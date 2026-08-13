Dynacor annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2026 et fait le point sur les éventualités fiscales

MONTRÉAL, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels1 non audités pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026.

« Nos résultats pour le deuxième trimestre de 2026 reflètent à la fois une solide exécution et une avancée importante dans la mise en œuvre de notre stratégie d’expansion à court terme », a déclaré Daniel Misiano, président et chef de la direction. « Ce troisième trimestre consécutif de solides performances opérationnelles témoigne des résultats de nos projets d’optimisation et nous place en bonne posture pour atteindre nos objectifs de production pour 2026. Notre solidité opérationnelle s’est traduite par des ventes d’or robustes malgré un recul important du marché de l’or. La combinaison de la baisse soutenue du prix de l’or et de l’augmentation des stocks a mené à de plus grands délais de rotation des stocks, ce qui a affecté notre performance financière pour le trimestre. Nous réduisons actuellement les niveaux d’inventaire au troisième trimestre et nous nous attendons à ce que les marges reviennent à la normale au deuxième semestre de 2026. »

« Au-delà de nos activités principales, nous avons franchi un jalon stratégique au cours de la période : l’introduction des premiers lots de minerai à notre usine Galam, marquant ainsi le début de notre diversification géographique. Avec nos deux usines au Sénégal et en Équateur qui avancent à bon train, nous continuons de positionner Dynacor pour offrir une valeur durable pour nos actionnaires. »

Faits saillants du deuxième trimestre de 2026¹

Résultats opérationnels : Traitement de 48 300 tonnes (531 tpj), son plus haut débit trimestriel et son deuxième trimestre consécutif d’exploitation au-delà de la capacité nominale. Production de 31 907 onces d’or équivalentes (« onces d’AuEq »), parmi les plus hauts niveaux historiques.

Résultats financiers : Ventes de 144,4 millions $, le deuxième trimestre le plus élevé en termes de ventes. Marge brute de 5,6 millions $, reflétant la baisse marquée et soutenue du prix de l’or amplifiée par le niveau de stocks élevé : Le prix de l’or sur les marchés a reculé d’environ 700 $ l’once au cours du trimestre, passant de 4 700 $ l’once au début d’avril à environ 4 000 $ l’once à la fin du trimestre. Les niveaux de stocks étaient supérieurs à la moyenne historique en raison de la constitution de stocks de réserve visant à renforcer la résilience de l’approvisionnement pendant la période d’élection présidentielle. BAIIA 2 de 3,2 millions $, incluant des dépenses non récurrentes de 0,3 million $. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation des éléments du fonds de roulement de 1,5 million $. Résultat net de 1,1 million $. Marge brute monétaire de 206 $ par once d’AuEq vendue 3 .



Éventualités fiscales : En juin 2026, la filiale péruvienne de la Société a contesté l’avis de cotisation des autorités fiscales péruviennes (SUNAT) portant sur l’exercice 2015 lors d’une audience devant le Tribunal fiscal du Pérou. Le Tribunal fiscal devrait rendre sa décision sous peu. L’avis de cotisation porte principalement sur les achats de minerai auprès de certains fournisseurs, que la Société considère comme des transactions réelles et déductibles. Le montant maximal total de l’exposition de la Société pour l’exercice 2015, incluant les pénalités et intérêts supplémentaires, s’élève à 8,7 millions $. Si Dynacor est en désaccord avec la décision du Tribunal fiscal, elle peut interjeter appel devant le Tribunal judiciaire. En vertu de la législation péruvienne, Dynacor est tenue de payer l’avis de cotisation, les pénalités et les intérêts de retard avant d’interjeter appel, un processus qui prend généralement plusieurs années. Les avis de cotisation de la SUNAT pour les exercices 2016, 2017 et 2019 sont également contestés par la Société. L’issue de l’audience devant le Tribunal fiscal pour l’exercice 2015 pourrait avoir des répercussions sur les avis de cotisation relatifs aux exercices 2016, 2017 et 2019, puisqu’ils portent sur des questions similaires. Le montant maximal total de l’exposition de la Société pour les exercices 2016, 2017 et 2019, incluant les pénalités et intérêts additionnels, s’élève à environ 16,1 millions $.

En juin 2026, la filiale péruvienne de la Société a contesté l’avis de cotisation des autorités fiscales péruviennes (SUNAT) portant sur l’exercice 2015 lors d’une audience devant le Tribunal fiscal du Pérou. Le Tribunal fiscal devrait rendre sa décision sous peu.

