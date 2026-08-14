Le CN poursuit ses innovations en matière de locomotives

MONTRÉAL, 14 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui l’avancement de son programme de développement de locomotives hybrides, marquant une autre étape importante dans l’engagement de l’entreprise à l’égard d’une exploitation ferroviaire novatrice, plus efficace et plus durable.

Après le succès d’un premier projet pilote avec une locomotive hybride, le CN dispose désormais de trois locomotives en phase d’essais et travaille à transformer deux locomotives supplémentaires en plateformes hybrides électriques dotées de la technologie de traction à courant alternatif d’ici la fin de 2026. Grâce à cette approche inédite dans le secteur, le CN prévoit améliorer l’efficacité énergétique, la fiabilité et le rendement opérationnel, tout en prolongeant la durée de vie des actifs et en réduisant les émissions.

« Cette étape importante représente un autre jalon dans le parcours d’innovation et de modernisation des locomotives de manœuvre du CN. En remotorisant et en améliorant les locomotives existantes, nous gagnons en efficacité tout en assurant le service à nos clients et des activités plus durables à long terme. »

- Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de la direction de l’exploitation du CN



Dans le cadre de son projet pilote réussi, le CN a enregistré une amélioration de l’efficacité énergétique pouvant aller jusqu’à 50 %, ainsi qu’une réduction importante des pannes associées aux moteurs traditionnels, une augmentation de la puissance en chevaux-vapeur (HP) et une réduction du temps de marche au ralenti, contribuant ainsi à diminuer le bruit et les émissions dans les collectivités où le CN exerce ses activités. Les essais ont été menés dans des conditions de chaleur et de froid extrême, permettant aux équipes d’optimiser davantage le rendement des locomotives dans des environnements opérationnels réels.

Voici quelques nouvelles caractéristiques :

Une nouvelle technologie de batterie à l’état solide remplaçant les batteries au plomb conventionnelles

Un plus gros système de batterie de 2,8 MWh associé à un moteur de 800 HP de catégorie 4

Une augmentation de la puissance de 3 200 à 3 800 HP

Des moteurs de traction à courant alternatif intégrés dans un bâti de moteur à courant continu, tout en conservant la même interface avec le bogie

Cette initiative témoigne d’une collaboration interfonctionnelle solide entre les équipes de la Mécanique, du Transport, de l’Approvisionnement et du Développement durable du CN, alors que l’entreprise continue d’améliorer la prochaine génération de locomotives de manœuvre pour son réseau nord-américain.

Pour plus d’information, veuillez consulter la vidéo disponible ici.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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