Share buyback programme – week 33

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        17 August 2026

Share buyback programme week 33

The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
10 August 20264,9001,785.258,747,725
11 August 20264,8001,770.468,498,208
12 August 20264,8001,747.618,388,528
13 August 20264,8001,767.608,484,480
14 August 20264,8001,768.408,488,320
Total under the share buyback programme 24,100 1,767.94 42,607,261
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026249,8701,600.79399,990,265
    
Total bought back589,5701,598.78942,594,491

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 589,570 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.43 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
81793XCSE20260810 9:00:03.550000
91793XCSE20260810 9:01:00.079000
91792XCSE20260810 9:01:00.098000
91790XCSE20260810 9:03:10.600000
171790XCSE20260810 9:06:36.655000
71797XCSE20260810 9:17:21.931000
91795XCSE20260810 9:17:21.936000
51797XCSE20260810 9:17:22.387000
81800XCSE20260810 9:20:09.217000
71800XCSE20260810 9:20:09.217000
91799XCSE20260810 9:20:09.228000
91799XCSE20260810 9:20:09.243000
91798XCSE20260810 9:20:43.517000
91798XCSE20260810 9:21:07.165000
41801XCSE20260810 9:29:05.262000
71801XCSE20260810 9:29:05.262000
91800XCSE20260810 9:35:08.141000
91800XCSE20260810 9:35:08.141000
171800XCSE20260810 9:35:08.143000
91802XCSE20260810 9:35:08.163000
171799XCSE20260810 9:37:33.253000
171797XCSE20260810 9:37:33.272000
91795XCSE20260810 9:42:25.680000
91793XCSE20260810 9:43:59.354000
91793XCSE20260810 9:43:59.367000
91792XCSE20260810 9:43:59.374000
71791XCSE20260810 9:43:59.397000
91790XCSE20260810 9:56:55.454000
151790XCSE20260810 9:56:55.467000
61790XCSE20260810 9:56:55.467000
91790XCSE20260810 9:56:55.492000
171790XCSE20260810 9:59:38.885000
181789XCSE20260810 9:59:38.946000
181788XCSE20260810 10:00:29.867000
181788XCSE20260810 10:00:30.069000
41787XCSE20260810 10:00:30.312000
31787XCSE20260810 10:00:51.223000
41787XCSE20260810 10:02:25.606000
51790XCSE20260810 10:05:07.298000
41790XCSE20260810 10:05:07.298000
91790XCSE20260810 10:10:48.794000
181791XCSE20260810 10:10:48.884000
31792XCSE20260810 10:23:13.465000
21793XCSE20260810 10:23:34.024000
11792XCSE20260810 10:30:36.713000
41792XCSE20260810 10:30:51.034000
41792XCSE20260810 10:40:20.056000
11792XCSE20260810 10:40:20.056000
41792XCSE20260810 10:40:20.056000
91791XCSE20260810 10:45:12.091000
91791XCSE20260810 10:49:05.578000
91790XCSE20260810 10:53:59.464000
91790XCSE20260810 11:01:16.049000
71792XCSE20260810 11:05:40.372000
31792XCSE20260810 11:05:40.372000
61793XCSE20260810 11:05:48.702000
11794XCSE20260810 11:05:48.702000
71794XCSE20260810 11:05:48.702000
41794XCSE20260810 11:05:48.702000
41794XCSE20260810 11:05:48.702000
71794XCSE20260810 11:05:48.702000
61794XCSE20260810 11:05:48.703000
61794XCSE20260810 11:05:48.703000
61794XCSE20260810 11:05:48.704000
181794XCSE20260810 11:05:48.705000
61794XCSE20260810 11:05:48.705000
61794XCSE20260810 11:05:48.706000
221794XCSE20260810 11:05:48.706000
61794XCSE20260810 11:05:48.706000
91792XCSE20260810 11:05:48.722000
91791XCSE20260810 11:05:48.740000
91790XCSE20260810 11:06:38.766000
91790XCSE20260810 11:06:38.766000
91789XCSE20260810 11:09:58.062000
91788XCSE20260810 11:10:50.666000
41788XCSE20260810 11:10:50.687000
81790XCSE20260810 11:11:21.636000
81790XCSE20260810 11:11:21.649000
21790XCSE20260810 11:11:21.675000
81790XCSE20260810 11:11:21.750000
11792XCSE20260810 12:04:09.904000
1911792XCSE20260810 12:10:08.139000
91792XCSE20260810 12:15:00.023000
501793XCSE20260810 12:15:00.023000
71793XCSE20260810 12:15:00.023000
71793XCSE20260810 12:15:00.026000
211793XCSE20260810 12:15:00.026000
91792XCSE20260810 12:15:00.038000
91792XCSE20260810 12:28:45.433000
91792XCSE20260810 12:28:45.480000
91795XCSE20260810 12:30:21.561000
91793XCSE20260810 12:31:06.250000
91795XCSE20260810 12:53:20.481000
91794XCSE20260810 12:54:05.367000
91792XCSE20260810 13:01:31.074000
91791XCSE20260810 13:02:01.196000
91790XCSE20260810 13:02:01.226000
91792XCSE20260810 13:08:59.141000
81792XCSE20260810 13:09:01.748000
81792XCSE20260810 13:09:03.568000
31793XCSE20260810 13:25:12.782000
21793XCSE20260810 13:25:12.782000
71793XCSE20260810 13:25:12.782000
181793XCSE20260810 13:25:12.784000
91792XCSE20260810 13:25:24.716000
71793XCSE20260810 13:25:24.717000
71793XCSE20260810 13:25:24.719000
91793XCSE20260810 13:25:24.720000
211793XCSE20260810 13:25:24.720000
71793XCSE20260810 13:25:24.720000
71793XCSE20260810 13:25:24.721000
71793XCSE20260810 13:25:24.727000
201793XCSE20260810 13:25:24.727000
71793XCSE20260810 13:25:24.734000
71793XCSE20260810 13:25:25.702000
71793XCSE20260810 13:25:37.564000
71793XCSE20260810 13:25:43.257000
71793XCSE20260810 13:25:49.899000
71793XCSE20260810 13:26:03.737000
91792XCSE20260810 13:26:23.460000
101792XCSE20260810 13:29:37.601000
21792XCSE20260810 13:37:25.526000
21792XCSE20260810 13:37:25.526000
91791XCSE20260810 13:57:43.480000
81791XCSE20260810 13:57:43.480000
91790XCSE20260810 13:57:46.019000
11790XCSE20260810 13:57:46.280000
11790XCSE20260810 13:57:51.002000
21790XCSE20260810 13:57:51.011000
261790XCSE20260810 13:57:54.441000
21790XCSE20260810 13:57:55.955000
31790XCSE20260810 14:05:49.937000
61790XCSE20260810 14:05:49.937000
91789XCSE20260810 14:10:09.207000
21790XCSE20260810 14:10:09.207000
51790XCSE20260810 14:10:09.207000
21790XCSE20260810 14:10:09.207000
91789XCSE20260810 14:10:13.012000
51789XCSE20260810 14:13:04.070000
41789XCSE20260810 14:13:04.095000
51789XCSE20260810 14:13:04.095000
91789XCSE20260810 14:34:59.356000
81789XCSE20260810 14:34:59.356000
41789XCSE20260810 14:37:48.875000
21789XCSE20260810 14:37:48.875000
161789XCSE20260810 14:37:48.875000
21789XCSE20260810 14:37:50.907000
11789XCSE20260810 14:37:50.936000
51789XCSE20260810 14:38:09.474000
11789XCSE20260810 14:38:09.504000
91788XCSE20260810 14:39:36.395000
21788XCSE20260810 14:39:36.399000
51788XCSE20260810 14:39:36.399000
91787XCSE20260810 14:39:46.472000
91787XCSE20260810 14:40:51.906000
91786XCSE20260810 14:44:57.274000
91785XCSE20260810 14:50:04.796000
81785XCSE20260810 14:50:04.796000
181783XCSE20260810 14:50:51.064000
171782XCSE20260810 14:58:59.454000
171781XCSE20260810 14:58:59.587000
171781XCSE20260810 14:58:59.720000
1001781XCSE20260810 14:58:59.748000
4011781XCSE20260810 14:58:59.748000
141782XCSE20260810 14:59:00.113000
61783XCSE20260810 14:59:00.149000
61783XCSE20260810 14:59:00.165000
41784XCSE20260810 14:59:02.668000
71784XCSE20260810 14:59:02.668000
71784XCSE20260810 14:59:02.668000
11784XCSE20260810 14:59:02.668000