Pour plus d’information, se reporter à la note 19, « Passifs éventuels et autres engagements », des états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société4. La Société fournira des informations supplémentaires lorsque le Tribunal fiscal aura rendu sa décision.

Exécution soutenue de l’expansion internationale : Sénégal : Traitement des premiers lots de minerai dans les délais prévus; la mise en service en conditions réelles est en cours; et l’usine pilote est achevée à plus de 95 %. Équateur : La réfection de l’usine Svetlana est achevée à près de 40 %; et le traitement des premiers lots de minerai est prévu au quatrième trimestre de 2026.

Rendement pour les actionnaires : Versement d’un dividende mensuel représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, pour un rendement en dividendes de 2,4 % selon le cours actuel de l’action.

Versement d’un dividende mensuel représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, pour un rendement en dividendes de 2,4 % selon le cours actuel de l’action. Affaires corporatives : À l’issue de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 19 juin 2026, M. Daniel Misiano a été nommé président et chef de la direction de Dynacor. Il succède à M. Jean Martineau qui occupait ce poste depuis 2007. À la suite de l’AGA de 2026, le conseil d’administration de Dynacor a nommé M. Réjean Gourde au poste de président du conseil, en remplacement de M. Pierre Lépine qui avait choisi de ne pas briguer de nouveau mandat. Au cours du trimestre, Dynacor a publié son rapport ESG 2025, décrivant son bilan en matière de développement durable et ses contributions socioéconomiques pour 2025.



Expansion au Sénégal

Au cours du trimestre, la construction de l’usine pilote Galam de Dynacor dans le sud-est du Sénégal a atteint un taux d’achèvement de plus de 95 % et l’usine a progressé à l’étape de la mise en service, avec le traitement des premiers lots de minerai à la fin du trimestre. La Société cible toujours une première coulée d’or au troisième trimestre de 2026.

À la suite de la mise en service de la partie amont de l’usine de traitement :

Les activités de mise en service en conditions réelles progressent au niveau du broyage, de la lixiviation, de l’affinage de l’or et du circuit Merrill Crowe.

Préparation opérationnelle :

Le recrutement des premiers opérateurs de l’usine et du personnel d’entretien se poursuit.

Des stocks de minerai aurifère de départ ont été constitués auprès de fournisseurs locaux, afin d’atteindre le niveau ciblé par Dynacor pour le démarrage. L’achat de minerai auprès d’autres groupes de fournisseurs devrait se poursuivre en août.

Le laboratoire d’analyse a été entièrement mis en service et est maintenant opérationnel.

Le revêtement de la cellule d’entreposage des résidus miniers est terminé et celle-ci est opérationnelle.





Figure 1 : Activités de mise en service du broyeur à boulets

Expansion en Équateur

Les travaux de réfection de l’usine de traitement Svetlana ont atteint un taux d’achèvement d’environ 40 % et progressent vers le redémarrage ciblé au quatrième trimestre de 2026. Le plan consiste à lancer la production à une capacité de 300 tpj, avant de l’augmenter progressivement à 500 tpj.

La réfection du circuit de broyage (secteur du broyeur à boulets) est achevée à plus de 60 %, tandis que les circuits de concassage et de lixiviation sont achevés à près de 50 %. La plupart des équipements de remplacement ont été achetés. Une étude géotechnique du parc à résidus en exploitation est en cours et l’évaluation du laboratoire d’analyse se poursuit.

Tous les permis progressent selon l’échéancier prévu pour le quatrième trimestre de 2026, ce qui inclut un accord de protection des investissements avec le gouvernement équatorien ainsi qu’un permis de commercialisation.





Figure 2 : Aperçu de l’usine de traitement Svetlana

Prévisions pour 2026 versus résultats réels

À la fin du trimestre, la performance de la Société était conforme à ses prévisions pour 2026 :

Ventes entre 530 et 580 millions $ (depuis le début de l’année : 298,5 millions $).

Résultat net entre 22 et 26 millions $ (depuis le début de l’année : 8,4 millions $).

Production entre 125 000 et 135 000 onces d’AuEq (depuis le début de l’année : 64 698 onces d’AuEq).

