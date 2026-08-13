eGain gewinnt zwei Bronze Stevie Awards® bei den International Business Awards® 2026

SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), der Marktführer im Bereich KI-gestützter Wissensmanagement-Lösungen für den Kundenservice und ein „Leader“ im ersten Gartner® Magic Quadrant™ für Kundenservice-Wissensmanagementsysteme, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei Bronze Stevie® Awards bei den 23. jährlichen International Business Awards® (IBAs) gewonnen hat. Ausgezeichnet wurden der eGain AI Knowledge Hub™ in der Kategorie „KI für das Kundenerlebnis“ sowie der eGain Composer™ in der Kategorie „Kundenservice-Innovation des Jahres“.

Die International Business Awards sind die weltweit renommiertesten Business-Auszeichnungen. Alle Personen und Organisationen weltweit – ob öffentlich oder privat, gewinnorientiert oder gemeinnützig, groß oder klein – sind berechtigt, Nominierungen einzureichen. Für die IBAs 2026 gingen Beiträge von Organisationen aus 82 Ländern und Gebieten ein.

In diesem Jahr gingen mehr als 3.400 Nominierungen von Organisationen aller Größenordnungen ein, die in einer Vielzahl von Kategorien zur Bewertung eingereicht wurden.

Beide Gewinnerbeiträge befassen sich mit dem Ansatz von eGain, Unternehmens-KI auf vertrauenswürdiges, geregeltes Wissen zu stützen. Der eGain AI Knowledge Hub ist die geregelte Wissensbasis für KI in Unternehmen. Die Lösung führt isolierte Inhalte aus Quellen wie SharePoint-Websites, CRM-Wissensdatenbanken und Richtlinienmanagementsystemen zusammen und nutzt anschließend KI, die Kuratierung durch Experten sowie Überprüfungs- und Genehmigungsworkflows, sodass Contact-Center-Mitarbeiter, Self-Service-Kanäle sowie KI-Agenten und -Workflows alle auf derselben verifizierten, verbindlichen Informationsquelle basieren. Die Juroren würdigten sie als ausgereifte KI-Lösung für den Unternehmensbereich und hoben dabei messbare Kundenergebnisse wie Verbesserungen bei der Problembegrenzung, Kosteneinsparungen und der Qualität der Problemlösung hervor.

eGain Composer macht diese Wissensbasis über APIs, MCP-Server (Model Context Protocol) sowie SDKs in Python und TypeScript für Entwickler zugänglich, sodass Unternehmen ihre eigenen KI-Anwendungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Kenntnisse entwickeln können. Die vier Ebenen umfassen eine kuratierte Wissensdatenbank, eine Suchmaschine für die Informationsgewinnung und Antworten in natürlicher Sprache, agentenbasierte Abläufe, die LLM-Schlussfolgerungen mit deterministischer Logik verbinden, sowie Werkzeuge zur Überwachung der Wissensqualität und zur Überprüfung der KI-Ergebnisse. Die Lösung wurde für diese Architektur und ihre integrierten Auswertungsfunktionen gewürdigt, die es Unternehmen ermöglichen, die benötigten Komponenten einzusetzen, ohne bestehende Systeme und Tools ersetzen zu müssen.

„Die Auszeichnung mit zwei Stevie Awards bei den diesjährigen International Business Awards spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in strukturiertes Wissen auf Unternehmensniveau als Grundlage für ihre Kundendienstabläufe setzen“, sagte Ashu Roy, CEO von eGain. „Der AI Knowledge Hub und der Composer verdeutlichen, dass Wissen als Anleitung für die KI dient und dass Governance von entscheidender Bedeutung ist, damit die KI die gewünschten Ergebnisse erzielen kann. Herzlichen Glückwunsch an unser Team und alle Nominierten sowie vielen Dank an die Kunden, die diese Anerkennung ermöglicht haben.“

Die Nominierungen für die Stevie Awards wurden von mehr als 200 Fachleuten aus der Wirtschaft weltweit bewertet, die als Jurymitglieder in 9 Fachgremien tätig waren. Die Gewinner der Stevie Awards wurden auf der Grundlage der Durchschnittsbewertungen der Jurymitglieder im Rahmen des unabhängigen Bewertungsverfahrens im Juni und Juli ermittelt.

Die Preisträger werden am Mittwoch, dem 28. Oktober, im Rahmen eines Gala-Events im Pullman Paris Montparnasse geehrt.

Einzelheiten zu den „International Business Awards“ sowie die Listen der Stevie-Awards-Gewinner finden Sie unter http://IBA.Stevieawards.com

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.

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Über die Stevie® Awards

Die 2002 ins Leben gerufenen Stevie Awards gelten weithin als das weltweit führende Auszeichnungs-Programm für Unternehmen und würdigen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Der Name „Stevie“ leitet sich vom griechischen Namen Stephanos ab, was „gekrönt“ bedeutet.

Zu den Stevie Awards gehören neun internationale Auszeichnungsreihen für Unternehmen:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service



Jedes Jahr gehen bei den Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern und Gebieten ein, wobei Unternehmen jeder Größe sowie die Fachleute, die hinter ihrem Erfolg stehen, gewürdigt werden. Erfahren Sie mehr unter www.StevieAwards.com.

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