61784XCSE20260810 14:59:02.690000
61784XCSE20260810 14:59:02.694000
61784XCSE20260810 14:59:02.703000
61784XCSE20260810 14:59:02.805000
61784XCSE20260810 14:59:02.907000
61784XCSE20260810 14:59:02.918000
61784XCSE20260810 14:59:02.929000
61784XCSE20260810 14:59:02.941000
61784XCSE20260810 14:59:02.953000
61784XCSE20260810 14:59:03.536000
61784XCSE20260810 14:59:03.548000
21784XCSE20260810 15:01:39.860000
11784XCSE20260810 15:01:39.860000
191784XCSE20260810 15:01:39.860000
51783XCSE20260810 15:04:34.054000
131783XCSE20260810 15:22:55.787000
51783XCSE20260810 15:22:55.787000
111783XCSE20260810 15:22:55.790000
91782XCSE20260810 15:24:35.701000
91785XCSE20260810 15:30:18.567000
91785XCSE20260810 15:30:18.591000
91784XCSE20260810 15:31:55.097000
61784XCSE20260810 15:31:55.100000
91788XCSE20260810 15:40:14.859000
11788XCSE20260810 15:40:25.643000
91787XCSE20260810 15:41:05.242000
51786XCSE20260810 15:41:05.252000
51786XCSE20260810 15:41:05.252000
51786XCSE20260810 15:41:05.252000
51787XCSE20260810 15:41:05.260000
91786XCSE20260810 15:41:05.262000
91786XCSE20260810 15:41:05.354000
91785XCSE20260810 15:41:05.377000
91785XCSE20260810 15:41:05.511000
501784XCSE20260810 15:41:05.513000
9101784XCSE20260810 15:41:05.513000
91783XCSE20260810 15:41:05.853000
91783XCSE20260810 15:41:05.866000
71783XCSE20260810 15:41:11.104000
21783XCSE20260810 15:41:11.109000
71783XCSE20260810 15:41:11.109000
91782XCSE20260810 15:41:12.104000
91781XCSE20260810 15:46:14.390000
81781XCSE20260810 15:46:14.390000
171780XCSE20260810 15:46:14.409000
171780XCSE20260810 15:46:14.426000
91781XCSE20260810 15:48:17.282000
91780XCSE20260810 15:48:19.258000
91780XCSE20260810 15:48:19.390000
91780XCSE20260810 15:48:19.400000
91779XCSE20260810 15:48:19.524000
91780XCSE20260810 15:48:37.493000
91779XCSE20260810 15:48:37.512000
91779XCSE20260810 15:48:37.531000
91778XCSE20260810 15:49:11.115000
671778XCSE20260810 15:49:11.115000
241778XCSE20260810 15:49:11.115000
101778XCSE20260810 15:49:11.115000
331780XCSE20260810 15:50:22.316000
3001780XCSE20260810 15:50:22.316891
931780XCSE20260810 15:51:12.614310
261780XCSE20260810 15:51:12.614310
11780XCSE20260810 15:51:12.614310
11780XCSE20260810 15:51:12.614310
791780XCSE20260810 15:51:12.614337
91781XCSE20260810 15:51:42.129000
91782XCSE20260810 15:56:18.090000
91781XCSE20260810 15:56:18.109000
91780XCSE20260810 16:00:16.635000
91780XCSE20260810 16:03:26.441000
91780XCSE20260810 16:04:03.386000
91780XCSE20260810 16:04:44.227000
171782XCSE20260810 16:09:25.627000
501783XCSE20260810 16:09:25.627000
81783XCSE20260810 16:09:25.627000
121783XCSE20260810 16:09:25.627000
181781XCSE20260810 16:09:29.453000
171780XCSE20260810 16:09:48.014000
221781XCSE20260810 16:15:05.133000
71781XCSE20260810 16:15:05.150000
171780XCSE20260810 16:15:05.180000
171782XCSE20260810 16:15:46.199000
91781XCSE20260810 16:20:49.717000
91783XCSE20260810 16:26:19.027000
51786XCSE20260810 16:26:56.812000
211786XCSE20260810 16:26:56.812000
91786XCSE20260810 16:26:56.812000
61786XCSE20260810 16:26:56.813000
61786XCSE20260810 16:26:56.815000
61786XCSE20260810 16:26:56.822000
61786XCSE20260810 16:26:56.824000
61786XCSE20260810 16:26:56.830000
91785XCSE20260810 16:26:56.846000
91784XCSE20260810 16:30:19.750000
91784XCSE20260810 16:30:19.750000
181783XCSE20260810 16:30:19.803000
181783XCSE20260810 16:30:39.611000
491782XCSE20260810 16:30:44.653000
91782XCSE20260810 16:31:28.789000
91782XCSE20260810 16:32:02.504000
11782XCSE20260810 16:33:06.844000
131782XCSE20260810 16:34:09.046000
131784XCSE20260810 16:36:25.080000
221784XCSE20260810 16:36:25.085000
121784XCSE20260810 16:36:25.086000
511783XCSE20260810 16:36:25.916000
2311783XCSE20260810 16:38:10.337884
91776XCSE20260811 9:05:14.365000
181776XCSE20260811 9:05:54.110000
31777XCSE20260811 9:06:44.040000
151777XCSE20260811 9:06:44.040000
91777XCSE20260811 9:06:44.040000
41777XCSE20260811 9:06:44.040000
91776XCSE20260811 9:10:37.045000
251778XCSE20260811 9:11:25.347000
711778XCSE20260811 9:11:25.348000
91776XCSE20260811 9:12:23.519000
71776XCSE20260811 9:13:22.145000
11776XCSE20260811 9:13:22.967000
71776XCSE20260811 9:13:27.543000
21776XCSE20260811 9:13:27.554000
61776XCSE20260811 9:14:30.981000
61777XCSE20260811 9:18:51.943000
51777XCSE20260811 9:18:51.943000
71777XCSE20260811 9:18:51.943000
61777XCSE20260811 9:18:51.943000
61777XCSE20260811 9:18:51.963000
61777XCSE20260811 9:18:52.019000
61777XCSE20260811 9:18:52.029000
61777XCSE20260811 9:18:52.047000
61777XCSE20260811 9:18:52.058000
61777XCSE20260811 9:18:52.078000
61777XCSE20260811 9:18:53.049000
61777XCSE20260811 9:18:53.105000
61777XCSE20260811 9:18:54.348000
91775XCSE20260811 9:18:54.690000
91773XCSE20260811 9:22:43.912000
61773XCSE20260811 9:22:43.929000
21773XCSE20260811 9:22:44.093000
11773XCSE20260811 9:22:44.735000
21773XCSE20260811 9:22:45.441000
41773XCSE20260811 9:22:45.911000
21773XCSE20260811 9:22:46.781000
31773XCSE20260811 9:22:49.440000
41773XCSE20260811 9:22:50.803000
11773XCSE20260811 9:22:56.351000
61773XCSE20260811 9:23:10.279000
61773XCSE20260811 9:23:10.298000
61773XCSE20260811 9:23:26.385000
31773XCSE20260811 9:23:26.385000
61773XCSE20260811 9:24:12.451000
31773XCSE20260811 9:24:12.451000
61773XCSE20260811 9:24:53.387000
31773XCSE20260811 9:24:53.387000
91772XCSE20260811 9:29:09.160000
141779XCSE20260811 9:34:35.714000
131779XCSE20260811 9:34:35.714000
141779XCSE20260811 9:34:35.815000
41779XCSE20260811 9:34:39.044000
171778XCSE20260811 9:35:01.508000
91778XCSE20260811 9:40:06.693000
91779XCSE20260811 9:40:51.218000
91779XCSE20260811 9:40:51.221000
91779XCSE20260811 9:40:51.223000
91779XCSE20260811 9:40:51.224000
91779XCSE20260811 9:40:51.225000
91778XCSE20260811 9:40:51.227000
91775XCSE20260811 9:41:04.324000
171774XCSE20260811 9:46:05.140000
81774XCSE20260811 9:46:05.140000
91774XCSE20260811 9:46:05.140000
81774XCSE20260811 9:46:05.140000
81774XCSE20260811 9:46:05.140000
21772XCSE20260811 9:46:07.764000
171772XCSE20260811 9:50:47.969000
531770XCSE20260811 9:50:48.268000
251768XCSE20260811 9:53:00.099000
171766XCSE20260811 9:54:57.847000
181768XCSE20260811 9:54:59.816000
111768XCSE20260811 9:54:59.816000
51768XCSE20260811 9:54:59.816000
181766XCSE20260811 9:55:05.977000
261767XCSE20260811 10:00:46.256000
171766XCSE20260811 10:00:54.204000
171767XCSE20260811 10:06:37.103000
81767XCSE20260811 10:06:37.103000
91767XCSE20260811 10:09:52.164000
91766XCSE20260811 10:10:14.685000
81765XCSE20260811 10:10:48.514000
11765XCSE20260811 10:11:04.396000
81765XCSE20260811 10:11:04.396000
81765XCSE20260811 10:11:41.445000
11765XCSE20260811 10:11:57.385000
81765XCSE20260811 10:12:15.904000
11765XCSE20260811 10:12:15.904000
