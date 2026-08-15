Avec THEO, Autheo ouvre au public l’économie qui sous-tend son système d’exploitation Internet

SHERIDAN, Wyoming, 15 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Autheo a annoncé aujourd’hui la tenue prochaine d’un événement de génération de tokens ainsi que la cotation de THEO, le token utilitaire natif qui sous-tend son système d’exploitation Internet. La cotation de THEO sur Hydrex, le MetaDEX Omni-Liquidity natif de Base, est prévue pour le jeudi 20 août 2026. Enflux jouera le rôle de teneur de marché officiel, tandis qu’ApeBond devrait proposer un programme d’obligations OTC sur la chaîne, destiné à renforcer la liquidité à long terme.

Ce lancement marquera l’ouverture de la couche économique sous-jacente à un système d’exploitation Internet dont le développement a duré plus de cinq ans. Autheo a lancé son Testnet, son Mainnet et sa plateforme de déploiement de nœuds, a fait l’objet d’audits de sécurité indépendants, a dépassé les deux millions de portefeuilles, les 10 millions de transactions et les 1,1 million de contrats intelligents sur son réseau de test public, a constitué une équipe internationale de plus de 100 contributeurs et a développé un écosystème en pleine expansion regroupant des partenaires technologiques, d’infrastructure et d’entreprise.

Autheo ne se contente pas de lancer une nouvelle blockchain. Elle ouvre au public l’économie qui sous-tend un système d’exploitation Internet.

Autheo coordonne les fonctions de calcul, de stockage, de bases de données, d’API, de messagerie et de réseau au sein d’un maillage cloud distribué, en utilisant spécifiquement sa blockchain de couche 1 lorsque des fonctionnalités de confiance vérifiable, de règlement, d’identité, de gouvernance, de propriété et de traçabilité sont nécessaires. Elle allie ainsi l’évolutivité du cloud computing à la sécurité de la blockchain.

Plus qu’une simple infrastructure. Plus qu’une simple blockchain. Un système d’exploitation Internet.

La couche zéro coordonne le système.

Le Mesh exécute le travail.

La couche 1 garantit la confiance.

THEO alimente l’économie.

Les applications échangent des informations. THEO leur permet d’échanger de la valeur.

« Au cours des cinq dernières années, notre équipe s’est attachée à bâtir la plateforme avant de développer le marché », a déclaré Todd Mortenson, fondateur et directeur général d’Autheo. « Nous estimions que la technologie devait faire ses preuves avant de lancer son économie ouverte au public. Mainnet a été déployé et les audits sont terminés. Le lancement de THEO n’est pas la fin de l’histoire. C’est le coup d’envoi, le moment où le monde entier peut commencer à profiter de ce que nous avons bâti. L’avenir d’Internet ne dépendra ni des blockchains isolées ni des plateformes cloud centralisées. Il sera défini par des systèmes d’exploitation Internet qui coordonnent une infrastructure décentralisée à l’échelle mondiale. Ce n’est que le début. »

UN SYSTÈME D’EXPLOITATION INTERNET

Depuis des décennies, les développeurs créent des applications en assemblant des dizaines de services indépendants les uns des autres : cloud, bases de données, stockage, réseaux, gestion des identités, API, messagerie, IA, sécurité et blockchain. Bien que chacun de ces services ait évolué indépendamment, les processus de développement modernes sont de plus en plus fragmentés, ce qui oblige les développeurs à gérer des piles d’infrastructures complexes, déconnectées les unes des autres.

Autheo a été conçue pour simplifier cette complexité.

Plutôt que de proposer une nouvelle blockchain autonome, Autheo a été conçue comme un « système d’exploitation Internet », c’est-à-dire une plateforme unifiée qui coordonne les infrastructures décentralisées, les applications et les services numériques au sein d’un mesh cloud distribué. Elle offre aux développeurs, aux entreprises et aux gouvernements un environnement unique et programmable permettant de créer, de déployer et de faire évoluer des applications de nouvelle génération sans avoir à gérer des dizaines de technologies distinctes.

La couche zéro d’Autheo, qui constitue le système d’exploitation proprement dit, en est au cœur. Elle coordonne l’identité, la sécurité, la mise en réseau, les données, les services d’IA, l’orchestration et l’infrastructure distribuée au sein d’un mesh décentralisé de nœuds de calcul, de stockage et de mise en réseau.

Coordonné par la couche zéro, le Mesh d’Autheo assure ces tâches : exécution d’applications, traitement des charges de travail d’IA, mise à disposition d’API, stockage de données ainsi qu’exécution de conteneurs et de modules WASM.

