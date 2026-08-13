eGain remporte deux Stevie Awards® de bronze lors des International Business Awards® 2026

SUNNYVALE, Californie, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), leader de la gestion des connaissances alimentée par l’IA pour le service client et Leader du premier Magic Quadrant™ de Gartner® consacré aux systèmes de gestion des connaissances pour le service client, a annoncé aujourd’hui avoir remporté deux Stevie® Awards de bronze lors de la 23e édition annuelle des International Business Awards® (IBA). Ces distinctions récompensent eGain AI Knowledge Hub™ dans la catégorie « AI for Customer Experience » et eGain Composer™ dans la catégorie « Customer Service Innovation of the Year ».

Les International Business Awards constituent le premier programme mondial de récompenses dédié aux entreprises. Toutes les personnes et organisations du monde entier — publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, grandes ou petites — peuvent soumettre leur candidature. Les IBA 2026 ont reçu des candidatures d’organisations établies dans 82 pays et territoires.

Plus de 3 400 candidatures émanant d’organisations de toutes tailles ont été soumises cette année dans un large éventail de catégories.

Les deux solutions récompensées reposent sur l’approche d’eGain visant à ancrer l’IA d’entreprise dans des connaissances fiables et gouvernées. eGain AI Knowledge Hub constitue le socle de connaissances gouvernées pour l’IA d’entreprise. La solution unifie des contenus cloisonnés provenant de sources telles que les sites SharePoint, les bases de connaissances CRM et les systèmes de gestion des politiques internes, puis applique l’IA, la curation par des experts ainsi que des workflows de révision et d’approbation afin que les agents des centres de contact, les canaux en libre-service et les agents et workflows d’IA s’appuient tous sur la même source de vérité vérifiée. Les juges l’ont reconnue comme une solution d’IA mature de niveau entreprise, mettant notamment en avant des résultats clients mesurables tels que l’augmentation du taux de résolution sans intervention humaine, les économies de coûts et l’amélioration de la qualité des résolutions.

eGain Composer ouvre ce même socle de connaissances aux développeurs via des API, des serveurs Model Context Protocol (MCP) et des SDK en Python et TypeScript, permettant aux entreprises de créer leurs propres applications d’IA à partir de connaissances fiables. Son architecture en quatre couches couvre une base de connaissances organisée et validée, un moteur de recherche et de récupération permettant la recherche et la génération de réponses en langage naturel, des flux agentiques associant le raisonnement des LLM à une logique déterministe, ainsi que des outils permettant de surveiller l’état des connaissances et d’examiner les résultats produits par l’IA. La solution a été récompensée pour cette architecture et ses capacités d’évaluation intégrées, qui permettent aux organisations d’adopter les composants dont elles ont besoin sans remplacer leurs systèmes et outils existants.

« Cette double reconnaissance aux Stevie Awards lors des International Business Awards de cette année témoigne de la confiance que nos clients accordent aux connaissances gouvernées et de niveau entreprise comme fondement de leurs opérations de service client », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain. « L’AI Knowledge Hub et Composer illustrent notre conviction que la connaissance constitue une instruction pour l’IA et que la gouvernance est essentielle pour permettre à l’IA d’obtenir les résultats recherchés. Félicitations à notre équipe ainsi qu’à l’ensemble des candidats, et merci à nos clients qui ont rendu cette reconnaissance possible. »

Les candidatures aux Stevie Awards ont été évaluées par plus de 200 professionnels du secteur des affaires à travers le monde, qui ont officié en tant que juges au sein de 9 comités spécialisés. Les lauréats des Stevie Awards ont été déterminés sur la base des notes moyennes attribuées par les juges dans le cadre du processus d’évaluation indépendant mené en juin et juillet.

Les lauréats seront célébrés lors d’une cérémonie de gala qui se tiendra au Pullman Paris Montparnasse le mercredi 28 octobre.

Des informations détaillées sur les International Business Awards ainsi que les listes des lauréats des Stevie Awards sont disponibles à l’adresse http://IBA.Stevieawards.com

À propos d’eGain

eGain est un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation de la gestion des connaissances et de l’expérience client, alimentées par l’IA. Forte de plus de 25 ans d’expertise, la société eGain aide les entreprises à intégrer leurs contenus cloisonnés, à automatiser les flux de connaissances fiables et à dégager un retour sur investissement mesurable de l’IA grâce à des cadres et méthodes éprouvés. Tous secteurs confondus, les entreprises répertoriées au classement Global 2000 s’appuient sur les solutions d’eGain pour transformer leur service client, améliorer la productivité des employés, réduire leurs coûts et réussir le déploiement de l’IA à grande échelle. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.egain.com

eGain, le logo eGain et tous les autres noms de produits ou slogans d’eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés ou produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16 juillet 2026.

Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc.

À propos des Stevie® Awards

Fondés en 2002, les Stevie Awards sont largement reconnus comme les premiers programmes mondiaux de récompenses dédiés aux entreprises, distinguant les réalisations exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Le nom « Stevie » est dérivé du prénom grec Stephanos, qui signifie « couronné ».

Les Stevie Awards comprennent neuf programmes internationaux de récompenses dédiés aux entreprises :

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service



Chaque année, les Stevie Awards reçoivent plus de 12 000 candidatures d’organisations présentes dans plus de 70 pays et territoires, récompensant des organisations de toutes tailles ainsi que les professionnels à l’origine de leur réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.StevieAwards.com.

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