71765XCSE20260811 10:13:41.833000
91765XCSE20260811 10:16:08.415000
91764XCSE20260811 10:16:19.789000
81765XCSE20260811 10:16:54.700000
71766XCSE20260811 10:23:46.748000
121766XCSE20260811 10:23:46.748000
81766XCSE20260811 10:23:46.748000
71767XCSE20260811 10:23:46.766000
111768XCSE20260811 10:23:46.766000
71768XCSE20260811 10:23:46.767000
91768XCSE20260811 10:23:46.767000
71768XCSE20260811 10:23:46.768000
71768XCSE20260811 10:23:46.774000
91766XCSE20260811 10:23:46.888000
161766XCSE20260811 10:25:46.707000
81768XCSE20260811 10:26:03.848000
11768XCSE20260811 10:26:03.849000
91769XCSE20260811 10:26:03.870000
91769XCSE20260811 10:26:03.874000
91769XCSE20260811 10:26:03.876000
91768XCSE20260811 10:26:41.811000
91767XCSE20260811 10:29:04.737000
21769XCSE20260811 10:29:46.894000
261769XCSE20260811 10:29:46.894000
91769XCSE20260811 10:29:46.894000
41769XCSE20260811 10:29:46.894000
91769XCSE20260811 10:30:55.417000
351768XCSE20260811 10:33:07.042000
81768XCSE20260811 10:33:07.042000
91768XCSE20260811 10:33:07.042000
2001768XCSE20260811 10:33:07.042680
171768XCSE20260811 10:36:57.609000
61766XCSE20260811 10:39:34.256934
91766XCSE20260811 10:39:55.211327
21772XCSE20260811 10:40:59.796000
111772XCSE20260811 10:40:59.796000
91772XCSE20260811 10:40:59.797000
171770XCSE20260811 10:43:05.010000
171769XCSE20260811 10:43:57.334000
171769XCSE20260811 10:43:57.355000
91771XCSE20260811 10:53:01.260000
91771XCSE20260811 10:55:35.804000
91770XCSE20260811 10:55:40.502000
1311766XCSE20260811 10:55:40.502284
81771XCSE20260811 10:55:57.759000
91771XCSE20260811 10:55:57.759000
91769XCSE20260811 10:57:41.910000
81769XCSE20260811 10:57:41.910000
181769XCSE20260811 10:57:41.959000
91769XCSE20260811 11:00:01.488000
91771XCSE20260811 11:07:10.304000
91770XCSE20260811 11:07:10.335000
91771XCSE20260811 11:07:10.342000
81771XCSE20260811 11:07:10.343000
91771XCSE20260811 11:07:10.344000
91771XCSE20260811 11:07:10.345000
91771XCSE20260811 11:07:10.347000
91771XCSE20260811 11:07:10.349000
91771XCSE20260811 11:07:10.350000
91771XCSE20260811 11:07:10.352000
91771XCSE20260811 11:07:10.353000
91770XCSE20260811 11:07:10.359000
11772XCSE20260811 11:08:17.386000
81772XCSE20260811 11:08:17.386000
11772XCSE20260811 11:09:19.326000
81772XCSE20260811 11:09:19.326000
71772XCSE20260811 11:10:24.826000
21772XCSE20260811 11:10:24.826000
71772XCSE20260811 11:11:28.386000
21772XCSE20260811 11:11:28.386000
71772XCSE20260811 11:12:40.606000
21772XCSE20260811 11:12:40.606000
71772XCSE20260811 11:13:44.696000
21772XCSE20260811 11:13:44.696000
61772XCSE20260811 11:14:48.386000
31772XCSE20260811 11:14:48.386000
61772XCSE20260811 11:15:52.028000
31772XCSE20260811 11:15:52.028000
81772XCSE20260811 11:16:54.386000
11772XCSE20260811 11:16:54.386000
91771XCSE20260811 11:17:44.389000
91771XCSE20260811 11:18:08.606000
171771XCSE20260811 11:18:29.608000
171771XCSE20260811 11:19:10.815000
91770XCSE20260811 11:20:27.624000
171772XCSE20260811 11:24:19.637000
91773XCSE20260811 11:25:03.615000
91773XCSE20260811 11:25:09.471000
91773XCSE20260811 11:25:15.444000
21773XCSE20260811 11:25:15.444000
91773XCSE20260811 11:25:20.760000
91773XCSE20260811 11:25:20.760000
91773XCSE20260811 11:25:34.875000
91773XCSE20260811 11:25:34.875000
91772XCSE20260811 11:26:06.273000
91772XCSE20260811 11:26:06.279000
91774XCSE20260811 11:28:29.421000
81774XCSE20260811 11:28:29.421000
171774XCSE20260811 11:28:29.433000
171773XCSE20260811 11:28:45.394000
91772XCSE20260811 11:37:53.783000
81772XCSE20260811 11:37:53.783000
21770XCSE20260811 11:40:54.408000
11770XCSE20260811 11:40:54.408000
91771XCSE20260811 11:48:02.374000
71771XCSE20260811 11:48:02.374000
91771XCSE20260811 11:49:28.397000
81771XCSE20260811 11:49:28.397000
61770XCSE20260811 11:50:12.360000
31770XCSE20260811 11:50:47.389000
21770XCSE20260811 11:50:47.389000
41770XCSE20260811 11:51:18.387000
51770XCSE20260811 11:51:18.387000
81770XCSE20260811 11:53:00.163000
11770XCSE20260811 11:53:35.606000
61770XCSE20260811 11:53:35.606000
81771XCSE20260811 12:00:07.284000
91770XCSE20260811 12:02:22.590000
81770XCSE20260811 12:02:22.590000
11770XCSE20260811 12:06:31.436000
111770XCSE20260811 12:06:31.436000
341770XCSE20260811 12:07:13.387000
341770XCSE20260811 12:09:09.495000
141770XCSE20260811 12:10:21.936000
251772XCSE20260811 12:22:15.161000
251772XCSE20260811 12:22:15.163000
251772XCSE20260811 12:22:15.166000
131772XCSE20260811 12:22:15.168000
91772XCSE20260811 12:32:18.601000
11772XCSE20260811 12:32:18.601000
61772XCSE20260811 12:32:23.190000
101772XCSE20260811 12:32:23.190000
101772XCSE20260811 12:32:26.981000
41772XCSE20260811 12:32:27.272000
101772XCSE20260811 12:32:27.272000
41771XCSE20260811 12:33:19.349000
91771XCSE20260811 12:33:53.606000
41771XCSE20260811 12:34:47.386000
41771XCSE20260811 12:36:59.723000
61771XCSE20260811 12:36:59.723000
91771XCSE20260811 12:37:58.988000
171772XCSE20260811 12:47:28.197000
171772XCSE20260811 12:47:28.199000
171772XCSE20260811 12:47:28.201000
171772XCSE20260811 12:47:28.203000
171772XCSE20260811 12:47:28.205000
101772XCSE20260811 12:47:28.207000
71772XCSE20260811 12:47:33.685000
21772XCSE20260811 12:47:33.685000
41772XCSE20260811 12:47:33.685000
91772XCSE20260811 12:47:39.766000
181772XCSE20260811 12:56:35.153000
11772XCSE20260811 12:56:35.155000
81772XCSE20260811 12:56:35.158000
61774XCSE20260811 13:01:14.227000
181774XCSE20260811 13:01:14.227000
131774XCSE20260811 13:07:23.954000
21774XCSE20260811 13:07:23.982000
251774XCSE20260811 13:10:38.546000
21774XCSE20260811 13:10:38.577000
171773XCSE20260811 13:11:15.084000
81773XCSE20260811 13:11:15.084000
251773XCSE20260811 13:11:15.108000
251772XCSE20260811 13:11:15.131000
101773XCSE20260811 13:11:31.730000
151773XCSE20260811 13:11:31.758000
21773XCSE20260811 13:11:31.758000
171774XCSE20260811 13:22:12.294000
171774XCSE20260811 13:22:12.296000
171775XCSE20260811 13:26:59.166000
171775XCSE20260811 13:26:59.168000
91775XCSE20260811 13:27:45.631000
61775XCSE20260811 13:28:15.463000
91775XCSE20260811 13:29:55.045000
91775XCSE20260811 13:31:03.737000
91775XCSE20260811 13:32:22.384000
91775XCSE20260811 13:33:39.660000
181774XCSE20260811 13:34:25.807000
241774XCSE20260811 13:39:18.193000
131774XCSE20260811 13:41:06.385000
241774XCSE20260811 13:42:08.262000
251774XCSE20260811 13:47:54.287000
161774XCSE20260811 13:49:41.715000
181774XCSE20260811 13:51:27.954000
181773XCSE20260811 13:52:12.436000
181773XCSE20260811 13:55:27.761000
181773XCSE20260811 13:55:44.319000
171773XCSE20260811 13:55:44.452000
171773XCSE20260811 14:12:38.928000
91773XCSE20260811 14:12:38.928000
61773XCSE20260811 14:13:40.222000
91773XCSE20260811 14:14:19.880000
