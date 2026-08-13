Volatus Aerospace publie les résultats financiers du deuxième trimestre 2026

Chiffre d'affaires de 8 418 830 $ au deuxième trimestre 2026, augmentant la qualité de la question de 49,5%

La livraison d'équipements a augmenté de 38% et les services de 59% comparativement au trimestre 126

Il a quitté le trimestre avec une trésorerie de 59 199 739 $ et un fonds de roulement de 63 796 848 $, la position de liquidité la plus solide de son histoire

A ouvert son usine de fabrication et d'intégration des systèmes de 53 000 pieds carrés à l'aéroport international Montréal-Mirabel en juin

Cette fondation positionne Volatus pour accélérer la croissance de la production à Mirabel, faire avancer le développement de produits pour le marché de la défense et poursuivre des programmes gouvernementaux et commerciaux plus larges, rendant de plus en plus accessibles son pipeline en expansion et sa capacité souveraine



MONTRÉAL, 13 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX :FLT) (OTCQX :TAKOF) (Francfort : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »)), une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense dont le siège est au Canada, est heureuse d'annoncer ses résultats financiers pour les trois et six mois se terminant le 30 juin 2026 (T2 2026). Tous les chiffres en dollars sont indiqués en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Le deuxième trimestre de l'exercice 2026 a marqué une étape décisive dans la transition de Volatus Aerospace vers une plateforme souveraine de l'aérospatiale et de la défense, combinant le bilan le plus solide de l'histoire de la société avec des progrès concrets dans les domaines de la fabrication, des technologies propriétaires et des programmes de défense connexes. Les ventes d'équipement ont augmenté de 38% d'un trimestre à l'autre, tandis que les services ont augmenté de 59% d'un trimestre à l'autre.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre 2026 :

Revenus : 8 418 830 $, comparativement à 10 587 075 $ au deuxième trimestre 2025. La comparaison annuelle reflète un seul contrat de défense, représentant environ 2,6 millions de dollars de revenus anticipés, dont la livraison n'a pas été complétée au cours du trimestre en raison de la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement. En excluant l'impact de ce contrat, les revenus provenant du reste de l'entreprise ont augmenté modestement d'une année à l'autre, reflétant la demande sous-jacente continue.

: 8 418 830 $, comparativement à 10 587 075 $ au deuxième trimestre 2025. La comparaison annuelle reflète un seul contrat de défense, représentant environ 2,6 millions de dollars de revenus anticipés, dont la livraison n'a pas été complétée au cours du trimestre en raison de la perturbation continue de la chaîne d'approvisionnement. En excluant l'impact de ce contrat, les revenus provenant du reste de l'entreprise ont augmenté modestement d'une année à l'autre, reflétant la demande sous-jacente continue. Bénéfice brut : 2 468 184 $, soit une marge brute de 29,3%, comparativement à 31,9% au deuxième trimestre 2025. La marge reflète une proportion plus élevée de programmes de défense au cours du trimestre.

: 2 468 184 $, soit une marge brute de 29,3%, comparativement à 31,9% au deuxième trimestre 2025. La marge reflète une proportion plus élevée de programmes de défense au cours du trimestre. EBITDA ajusté : Perte de (4 352 154 $), attribuable à l'augmentation des charges d'exploitation et à la contribution brute réduite du bénéfice en raison de la variation de la composition de produits.

: Perte de (4 352 154 $), attribuable à l'augmentation des charges d'exploitation et à la contribution brute réduite du bénéfice en raison de la variation de la composition de produits. Position de trésorerie : Sommet historique de 59 199 739 $ au 30 juin 2026, en hausse par rapport à 41 114 832 $ à la fin de 2025, reflétant la meilleure position de l'histoire de l'entreprise après les événements de financement ultérieurs.

: Sommet historique de 59 199 739 $ au 30 juin 2026, en hausse par rapport à 41 114 832 $ à la fin de 2025, reflétant la meilleure position de l'histoire de l'entreprise après les événements de financement ultérieurs. Répartition des revenus : Les services ont représenté 57% des revenus du deuxième trimestre et l'équipement 43%, soutenu par une croissance de 59% d'un trimestre à l'autre des services et une croissance de 38% d'un trimestre à l'autre de l'équipement.



Faits marquants du H1 2026 :

Revenus : 14 049 389 $, comparativement à 16 300 233 $ au premier semestre 2025, soit une baisse de 2 250 844 $ ou 13,8%. Cette baisse reflète le calendrier des livraisons de défense, y compris le contrat d'environ 2,6 millions de dollars non complété au deuxième trimestre, que la société prévoit de remplir intégralement sur le reste de l'exercice 2026.

