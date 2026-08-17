Instaleap baut seine Präsenz in Europa durch eine strategische Partnerschaft mit SPAR Slowenien aus

Foto mit freundlicher Genehmigung von Instaleap

BARCELONA, Spanien, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instaleap, eine globale Plattform für Enablement- und Fulfillment-Lösungen für Einzelhändler – die nun zu Instacart gehört –, hat bekannt gegeben, dass SPAR Slowenien Instaleap als seine E-Commerce-Fulfillment-Plattform ausgewählt hat. Damit geht das Unternehmen eine strategische Partnerschaft ein, um die E-Grocery-Aktivitäten, die Last-Mile-Zustellung und die Marktplatzintegrationen des Einzelhändlers landesweit zu koordinieren und zu optimieren. Die Partnerschaft soll die Präsenz von Instaleap in Europa stärken und die Technologie des Unternehmens als wichtigen Faktor für führende Lebensmitteleinzelhändler positionieren, die skalierbare und effiziente Online-Geschäftsabläufe in Slowenien und auf den europäischen Märkten im weiteren Sinne anstreben.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Instaleap nach der kürzlich erfolgten Übernahme durch Instacart, dem führenden Technologieunternehmen im Lebensmittelbereich in Nordamerika, den Ausbau seiner Unternehmenslösungen weiter vorantreibt. Im Rahmen der übergeordneten Strategie von Instacart, seine globale Präsenz auszubauen und alle Phasen des Lebensmitteleinkaufs zu unterstützen, spiegelt die Partnerschaft mit SPAR Slowenien genau die Art von operativ ausgerichteter, technologiegetriebener Zusammenarbeit wider, die Instaleap auf seinen europäischen Märkten priorisiert.

Die Zusammenarbeit soll SPAR Slowenien bei seinen laufenden Investitionen in die Modernisierung seines Filialnetzes und den Ausbau digitaler Kontaktpunkte – einschließlich seines Online-Lebensmittelangebots – unterstützen, um den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich einer bequemen und zuverlässigen Lieferung besser gerecht zu werden. Durch die Integration der Instaleap-Plattform kann SPAR Slowenien die Entgegennahme von Online-Bestellungen zentralisieren, die Kommissionierung in den Filialen optimieren, eine dynamische Routenplanung für die Auslieferung ermöglichen und die Echtzeit-Transparenz der Betriebsabläufe verbessern – mit dem Ziel, ein einheitlicheres und besser vorhersehbares Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.

Partnerschaft zwischen Instaleap und SPAR Slowenien als Anker für das Wachstum des europäischen Einzelhandels

Die Plattform von Instaleap verbindet E-Commerce-, Marktplatz-, Fulfillment- und Lieferprozesse für Einzelhändler und ermöglicht so eine durchgängige Koordination von Online-Bestellungen – von digitalen Shop-Seiten und Marktplatzkanälen bis hin zur Kommissionierung im Laden und der Last-Mile-Logistik. Für SPAR Slowenien soll die Partnerschaft dazu beitragen, mehrere Vertriebskanäle in einem einheitlichen System zusammenzufassen, wodurch das Unternehmen in die Lage versetzt wird, das wachsende digitale Geschäftsvolumen effizienter zu bewältigen und gleichzeitig die Kontrolle über Servicequalität, Betriebskosten und Lieferzeiten zu behalten.

Der europäische Online-Lebensmittelmarkt hat im Jahr 2024 einen geschätzten Umsatz von 10 Milliarden Dollar überschritten und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit einer starken zweistelligen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Online-Bestellungen und die Nachfrage nach schnelleren Lieferzeitfenstern. Vor diesem Hintergrund legen Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich und in ganz Europa den Schwerpunkt auf betriebliche Widerstandsfähigkeit und Technologiepartner, die eine Omnichannel-Skalierung ermöglichen und gleichzeitig die Margen und die Kundenbindung sichern können. Die Zusammenarbeit zwischen Instaleap und SPAR Slowenien spiegelt diesen Wandel wider und wird als Beispiel dafür angeführt, wie regionale Einzelhändler spezialisierte Plattformen nutzen können, um der steigenden digitalen Nachfrage und den immer komplexer werdenden Logistiknetzwerken gerecht zu werden.