Dans tous les cas où une confiance inébranlable est requise, qu’il s’agisse d’identité, de propriété, de gouvernance, de consensus, de règlement, de vérifiabilité ou d’actifs numériques programmables, la couche 1 d’Autheo fournit une base commune, garantissant que seules les fonctions nécessitant la blockchain sont enregistrées sur la chaîne.

POURQUOI THEO ?

Tous les systèmes d’exploitation doivent reposer sur un modèle économique commun qui assure l’alignement entre les participants et l’infrastructure. Les plateformes cloud traditionnelles reposent sur des fournisseurs centralisés ; Autheo remplace ce modèle par une économie décentralisée fonctionnant grâce à THEO.

Token utilitaire natif de la plateforme Autheo, THEO est conçu pour coordonner les participants et les inciter à contribuer au fonctionnement du système d’exploitation Internet. Les développeurs utilisent THEO pour déployer des applications, accéder aux services de la plateforme, réserver des ressources de calcul et de stockage, publier via Autheo DevHub et exploiter des fonctionnalités d’IA, de réseau et de messagerie. Les fournisseurs d’infrastructures gagnent des THEO en mettant à disposition des services de calcul, de stockage, de réseau et d’IA. Les validateurs stakent des THEO pour sécuriser le réseau et vérifier les transactions.

À mesure que les applications se développent, chaque charge de travail au sein du mesh (qu’il s’agisse d’inférence IA, d’API, de stockage, de messagerie, de gestion des identités ou d’applications d’entreprise) génère une demande d’infrastructure partagée. THEO coordonne ces interactions, régule l’utilisation et harmonise les incitations au sein de l’écosystème.

THEO a été conçu avant tout comme une infrastructure économique, et non comme un outil de spéculation, afin d’alimenter une économie numérique dynamique qui se développe parallèlement à la plateforme elle-même. Depuis des décennies, des logiciels destinés à l’échange d’informations sont développés. La prochaine génération de logiciels permettra d’échanger de la valeur tout aussi naturellement.

THEO propose une offre maximale de 7 milliards de tokens, dont environ 5,33 % seront mis en circulation lors de l’événement de génération de tokens. Le prix de référence initial est de 0,05 $ par THEO, ce qui correspond à une capitalisation boursière initiale d’environ 18,66 millions de dollars et à une valorisation, après dilution totale, d’environ 350 millions de dollars.

BÂTIR LA BONNE INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ

Pour ouvrir une économie au public, il faut disposer d’infrastructures de marché conçues pour favoriser une participation saine, une formation transparente des prix et une croissance durable. Autheo a abordé son introduction en bourse non pas comme un événement ponctuel, mais comme le lancement d’un écosystème économique. C’est cette philosophie qui a guidé le choix de ses partenaires.

Autheo a choisi Hydrex comme première plateforme de négociation pour THEO, en raison de leur vision commune. En tant que premier MetaDEX Omni-Liquidity sur Base, Hydrex agrège la liquidité pour offrir un accès efficace et sans dépositaire au marché. Son modèle de lancement équitable, son économie axée sur les biens publics et la redistribution de 100 % des frais du protocole aux détenteurs ayant verrouillé leurs tokens incarnaient la même vision à long terme que celle qui guide Autheo.

« L’équipe d’Autheo a mûrement réfléchi à la manière de commercialiser THEO et lance sa solution alors que son Mainnet est déjà opérationnel », a déclaré Austin Lee, responsable du développement commercial chez Hydrex. « Elle a pris le temps de mettre en place l’infrastructure adéquate pour soutenir la liquidité en collaborant avec l’équipe d’ApeBond, en faisant appel à un teneur de marché professionnel, Enflux, et en déployant de la liquidité sur les pools sans autorisation d’Hydrex. Nous sommes ravis de constater que THEO dispose d’une liquidité sur Base dès le premier jour. »

Enflux agira en tant que teneur de marché officiel d’Autheo dans le cadre d’un accord transparent et basé sur des honoraires forfaitaires, et fournira une gestion professionnelle de la liquidité axée sur des indicateurs de performance et des analyses en temps réel, améliorant ainsi la profondeur de marché, réduisant les écarts de cours et favorisant une détermination efficace des prix, tandis qu’Autheo conservera la garde de ses actifs.

ApeBond devrait proposer un programme de titres de créance OTC sur la chaîne, ce qui permettra aux participants d’acquérir des THEO par le biais d’offres structurées, tout en réinjectant les recettes dans la liquidité détenue par le protocole, ce qui favorisera la participation à long terme et réduira la dépendance aux opérations spéculatives à court terme.