Dépenses d’investissement entre 32,5 et 39 millions $ (depuis le début de l’année : 11,1 millions $) pour mettre en œuvre le plan de croissance 2026 et soutenir les opérations actuelles, dont 22 à 25 millions $ en Équateur, 6 à 8 millions $ au Pérou, 4 à 5 millions $ au Sénégal et 0,5 à 1 million $ dans d’autres juridictions.

La Société s’attend à ce que ses dépenses d’investissement totales pour 2026 se situent près du bas de la fourchette prévue de 32,5 à 39 millions $ en raison de certains investissements planifiés qui seront achevés en 2027. Cette révision des prévisions ne devrait pas avoir d’impact sur les opérations de la Société en 2026.

Un certain nombre d’hypothèses ont été formulées lors de la préparation des perspectives pour 2026, notamment :

La fourchette de production comprend le traitement des premiers lots de minerai aux usines du Sénégal et de l’Équateur. Cette estimation suppose que l’usine Svetlana traitera son premier lot de minerai au quatrième trimestre de 2026 et que les opérations termineront l’année avec un débit d’environ 150 tpj.

Prix de l’or à 4 200 $ par once.

Aucune augmentation de la capacité opérationnelle installée au Pérou et approvisionnement constant en minerai.

La teneur du minerai fourni peut varier en fonction de l’évolution du prix de l’or et des conditions d’achat. Les conditions d’achat définitives en Équateur et au Sénégal restent à déterminer.

Comme la plupart des coûts de vente de la Société sont liés à l’achat quotidien de minerai, sa marge et son résultat net sont favorablement (défavorablement) influencés par le niveau des stocks au début du trimestre, par l’appréciation (dépréciation) progressive du prix de l’or et par l’approvisionnement en minerai au cours de la période.

Aperçu opérationnel

Périodes de trois mois

closes les 30 juin Périodes de six mois

closes les 30 juin 2026 2025 2026 2025 Volumes traités (en tonnes) 48 300 38 152 94 955 81 493 Tonnes par jour 531 419 525 450 Onces produites (en onces d’AuEq) 31 907 24 955 64 698 52 005





Au cours du deuxième trimestre de 2026, la Société a traité un record de 48 300 tonnes

(531 tpj en moyenne), ce qui représente un débit trimestriel record et une hausse marquée par rapport au deuxième trimestre de 2025.

(531 tpj en moyenne), ce qui représente un débit trimestriel record et une hausse marquée par rapport au deuxième trimestre de 2025. La solide production du deuxième trimestre de 2026 découle principalement du nombre plus élevé de tonnes traitées et des meilleurs taux de récupération comparativement au deuxième trimestre de 2025.

Aperçu financier

Périodes de trois mois

closes les 30 juin

Périodes de six mois

closes les 30 juin

(en 000 $) (non audité) 2026 2025 2026 2025 Ventes 144 423 79 706 298 510 159 674 Coût des ventes (138 795 ) (72 560 ) (275 490 ) (143 552 ) Marge brute d’opération 5 628 7 146 23 020 16 122 Frais généraux et d’administration (4 006 ) (3 315 ) (7 869 ) (5 719 ) Autres projets (18 ) (517 ) (83 ) (991 ) Résultat opérationnel 1 604 3 314 15 068 9 412 Produits (charges) financiers, nets (10 ) 302 (87 ) 512 Radiation d’actifs de prospection et d’évaluation (4 ) (8 ) (4 ) (8 ) Gain (perte) de change 413 1 390 (613 ) 1 665 Résultat avant impôts sur le résultat 2 003 4 998 14 364 11 581 Impôts exigibles (1 138 ) (1 416 ) (5 947 ) (3 189 ) Impôts différés 262 (113 ) 33 226 Résultat net et global 1 127 3 469 8 450 8 618 Résultat par action De base 0,03 $ 0,08 $ 0,20 $ 0,21 $ Dilué 0,03 $ 0,08 $ 0,20 $ 0,21 $



Résultats trimestriels T2-2026

Au deuxième trimestre de 2026, le prix de l’or a diminué, passant d’une moyenne d’environ 4 700 $/once en avril à environ 4 200 $/once en juin et terminant le trimestre à près de 4 000 $/once, ce qui a eu un impact défavorable sur la marge brute.

Les ventes totales se sont élevées à 144,4 millions $, comparativement à 79,7 millions $ au deuxième trimestre de 2025. L’augmentation de 64,7 millions $ s’explique par un prix moyen de vente de l’or plus élevé (+37,3 millions $), combiné à une hausse des volumes d’onces d’or vendues (+27,4 millions $) principalement en raison du tonnage de minerai traité plus élevé.