91773XCSE20260811 14:14:54.288000
31773XCSE20260811 14:15:36.385000
31773XCSE20260811 14:19:14.605000
31773XCSE20260811 14:19:49.388000
31773XCSE20260811 14:19:49.388000
31773XCSE20260811 14:20:24.458000
51773XCSE20260811 14:20:24.458000
11773XCSE20260811 14:21:00.142000
81773XCSE20260811 14:21:00.173000
11773XCSE20260811 14:21:00.173000
421774XCSE20260811 14:32:13.967000
111774XCSE20260811 14:32:13.967000
441774XCSE20260811 14:32:13.970000
441774XCSE20260811 14:32:13.971000
241774XCSE20260811 14:32:13.974000
31774XCSE20260811 14:32:19.576000
61774XCSE20260811 14:32:19.576000
161774XCSE20260811 14:35:20.901000
231774XCSE20260811 14:38:02.080000
91774XCSE20260811 14:39:09.774000
31774XCSE20260811 14:40:09.204000
61774XCSE20260811 14:40:09.204000
171773XCSE20260811 14:40:52.733000
81773XCSE20260811 14:40:52.733000
81773XCSE20260811 14:40:52.733000
91774XCSE20260811 14:45:08.358000
61774XCSE20260811 14:46:16.385000
31774XCSE20260811 14:46:16.385000
81774XCSE20260811 14:47:19.600000
11774XCSE20260811 14:47:19.600000
11774XCSE20260811 14:48:35.675000
81774XCSE20260811 14:48:35.675000
261773XCSE20260811 14:50:21.760000
91773XCSE20260811 14:50:21.760000
81773XCSE20260811 14:50:21.760000
261772XCSE20260811 14:52:47.733000
41771XCSE20260811 14:52:47.772166
261771XCSE20260811 14:52:49.812000
1961771XCSE20260811 14:52:49.812435
181770XCSE20260811 14:54:42.255000
81770XCSE20260811 14:54:42.255000
541770XCSE20260811 14:54:42.255438
91770XCSE20260811 14:59:59.307000
91769XCSE20260811 15:01:14.700000
81769XCSE20260811 15:01:14.700000
91768XCSE20260811 15:03:43.299000
91768XCSE20260811 15:04:16.385000
51768XCSE20260811 15:04:49.385000
41768XCSE20260811 15:05:22.526000
51768XCSE20260811 15:05:55.390000
11768XCSE20260811 15:05:55.390000
31768XCSE20260811 15:06:28.369000
41768XCSE20260811 15:06:28.369000
21768XCSE20260811 15:06:59.202000
41768XCSE20260811 15:06:59.202000
31768XCSE20260811 15:06:59.231000
61768XCSE20260811 15:06:59.231000
51767XCSE20260811 15:13:06.385000
41767XCSE20260811 15:13:35.186000
51767XCSE20260811 15:13:35.186000
31767XCSE20260811 15:14:06.267000
51767XCSE20260811 15:14:06.267000
11767XCSE20260811 15:14:06.267000
91766XCSE20260811 15:15:23.409000
91765XCSE20260811 15:15:42.395000
101765XCSE20260811 15:22:36.362000
51765XCSE20260811 15:22:36.369000
261766XCSE20260811 15:30:20.462000
111767XCSE20260811 15:30:51.985000
171767XCSE20260811 15:30:52.828000
171767XCSE20260811 15:30:52.830000
171767XCSE20260811 15:30:52.831000
171767XCSE20260811 15:30:52.833000
801767XCSE20260811 15:35:18.562000
251766XCSE20260811 15:35:22.199000
91766XCSE20260811 15:35:22.199000
81766XCSE20260811 15:35:22.199000
581766XCSE20260811 15:35:22.199000
61765XCSE20260811 15:37:38.605000
31765XCSE20260811 15:37:58.387000
81765XCSE20260811 15:38:17.603000
91766XCSE20260811 15:38:32.314000
61765XCSE20260811 15:41:44.301000
31765XCSE20260811 15:41:44.301000
91765XCSE20260811 15:42:47.064000
11764XCSE20260811 15:45:28.605000
251769XCSE20260811 15:46:04.587000
171768XCSE20260811 15:46:10.944000
261768XCSE20260811 15:46:10.944000
91767XCSE20260811 15:46:45.447000
91766XCSE20260811 15:57:45.592000
81766XCSE20260811 15:57:45.592000
91766XCSE20260811 15:57:45.592000
81766XCSE20260811 15:57:45.592000
81766XCSE20260811 15:57:45.592000
91766XCSE20260811 15:57:45.592000
131767XCSE20260811 15:59:59.757000
161767XCSE20260811 15:59:59.788000
171767XCSE20260811 16:00:00.044000
511765XCSE20260811 16:00:18.104000
81764XCSE20260811 16:00:21.225000
11764XCSE20260811 16:00:21.225000
171764XCSE20260811 16:03:14.440000
81764XCSE20260811 16:03:14.440000
71763XCSE20260811 16:03:42.349000
21763XCSE20260811 16:03:58.244000
71763XCSE20260811 16:03:58.244000
11763XCSE20260811 16:04:16.939000
81763XCSE20260811 16:04:16.939000
91762XCSE20260811 16:07:41.805000
91762XCSE20260811 16:07:41.805000
181762XCSE20260811 16:12:29.388000
231762XCSE20260811 16:13:00.575000
91761XCSE20260811 16:13:46.385000
91761XCSE20260811 16:14:03.631000
21761XCSE20260811 16:14:37.388000
81764XCSE20260811 16:23:04.423000
181765XCSE20260811 16:23:24.975000
181765XCSE20260811 16:23:24.978000
181765XCSE20260811 16:23:24.981000
181765XCSE20260811 16:23:24.984000
181765XCSE20260811 16:23:24.989000
71765XCSE20260811 16:23:39.375000
21765XCSE20260811 16:23:39.375000
71765XCSE20260811 16:25:49.385000
21765XCSE20260811 16:25:49.385000
71765XCSE20260811 16:26:56.384000
21765XCSE20260811 16:26:56.384000
91765XCSE20260811 16:28:19.980000
11765XCSE20260811 16:28:19.980000
41765XCSE20260811 16:33:22.545517
71765XCSE20260811 16:33:51.385340
21764XCSE20260812 9:01:23.256000
71764XCSE20260812 9:01:41.453000
21764XCSE20260812 9:01:41.453000
91762XCSE20260812 9:04:16.622000
91761XCSE20260812 9:07:05.640000
91758XCSE20260812 9:08:37.711000
91755XCSE20260812 9:08:40.959000
91754XCSE20260812 9:10:13.240000
171752XCSE20260812 9:10:13.279000
171751XCSE20260812 9:10:13.284000
171751XCSE20260812 9:10:13.290000
91750XCSE20260812 9:10:13.299000
51749XCSE20260812 9:10:13.339000
91749XCSE20260812 9:10:13.367000
91749XCSE20260812 9:10:13.393000
91749XCSE20260812 9:10:13.661000
31753XCSE20260812 9:12:03.402000
151753XCSE20260812 9:12:03.402000
91752XCSE20260812 9:16:03.964000
61752XCSE20260812 9:19:08.841000
31752XCSE20260812 9:19:08.841000
21749XCSE20260812 9:19:42.836000
71749XCSE20260812 9:19:42.836000
91747XCSE20260812 9:26:55.038000
91746XCSE20260812 9:26:55.739000
91745XCSE20260812 9:28:11.476000
81745XCSE20260812 9:28:11.497000
91743XCSE20260812 9:33:42.466000
81743XCSE20260812 9:33:42.466000
511743XCSE20260812 9:33:42.482000
171742XCSE20260812 9:33:42.493000
91742XCSE20260812 9:37:17.849000
91741XCSE20260812 9:37:17.886000
61743XCSE20260812 9:41:29.986000
141743XCSE20260812 9:41:29.987000
61743XCSE20260812 9:41:29.987000
91743XCSE20260812 9:41:29.987000
91743XCSE20260812 9:43:42.778000
91743XCSE20260812 9:44:34.234000
51743XCSE20260812 9:44:34.234000
41743XCSE20260812 9:44:34.611000
141743XCSE20260812 9:44:34.611000
91743XCSE20260812 9:44:34.752000
91743XCSE20260812 9:44:34.782000
81743XCSE20260812 9:44:34.787000
11743XCSE20260812 9:44:34.802000
11743XCSE20260812 9:44:34.802000
21742XCSE20260812 9:44:35.339000
71742XCSE20260812 9:44:35.339000
91743XCSE20260812 9:49:54.333000
91743XCSE20260812 9:49:54.352000
91745XCSE20260812 9:53:16.043000
71745XCSE20260812 9:54:14.467000
21745XCSE20260812 9:54:14.467000
81745XCSE20260812 9:55:19.021000
11745XCSE20260812 9:55:19.021000
91745XCSE20260812 9:56:16.785000
71745XCSE20260812 9:57:23.200000
21745XCSE20260812 9:57:23.200000
81745XCSE20260812 9:58:23.386000
11745XCSE20260812 9:58:23.386000
91745XCSE20260812 9:59:29.386000
