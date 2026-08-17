Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 17 August 2026
Share buyback programme – week 33
The share buyback programme runs in the period 10 August 2026 up to and including 9 October 2026, see company announcement of 7 August 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
|Date
|Number of shares
|Average purchase price (DKK)
|Total purchased under the programme (DKK)
|10 August 2026
|4,900
|1,785.25
|8,747,725
|11 August 2026
|4,800
|1,770.46
|8,498,208
|12 August 2026
|4,800
|1,747.61
|8,388,528
|13 August 2026
|4,800
|1,767.60
|8,484,480
|14 August 2026
|4,800
|1,768.40
|8,488,320
|Total under the share buyback programme
|24,100
|1,767.94
|42,607,261
|Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026
|315,600
|1,584.27
|499,996,965
|Bought back under share buy-back programme of DKK 400 million executed in the period 6 May 2026 - 7 August 2026
|249,870
|1,600.79
|399,990,265
|Total bought back
|589,570
|1,598.78
|942,594,491
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 589,570 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.43 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|8
|1793
|XCSE
|20260810 9:00:03.550000
|9
|1793
|XCSE
|20260810 9:01:00.079000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 9:01:00.098000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 9:03:10.600000
|17
|1790
|XCSE
|20260810 9:06:36.655000
|7
|1797
|XCSE
|20260810 9:17:21.931000
|9
|1795
|XCSE
|20260810 9:17:21.936000
|5
|1797
|XCSE
|20260810 9:17:22.387000
|8
|1800
|XCSE
|20260810 9:20:09.217000
|7
|1800
|XCSE
|20260810 9:20:09.217000
|9
|1799
|XCSE
|20260810 9:20:09.228000
|9
|1799
|XCSE
|20260810 9:20:09.243000
|9
|1798
|XCSE
|20260810 9:20:43.517000
|9
|1798
|XCSE
|20260810 9:21:07.165000
|4
|1801
|XCSE
|20260810 9:29:05.262000
|7
|1801
|XCSE
|20260810 9:29:05.262000
|9
|1800
|XCSE
|20260810 9:35:08.141000
|9
|1800
|XCSE
|20260810 9:35:08.141000
|17
|1800
|XCSE
|20260810 9:35:08.143000
|9
|1802
|XCSE
|20260810 9:35:08.163000
|17
|1799
|XCSE
|20260810 9:37:33.253000
|17
|1797
|XCSE
|20260810 9:37:33.272000
|9
|1795
|XCSE
|20260810 9:42:25.680000
|9
|1793
|XCSE
|20260810 9:43:59.354000
|9
|1793
|XCSE
|20260810 9:43:59.367000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 9:43:59.374000
|7
|1791
|XCSE
|20260810 9:43:59.397000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 9:56:55.454000
|15
|1790
|XCSE
|20260810 9:56:55.467000
|6
|1790
|XCSE
|20260810 9:56:55.467000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 9:56:55.492000
|17
|1790
|XCSE
|20260810 9:59:38.885000
|18
|1789
|XCSE
|20260810 9:59:38.946000
|18
|1788
|XCSE
|20260810 10:00:29.867000
|18
|1788
|XCSE
|20260810 10:00:30.069000
|4
|1787
|XCSE
|20260810 10:00:30.312000
|3
|1787
|XCSE
|20260810 10:00:51.223000
|4
|1787
|XCSE
|20260810 10:02:25.606000
|5
|1790
|XCSE
|20260810 10:05:07.298000
|4
|1790
|XCSE
|20260810 10:05:07.298000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 10:10:48.794000
|18
|1791
|XCSE
|20260810 10:10:48.884000
|3
|1792
|XCSE
|20260810 10:23:13.465000
|2
|1793
|XCSE
|20260810 10:23:34.024000
|1
|1792
|XCSE
|20260810 10:30:36.713000
|4
|1792
|XCSE
|20260810 10:30:51.034000
|4
|1792
|XCSE
|20260810 10:40:20.056000
|1
|1792
|XCSE
|20260810 10:40:20.056000
|4
|1792
|XCSE
|20260810 10:40:20.056000
|9
|1791
|XCSE
|20260810 10:45:12.091000
|9
|1791
|XCSE
|20260810 10:49:05.578000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 10:53:59.464000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 11:01:16.049000
|7
|1792
|XCSE
|20260810 11:05:40.372000
