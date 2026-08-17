Instaleap renforce sa présence en Europe grâce à un partenariat stratégique avec SPAR Slovénie

Photo fournie par Instaleap

BARCELONE, Espagne, 17 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instaleap, plateforme mondiale de solutions d’activation et d’exécution des commandes pour les distributeurs, désormais intégrée à Instacart, annonce que SPAR Slovénie a choisi Instaleap comme plateforme d’exécution de ses activités de commerce électronique. Les deux entreprises ont conclu un partenariat stratégique destiné à orchestrer et optimiser les opérations d’e-commerce alimentaire de l’enseigne, sa livraison du dernier kilomètre ainsi que l’intégration de ses places de marché à l’échelle nationale. Ce partenariat a vocation à renforcer la présence d’Instaleap en Europe et à positionner sa technologie comme un levier clé pour les acteurs de la distribution alimentaire souhaitant développer des opérations en ligne évolutives et performantes en Slovénie ainsi que sur d’autres marchés européens.

Cette annonce intervient alors qu’Instaleap poursuit le renforcement de ses capacités destinées aux grandes entreprises à la suite de son acquisition récente par Instacart, leader des technologies dédiées à la distribution alimentaire en Amérique du Nord. Dans le cadre de la stratégie globale d’Instacart visant à étendre sa présence internationale et à accompagner chaque étape de la transaction alimentaire, le partenariat avec SPAR Slovénie illustre le type de collaboration axée sur les opérations et portée par la technologie qu’Instaleap entend privilégier sur les marchés européens.

Cette collaboration a pour objectif d’accompagner les investissements continus de SPAR Slovénie dans la modernisation de son réseau de magasins et le développement de ses points de contact numériques, notamment son offre d’épicerie en ligne, afin de répondre à l’évolution des attentes des consommateurs en matière de livraison pratique et fiable. L’intégration de la plateforme Instaleap permettra à SPAR Slovénie de centraliser la gestion des commandes en ligne, de rationaliser la préparation des commandes en magasin, d’optimiser dynamiquement les itinéraires de livraison et d’améliorer la visibilité en temps réel des opérations, afin d’offrir une expérience client plus cohérente et plus fiable sur l’ensemble de ses canaux.

Le partenariat entre Instaleap et SPAR Slovénie s’inscrit dans la dynamique de croissance du commerce de détail en Europe

La plateforme d’Instaleap connecte les activités de commerce électronique, les places de marché, les processus d’exécution des commandes et la livraison des distributeurs, assurant une orchestration de bout en bout des commandes en ligne, depuis les vitrines numériques et les places de marché jusqu’à la préparation des commandes en magasin et à la logistique du dernier kilomètre. Pour SPAR Slovénie, ce partenariat devrait permettre de regrouper plusieurs canaux de vente au sein d’un système unifié, afin de gérer plus efficacement la croissance des volumes numériques tout en conservant la maîtrise des niveaux de service, des coûts d’exploitation et des délais de livraison.

Le marché européen de l’épicerie en ligne a dépassé un chiffre d’affaires estimé à 10 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé à deux chiffres au cours des prochaines années, porté par l’adoption croissante des achats en ligne et la demande de délais de livraison toujours plus rapides. Dans ce contexte, les distributeurs alimentaires au Royaume-Uni et en Europe font de la résilience opérationnelle et du choix de partenaires technologiques capables de soutenir le développement omnicanal, tout en préservant leurs marges et la fidélité de leurs clients, des priorités. La collaboration entre Instaleap et SPAR Slovénie s’inscrit dans cette évolution et illustre comment les distributeurs régionaux peuvent s’appuyer sur des plateformes spécialisées pour gérer une demande numérique croissante et des réseaux logistiques de plus en plus complexes.