71745XCSE20260812 10:00:28.916000
21745XCSE20260812 10:00:28.916000
81745XCSE20260812 10:01:29.777000
71745XCSE20260812 10:02:28.999000
81745XCSE20260812 10:03:15.983000
181744XCSE20260812 10:04:44.571000
91743XCSE20260812 10:05:05.460000
91742XCSE20260812 10:12:45.562000
91742XCSE20260812 10:12:45.581000
91742XCSE20260812 10:16:14.670000
91741XCSE20260812 10:23:04.119000
81741XCSE20260812 10:23:04.119000
901741XCSE20260812 10:23:04.252000
31744XCSE20260812 10:24:36.345000
91748XCSE20260812 10:27:26.392000
91748XCSE20260812 10:27:26.393000
101748XCSE20260812 10:27:26.393000
11748XCSE20260812 10:27:26.393000
91746XCSE20260812 10:28:30.900000
91746XCSE20260812 10:36:07.683000
171746XCSE20260812 10:36:07.710000
91747XCSE20260812 10:45:03.486000
81747XCSE20260812 10:45:03.486000
91747XCSE20260812 10:45:03.487000
41750XCSE20260812 10:52:25.695000
111750XCSE20260812 10:52:25.695000
171750XCSE20260812 10:52:25.698000
151750XCSE20260812 10:52:31.834000
91750XCSE20260812 10:52:31.835000
91748XCSE20260812 10:55:36.516000
81748XCSE20260812 10:55:36.516000
5001746XCSE20260812 10:55:36.516583
5001746XCSE20260812 10:55:36.516583
101749XCSE20260812 10:55:36.521000
261749XCSE20260812 10:55:36.521000
101749XCSE20260812 10:55:36.527000
201749XCSE20260812 10:55:36.528000
171748XCSE20260812 10:55:36.534000
171747XCSE20260812 10:55:36.539000
171747XCSE20260812 10:55:36.650000
181747XCSE20260812 10:55:36.780000
181746XCSE20260812 10:55:36.785000
181745XCSE20260812 10:55:36.842000
91745XCSE20260812 10:55:38.469000
341745XCSE20260812 10:59:20.088000
171746XCSE20260812 11:17:43.401000
91746XCSE20260812 11:17:43.417000
91746XCSE20260812 11:19:06.156000
91745XCSE20260812 11:32:24.217000
81745XCSE20260812 11:40:37.325000
51745XCSE20260812 11:40:37.325000
31745XCSE20260812 11:40:37.325000
91745XCSE20260812 11:40:37.325000
501745XCSE20260812 11:40:37.341000
241745XCSE20260812 11:40:37.345000
241745XCSE20260812 11:40:37.347000
251745XCSE20260812 11:41:29.574000
261745XCSE20260812 11:41:29.581000
91747XCSE20260812 11:48:24.385000
91747XCSE20260812 11:49:46.440000
91747XCSE20260812 11:51:06.819000
21747XCSE20260812 11:52:29.889000
61747XCSE20260812 11:52:29.889000
91747XCSE20260812 11:53:44.709000
91747XCSE20260812 11:55:10.114000
21747XCSE20260812 11:56:33.607000
71747XCSE20260812 11:56:33.607000
91747XCSE20260812 11:57:59.216000
261746XCSE20260812 12:00:00.073000
251745XCSE20260812 12:00:17.818000
261744XCSE20260812 12:00:17.837000
21743XCSE20260812 12:00:18.469000
161743XCSE20260812 12:00:18.469000
41742XCSE20260812 12:00:19.072000
171748XCSE20260812 12:16:36.106000
11748XCSE20260812 12:16:36.106000
81748XCSE20260812 12:18:04.878000
11748XCSE20260812 12:18:04.878000
91748XCSE20260812 12:19:36.802000
31748XCSE20260812 12:21:12.881000
61748XCSE20260812 12:21:12.881000
71748XCSE20260812 12:22:49.863000
21748XCSE20260812 12:22:49.863000
91748XCSE20260812 12:24:26.863000
81748XCSE20260812 12:26:03.862000
11748XCSE20260812 12:26:03.862000
91748XCSE20260812 12:27:40.923000
11748XCSE20260812 12:29:18.892000
81748XCSE20260812 12:29:18.892000
261746XCSE20260812 12:29:49.019000
141745XCSE20260812 12:29:49.678000
11745XCSE20260812 12:29:49.697000
101745XCSE20260812 12:31:05.460000
71745XCSE20260812 12:31:05.460000
171744XCSE20260812 12:38:40.114000
171744XCSE20260812 12:38:42.215000
91743XCSE20260812 12:38:43.248000
81743XCSE20260812 12:38:43.248000
91742XCSE20260812 12:48:59.476000
81742XCSE20260812 12:48:59.476000
171741XCSE20260812 12:49:00.008000
171743XCSE20260812 12:49:22.277000
91742XCSE20260812 12:55:48.925000
91743XCSE20260812 12:59:45.942000
11744XCSE20260812 13:00:50.154000
21744XCSE20260812 13:00:50.154000
181746XCSE20260812 13:20:43.811000
61748XCSE20260812 13:24:18.493000
181748XCSE20260812 13:24:18.493000
101748XCSE20260812 13:24:18.513000
171748XCSE20260812 13:33:44.770000
81747XCSE20260812 13:38:13.100000
1701747XCSE20260812 13:38:29.319000
91746XCSE20260812 13:56:20.317000
91744XCSE20260812 14:02:34.721000
81744XCSE20260812 14:02:34.721000
21744XCSE20260812 14:02:34.721000
61744XCSE20260812 14:02:34.721000
131746XCSE20260812 14:18:17.579000
11746XCSE20260812 14:18:17.584000
351746XCSE20260812 14:19:10.545000
701746XCSE20260812 14:19:10.560000
131746XCSE20260812 14:19:10.560000
341746XCSE20260812 14:19:10.564000
171746XCSE20260812 14:22:27.631000
121746XCSE20260812 14:22:38.702000
121748XCSE20260812 14:22:41.573000
121748XCSE20260812 14:22:42.708000
121748XCSE20260812 14:22:42.713000
121748XCSE20260812 14:22:42.719000
121748XCSE20260812 14:22:42.723000
341747XCSE20260812 14:22:44.812000
261746XCSE20260812 14:23:38.412000
91747XCSE20260812 14:30:07.531000
91749XCSE20260812 14:35:22.422000
111749XCSE20260812 14:35:22.438000
91749XCSE20260812 14:36:40.384000
91748XCSE20260812 14:36:48.894000
11747XCSE20260812 14:37:53.541000
81747XCSE20260812 14:39:12.825000
11747XCSE20260812 14:39:12.825000
91747XCSE20260812 14:39:12.840000
91747XCSE20260812 14:41:54.681000
91747XCSE20260812 14:43:16.387000
91747XCSE20260812 14:44:39.385000
91747XCSE20260812 14:45:53.384000
91747XCSE20260812 14:47:17.384000
91747XCSE20260812 14:48:41.738000
91747XCSE20260812 14:49:56.617000
91746XCSE20260812 14:50:58.528000
91746XCSE20260812 14:53:42.777000
71746XCSE20260812 14:53:42.777000
181747XCSE20260812 15:00:40.289000
11747XCSE20260812 15:00:40.291000
11747XCSE20260812 15:04:59.962000
51747XCSE20260812 15:05:20.678000
31747XCSE20260812 15:05:20.678000
11747XCSE20260812 15:05:20.678000
91747XCSE20260812 15:07:01.335000
91747XCSE20260812 15:07:01.357000
161747XCSE20260812 15:07:01.357000
91747XCSE20260812 15:07:01.359000
91747XCSE20260812 15:07:01.362000
91747XCSE20260812 15:07:01.365000
171747XCSE20260812 15:13:55.439000
81747XCSE20260812 15:13:55.439000
171747XCSE20260812 15:16:39.800000
261747XCSE20260812 15:18:58.610000
251747XCSE20260812 15:19:58.554000
91747XCSE20260812 15:19:58.556000
31747XCSE20260812 15:19:58.556000
91746XCSE20260812 15:19:58.572000
81746XCSE20260812 15:19:58.572000
81746XCSE20260812 15:19:58.572000
91746XCSE20260812 15:24:19.094000
91746XCSE20260812 15:25:08.505000
91745XCSE20260812 15:28:18.242000
41748XCSE20260812 15:31:18.682000
581748XCSE20260812 15:31:19.927000
101748XCSE20260812 15:33:27.825000
161748XCSE20260812 15:33:27.825000
171749XCSE20260812 15:39:11.047000
91750XCSE20260812 15:40:05.622000
181753XCSE20260812 15:41:03.878000
141754XCSE20260812 15:42:32.127000
121754XCSE20260812 15:42:32.128000
271754XCSE20260812 15:42:32.128000
141754XCSE20260812 15:42:32.129000
91754XCSE20260812 15:42:38.508000
181753XCSE20260812 15:42:52.211000
101754XCSE20260812 15:50:01.629000
