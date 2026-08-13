Bitget Institutional lance le projet Archimedes, doté de 300 millions de dollars, pour soutenir les sociétés de trading quantitatif et les gestionnaires d’actifs

Cette initiative aidera les sociétés de trading institutionnel à développer leurs activités, à améliorer l’efficacité du capital et à saisir de nouvelles opportunités sur les marchés des actifs numériques et tokenisés.

VICTORIA, Seychelles, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, vient de lancer le projet Archimedes, un programme de financement institutionnel doté d’une enveloppe de 300 millions de dollars destinés aux sociétés de trading quantitatif, aux gestionnaires d’actifs et aux teneurs de marché.

Conçu pour soutenir les acteurs en quête d’innovation sur les marchés, Archimède accompagnera les entreprises à différentes étapes de leur croissance grâce aux deux programmes suivants :

Programme de mise à disposition de capitaux (100 millions de dollars) : destiné à accélérer le développement des sociétés de trading quantitatif émergentes et en croissance qui mettent en œuvre des stratégies de trading neutre par rapport au marché. Bitget fournira les capitaux et les rendements seront répartis selon des modalités convenues, dans le cadre d’un dispositif de gestion des risques défini d’un commun accord.

destiné à accélérer le développement des sociétés de trading quantitatif émergentes et en croissance qui mettent en œuvre des stratégies de trading neutre par rapport au marché. Bitget fournira les capitaux et les rendements seront répartis selon des modalités convenues, dans le cadre d’un dispositif de gestion des risques défini d’un commun accord. Programme de prêts sans intérêt (200 millions de dollars) : accessible aux institutions établies disposant de stratégies éprouvées et d’une activité de trading déjà significative. Les entreprises éligibles accèdent ainsi à des fonds prêtés sans intérêt, sous réserve de certaines conditions relatives au volume de transactions ou au type de placements, ce qui leur permet de réduire leurs coûts de financement tout en augmentant les capitaux disponibles pour mettre en place leurs stratégies.

Le trading institutionnel entre dans une phase où le développement des stratégies à grande échelle repose de plus en plus sur l’accès aux capitaux, la qualité d’exécution et la maîtrise des risques. Les stratégies d’arbitrage sur les principaux marchés des cryptomonnaies ont entraîné un resserrement des rendements face au durcissement de la concurrence, ce qui a conduit les sociétés d’analyse quantitative à diversifier leurs mouvements en misant sur les écarts de base, les différences de taux de financement et les actifs tokenisés.

« Pour les stratégies les plus solides, il arrive un moment où ce n’est plus le talent, mais plutôt le capital qui freine le développement », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Grâce au projet Archimède, les équipes les plus compétentes bénéficieront d’un tremplin pour accélérer leur développement, tout en harmonisant leurs besoins en capitaux, la gestion des risques et l’exécution, le tout dans une optique de performance durable. » « Notre objectif est d’apporter le capital nécessaire pour soutenir plus de cinquante projets au cours des six prochains mois. »

Le programme tire son nom du principe d’Archimède selon lequel un seul point d’appui bien choisi permet de déplacer le monde. Pour les sociétés de trading institutionnelles, ce point d’appui est représenté par le capital, tandis que la structure des produits et l’infrastructure sont les leviers déterminant l’efficacité de son utilisation.

Les actions américaines tokenisées en sont un bon exemple. Les écarts de base et les taux de financement entre les marchés au comptant et les marchés dérivés peuvent donner lieu à des opportunités d’arbitrage. Ces stratégies obligent généralement les sociétés à maintenir des positions de part et d’autre d’une même opération, ce qui peut immobiliser des marges sur des comptes distincts.

Grâce au compte unifié de Bitget, les positions au comptant sur rToken éligibles peuvent servir de garantie aux opérations sur produits dérivés sans nécessiter de virements entre comptes. Cette structure permet aux établissements de conserver une exposition aux actions tokenisées tout en mettant en œuvre des stratégies liées aux contrats via le même compte, optimisant ainsi l’utilisation du capital disponible. La valorisation des garanties pendant le week-end s’appuie sur le cours de clôture du vendredi de l’action sous-jacente, offrant ainsi une référence fixe pendant la fermeture des marchés américains traditionnels.

Dans un premier temps, le projet Archimedes ciblera des stratégies de trading neutre par rapport au marché, ayant fait leurs preuves et dotées de mécanismes de contrôle des risques mesurables. Les établissements participants seront soumis à une évaluation de leurs stratégies, une vérification préalable et un examen des prélèvements.

Ce programme s’inscrit dans un cadre de coopération financière à long terme, basé sur des admissions en continu et une mise en œuvre progressive. Bitget Institutional prévoit de communiquer régulièrement des informations sur le développement du programme, notamment les chiffres relatifs à la participation, les capitaux investis et la répartition stratégique. Les caractéristiques des produits, les analyses de la structure du marché et les études de cas institutionnelles donneront des informations supplémentaires sur la façon dont les entreprises participantes utilisent les infrastructures de financement et de trading.

Le projet Archimedes s’inscrit dans la lignée de l’objectif plus large de Bitget Institutional de se positionner en tant que partenaire financier expert du marché, capable de mettre en relation les entreprises avec des sources de liquidité, une infrastructure de négociation unifiée et un réseau institutionnel international. Grâce à l’allocation de capitaux et à l’octroi de prêts sans intérêt, ce programme permet à la fois d’aider les sociétés émergentes à consolider leurs bases et d’accompagner les établissements bien établis dans le développement de leurs stratégies éprouvées vers un niveau de trading supérieur.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 500 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques tels que MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions du monde.

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