14 049 389 $, comparativement à 16 300 233 $ au premier semestre 2025, soit une baisse de 2 250 844 $ ou 13,8%. Cette baisse reflète le calendrier des livraisons de défense, y compris le contrat d'environ 2,6 millions de dollars non complété au deuxième trimestre, que la société prévoit de remplir intégralement sur le reste de l'exercice 2026. Répartition des revenus : Les services et la formation représentaient 56% du chiffre d'affaires du premier semestre (7 830 947 $) et les produits et équipements 44% (6 218 443 $), dans la fourchette cible à long terme établie par la société, soit 55–60% des services et 40–45% de l'équipement.

Les services et la formation représentaient 56% du chiffre d'affaires du premier semestre (7 830 947 $) et les produits et équipements 44% (6 218 443 $), dans la fourchette cible à long terme établie par la société, soit 55–60% des services et 40–45% de l'équipement. Répartition géographique : Le Canada contribue 9 080 453 $, le Royaume-Uni 3 948 037 $ et les États-Unis 1 020 899 $, avec des marchés hors du Canada représentant environ 35% des revenus consolidés.

Le Canada contribue 9 080 453 $, le Royaume-Uni 3 948 037 $ et les États-Unis 1 020 899 $, avec des marchés hors du Canada représentant environ 35% des revenus consolidés. Bénéfice brut : 4 437 859 $, soit une marge brute de 31,6%, comparativement à 5 205 393 $ et 31,9% au premier semestre 2025. Mesurée sur la période de six mois, la marge mixte est restée globalement stable d'une année à l'autre.

4 437 859 $, soit une marge brute de 31,6%, comparativement à 5 205 393 $ et 31,9% au premier semestre 2025. Mesurée sur la période de six mois, la marge mixte est restée globalement stable d'une année à l'autre. Dépenses d'exploitation : 17 019 022 $, comparativement à 11 471 375 $ au premier semestre 2025, soit une augmentation de 5 547 647 $ ou 48,4%, reflétant une période concentrée d'investissements en phase de croissance dans le secteur de la défense de la société, l'établissement de sa base manufacturière Mirabel, le développement de sa plateforme technologique et son positionnement sur les marchés financiers.

17 019 022 $, comparativement à 11 471 375 $ au premier semestre 2025, soit une augmentation de 5 547 647 $ ou 48,4%, reflétant une période concentrée d'investissements en phase de croissance dans le secteur de la défense de la société, l'établissement de sa base manufacturière Mirabel, le développement de sa plateforme technologique et son positionnement sur les marchés financiers. Perte nette : 14 093 290 $, comparativement à 10 989 094 $ au premier semestre 2025. La perte par action était de $(0,02) dans les deux périodes.

14 093 290 $, comparativement à 10 989 094 $ au premier semestre 2025. La perte par action était de $(0,02) dans les deux périodes. Bilan : Les actifs totaux ont augmenté de 28% à 118 797 720 $ contre 92 655 765 $ au 31 décembre 2025. Le fonds de roulement a augmenté de 27 314 130 $ pour atteindre 63 796 848 $, et le ratio actuel était de 7,74 contre une exigence de clause de 1,25. Les emprunts porteurs d'intérêts, excluant les passifs de location et les obligations convertibles, ont diminué à 9 717 062 $ contre 11 656 106 $.



Faits marquants opérationnels du deuxième trimestre 2026 :

23 juin 2026 : Ouverture de l'installation Mirabel de 53 000 pieds carrés, établissant une base de fabrication nationale pour les systèmes de défense autonomes

5 juin 2026 : Clôture d'une offre publique d'achat de 34,5 millions de dollars

27 mai 2026 : Présentation de son contrôleur de vol propriétaire V-Cortex™ AI et de son système d'autonomie lors du CANSEC 2026

15 avril 2026 : Attribution d'un contrat de formation pluriannuel avec le gouvernement allié de l'OTAN

25 mars 2026 : Élargissement du réseau mondial de formation grâce à un partenariat stratégique avec l'Université de technologie de la Jamaïque



Après les faits marquants opérationnels du deuxième trimestre 2026 :

5 août 2026 : Conclusion d'un partenariat stratégique avec Kraus Hamdani Aerospace pour établir la capacité souveraine canadienne de renseignement persistant

4 août 2026 : Entrée en partenariat stratégique avec Singular Aircraft pour introduire des avions autonomes lourds pour la lutte contre les feux de forêt au Canada