„Die Partnerschaft mit SPAR Slowenien ist ein wichtiger Schritt, um unsere Präsenz in Europa auszubauen und führende Einzelhändler beim Ausbau ihrer E-Commerce-Aktivitäten zu unterstützen“, so Bas Groot, VP of Sales EMEA bei Instaleap. „Gemeinsam konzentrieren wir uns darauf, ein nahtloses, ganzheitliches Einkaufserlebnis im Lebensmittelbereich zu bieten, das betriebliche Effizienz mit einem hochwertigen Kundenerlebnis verbindet.“

Instaleap sieht in dieser Partnerschaft eine Möglichkeit für Einzelhändler in strategisch wichtigen europäischen Märkten, den Übergang von fragmentierten Online-Aktivitäten zu einem einheitlichen, koordinierten Ökosystem zu vollziehen, das sowohl das Kundenerlebnis als auch die Rentabilität sicherstellt. Das Unternehmen positioniert seine Plattform als Technologieebene, die Auftragsmanagement, Kommissionierung und Auslieferung vereint und es E-Grocery-Anbietern ermöglicht, zu skalieren und dabei den Überblick und die Kontrolle zu behalten.

Unterstützung der strategischen Expansion in ganz Europa und im Vereinigten Königreich

Instaleap arbeitet mit fast 80 Einzelhändlern und Marktplätzen in rund 30 Ländern in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten zusammen und unterstützt Kunden wie Walmart, Carrefour, Jeronimo Martins, Continente, REWE, Oxxo, HEB und Lulu dabei, ihre Online-Geschäfte zu optimieren und auszubauen. Die Technologie wurde speziell für führende Unternehmen im Lebensmittel- und Einzelhandel entwickelt und ist darauf ausgelegt, den gesamten Lebenszyklus des digitalen Handels – einschließlich der Auftragsannahme über verschiedene Kanäle, der Kommissionierung und Verpackung, der Routenplanung, der Logistik sowie des Kundenerlebnisses nach der Lieferung – auf einer einzigen Plattform zu integrieren. Diese Architektur ermöglicht es Einzelhändlern, ihre Zusagen hinsichtlich pünktlicher Lieferungen konsequenter einzuhalten, gleichzeitig die Betriebskosten zu optimieren und die langfristige Kundenbindung zu stärken.

Diese Präsenz hat sich unter der Führung von Instacart weiter ausgebaut, da die beiden Unternehmen gemeinsam Technologien entwickeln, die Omnichannel-Initiativen unterstützen.

Instaleap stuft Europa und das Vereinigte Königreich als Märkte ein, die sich an einem Wendepunkt befinden, an dem Lebensmitteleinzelhändler ihre digitalen Dienstleistungen ausbauen müssen, ohne dabei den Filialbetrieb oder die Zuverlässigkeit der Lieferungen zu beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang dient die Zusammenarbeit mit SPAR Slowenien als Beispiel dafür, wie ein regional führendes Unternehmen Technologie nutzen kann, um seine Position im Land heute zu stärken und den Weg für weiteres Wachstum auf europäischer Ebene zu ebnen.

Besuchen Sie die Website von Instaleap, um mehr über die Technologieplattform für den Einzelhandel und die europäischen Aktivitäten im Bereich E-Grocery zu erfahren.

Über Instaleap

Instaleap ist eine globale Plattform für Enablement- und Fulfillment-Lösungen, die Einzelhändlern dabei hilft, ihre Online-Geschäftsabläufe in fast 30 Ländern in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten zu optimieren und zu skalieren. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme durch Instacart ist Instaleap nun Teil des wachsenden Unternehmensportfolios von Instacart und baut seine Präsenz als führendes Technologieunternehmen im Lebensmittelbereich in Nordamerika auf neue internationale Märkte aus. Die Technologie von Instaleap integriert den End-to-End-Lebenszyklus des digitalen Handels, einschließlich Bestellungsmanagement, Kommissionierung im Geschäft, Routenplanung, Logistik und Kundenerlebnis, und ermöglicht es Einzelhändlern so, effizienter, skalierbarer und zuverlässiger zu arbeiten. Instaleap unterstützt Supermärkte, Apotheken und andere Einzelhändler dabei, ihre Liefertermine pünktlich einzuhalten, die Betriebskosten zu optimieren und ein hochwertiges Kundenerlebnis zu bieten, das langfristige Kundenbindung schafft.

Kontaktinformationen:

Name des Kontakts: Carvalho Heron

E-Mail-Adresse des Kontakts: heron.decarvalho@instaleap.io

Website: https://instaleap.io/

Adresse: Barcelona, Spanien, Ronda Sant Pere 52, 08010, Spanien

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