Industries Lassonde inc. annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

ROUGEMONT, Québec, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») annonce qu’elle a obtenu l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour racheter à des fins d’annulation, si elle le juge opportun, un certain nombre d’actions de catégorie A à droit de vote subalterne de son capital (les « actions à droit de vote subalterne ») par le biais de transactions sur le marché libre par l’intermédiaire de la TSX ou de systèmes de négociation parallèle au Canada, conformément aux exigences portant sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités de la TSX (l’« offre publique de rachat »). Les rachats faits sur le marché libre par l’intermédiaire de la TSX et des systèmes de négociation parallèle au Canada seront effectués au cours en vigueur sur les marchés au moment de l’acquisition (plus les frais de courtage).

Aux termes de l’offre publique de rachat, Lassonde peut racheter à des fins d’annulation un maximum de 200 000 actions à droit de vote subalterne de son capital (soit environ 7,62 % du flottant des actions à droit de vote subalterne en date du 6 août 2026) pendant la période débutant le 19 août 2026 et prenant fin au plus tard le 18 août 2027. En date du 6 août 2026, la Société comptait 3 069 000 actions à droit de vote subalterne émises et en circulation, et un flottant de 2 623 842 actions à droit de vote subalterne. Dans le cadre de l’offre publique de rachat, Lassonde a mis en place un régime d’achat de titres automatique (le « régime automatique ») avec son courtier désigné. Le régime automatique permet le rachat d’actions à droit de vote subalterne sur le marché libre pendant toute la durée de l’offre publique de rachat, y compris pendant toute période d’interdiction d’opérations que la Société s’est elle-même imposée ou lorsqu’elle ne pourrait pas autrement négocier activement sur le marché en raison des règles sur les opérations d’initiés ou d’autres restrictions. Le régime automatique a été préautorisé par la TSX et sera mis en place à compter du 19 août 2026 et prendra fin à l’une des dates suivantes, selon la première éventualité : (i) la limite de rachat aux termes de l’offre publique de rachat a été atteinte; (ii) l’offre publique de rachat vient à expiration; (iii) la Société met fin au régime automatique conformément à ses modalités; et (iv) le courtier désigné met fin au régime automatique conformément à ses modalités. Il constitue un « régime d’achat de titres automatique » au sens de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable.

La moyenne quotidienne des opérations sur les actions à droit de vote subalterne de Lassonde au cours des six derniers mois civils complets a été de 1 734 actions (la « MQO »). Par conséquent, en vertu des règles et politiques de la TSX, Lassonde a le droit d’acheter lors de tout jour de bourse jusqu’à concurrence de 1 000 actions à droit de vote subalterne. Une fois par semaine, en sus de cette limite quotidienne de 1 000 actions, Lassonde peut aussi acheter un bloc d’actions qui n’est pas la propriété d’un initié (i) dont le prix d’achat est de 200 000 $ ou plus, ou (ii) dont le nombre est d’au moins 5 000 actions et pour un prix d’achat s’élevant à au moins 50 000 $, ou (iii) qui correspond à au moins 20 lots réguliers d’actions et représente au moins 150 % de la MQO, le tout conformément aux règles de la TSX.

Lassonde croit que le rachat de ses actions constitue une utilisation judicieuse de ses fonds et sert au mieux les intérêts de Lassonde et de ses actionnaires. Lassonde met en place l’offre publique de rachat pour le motif qu’elle est d’avis qu’il peut être avantageux de racheter les actions à droit de vote subalterne, de temps à autre, lorsque la direction estime qu’elles se négocient à un cours représentant un escompte par rapport à ce qu’elle considère comme la juste valeur des actions à droit de vote subalterne. En outre, Lassonde estime que ses actionnaires vont bénéficier de la réduction du nombre d’actions à droit de vote subalterne émises et en circulation suivant les rachats dans le cadre de l’offre publique de rachat.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l’Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l’industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée. Les produits de la Société incluent des jus de fruits et boissons, des sauces pour pâtes, des sauces aux canneberges, des condiments, des soupes, des bouillons, des collations à base de fruits ainsi que des boissons alcoolisées telles que des cidres et des vins. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l’information prospective comprennent, sans s’y limiter, des achats potentiels d’actions à droit de vote subalterne à des fins d’annulation dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, des déclarations portant sur la conviction de la Société selon laquelle l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités constitue une utilisation judicieuse des fonds de cette dernière et sert au mieux les intérêts de la Société et de ses actionnaires, les intentions de la Société à l’égard de l’offre publique de rachat et les approbations de la TSX.

Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s’attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l’intention de », « concevoir », « cibler », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « but » et d’autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs.

De par leur nature, les énoncés prospectifs obligent la Société à poser des hypothèses qui sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents liés à ses activités qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de périodes futures diffèrent sensiblement des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l’avenir, ainsi que sur d’autres facteurs que la Société juge raisonnables et appropriés dans les circonstances, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu’ils risquent de ne pas être exacts. Plus particulièrement, rien ne garantit le nombre d’actions à droit de vote subalterne qui seront acquises, le cas échéant, dans le cadre de l’offre publique de rachat.

Les risques importants qui pourraient entraîner un écart important par rapport aux résultats réels comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits dans les documents de la Société qui sont déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment l’information sur les facteurs de risque qui se retrouvent à la section 19 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025. Les lecteurs devraient lire cette section attentivement.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse n’ont une valeur qu’à la date des présentes. À moins d’y être tenue par la loi, la Société ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.