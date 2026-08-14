Nordique Métaux Critiques dépose une évaluation économique préliminaire concernant le projet de terres rares de Kwyjibo

MONTRÉAL, Canada, 14 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nordique Métaux Critiques Inc. (anciennement Consolidated Lithium Metals Inc.) (TSXV : NQC | FRA : Z36 | OTCQB : JORFF) (« NQC » ou la « Société ») annonce que, conformément à la Norme nationale 43-101, Normes de divulgation pour les projets miniers, la Société a déposé son rapport technique d’évaluation économique préliminaire (le « Rapport ») concernant le projet de terres rares de Kwyjibo (le « Projet ») sur son profil SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

La Société souligne que, faisant suite à son communiqué de presse daté du 12 août 2026, l’examen du Rapport par la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») est toujours en cours. Dans la mesure où la TSXV formulerait des commentaires nécessitant des mises à jour, des précisions ou des révisions du Rapport, la Société a l’intention de se conformer à toutes les lois sur les valeurs mobilières et à toutes les exigences réglementaires applicables, y compris celles pouvant se rapporter au dépôt d’un rapport technique modifié.

Sous réserve du respect de plusieurs conditions, y compris l’approbation de la TSXV, la Société a acquis une option lui permettant d’obtenir une participation indivise pouvant aller jusqu’à 80 % dans le projet (l’« acquisition »). L’Acquisition est décrite plus en détail dans les communiqués de presse de la Société datés du 18 novembre 2025 et du 5 février 2026, dont des copies sont également disponibles sur le profil SEDAR+ de NQC à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Nordique Métaux Critiques Inc.

NQC est une société minière junior établie au Canada et spécialisée dans l’exploration et le développement de minéraux critiques, dont les actions se négocient sous le symbole « NQC » à la Bourse de croissance TSX, « Z36 » à la Bourse de Francfort et « JORFF » sur le marché OTCQB® Venture. La Société concentre ses activités sur des projets de minéraux critiques situés dans des juridictions stables et vise à soutenir la transition énergétique en contribuant au développement responsable de chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur NQC, veuillez consulter son site Web à l’adresse suivante: www.consolidatedlithium.com , ainsi que son profil sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Richard Quesnel

Chef de la direction

Courriel : info@consolidatedlithium.com

Téléphone : +1 (416) 861-2267

Site Web : www.consolidatedlithium.com

Mise en garde concernant les renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs », qui peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’acquisition et le rapport. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estime », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit », ou des variantes (y compris des variantes négatives) de ces mots et expressions, ou indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seraient susceptibles de » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de NQC diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, y compris les risques liés à : l’obtention des autorisations réglementaires, telles que l’approbation de l’acquisition (y compris le rapport) par la Bourse de croissance TSX, l’exercice de l’une quelconque des options envisagées dans le cadre de l’acquisition, et d’autres questions s’y rapportant. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont formulés à la date du présent communiqué de presse et NQC décline, sauf si la loi l’exige, toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de résultats, d’événements futurs, de circonstances, ou si les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, ou pour toute autre raison. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE DE LA TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DONNÉ À CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE DE LA TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.