La marge brute d’opération au deuxième trimestre de 2026 a atteint 5,6 millions $ (3,9 % des ventes) comparativement à 7,1 millions $ (9,0 % des ventes) au deuxième trimestre de 2025. Le trimestre courant a été défavorablement affecté par la baisse marquée des prix de l’or tout au long du trimestre, combinée aux niveaux des stocks plus élevés tout au long du trimestre.

Les frais généraux et d’administration ont totalisé 4,0 millions $ au deuxième trimestre de 2026 comparativement à 3,3 millions $ au deuxième trimestre de 2025. L’augmentation s’explique principalement par l’expansion de l’équipe de direction visant à renforcer les processus et les capacités organisationnelles dans le contexte de l’expansion internationale de la Société.

Les gains et les pertes de change découlent principalement de la réévaluation d’actifs et de passifs monétaires libellés en sols péruviens en raison des fluctuations des taux de change entre le sol péruvien et le dollar américain.

Une provision d’impôt de 0,9 millions $ a également été comptabilisée au deuxième trimestre de 2026, comparativement à 1,5 million $ au deuxième trimestre de 2025. Le taux d’imposition effectif continue d’être affecté par les fluctuations, tout au long de la période, entre le sol péruvien et le dollar américain, qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement les impôts exigibles et différés à la fin de chaque période.

Résultats cumulés au T2-2026

Au cours de la période de six mois close le 30 juin 2026, le prix de l’or a augmenté d’environ 4 400 $/once en janvier à près de 5 400 $/once en février, avant de redescendre à environ 4 000 $/once à la fin de juin, ce qui a eu un impact sur les résultats financiers de la Société pour la période.

Les ventes totales pour la période de six mois close le 30 juin 2026 se sont élevées à un niveau record de 298,5 millions $, comparativement à 159,7 millions $ pour la même période en 2025. L’augmentation de 138,8 millions $ s’explique par une hausse du prix moyen de l’or (+100,5 millions $), combiné à une hausse des volumes d’onces d’AuEq vendues (+38,3 millions $) en raison du tonnage de minerai traité et des taux de récupération plus élevés.

Aperçu des flux de trésorerie, du fonds de roulement et des liquidités

Périodes de trois mois

closes les 30 juin

Périodes de six mois

closes les 30 juin

(en 000 $) (non audité) 2026 2025 2026 2025 Activités opérationnelles Résultat net, après ajustement des éléments sans impact sur l’encaisse 1 515 4 156 11 585 9 955 Variation des éléments du fonds de roulement (9 634 ) (2 849 ) (16 850 ) 6 837 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (8 119 ) 1 307 (5 265 ) 16 792 Activités d’investissement Variation des placements à court terme - 3 000 - 3 000 Acquisitions d’immobilisations corporelles, nettes des cessions et autres (6 967 ) (818 ) (10 875 ) (2 122 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (6 967 ) 2 182 (10 875 ) 878 Activités de financement Émission d’actions ordinaires - - - 20 433 Rachat d’actions ordinaires - (1 162 ) - (1 162 ) Dividendes payés (1 217 ) (1 209 ) (2 447 ) (2 324 ) Autres (93 ) 18 (20 ) 74 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (1 310 ) (2 353 ) (2 467 ) 17 021 Variation de l’encaisse au cours de la période (16 396 ) 1 136 (18 607 ) 34 691 Effet des fluctuations des taux de change sur l’encaisse 505 954 (113 ) 878 Encaisse à l’ouverture de la période 30 659 53 298 33 488 19 819 Encaisse à la clôture de la période 14 768 55 388 14 768 55 388



Activités d’investissement

Au deuxième trimestre de 2026, Dynacor a investi 7,1 millions $ en immobilisations, dont 1,9 millions $ consacrés à la construction de l’usine pilote de traitement de minerai au Sénégal, 3,9 millions $ en Équateur et 1,3 million $ au Pérou, principalement pour maintenir ou améliorer l’efficacité de l’usine.

Fonds de roulement et liquidités

Au 30 juin 2026, le fonds de roulement de la Société s’élevait à 79,4 millions $, incluant 14,8 millions $ en encaisse (81,9 millions $, incluant 33,4 millions $ en encaisse au 31 décembre 2025). Les variations sont principalement attribuables à l’augmentation des stocks et des taxes de vente à recevoir.