« Ce partenariat avec SPAR Slovénie constitue une étape importante dans le développement de notre présence en Europe et dans notre mission d’accompagner les principaux distributeurs dans la montée en puissance de leurs activités de commerce électronique », a déclaré Bas Groot, vice-président des ventes pour la région EMEA chez Instaleap. « Ensemble, nous nous attachons à offrir une expérience d’achat alimentaire fluide et intégrée de bout en bout, alliant efficacité opérationnelle et parcours client de grande qualité. »

Instaleap considère ce partenariat comme un moyen d’aider les distributeurs présents sur des marchés européens stratégiques à passer d’opérations numériques fragmentées à un écosystème unique et entièrement orchestré, préservant à la fois l’expérience client et la rentabilité. L’entreprise positionne sa plateforme comme une couche technologique unifiant la gestion des commandes, la préparation en magasin et la livraison, afin de permettre le développement du commerce alimentaire en ligne tout en conservant une visibilité et un contrôle complets sur les opérations.

Accompagner le développement stratégique en Europe et au Royaume-Uni

Instaleap accompagne près de 80 distributeurs et places de marché dans une trentaine de pays en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Parmi ses clients figurent notamment Walmart, Carrefour, Jeronimo Martins, Continente, REWE, Oxxo, HEB et Lulu, qui s’appuient sur ses solutions pour rationaliser et développer leurs opérations en ligne. Sa technologie, spécialement conçue pour les acteurs de la distribution alimentaire et du commerce de détail, couvre l’ensemble du cycle du commerce numérique, de la réception des commandes provenant de différents canaux à la préparation, au conditionnement, à l’optimisation des tournées, à la logistique et à l’expérience client après la livraison, et ce, au sein d’une plateforme unique. Cette architecture permet aux distributeurs de respecter plus régulièrement leurs engagements en matière de délais de livraison, tout en optimisant leurs coûts d’exploitation et en favorisant la fidélisation de leur clientèle sur le long terme.

Cette présence internationale s’est encore renforcée depuis l’intégration d’Instaleap au sein d’Instacart, les deux entreprises poursuivant un objectif commun : développer des technologies au service des stratégies omnicanales.

Instaleap considère l’Europe et le Royaume-Uni comme des marchés à un tournant stratégique, où les distributeurs alimentaires doivent accélérer le développement de leurs services numériques sans compromettre les opérations en magasin ni la fiabilité des livraisons. Dans ce contexte, la collaboration avec SPAR Slovénie est présentée comme un exemple de la manière dont un acteur régional peut s’appuyer sur la technologie pour renforcer sa position sur son marché national tout en préparant son développement à l’échelle européenne.

Pour en savoir plus sur la plateforme technologique d’Instaleap dédiée au commerce de détail et sur ses activités dans le secteur européen de l’e-commerce alimentaire, rendez-vous sur le site Web d’Instaleap.

À propos d’Instaleap

Instaleap est une plateforme mondiale de services de solutions d’activation et d’exécution des commandes qui aide les distributeurs à rationaliser et à développer leurs opérations en ligne dans près de 30 pays en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Depuis son acquisition récente par Instacart, Instaleap fait partie du portefeuille de solutions destinées aux entreprises du groupe et contribue à étendre à de nouveaux marchés internationaux l’expertise du leader nord-américain des technologies dédiées à la distribution alimentaire. Sa technologie couvre l’ensemble du cycle du commerce numérique, notamment la gestion des commandes, la préparation en magasin, l’optimisation des tournées, la logistique et l’expérience client, permettant aux distributeurs de gagner en efficacité, en évolutivité et en fiabilité. Instaleap accompagne les supermarchés, les pharmacies et d’autres enseignes dans le respect de leurs engagements de livraison, l’optimisation de leurs coûts opérationnels et la fourniture d’expériences clients de haute qualité favorisant une fidélisation durable.

Contact :

Contact : Carvalho Heron

E-mail : heron.decarvalho@instaleap.io

Site Web : https://instaleap.io/

Adresse : Ronda Sant Pere 52, 08010 Barcelone, Espagne

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