71754XCSE20260812 15:50:01.629000
81754XCSE20260812 15:50:01.629000
441754XCSE20260812 15:50:01.645000
81754XCSE20260812 15:50:01.647000
181754XCSE20260812 15:50:01.649000
351754XCSE20260812 15:52:43.020000
441755XCSE20260812 15:58:44.660000
351754XCSE20260812 15:58:56.438000
81754XCSE20260812 15:58:56.438000
251756XCSE20260812 16:05:06.297000
101756XCSE20260812 16:05:35.257000
91756XCSE20260812 16:06:26.385000
91756XCSE20260812 16:07:12.385000
31756XCSE20260812 16:08:04.386000
61756XCSE20260812 16:08:04.386000
91756XCSE20260812 16:08:44.157000
261754XCSE20260812 16:11:45.457000
261753XCSE20260812 16:11:54.910000
271753XCSE20260812 16:11:54.910000
91753XCSE20260812 16:13:30.989000
91753XCSE20260812 16:13:56.384000
91753XCSE20260812 16:14:20.354000
91753XCSE20260812 16:14:47.942000
91753XCSE20260812 16:15:12.386000
91753XCSE20260812 16:15:39.387000
91753XCSE20260812 16:16:04.622000
91754XCSE20260812 16:18:29.817000
91754XCSE20260812 16:18:29.818000
171755XCSE20260812 16:20:10.853000
91755XCSE20260812 16:20:10.856000
181754XCSE20260812 16:26:01.290000
91754XCSE20260812 16:26:01.290000
81754XCSE20260812 16:26:01.290000
91754XCSE20260812 16:26:01.290000
601754XCSE20260812 16:26:01.309000
161754XCSE20260812 16:26:01.312000
141754XCSE20260812 16:26:01.314000
121754XCSE20260812 16:26:01.362000
131754XCSE20260812 16:26:01.362000
91753XCSE20260812 16:26:02.407000
91751XCSE20260812 16:31:09.708000
81751XCSE20260812 16:31:09.708000
81751XCSE20260812 16:31:09.708000
91751XCSE20260812 16:31:09.727000
261750XCSE20260812 16:31:09.963000
91749XCSE20260812 16:31:09.971000
1091750XCSE20260812 16:33:57.998596
81762XCSE20260813 9:01:50.840000
41770XCSE20260813 9:02:06.182000
91769XCSE20260813 9:02:13.486000
91769XCSE20260813 9:02:13.503000
91768XCSE20260813 9:03:21.139000
91775XCSE20260813 9:06:29.628000
91775XCSE20260813 9:06:29.762000
91780XCSE20260813 9:06:36.134000
171779XCSE20260813 9:11:08.875000
111779XCSE20260813 9:11:09.245000
91779XCSE20260813 9:12:08.662000
181778XCSE20260813 9:12:31.709000
371778XCSE20260813 9:17:45.268000
351777XCSE20260813 9:17:45.771000
181776XCSE20260813 9:20:21.307000
91777XCSE20260813 9:26:03.331000
81777XCSE20260813 9:27:23.384000
11777XCSE20260813 9:27:23.384000
91775XCSE20260813 9:28:31.342000
91775XCSE20260813 9:28:34.320000
91774XCSE20260813 9:30:19.887000
91773XCSE20260813 9:36:11.528000
91773XCSE20260813 9:36:11.528000
171771XCSE20260813 9:37:14.194000
21771XCSE20260813 9:37:14.196000
71771XCSE20260813 9:37:14.196000
171771XCSE20260813 9:39:56.122000
171770XCSE20260813 9:39:56.361000
91773XCSE20260813 9:42:27.357000
91772XCSE20260813 9:42:43.250000
171771XCSE20260813 9:43:42.676000
91771XCSE20260813 9:44:06.792000
91770XCSE20260813 9:44:07.799000
91770XCSE20260813 9:53:42.345000
91770XCSE20260813 9:53:42.345000
101769XCSE20260813 9:57:15.181000
61769XCSE20260813 9:57:15.181000
11769XCSE20260813 9:57:15.181000
171769XCSE20260813 9:57:15.184000
171768XCSE20260813 9:57:15.875000
181768XCSE20260813 9:57:15.900000
91767XCSE20260813 9:58:59.458000
91767XCSE20260813 10:00:49.375000
171768XCSE20260813 10:05:44.964000
181767XCSE20260813 10:17:20.587000
181769XCSE20260813 10:25:02.716000
91769XCSE20260813 10:25:02.716000
71769XCSE20260813 10:25:02.716000
91769XCSE20260813 10:25:02.716000
81769XCSE20260813 10:25:02.717000
81769XCSE20260813 10:25:02.724000
81769XCSE20260813 10:25:02.735000
171768XCSE20260813 10:26:35.735000
11768XCSE20260813 10:26:35.738000
71768XCSE20260813 10:26:35.738000
181768XCSE20260813 10:26:35.756000
71768XCSE20260813 10:26:35.756000
191768XCSE20260813 10:29:15.371000
21767XCSE20260813 10:30:22.420000
91767XCSE20260813 10:32:00.989000
91766XCSE20260813 10:35:08.449000
61766XCSE20260813 10:35:08.449000
31766XCSE20260813 10:35:08.449000
211767XCSE20260813 10:35:08.450000
41767XCSE20260813 10:35:08.450000
171766XCSE20260813 10:44:12.224000
171765XCSE20260813 10:44:52.852000
151765XCSE20260813 10:59:49.818000
11765XCSE20260813 10:59:49.838000
21765XCSE20260813 11:00:28.058000
151765XCSE20260813 11:00:57.189000
31765XCSE20260813 11:00:57.189000
181765XCSE20260813 11:01:51.771000
91765XCSE20260813 11:01:51.771000
181765XCSE20260813 11:02:12.620000
81767XCSE20260813 11:08:06.200000
91769XCSE20260813 11:14:22.365000
91769XCSE20260813 11:14:22.376000
21768XCSE20260813 11:14:32.306000
151768XCSE20260813 11:14:32.306000
11767XCSE20260813 11:14:43.210000
141767XCSE20260813 11:15:29.411000
21767XCSE20260813 11:15:29.411000
171766XCSE20260813 11:18:24.665000
521766XCSE20260813 11:18:24.681000
91766XCSE20260813 11:20:15.375000
91765XCSE20260813 11:21:09.720000
141767XCSE20260813 11:25:34.887000
41767XCSE20260813 11:25:34.887000
91767XCSE20260813 11:26:35.436000
91766XCSE20260813 11:26:56.475000
11765XCSE20260813 11:30:40.759000
81765XCSE20260813 11:32:50.836000
81765XCSE20260813 11:32:50.836000
101765XCSE20260813 11:32:50.836000
71768XCSE20260813 11:37:38.960000
51768XCSE20260813 11:37:38.960000
71768XCSE20260813 11:37:38.960000
81768XCSE20260813 11:37:38.960000
271766XCSE20260813 11:37:53.699000
181765XCSE20260813 11:48:03.782000
181764XCSE20260813 11:48:04.846000
91763XCSE20260813 11:50:00.630000
181764XCSE20260813 12:03:20.045000
271765XCSE20260813 12:03:28.712000
251765XCSE20260813 12:03:28.712000
171764XCSE20260813 12:03:32.660000
71766XCSE20260813 12:12:20.528000
171766XCSE20260813 12:12:20.529000
171771XCSE20260813 12:21:39.900000
91772XCSE20260813 12:23:25.735000
91771XCSE20260813 12:24:22.306000
91770XCSE20260813 12:24:28.213000
91772XCSE20260813 12:31:22.951000
51772XCSE20260813 12:31:22.951000
91771XCSE20260813 12:31:27.260000
81773XCSE20260813 12:37:01.531000
31773XCSE20260813 12:37:01.531000
91773XCSE20260813 12:37:01.531000
181773XCSE20260813 12:37:01.531000
81773XCSE20260813 12:37:01.533000
81773XCSE20260813 12:37:01.547000
91773XCSE20260813 12:37:01.547000
81773XCSE20260813 12:37:32.323000
11773XCSE20260813 12:37:32.323000
91773XCSE20260813 12:39:18.386000
81773XCSE20260813 12:41:03.988000
11773XCSE20260813 12:41:03.988000
91771XCSE20260813 12:42:42.671000
91772XCSE20260813 12:47:37.828000
91771XCSE20260813 12:47:37.847000
81771XCSE20260813 12:47:37.847000
91770XCSE20260813 12:47:37.968000
91769XCSE20260813 12:47:38.105000
91769XCSE20260813 12:47:38.133000
91770XCSE20260813 12:47:38.924000
91770XCSE20260813 12:47:38.945000
181771XCSE20260813 12:54:01.159000
91770XCSE20260813 12:57:22.422000
71772XCSE20260813 13:01:08.538000
21772XCSE20260813 13:01:08.538000
91772XCSE20260813 13:02:29.361000
71772XCSE20260813 13:03:50.871000
21772XCSE20260813 13:03:50.871000
51770XCSE20260813 13:04:39.618000
121770XCSE20260813 13:04:39.618000