Au-delà de ses partenaires de lancement, Autheo élargit son écosystème grâce à des collaborations avec Zeeve (déploiement de blockchain) et InfStones (validateur et infrastructure de staking destinés aux entreprises). D’autres partenariats dans les domaines de la liquidité des tokens, de la conservation institutionnelle et des opérations de trésorerie seront annoncés dans les semaines à venir. Ces organisations viennent compléter le système d’exploitation Internet à mesure que la plateforme s’étend aux marchés des entreprises, de la finance et des systèmes décentralisés.

« Lancer un token est un jeu d’enfant. Ce qui est difficile, c’est de poser les fondations », a déclaré Scott Bayless, fondateur et directeur général d’Autheo. « Nous n’avons pas cherché à réaliser le lancement le plus impressionnant, mais à bâtir les fondations les plus solides. L’économie ouverte au public qui sous-tend un système d’exploitation Internet mérite des partenaires qui partagent cette conviction, c’est-à-dire qui comprennent que les valeurs négligées perdurent souvent davantage que celles qui sont mises en avant. Dans quelques années, les gens ne se souviendront plus où le THEO a été coté pour la première fois ; ils se souviendront plutôt de ce qu’il a rendu possible : une économie où la valeur circule aussi naturellement que l’information sur Internet. Pour Autheo, il s’agit d’un kairos, au sens grec du terme, c’est-à-dire d’une fenêtre d’opportunité rare et décisive où la préparation rencontre l’occasion et où les forces convergent. Nous avons la chance d’avoir su attirer des partenaires qui saisissent l’importance de ce moment et partagent notre vision de l’avenir. La lumière qui s’est silencieusement formée dans l’obscurité s’élève désormais, attirant les autres par son éclat. »

UN RÉSEAU DÉJÀ EN PRODUCTION

Contrairement à de nombreux projets de blockchain qui s’ouvrent au public avant d’avoir été véritablement adoptés, THEO sera lancé sur une plateforme déjà en place et opérationnelle. Pendant cinq ans, Autheo s’est attachée à mettre en place une technologie, une infrastructure, des partenariats et un écosystème de développeurs avant de lancer son économie ouverte au public.

Mainnet est opérationnel depuis le 14 mai 2026, à la suite d’un Testnet public qui a généré plus de 2 millions de portefeuilles, 10 millions de transactions et plus d’1,1 million de contrats intelligents déployés, ce qui témoigne d’une activité soutenue de la part des développeurs.

Les frais de staking et de transaction sont désormais en vigueur sur Mainnet, tandis que les services de calcul, de stockage, d’inférence IA, de messagerie et d’identité seront progressivement déployés sur l’ensemble du réseau au cours des prochains mois.

La sécurité est restée une priorité fondamentale. Des audits ont été réalisés par CertiK (réseau principal et contrats de vesting) et Halborn (réseau de test, plateforme de déploiement des validateurs et infrastructure d’intégration), tandis qu’un audit du pont Base, mené par Advar Labs, est actuellement en cours. L’architecture d’Autheo est conçue pour assurer une résilience post-quantique, avec la mise en œuvre annoncée d’une cryptographie conforme aux normes du NIST (Kyber, Dilithium, Falcon) à tous les niveaux de ses couches de communication et d’identité, dès que ces travaux seront achevés.

Le réseau bénéficie du soutien de plus de 100 contributeurs issus des domaines de l’ingénierie, de la cryptographie, de l’IA, des systèmes distribués, de la sécurité, du droit, de la banque et des opérations. Plus de 250 nœuds validateurs souverains ont été souscrits sur un réseau dont le nombre de nœuds est définitivement plafonné à 399.

La plateforme étant désormais opérationnelle, Autheo se concentre sur l’adoption par les développeurs, les déploiements en entreprise, les services financiers, l’orchestration de l’IA et les applications qui fonctionneront sur le réseau.

PROCHAINES ÉTAPES

Le lancement de THEO marquera les premiers pas de l’économie d’Autheo ouverte au public, et non l’aboutissement de sa feuille de route.

Au cours des prochains mois, Autheo prévoit d’élargir l’accès à THEO grâce à de nouvelles cotations en bourse, tout en développant son écosystème de développeurs, de fournisseurs d’infrastructures et de partenaires d’entreprise. De nouvelles applications, de nouveaux outils de développement et de nouveaux services d’infrastructure devraient voir le jour sur l’ensemble de la plateforme, notamment une orchestration de l’IA élargie, le stockage décentralisé, la puissance de calcul, la mise en réseau, la messagerie et l’identité numérique.

