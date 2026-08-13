St. Albert Transit réitère sa confiance envers Nova Bus pour la modernisation de sa flotte

SAINT-EUSTACHE, Québec, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, leader dans la fabrication d'autobus urbains au Canada et membre du groupe Volvo, est fier d'annoncer qu’il a été sélectionné par St. Albert Transit, en Alberta pour fournir 13 autobus diesel de 40 pieds. Cette commande s’inscrit dans le programme de renouvellement et d’expansion de la flotte de St. Albert Transit, qui vise à répondre à la croissance de l’achalandage dans la région métropolitaine d’Edmonton, tout en offrant une solution alliant performance et robustesse.

Ce nouveau jalon témoigne de la solidité du partenariat entre Nova Bus et St. Albert Transit. Cette commande s'ajoute aux 19 véhicules déjà livrés, portant ainsi à 32 le nombre d'autobus Nova Bus intégrés au réseau depuis 2025. Pour cette communauté dynamique de l'Alberta, cet important investissement est un pilier important de la modernisation de son transport collectif, assurant un service robuste, efficace et adapté aux besoins des citoyens.





Nova Bus, la référence en fiabilité et durabilité

Avec plus de 30 ans d’expérience, Nova Bus demeure un partenaire de confiance pour les opérateurs de transport urbain, en fournissant des solutions conçues pour répondre aux exigences opérationnelles des clients et pour fonctionner dans le rigoureux climat du Canada.

Écouter et répondre aux besoins de nos partenaires

« Nous remercions St. Albert Transit pour sa confiance renouvelée. Ce nouveau contrat témoigne de la qualité de notre partenariat et de notre engagement à fournir des véhicules fiables qui répondent aux exigences du transport collectif urbain partout au Canada », a déclaré M. Paul Le Houillier, Président de Nova Bus.

Rappelons qu'un autobus urbain, quel que soit son type de propulsion, demeure une solution de premier plan pour le développement durable puisqu’il réduit le nombre d'automobiles circulant sur la voie publique. En misant sur la robustesse, la durabilité, la fiabilité et la performance de ses véhicules, Nova Bus assure un service de haute qualité aux usagers. Nova Bus accompagne les sociétés de transport avec un portefeuille de solutions adaptées à leurs besoins opérationnels et à leur rythme de transition énergétique.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Depuis 30 ans, grâce à une équipe dédiée et professionnelle, Nova Bus offre des solutions innovantes, variées, sécuritaires et fiables pour soutenir le transport collectif en milieu urbain et optimiser l’expérience des usagers, notamment avec sa plateforme Nova LFS. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

Pour plus d’informations :

Christos Kritsidimas

Vice-président des affaires publiques, juridiques et communications,

Nova Bus

Téléphone : +1 (438) 350-0454

Courriel : christos.kritsidimas@volvo.com

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