81771XCSE20260813 13:07:44.090000
11771XCSE20260813 13:07:44.090000
81771XCSE20260813 13:09:04.629000
11771XCSE20260813 13:09:04.629000
81771XCSE20260813 13:10:16.313000
11771XCSE20260813 13:10:16.313000
91770XCSE20260813 13:13:03.408000
111772XCSE20260813 13:14:48.120000
91771XCSE20260813 13:14:48.187000
91770XCSE20260813 13:22:37.329000
11770XCSE20260813 13:22:37.329000
71770XCSE20260813 13:22:37.329000
171771XCSE20260813 13:25:21.584000
181771XCSE20260813 13:25:21.584000
21771XCSE20260813 13:25:21.584000
141770XCSE20260813 13:28:52.978000
31770XCSE20260813 13:29:06.611000
111770XCSE20260813 13:29:06.611000
31770XCSE20260813 13:29:06.753000
141770XCSE20260813 13:29:06.753000
11770XCSE20260813 13:30:35.693000
81770XCSE20260813 13:31:43.089000
11770XCSE20260813 13:31:43.089000
91771XCSE20260813 13:39:36.902000
181770XCSE20260813 13:41:24.436000
91770XCSE20260813 13:41:24.436000
91769XCSE20260813 13:47:50.094000
171770XCSE20260813 14:01:52.325000
51770XCSE20260813 14:05:00.676000
171770XCSE20260813 14:20:32.313000
61771XCSE20260813 14:24:53.593000
91771XCSE20260813 14:24:53.593000
81771XCSE20260813 14:24:53.593000
81771XCSE20260813 14:24:53.593000
91771XCSE20260813 14:24:53.623000
81771XCSE20260813 14:24:53.623000
101771XCSE20260813 14:24:53.623000
101771XCSE20260813 14:24:53.623000
11771XCSE20260813 14:24:53.740000
31770XCSE20260813 14:30:33.845000
61770XCSE20260813 14:30:33.845000
81770XCSE20260813 14:30:33.845000
181769XCSE20260813 14:33:49.127000
271771XCSE20260813 14:50:06.856000
181771XCSE20260813 14:50:06.860000
81770XCSE20260813 14:50:06.870000
31770XCSE20260813 14:50:06.870000
191770XCSE20260813 14:50:06.890000
11772XCSE20260813 14:51:00.095000
101772XCSE20260813 14:51:00.095000
91773XCSE20260813 14:51:56.952000
91773XCSE20260813 14:51:56.952000
91773XCSE20260813 14:51:56.971000
91773XCSE20260813 14:51:56.986000
251771XCSE20260813 14:51:57.256000
21771XCSE20260813 14:51:57.256000
251770XCSE20260813 14:52:29.778000
261769XCSE20260813 14:56:59.088000
181770XCSE20260813 14:56:59.088000
111770XCSE20260813 14:56:59.088000
101770XCSE20260813 14:56:59.088000
81770XCSE20260813 14:56:59.088000
91770XCSE20260813 14:56:59.088000
201770XCSE20260813 14:56:59.089000
101769XCSE20260813 14:57:22.959000
51769XCSE20260813 14:59:26.114000
191770XCSE20260813 15:12:56.928000
61770XCSE20260813 15:15:09.805000
191770XCSE20260813 15:15:09.805000
181769XCSE20260813 15:20:37.818000
81769XCSE20260813 15:20:37.818000
11769XCSE20260813 15:20:37.840000
261768XCSE20260813 15:27:56.044000
91768XCSE20260813 15:27:56.044000
11768XCSE20260813 15:27:56.065000
71768XCSE20260813 15:31:30.886000
71768XCSE20260813 15:31:30.886000
71768XCSE20260813 15:31:30.966000
201768XCSE20260813 15:32:41.593000
131768XCSE20260813 15:32:41.593000
261767XCSE20260813 15:34:58.017000
11767XCSE20260813 15:34:58.598000
201767XCSE20260813 15:35:00.329000
251767XCSE20260813 15:35:00.350000
61767XCSE20260813 15:37:15.097000
91767XCSE20260813 15:37:15.097000
251768XCSE20260813 15:43:08.661000
11768XCSE20260813 15:43:08.661000
171768XCSE20260813 15:43:08.661000
111768XCSE20260813 15:43:10.738000
111768XCSE20260813 15:43:25.013000
111768XCSE20260813 15:43:35.289000
111768XCSE20260813 15:43:36.177000
111768XCSE20260813 15:44:31.291000
181769XCSE20260813 15:45:02.540000
11769XCSE20260813 15:45:02.540000
91769XCSE20260813 15:45:02.540000
81771XCSE20260813 15:48:53.182000
101771XCSE20260813 15:48:53.182000
81771XCSE20260813 15:48:53.204000
81771XCSE20260813 15:48:53.286000
181770XCSE20260813 15:49:14.416000
91770XCSE20260813 15:49:14.416000
11770XCSE20260813 15:49:21.994000
91770XCSE20260813 15:49:21.997000
131769XCSE20260813 15:49:44.418000
131769XCSE20260813 15:49:44.419000
141769XCSE20260813 15:50:24.337000
121769XCSE20260813 15:50:50.930000
141769XCSE20260813 15:50:50.930000
81769XCSE20260813 15:50:50.930000
351768XCSE20260813 15:56:48.728000
351768XCSE20260813 15:58:10.418000
351767XCSE20260813 15:59:03.554000
71768XCSE20260813 15:59:03.554000
111768XCSE20260813 15:59:03.554000
181768XCSE20260813 15:59:03.554000
341767XCSE20260813 15:59:03.569000
421767XCSE20260813 15:59:03.574000
341766XCSE20260813 16:00:15.201000
31765XCSE20260813 16:00:35.814000
341767XCSE20260813 16:09:39.106000
81767XCSE20260813 16:09:39.106000
111767XCSE20260813 16:09:39.106000
61767XCSE20260813 16:09:39.106000
131767XCSE20260813 16:09:39.106000
151767XCSE20260813 16:09:39.106000
11767XCSE20260813 16:09:39.106000
181765XCSE20260813 16:09:39.109000
21765XCSE20260813 16:09:39.109000
261767XCSE20260813 16:09:46.793000
31768XCSE20260813 16:10:04.650000
111768XCSE20260813 16:10:04.650000
111768XCSE20260813 16:10:04.650000
251768XCSE20260813 16:10:04.651000
111768XCSE20260813 16:10:04.651000
111768XCSE20260813 16:10:04.675000
111767XCSE20260813 16:10:05.143000
221767XCSE20260813 16:10:05.219000
71767XCSE20260813 16:10:05.219000
41767XCSE20260813 16:10:06.113000
291767XCSE20260813 16:10:06.113000
331766XCSE20260813 16:14:47.041000
81766XCSE20260813 16:14:47.041000
151766XCSE20260813 16:14:47.378000
411765XCSE20260813 16:15:19.702000
231766XCSE20260813 16:15:35.424000
431765XCSE20260813 16:16:08.587000
341764XCSE20260813 16:18:27.242000
311765XCSE20260813 16:21:17.307000
301765XCSE20260813 16:21:17.307000
131765XCSE20260813 16:21:17.307000
31765XCSE20260813 16:21:17.307000
331765XCSE20260813 16:21:17.310000
331765XCSE20260813 16:21:17.313000
171765XCSE20260813 16:21:17.315000
171765XCSE20260813 16:21:17.326000
171765XCSE20260813 16:21:17.327000
101766XCSE20260813 16:21:24.120000
331765XCSE20260813 16:28:13.440000
341765XCSE20260813 16:29:11.473000
4001764XCSE20260813 16:30:18.675728
6761764XCSE20260813 16:30:18.675752
91762XCSE20260814 9:04:19.666000
91763XCSE20260814 9:05:02.271000
91762XCSE20260814 9:08:39.781000
91761XCSE20260814 9:09:21.480000
91762XCSE20260814 9:09:21.481000
91762XCSE20260814 9:09:21.491000
91760XCSE20260814 9:12:08.317000
91760XCSE20260814 9:15:47.281000
91759XCSE20260814 9:16:27.472000
91757XCSE20260814 9:17:14.655000
91756XCSE20260814 9:18:07.032000
91754XCSE20260814 9:22:58.615000
91756XCSE20260814 9:26:43.927000
91755XCSE20260814 9:28:30.835000
91756XCSE20260814 9:32:41.550000
91756XCSE20260814 9:32:54.896000
91754XCSE20260814 9:38:49.673000
91753XCSE20260814 9:38:49.704000
91752XCSE20260814 9:51:49.058000
91752XCSE20260814 9:52:04.882000
91752XCSE20260814 9:59:01.850000
51751XCSE20260814 10:02:48.245000
41751XCSE20260814 10:02:48.245000
501751XCSE20260814 10:02:48.261000
71751XCSE20260814 10:02:48.281000
31750XCSE20260814 10:05:52.492000
11750XCSE20260814 10:07:00.504000
21753XCSE20260814 10:12:46.593000
181753XCSE20260814 10:12:46.593000