21 juillet 2026 : Collaboration avec le programme de recherche Volt-Age de l'Université Concordia pour collaborer sur les technologies énergétiques des systèmes d'aéronefs sans équipage

20 juillet 2026 : Participation au Farnborough International Airshow en tant que membre de la délégation Team Canada, mettant en valeur ses solutions en aérospatiale, autonomie et renseignement aérien

9 juillet 2026 : Participation à la conférence Maritime & Arctic Security & Safe (MASS) 2026 à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

8 juillet 2026 : A reçu une lettre d'acceptation de Transports Canada dans le cadre du nouveau processus de Déclaration préalable validée (PVD) pour son Système d'aéronef piloté à distance Canary (RPAS)

Commentaire de la gestion

« Le deuxième trimestre 2026 a marqué un tournant important pour Volatus Aerospace alors que nous continuions à transformer l'entreprise, passant d'un opérateur de systèmes sans pilote avancés à une plateforme aérospatiale et de défense intégrée verticalement avec des capacités souveraines canadiennes. L'ouverture de notre usine de fabrication et d'intégration de systèmes de 53 000 pieds carrés à Mirabel est particulièrement significative. Nous disposons maintenant de l'infrastructure nécessaire pour étendre la production nationale, faire progresser nos technologies propriétaires et soutenir des programmes aérospatiaux et de défense plus vastes du Canada. Combiné au lancement de notre système de contrôle de vol V-Cortex™ AI et d'autonomie, nous développons de plus en plus de capacités sur toute la chaîne de valeur, de l'aéronef et l'autonomie à la fabrication, au renseignement et aux opérations. Nous croyons que la combinaison de notre bilan renforcé, de l'expansion de la capacité de fabrication, de la technologie propriétaire et de la croissance des relations gouvernementales et de défense positionne Volatus pour une prochaine phase significative de croissance. » a déclaré Abhinav Singhvi, directeur financier de Volatus Aerospace Inc.

Perspectives stratégiques

Volatus continue d'approfondir sa présence dans les secteurs commerciaux établis, y compris l'énergie, les services publics et l'inspection des infrastructures, tout en s'étendant sur les marchés gouvernementaux, de la sécurité publique et de la défense en pleine croissance. Cette expansion est soutenue par un réalignement géopolitique important, une augmentation des investissements intérieurs en défense et une croissance structurelle de la demande mondiale pour les systèmes autonomes.

L'entreprise fait progresser la commercialisation de son portefeuille de technologies propriétaires, tant sur le matériel que sur les logiciels. Le lancement de la plateforme SaaS C-UAS SKYDRA™ REPRÉSENTE UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS L'ÉVOLUTION DE Volatus vers des revenus logiciels récurrents et de plus grande valeur. Avec les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) alignées sur l'OTAN de la société, ses plateformes d'aéronefs autonomes et la technologie propriétaire d'autonomie V-Cortex™, SKYDRA™ élargit la capacité de Volatus à fournir des solutions intégrées à travers l'écosystème de la défense et de la sécurité.

Volatus exploite également son infrastructure souveraine de fabrication et d'intégration des systèmes à Mirabel pour soutenir le développement, la production et le déploiement de systèmes aérospatiaux et de défense autonomes pour les marchés canadiens et connexes. L'entreprise estime que cette combinaison de technologie propriétaire, de capacité de fabrication nationale et d'expertise opérationnelle offre une plateforme différenciée à partir de laquelle poursuivre des programmes gouvernementaux, de défense et commerciaux plus larges.

Volatus demeure concentré sur l'atteinte d'une rentabilité durable grâce à l'efficacité opérationnelle, à une gestion rigoureuse des coûts, à la croissance des revenus contractuels à long terme et à un mélange croissant de services, logiciels et programmes de défense à marge plus élevée. Avec sa position financière la plus solide de l'histoire de l'entreprise, Volatus dispose de la flexibilité financière nécessaire pour exécuter sa stratégie de croissance, investir dans la fabrication et le développement de produits, et poursuivre de plus grandes opportunités sans dépendre des flux de trésorerie opérationnels à court terme pour financer ces initiatives stratégiques.

Détails du webinaire :

En lien avec ce communiqué, Volatus organisera un webinaire le vendredi 14 août 2026 à 8 h 30 HNE, moment où Glen Lynch, chef de la direction, et Abhinav Singhvi, chef des finances, passeront en revue les résultats financiers et les étapes majeures, avec Kristina Davis, vice-présidente des affaires corporatives et du positionnement stratégique, comme modératrice.