|3
|1792
|XCSE
|20260810 11:05:40.372000
|6
|1793
|XCSE
|20260810 11:05:48.702000
|1
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.702000
|7
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.702000
|4
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.702000
|4
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.702000
|7
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.702000
|6
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.703000
|6
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.703000
|6
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.704000
|18
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.705000
|6
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.705000
|6
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.706000
|22
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.706000
|6
|1794
|XCSE
|20260810 11:05:48.706000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 11:05:48.722000
|9
|1791
|XCSE
|20260810 11:05:48.740000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 11:06:38.766000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 11:06:38.766000
|9
|1789
|XCSE
|20260810 11:09:58.062000
|9
|1788
|XCSE
|20260810 11:10:50.666000
|4
|1788
|XCSE
|20260810 11:10:50.687000
|8
|1790
|XCSE
|20260810 11:11:21.636000
|8
|1790
|XCSE
|20260810 11:11:21.649000
|2
|1790
|XCSE
|20260810 11:11:21.675000
|8
|1790
|XCSE
|20260810 11:11:21.750000
|1
|1792
|XCSE
|20260810 12:04:09.904000
|191
|1792
|XCSE
|20260810 12:10:08.139000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 12:15:00.023000
|50
|1793
|XCSE
|20260810 12:15:00.023000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 12:15:00.023000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 12:15:00.026000
|21
|1793
|XCSE
|20260810 12:15:00.026000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 12:15:00.038000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 12:28:45.433000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 12:28:45.480000
|9
|1795
|XCSE
|20260810 12:30:21.561000
|9
|1793
|XCSE
|20260810 12:31:06.250000
|9
|1795
|XCSE
|20260810 12:53:20.481000
|9
|1794
|XCSE
|20260810 12:54:05.367000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 13:01:31.074000
|9
|1791
|XCSE
|20260810 13:02:01.196000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 13:02:01.226000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 13:08:59.141000
|8
|1792
|XCSE
|20260810 13:09:01.748000
|8
|1792
|XCSE
|20260810 13:09:03.568000
|3
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:12.782000
|2
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:12.782000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:12.782000
|18
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:12.784000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 13:25:24.716000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.717000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.719000
|9
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.720000
|21
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.720000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.720000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.721000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.727000
|20
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.727000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:24.734000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:25.702000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:37.564000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:43.257000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:25:49.899000