La feuille de route prévoit notamment de faire évoluer Autheo DevHub, d’étendre le mesh grâce à de nouveaux types de nœuds, d’approfondir les intégrations d’entreprise et de développer une infrastructure financière dédiée aux actifs numériques, à la tokenisation, aux paiements et aux services bancaires.

Pour Autheo, THEO marque l’avènement de la couche ouverte au public qui permet à un système d’exploitation Internet de se transformer en un écosystème autonome. À mesure que les développeurs créent et que les entreprises déploient des solutions, la plateforme gagne en valeur grâce à la participation collective.

Il y a cinq ans, Autheo s’est donné pour mission de repenser la manière dont Internet lui-même pourrait être coordonné. Aujourd’hui, cette vision s’apprête à entrer dans une nouvelle phase, alors que l’économie ouverte au public qui sous-tend le système d’exploitation Internet devient accessible au monde entier.

À PROPOS D’AUTHEO

Autheo développe un système d’exploitation Internet qui permet aux développeurs, aux entreprises et aux gouvernements de créer, de déployer et d’exploiter des applications décentralisées au sein d’un réseau cloud distribué. Plutôt que d’obliger les développeurs à intégrer des dizaines de technologies indépendantes, Autheo regroupe le cloud, les bases de données, l’IA, le stockage, les réseaux, la messagerie, la gestion des identités, la sécurité et la blockchain au sein d’un environnement programmable unique.

Au cœur du système, la couche zéro d’Autheo fait office de système d’exploitation, assurant la coordination des applications, de l’identité, de la sécurité, des données, de l’IA et de l’infrastructure distribuée au sein du Mesh. La couche 1 d’Autheo offre une base fiable pour le consensus, le règlement, la gouvernance, la propriété et la traçabilité partout où la confiance fondée sur la blockchain est nécessaire. La couche zéro coordonne le système. Le Mesh exécute le travail. La couche 1 garantit la confiance. THEO alimente l’économie.

Autheo a lancé Mainnet le 14 mai 2026, après cinq années de développement menées par ses fondateurs, Todd Mortenson et Scott Bayless. Le projet est géré par quatre entités : Autheo, LLC (Wyoming, opérations), Autheo Labs, LLC (Wyoming, développement), THEO Token Ltd (Îles Vierges britanniques, émetteur de tokens) et la Fondation Autheo (organisme à but non lucratif de type 501(c)(3) aux États-Unis, gestionnaire du protocole). Rendez-vous sur autheo.com ou suivez @Autheo_Network sur X.

À PROPOS DE HYDREX

Hydrex est le premier MetaDEX Omni-Liquidity développé sur Base, conçu pour agréger et acheminer la liquidité entre plusieurs bourses décentralisées afin de permettre des transactions efficaces et non dépositaires. En tant que protocole d’intérêt public, Hydrex associe un routage intelligent des ordres, des ordres à cours limité, la stratégie DCA et une gestion avancée de la liquidité à un modèle de partage des revenus qui redistribue 100 % des frais du protocole aux détenteurs éligibles ayant verrouillé leurs tokens. Pour en savoir plus, consultez le site hydrex.fi.

À PROPOS D’ENFLUX

Enflux est une société spécialisée dans le trading quantitatif et la liquidité qui propose des services de tenue de marché (MMaaS) sur les marchés d’actifs numériques, tant décentralisés que centralisés. Grâce à des contrats transparents fondés sur des honoraires forfaitaires, Enflux propose des services professionnels de gestion de la liquidité, des services de marché de gré à gré, des solutions de trésorerie et des analyses en temps réel qui aident les projets à améliorer la profondeur de leur liquidité et à favoriser une détermination efficace des prix. Pour plus d’informations, consultez le site enflux.io.

À PROPOS D’APEBOND

ApeBond est l’une des principales plateformes Web3 de liquidité et d’émissions d’obligations sur la chaîne, détenue par un protocole. Elle permet aux écosystèmes blockchain de lever des capitaux et de renforcer leur liquidité à long terme grâce à des émissions obligataires transparentes. En permettant aux projets d’obtenir directement des liquidités tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis des incitations à court terme, ApeBond contribue à la création d’économies de tokens plus durables. Pour en savoir plus, consultez le site apebond.org.

CONTACT PRESSE

Ryan Teigen, Directeur du marketing produit

E-mail : ryan@autheo.com · press@autheo.com Tél : 608-713-1028

autheo.com X : @Autheo_Network

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant le volume prévu de création de tokens THEO et leur cotation, les partenariats et la feuille de route, sont de nature prospective et soumises à des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement. Les actifs numériques sont exposés à des risques importants liés au marché, à la réglementation et aux aspects techniques. Autheo décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Un extrait média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.