstances prédéterminées où Cannara ne serait normalement pas autorisée à acheter des actions en raison de restrictions réglementaires et des périodes d'interdiction de négociation interne habituelles.

La Société a autorisé Integral à effectuer des rachats dans le cadre de l’OPR conformément aux modalités du RAAA. Ces rachats seront déterminés par Integral à sa seule discrétion, sur la base de certains paramètres relatifs au prix et au nombre d’actions fixés par Cannara conformément aux règles de la Bourse de Toronto (« TSX »), aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux modalités du RAAA.

Aux termes de l’OPR, Cannara peut racheter jusqu’à 10 469 actions ordinaires à la TSX au cours d’une journée de bourse donnée, ce qui représente environ 25 % du volume moyen quotidien des transactions sur les actions à la TSX. Les actions de Cannara n’ayant commencé à être négociées à la TSX que le 2 mars 2026, à la suite du passage de la Société de la Bourse de croissance TSX à la TSX, le volume moyen quotidien des transactions a été calculé sur la période allant du 2 mars 2026 au 30 juin 2026 (soit 41 879 actions), plutôt que sur les six mois civils complets précédant l’acceptation par la TSX de l’avis d’offre publique de rachat.

Le RAAA constitue un « régime automatique » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et a été pré-approuvé par la TSX. Le RAAA prendra effet immédiatement et prendra fin à l’expiration de l’OPR, sauf s’il est résilié plus tôt conformément aux modalités du RAAA. Le RAAA prendra fin à la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle la limite d’achat prévue par l’OPR a été atteinte ; (ii) la date d’expiration de l’OPR; et (iii) la date à laquelle le RAAA prend fin de toute autre manière conformément à ses modalités.

En dehors des périodes d’interdiction prédéterminées, les actions peuvent être rachetées dans le cadre de l’OPR à la discrétion de la direction, conformément aux règles de la TSX et à la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Tous les rachats effectués dans le cadre du RAAA seront pris en compte dans le calcul du nombre d’actions rachetées au titre de l’OPR. Toutes les actions rachetées au titre de l’OPR seront annulées.

CONTACT

Scott Carroll, PhD, MBA

Vice-président, Relations avec les investisseurs et stratégie commerciale

scott.carroll@cannara.ca

À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 600 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, Cannara maintient un modèle de production efficace et abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la législation sur les valeurs mobilières applicable l’exige. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant elles comprennent, sans s’y limiter, , sans s’y limiter, notamment les déclarations concernant les futurs rachats d’actions par la Société dans le cadre de l’OPR et du RAAA.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « peut », « futur », « prévu », « a l’intention » et « estime ». De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse www.cannara.ca/fr/investisseurs .

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont soumises aux mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.