|7
|1793
|XCSE
|20260810 13:26:03.737000
|9
|1792
|XCSE
|20260810 13:26:23.460000
|10
|1792
|XCSE
|20260810 13:29:37.601000
|2
|1792
|XCSE
|20260810 13:37:25.526000
|2
|1792
|XCSE
|20260810 13:37:25.526000
|9
|1791
|XCSE
|20260810 13:57:43.480000
|8
|1791
|XCSE
|20260810 13:57:43.480000
|9
|1790
|XCSE
|20260810 13:57:46.019000
|1
|1790
|XCSE
|20260810 13:57:46.280000
|1
|1790
|XCSE
|20260810 13:57:51.002000
|2
|1790
|XCSE
|20260810 13:57:51.011000
|26
|1790
|XCSE
|20260810 13:57:54.441000
|2
|1790
|XCSE
|20260810 13:57:55.955000
|3
|1790
|XCSE
|20260810 14:05:49.937000
|6
|1790
|XCSE
|20260810 14:05:49.937000
|9
|1789
|XCSE
|20260810 14:10:09.207000
|2
|1790
|XCSE
|20260810 14:10:09.207000
|5
|1790
|XCSE
|20260810 14:10:09.207000
|2
|1790
|XCSE
|20260810 14:10:09.207000
|9
|1789
|XCSE
|20260810 14:10:13.012000
|5
|1789
|XCSE
|20260810 14:13:04.070000
|4
|1789
|XCSE
|20260810 14:13:04.095000
|5
|1789
|XCSE
|20260810 14:13:04.095000
|9
|1789
|XCSE
|20260810 14:34:59.356000
|8
|1789
|XCSE
|20260810 14:34:59.356000
|4
|1789
|XCSE
|20260810 14:37:48.875000
|2
|1789
|XCSE
|20260810 14:37:48.875000
|16
|1789
|XCSE
|20260810 14:37:48.875000
|2
|1789
|XCSE
|20260810 14:37:50.907000
|1
|1789
|XCSE
|20260810 14:37:50.936000
|5
|1789
|XCSE
|20260810 14:38:09.474000
|1
|1789
|XCSE
|20260810 14:38:09.504000
|9
|1788
|XCSE
|20260810 14:39:36.395000
|2
|1788
|XCSE
|20260810 14:39:36.399000
|5
|1788
|XCSE
|20260810 14:39:36.399000
|9
|1787
|XCSE
|20260810 14:39:46.472000
|9
|1787
|XCSE
|20260810 14:40:51.906000
|9
|1786
|XCSE
|20260810 14:44:57.274000
|9
|1785
|XCSE
|20260810 14:50:04.796000
|8
|1785
|XCSE
|20260810 14:50:04.796000
|18
|1783
|XCSE
|20260810 14:50:51.064000
|17
|1782
|XCSE
|20260810 14:58:59.454000
|17
|1781
|XCSE
|20260810 14:58:59.587000
|17
|1781
|XCSE
|20260810 14:58:59.720000
|100
|1781
|XCSE
|20260810 14:58:59.748000
|401
|1781
|XCSE
|20260810 14:58:59.748000
|14
|1782
|XCSE
|20260810 14:59:00.113000
|6
|1783
|XCSE
|20260810 14:59:00.149000
|6
|1783
|XCSE
|20260810 14:59:00.165000
|4
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.668000
|7
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.668000
|7
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.668000
|1
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.668000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.690000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.694000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.703000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.805000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.907000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.918000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.929000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.941000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:02.953000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:03.536000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 14:59:03.548000
|2
|1784
|XCSE
|20260810 15:01:39.860000
|1
|1784
|XCSE
|20260810 15:01:39.860000
|19
|1784
|XCSE
|20260810 15:01:39.860000
|5
|1783
|XCSE
|20260810 15:04:34.054000
|13
|1783
|XCSE
|20260810 15:22:55.787000
|5
|1783
|XCSE
|20260810 15:22:55.787000
|11
|1783
|XCSE
|20260810 15:22:55.790000
|9
|1782
|XCSE
|20260810 15:24:35.701000
|9
|1785
|XCSE
|20260810 15:30:18.567000
|9
|1785
|XCSE
|20260810 15:30:18.591000
|9
|1784
|XCSE
|20260810 15:31:55.097000
|6
|1784
|XCSE
|20260810 15:31:55.100000
|9
|1788
|XCSE
|20260810 15:40:14.859000
|1
|1788
|XCSE
|20260810 15:40:25.643000
|9
|1787
|XCSE
|20260810 15:41:05.242000
|5
|1786
|XCSE
|20260810 15:41:05.252000
|5
|1786
|XCSE
|20260810 15:41:05.252000
