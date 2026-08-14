Notifications de participation par Citigroup Inc.

Bruxelles, le 14 août 2026 - 17h45 CEST - information réglementée
Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), Citigroup Inc. a envoyé récemment à Solvay les notifications de transparence suivantes indiquant avoir franchi le seuil de 3%.
Voici un résumé des notifications :
|Date de dépassement de seuil
|Droits de vote
|Instruments financiers équivalents
|Total
|10 août 2026
|-
|-
|-
|11 août 2026
|0,36%
|2,68%
|3,04%
La dernière notification, datée du 13 août 2026, contient l’information suivante :
- Motif de la notification :
- Acquisition ou cession d'instruments financiers assimilés
- Notification par : une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle
- Date de dépassement de seuil : le 11 août 2026
- Seuil des droits de vote directs franchi : 3%, à la hausse
- Dénominateur : 105 876 416
- Information complémentaire : franchissement à la hausse du seuil de 3%, correspondant au seuil le plus bas prévu par les statuts de l’émetteur.
- Personne(s) tenue(s) à la notification : Citigroup Inc., 1209 North Orange Street in Wilmington, Delaware 19801, USA
Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.
Contacts
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À propos de Solvay
Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.
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