201753XCSE20260814 10:12:46.593000
91759XCSE20260814 10:39:41.261000
91760XCSE20260814 10:39:41.261000
91760XCSE20260814 10:39:41.281000
11759XCSE20260814 10:44:05.864000
91760XCSE20260814 10:47:59.151000
91759XCSE20260814 10:48:41.440000
71761XCSE20260814 10:48:42.282000
71761XCSE20260814 10:48:45.415000
71761XCSE20260814 10:49:05.130000
91759XCSE20260814 10:49:25.656000
91758XCSE20260814 10:49:25.675000
91757XCSE20260814 10:52:32.974000
91757XCSE20260814 10:52:32.974000
181756XCSE20260814 10:52:33.008000
91755XCSE20260814 11:00:03.038000
91754XCSE20260814 11:00:03.140000
91754XCSE20260814 11:01:10.776000
91753XCSE20260814 11:16:54.655000
91753XCSE20260814 11:16:54.655000
81753XCSE20260814 11:16:54.655000
11753XCSE20260814 11:22:04.717000
131752XCSE20260814 11:26:28.775000
51752XCSE20260814 11:26:28.775000
51755XCSE20260814 11:31:45.196000
131755XCSE20260814 11:31:45.196000
171754XCSE20260814 11:32:38.754000
91753XCSE20260814 11:32:42.570000
91752XCSE20260814 11:40:05.152000
81752XCSE20260814 11:40:05.152000
171751XCSE20260814 11:49:27.086000
131756XCSE20260814 11:52:45.304000
21756XCSE20260814 11:52:45.304000
41756XCSE20260814 11:57:13.427000
51756XCSE20260814 11:57:13.444000
41756XCSE20260814 11:57:13.444000
171757XCSE20260814 11:57:42.606000
91757XCSE20260814 11:57:42.606000
181759XCSE20260814 11:59:19.976000
171757XCSE20260814 11:59:20.080000
201758XCSE20260814 11:59:29.084000
101758XCSE20260814 11:59:29.084000
141757XCSE20260814 11:59:50.871000
31757XCSE20260814 11:59:50.871000
91759XCSE20260814 12:04:30.635000
181760XCSE20260814 12:04:32.895000
81760XCSE20260814 12:04:32.895000
91759XCSE20260814 12:04:47.620000
171760XCSE20260814 12:05:10.799000
91760XCSE20260814 12:05:10.799000
91761XCSE20260814 12:10:02.071000
91761XCSE20260814 12:15:13.399000
81761XCSE20260814 12:15:13.399000
91760XCSE20260814 12:29:41.180000
21760XCSE20260814 12:29:41.180000
71760XCSE20260814 12:29:41.180000
81760XCSE20260814 12:29:41.180000
91760XCSE20260814 12:29:41.180000
341761XCSE20260814 12:30:13.824000
71760XCSE20260814 12:30:13.843000
91761XCSE20260814 12:38:19.238000
91760XCSE20260814 12:39:10.298000
61763XCSE20260814 12:46:51.654000
211763XCSE20260814 12:46:51.654000
91762XCSE20260814 12:46:51.775000
41763XCSE20260814 12:48:46.393000
91762XCSE20260814 13:02:09.115000
51763XCSE20260814 13:02:09.115000
41763XCSE20260814 13:02:09.115000
161763XCSE20260814 13:02:09.116000
51764XCSE20260814 13:02:09.167000
51764XCSE20260814 13:02:09.171000
91763XCSE20260814 13:02:19.619000
31763XCSE20260814 13:02:20.463000
61763XCSE20260814 13:02:20.463000
91762XCSE20260814 13:03:03.963000
91761XCSE20260814 13:05:58.417000
21763XCSE20260814 13:10:26.412000
71763XCSE20260814 13:10:26.412000
71763XCSE20260814 13:10:26.412000
211763XCSE20260814 13:10:26.412000
71763XCSE20260814 13:10:26.412000
71763XCSE20260814 13:10:26.415000
71763XCSE20260814 13:10:26.417000
191763XCSE20260814 13:10:26.417000
91762XCSE20260814 13:12:04.390000
71763XCSE20260814 13:21:46.087000
91762XCSE20260814 13:24:09.665000
81764XCSE20260814 13:28:12.034000
31763XCSE20260814 13:31:01.194000
91765XCSE20260814 13:38:19.655000
31765XCSE20260814 13:39:30.079000
41765XCSE20260814 13:39:30.079000
11765XCSE20260814 13:39:30.079000
91765XCSE20260814 13:43:58.681000
171766XCSE20260814 13:43:58.924000
101766XCSE20260814 13:43:58.924000
71766XCSE20260814 13:43:58.924000
91765XCSE20260814 13:43:58.927000
81766XCSE20260814 13:54:56.700000
91766XCSE20260814 13:54:56.700000
71766XCSE20260814 13:54:56.700000
181766XCSE20260814 13:58:41.563000
91767XCSE20260814 14:13:30.955000
41767XCSE20260814 14:13:49.745000
31769XCSE20260814 14:19:59.595000
61769XCSE20260814 14:19:59.595000
91767XCSE20260814 14:22:43.189000
51768XCSE20260814 14:22:49.357000
191768XCSE20260814 14:22:49.357000
171769XCSE20260814 14:24:21.711000
91769XCSE20260814 14:24:21.711000
91769XCSE20260814 14:24:21.711000
201769XCSE20260814 14:24:30.789000
91769XCSE20260814 14:24:30.789000
451770XCSE20260814 14:25:02.167000
91769XCSE20260814 14:25:02.188000
121770XCSE20260814 14:26:29.459000
101770XCSE20260814 14:26:29.459000
91769XCSE20260814 14:26:31.421000
91769XCSE20260814 14:29:04.711000
41770XCSE20260814 14:29:04.757000
201770XCSE20260814 14:29:04.757000
211770XCSE20260814 14:29:04.757000
81770XCSE20260814 14:29:04.758000
181770XCSE20260814 14:29:04.758000
41769XCSE20260814 14:29:08.666000
11769XCSE20260814 14:29:08.666000
41769XCSE20260814 14:29:08.685000
51770XCSE20260814 14:32:40.726000
51769XCSE20260814 14:37:08.896000
41769XCSE20260814 14:37:08.896000
91769XCSE20260814 14:37:08.896000
81769XCSE20260814 14:37:08.896000
271768XCSE20260814 14:37:08.970000
271767XCSE20260814 14:37:08.975000
131768XCSE20260814 14:39:14.482000
131768XCSE20260814 14:39:14.484000
181769XCSE20260814 14:39:53.380000
101769XCSE20260814 14:39:53.380000
171768XCSE20260814 14:40:28.934000
691769XCSE20260814 14:42:43.969000
131769XCSE20260814 14:42:43.969000
101769XCSE20260814 14:42:43.999000
131769XCSE20260814 14:42:44.070000
131769XCSE20260814 14:42:44.260000
91768XCSE20260814 14:56:33.693000
91768XCSE20260814 14:56:33.693000
91768XCSE20260814 14:56:33.693000
261767XCSE20260814 14:56:33.756000
151765XCSE20260814 14:56:35.274000
111765XCSE20260814 14:56:35.274000
761765XCSE20260814 14:56:37.276000
171768XCSE20260814 15:07:48.967000
31770XCSE20260814 15:15:00.992000
91769XCSE20260814 15:15:43.251000
71771XCSE20260814 15:17:04.912000
71771XCSE20260814 15:17:04.912000
21771XCSE20260814 15:17:04.912000
151771XCSE20260814 15:20:25.844000
171771XCSE20260814 15:25:13.341000
211773XCSE20260814 15:27:51.154000
171775XCSE20260814 15:40:13.108000
91775XCSE20260814 15:42:15.298000
91775XCSE20260814 15:48:16.311000
11774XCSE20260814 15:53:47.638000
81774XCSE20260814 15:53:47.657000
11774XCSE20260814 15:53:47.658000
31774XCSE20260814 15:53:47.752000
91775XCSE20260814 16:02:11.047000
91774XCSE20260814 16:03:13.276000
41775XCSE20260814 16:03:13.277000
11775XCSE20260814 16:03:14.241000
191775XCSE20260814 16:03:14.260000
191775XCSE20260814 16:03:16.165000
71775XCSE20260814 16:03:16.165000
61775XCSE20260814 16:03:19.862000
61775XCSE20260814 16:04:59.061000
61775XCSE20260814 16:04:59.061000
211775XCSE20260814 16:04:59.078000
181775XCSE20260814 16:05:31.425000
81774XCSE20260814 16:06:41.535000
11774XCSE20260814 16:06:41.535000
91774XCSE20260814 16:13:29.750000
15491773XCSE20260814 16:23:39.008538
541772XCSE20260814 16:23:51.978663
531772XCSE20260814 16:23:51.978683
2361772XCSE20260814 16:30:33.678517
6571772XCSE20260814 16:30:33.678536


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 33
GlobeNewswire

Recommended Reading

 