État de la situation financière

Au 30 juin 2026, l’actif total s’élevait à 187,8 millions $ (181,5 millions $ au 31 décembre 2025). Les principales variations depuis la fin de l’exercice 2025 reflètent principalement l’augmentation des stocks et des ajouts aux immobilisations corporelles qui ont partiellement réduit le niveau d’encaisse. Le total des passifs est resté généralement stable au cours de la période.

Au 30 juin Au 31 décembre (en 000 $) (non audité) 2026 2025 Encaisse 14 768 33 488 Comptes recevables 33 250 37 221 Stocks 57 959 39 016 Frais payés d’avance et autres actifs 1 394 516 Impôts à recevoir 2 584 2 158 Immobilisations corporelles 58 198 49 442 Actifs de prospection et d’évaluation 18 583 18 575 Actifs au titre des droits d’utilisation 592 625 Actifs d’impôts différés 452 418 Total des actifs 187 780 181 459 Créditeurs et frais courus 30 224 30 417 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 14 863 14 830 Obligations locatives 485 520 Passifs liés aux régimes d’unités d’actions 1 118 790 Capitaux propres 141 090 134 902 Total des passifs et des capitaux propres 187 780 181 459



À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Les énoncés relatifs aux ventes projetées, aux bénéfices, aux taux de croissance, aux ventes et aux plans d’expansion de Dynacor, à l’estimation du passif résultant de l’avis de cotisation de la SUNAT, à l’issue de l’audience devant le Tribunal fiscal, au moment où la décision du Tribunal fiscal sera rendue et à la défense de la position de la Société sont des énoncés prospectifs, tout comme les énoncés relatifs à des événements, des conditions ou des circonstances futurs. L’utilisation de termes tels que « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « projeter », « anticiper », « estimer », « prédire », « viser », « cibler », « serait », « pourrait », « devrait », « probable », « plans », « prévisions », « continue », ou des termes similaires ou leur forme négative ont pour but d’aider à l’identification de ces énoncés prospectifs. De par leur nature, les informations prospectives impliquent de nombreuses hypothèses, des risques connus et inconnus et des incertitudes, à la fois générales et spécifiques, qui contribuent à la possibilité que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, des performances, des réalisations ou des développements exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, chacun des facteurs suivants, qui sont examinés plus en détail dans la plus récente notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ : volatilité des prix des métaux, variations des taux de change, risques politiques, de pays et à l’export, questions fiscales, approvisionnement et qualité des matières premières, approvisionnement en eau, relations de travail et d’emploi, production et estimation de coûts, accès aux marchés financiers et financements futurs; réalisation des plans d’expansion; risque de réputation; aspects environnementaux, permis et licences, concurrence, dépendance envers le personnel clé, risques d’assurance, litiges, lois anticorruption, industrie minière et projets miniers; risques liés aux lois et règlements, cybersécurité, risques liés à la volatilité des actions ordinaires, coûts plus élevés et risques de conformité à être une société publique et pandémies.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. La Société décline toute obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l’exige.

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Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : www.renmarkfinancial.com

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1 Tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire. Les pourcentages (%) de variation ont été calculés à partir des nombres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait que les nombres ont été arrondis.

2 Le BAIIA (« bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ») est une mesure de rendement non conforme aux normes IFRS de comptabilité. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de la trésorerie générée par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d’autres en éliminant l’effet de différentes bases d’actifs, l’effet dû aux différentes structures fiscales et l’effet des différentes structures de capital. Le BAIIA est calculé à la page 18 du rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2026, et des informations supplémentaires sont présentées à la section 17, « Mesures non conformes aux IFRS ».

3 La « marge brute monétaire par once d’or équivalente » est présentée en dollars américains et est calculée en soustrayant le coût des ventes monétaire moyen par once d’or équivalente du prix de vente moyen par once d’or équivalente et est une mesure de rendement non conforme aux normes IFRS de comptabilité. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d’une autre société. La marge brute monétaire par once d’or équivalente est calculée à la page 16 du rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2026, et des informations supplémentaires sont présentées à la section 17, « Mesures non conformes aux IFRS ».

4 États financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société au 30 juin 2026 et pour les périodes de trois et six mois closes à cette date (non audités).

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