Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – Halvårsrapport 2026

Bestyrelsen for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark har i dag den 14. august 2026 godkendt foreningens halvårsrapport for 2026. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside https://valueinvestdanmark.dk/ samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

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