|5
|1786
|XCSE
|20260810 15:41:05.252000
|5
|1787
|XCSE
|20260810 15:41:05.260000
|9
|1786
|XCSE
|20260810 15:41:05.262000
|9
|1786
|XCSE
|20260810 15:41:05.354000
|9
|1785
|XCSE
|20260810 15:41:05.377000
|9
|1785
|XCSE
|20260810 15:41:05.511000
|50
|1784
|XCSE
|20260810 15:41:05.513000
|910
|1784
|XCSE
|20260810 15:41:05.513000
|9
|1783
|XCSE
|20260810 15:41:05.853000
|9
|1783
|XCSE
|20260810 15:41:05.866000
|7
|1783
|XCSE
|20260810 15:41:11.104000
|2
|1783
|XCSE
|20260810 15:41:11.109000
|7
|1783
|XCSE
|20260810 15:41:11.109000
|9
|1782
|XCSE
|20260810 15:41:12.104000
|9
|1781
|XCSE
|20260810 15:46:14.390000
|8
|1781
|XCSE
|20260810 15:46:14.390000
|17
|1780
|XCSE
|20260810 15:46:14.409000
|17
|1780
|XCSE
|20260810 15:46:14.426000
|9
|1781
|XCSE
|20260810 15:48:17.282000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 15:48:19.258000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 15:48:19.390000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 15:48:19.400000
|9
|1779
|XCSE
|20260810 15:48:19.524000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 15:48:37.493000
|9
|1779
|XCSE
|20260810 15:48:37.512000
|9
|1779
|XCSE
|20260810 15:48:37.531000
|9
|1778
|XCSE
|20260810 15:49:11.115000
|67
|1778
|XCSE
|20260810 15:49:11.115000
|24
|1778
|XCSE
|20260810 15:49:11.115000
|10
|1778
|XCSE
|20260810 15:49:11.115000
|33
|1780
|XCSE
|20260810 15:50:22.316000
|300
|1780
|XCSE
|20260810 15:50:22.316891
|93
|1780
|XCSE
|20260810 15:51:12.614310
|26
|1780
|XCSE
|20260810 15:51:12.614310
|1
|1780
|XCSE
|20260810 15:51:12.614310
|1
|1780
|XCSE
|20260810 15:51:12.614310
|79
|1780
|XCSE
|20260810 15:51:12.614337
|9
|1781
|XCSE
|20260810 15:51:42.129000
|9
|1782
|XCSE
|20260810 15:56:18.090000
|9
|1781
|XCSE
|20260810 15:56:18.109000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 16:00:16.635000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 16:03:26.441000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 16:04:03.386000
|9
|1780
|XCSE
|20260810 16:04:44.227000
|17
|1782
|XCSE
|20260810 16:09:25.627000
|50
|1783
|XCSE
|20260810 16:09:25.627000
|8
|1783
|XCSE
|20260810 16:09:25.627000
|12
|1783
|XCSE
|20260810 16:09:25.627000
|18
|1781
|XCSE
|20260810 16:09:29.453000
|17
|1780
|XCSE
|20260810 16:09:48.014000
|22
|1781
|XCSE
|20260810 16:15:05.133000
|7
|1781
|XCSE
|20260810 16:15:05.150000
|17
|1780
|XCSE
|20260810 16:15:05.180000
|17
|1782
|XCSE
|20260810 16:15:46.199000
|9
|1781
|XCSE
|20260810 16:20:49.717000
|9
|1783
|XCSE
|20260810 16:26:19.027000
|5
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.812000
|21
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.812000
|9
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.812000
|6
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.813000
|6
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.815000
|6
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.822000
|6
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.824000
|6
|1786
|XCSE
|20260810 16:26:56.830000
|9
|1785
|XCSE
|20260810 16:26:56.846000
|9
|1784
|XCSE
|20260810 16:30:19.750000
|9
|1784
|XCSE
|20260810 16:30:19.750000
|18
|1783
|XCSE
|20260810 16:30:19.803000
|18
|1783
|XCSE
|20260810 16:30:39.611000
|49
|1782
|XCSE
|20260810 16:30:44.653000
|9
|1782
|XCSE
|20260810 16:31:28.789000
|9
|1782
|XCSE
|20260810 16:32:02.504000
|1
|1782
|XCSE
|20260810 16:33:06.844000
|13
|1782
|XCSE
|20260810 16:34:09.046000
|13
|1784
|XCSE
|20260810 16:36:25.080000
|22
|1784
|XCSE
|20260810 16:36:25.085000
|12
|1784
|XCSE
|20260810 16:36:25.086000
|51
|1783
|XCSE
|20260810 16:36:25.916000
|231
|1783
|XCSE
|20260810 16:38:10.337884
|9
|1776
|XCSE