Lien d'inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gM04-mWVTwOtTSF38008Tw#/registration

Options de rediffusion audio : Une rediffusion audio de l'événement sera archivée sur la page Relations avec les investisseurs du site web de l'entreprise https://investor.volatusaerospace.com/videos/

T2 2026 T1 2026 Q4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 Q4 2024 T3 2024 Revenus 8,418,830 5,630,559 7,298,364 10,605,438 10,587,075 5,713,158 6,783,176 6,618,504 Coûts directs 5,950,646 3,660,884 4,873,412 7,134,827 7,211,655 3,883,185 4,209,577 4,366,107 Bénéfice brut 2,468,184 1,969,675 2,424,952 3,470,611 3,375,420 1,829,973 2,573,599 2,252,397 29 % 35 % 33 % 33 % 32 % 32 % 38 % 34 % FRAIS D'EXPLOITATION Publicité et marketing 996,721 489,016 273,142 321,558 428,128 135,575 100,878 331,763 TI et technologie 293,619 264,451 369,988 521,629 118,017 245,180 157,851 210,328 Personnel 3,583,245 2,939,596 3,444,560 2,574,798 2,147,111 2,650,905 1,958,572 1,787,175 R&D 313,995 289,714 234,868 834 4,390 11,756 25,429 4,011 Coût de bureau 1,011,161 735,538 644,280 395,516 795,819 438,182 673,047 497,706 Voyages 285,764 268,897 277,446 101,097 73,765 64,288 38,959 77,011 Honoraires professionnels 921,662 767,826 1,004,383 399,524 473,874 200,637 386,259 2,117,840 Amortissement et dépréciation 1,441,645 1,449,275 1,651,141 1,334,223 1,663,083 1,496,425 1,315,544 1,294,350 Paiements basés sur des actions 518,990 380,032 262,934 670,844 179,399 165,454 77,523 124,861 Provision pour la perte de crédit attendue - 67,875 - - - - - - 9,366,802 7,652,220 8,162,742 6,320,023 5,883,586 5,408,402 4,734,061 6,445,045 (Perte) des opérations (6,898,618 ) (5,682,545 ) (5,737,790 ) (2,849,412 ) (2,508,166 ) (3,578,429 ) (2,160,462 ) (4,192,648 ) AUTRES ÉLÉMENTS -

REVENUS/(DÉPENSES) Coût financier (939,429 ) (1,012,658 ) (944,859 ) (1,874,601 ) (1,743,710 ) (645,685 ) (1,072,341 ) (992,806 ) Autres revenus (dépenses) 271,834 220,377 129,788 42,803 17,104 (62,431 ) 113,777 (2,669 ) Perte par altération – EPI - - (178,175 ) - - - - - Perte à l'extinction des passifs financiers - - - - (1,558,758 ) - - - Perte due à l'altération de biens et d'équipements (500 ) (45,509 ) - - - - - - Gain (perte) lors de la cession de biens et d'équipements - - 2,416 597 - - (1,541 ) (194,662 ) Perte à la rédemption - - - - (672,444 ) - - - Traduction des devises étrangères 66,583 (72,825 ) 109,779 140,881 (58,413 ) 1,225 92,541 (109,037 ) Perte nette (7,500,130 ) (6,593,160 ) (6,618,840 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,285,320 ) (3,028,025 ) (5,491,822 ) Revenu d'impôt différé/ (Dépenses) - - 152,389 - - - 283,457 - Perte nette (7,500,130 ) (6,593,160 ) (6,466,451 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,285,320 ) (2,744,568 ) (5,491,822 ) AUTRES PERTES COMPLÈTES Ajustement de la conversion des devises étrangères (19,853 ) (11,838 ) 195,269 - - - - - Perte nette et perte globale (7,519,983 ) (6,604,998 ) (6,271,183 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,285,320 ) (2,744,568 ) (5,491,822 ) Perte totale globale attribuable à Propriétaires de Volatus Aerospace (7,424,305 ) (6,225,215 ) (6,016,955 ) (4,545,679 ) (6,509,690 ) (4,241,643 ) (2,715,484 ) (5,440,827 ) Participation non majoritaire (95,678 ) (379,783 ) (254,228 ) 5,947 (14,697 ) (43,677 ) (29,085 ) (50,994 ) (7,519,983 ) (6,604,998 ) (6,271,183 ) (4,539,732 ) (6,524,387 ) (4,285,320 ) (2,744,568 ) (5,491,822 ) Perte par action Basique et dilué (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 )



RAPPROCHEMENT DE L'EBITDA AJUSTÉ AVEC LA PERTE NETTE

Trois mois terminés le 30 juin 2026 2025 EBITDA ajusté (perte) (4,352,154 ) (291,460 ) Coût financier 939,429 1,743,710 Amortissement et dépréciation 1,441,645 1,663,083 Paiements basés sur des actions 518,990 179,399 Autres dépenses - 357,120 Perte à l'extinction des passifs financiers - 1,558,758 Perte due à l'altération de biens et d'équipements 500 - Traduction des devises étrangères (66,583 ) 58,413 R&D 313,995 - Perte à la modification de la dette convertible - 672,444 Perte nette (7,500,130 ) (6,524,387 )



À PROPOS DE VOLATUS AEROSPACE INC.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne intégrée de l'aérospatiale offrant des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions avancées de formation soutenant les marchés des infrastructures civiles, de la sécurité publique et de la défense. Grâce à sa combinaison de fabrication, d'opérations et de développement technologique, Volatus Aerospace fait progresser l'adoption de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

NOTE CONCERNANT LES MESURES NON-GAAP

Dans ce communiqué de presse, nous décrivons certains éléments de revenus et de dépenses qui sont inhabituels ou non récurrents. Il existe des termes non définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre utilisation de ces termes peut différer de celle adoptée par d'autres compagnies. Plus précisément, le bénéfice brut, la marge brute, l'EBITDA ajusté ou EBITDA normalisé, et l'endettement d'exploitation sont des termes non définis par les IFRS qui peuvent être référencés ici. Nous fournissons ces détails afin que les lecteurs comprennent mieux les événements et transactions importants qui ont eu un impact sur nos résultats.

Tout au long de ce communiqué, il est fait référence au « bénéfice brut », à la « marge brute », au « EBITDA ajusté » et au « levier d'exploitation », qui sont des mesures non IFRS. La direction estime que le profit brut, défini comme le revenu moins les coûts directs, est une mesure supplémentaire utile des opérations. Le profit brut aide à mieux comprendre le niveau des coûts nécessaires pour générer des revenus. La marge brute illustre le bénéfice brut en pourcentage des revenus. Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (« EBITDA ajusté »). La Société définit l'EBITDA ajusté comme la perte globale IFRS excluant les frais d'intérêts, les charges d'amortissement et d'amortiment, les paiements basés sur des actions, les charges d'impôt sur le revenu, les changements de change, les coûts d'intégration et de diligence raisonnable, le profit ou la perte ponctuelle (non récurrent), ainsi que l'affaiblissement des fonds de bonne volonté, des biens, des installations, des équipements et des actifs de droit d'usage (ROU). La Société estime que l'EBITDA ajusté est un indicateur financier important, car elle mesure la trésorerie générée par les opérations que la Société peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, couvrir les remboursements futurs d'intérêts et de capital, ainsi que pour financer des initiatives de croissance futures. De plus, la société fait référence à « levier opérationnel ». L'effet de levier d'exploitation mesure la sensibilité avec laquelle le revenu d'exploitation réagit aux variations du chiffre d'affaires, en fonction de la proportion des coûts fixes versus variables dans la structure des coûts de la société. Une entreprise avec un fort endettement opérationnel connaît généralement une augmentation plus que proportionnelle de son revenu lorsque le chiffre d'affaires augmente, tandis que des baisses de revenus peuvent avoir un effet négatif amplifié. La direction surveille l'effet de levier opérationnel afin d'évaluer l'évolutivité des marges, de comprendre la dynamique de la structure des coûts et d'évaluer l'impact potentiel des variations de volume sur la rentabilité. Les lecteurs sont avertis que ces mesures non IFRS pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Il est également conseillé aux lecteurs de ne pas considérer ces mesures financières non IFRS comme une alternative aux mesures financières calculées conformément aux Normes internationales de reporting financier (« IFRS »). L'EBITDA ajusté n'a aucune signification standardisée selon les IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs, et ne doit pas être interprété comme une alternative à la perte globale ou au revenu déterminé conformément aux IFRS. Pour plus d'informations concernant les mesures financières qui n'ont pas été définies par les PCGR, y compris les rapprochements avec la mesure GAAP comparable la plus proche, consultez la section « Mesures non-PCGR et mesures additionnelles des PCGR » du plus récent MD&A de la société, disponible sur SEDAR.

DÉCLARATION PROSPECTIVE

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévoit », « anticipe », « croit » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses matériels incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour l'entreprise; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse de Toronto n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Volatus Aerospace Inc.

Abhinav Singhvi, directeur financier +1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE : https://volatusaerospace.com