|20260811 9:05:14.365000
|18
|1776
|XCSE
|20260811 9:05:54.110000
|3
|1777
|XCSE
|20260811 9:06:44.040000
|15
|1777
|XCSE
|20260811 9:06:44.040000
|9
|1777
|XCSE
|20260811 9:06:44.040000
|4
|1777
|XCSE
|20260811 9:06:44.040000
|9
|1776
|XCSE
|20260811 9:10:37.045000
|25
|1778
|XCSE
|20260811 9:11:25.347000
|71
|1778
|XCSE
|20260811 9:11:25.348000
|9
|1776
|XCSE
|20260811 9:12:23.519000
|7
|1776
|XCSE
|20260811 9:13:22.145000
|1
|1776
|XCSE
|20260811 9:13:22.967000
|7
|1776
|XCSE
|20260811 9:13:27.543000
|2
|1776
|XCSE
|20260811 9:13:27.554000
|6
|1776
|XCSE
|20260811 9:14:30.981000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:51.943000
|5
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:51.943000
|7
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:51.943000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:51.943000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:51.963000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:52.019000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:52.029000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:52.047000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:52.058000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:52.078000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:53.049000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:53.105000
|6
|1777
|XCSE
|20260811 9:18:54.348000
|9
|1775
|XCSE
|20260811 9:18:54.690000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:43.912000
|6
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:43.929000
|2
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:44.093000
|1
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:44.735000
|2
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:45.441000
|4
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:45.911000
|2
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:46.781000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:49.440000
|4
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:50.803000
|1
|1773
|XCSE
|20260811 9:22:56.351000
|6
|1773
|XCSE
|20260811 9:23:10.279000
|6
|1773
|XCSE
|20260811 9:23:10.298000
|6
|1773
|XCSE
|20260811 9:23:26.385000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 9:23:26.385000
|6
|1773
|XCSE
|20260811 9:24:12.451000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 9:24:12.451000
|6
|1773
|XCSE
|20260811 9:24:53.387000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 9:24:53.387000
|9
|1772
|XCSE
|20260811 9:29:09.160000
|14
|1779
|XCSE
|20260811 9:34:35.714000
|13
|1779
|XCSE
|20260811 9:34:35.714000
|14
|1779
|XCSE
|20260811 9:34:35.815000
|4
|1779
|XCSE
|20260811 9:34:39.044000
|17
|1778
|XCSE
|20260811 9:35:01.508000
|9
|1778
|XCSE
|20260811 9:40:06.693000
|9
|1779
|XCSE
|20260811 9:40:51.218000
|9
|1779
|XCSE
|20260811 9:40:51.221000
|9
|1779
|XCSE
|20260811 9:40:51.223000
|9
|1779
|XCSE
|20260811 9:40:51.224000
|9
|1779
|XCSE
|20260811 9:40:51.225000
|9
|1778
|XCSE
|20260811 9:40:51.227000
|9
|1775
|XCSE
|20260811 9:41:04.324000
|17
|1774
|XCSE
|20260811 9:46:05.140000
|8
|1774
|XCSE
|20260811 9:46:05.140000
|9
|1774
|XCSE
|20260811 9:46:05.140000
|8
|1774
|XCSE
|20260811 9:46:05.140000
|8
|1774
|XCSE
|20260811 9:46:05.140000
|2
|1772
|XCSE
|20260811 9:46:07.764000
|17
|1772
|XCSE
|20260811 9:50:47.969000
|53
|1770
|XCSE
|20260811 9:50:48.268000
|25
|1768
|XCSE
|20260811 9:53:00.099000
|17
|1766
|XCSE
|20260811 9:54:57.847000
|18
|1768
|XCSE
|20260811 9:54:59.816000
|11
|1768
|XCSE
|20260811 9:54:59.816000
|5
|1768
|XCSE
|20260811 9:54:59.816000
|18
|1766
|XCSE
|20260811 9:55:05.977000
|26
|1767
|XCSE
|20260811 10:00:46.256000
|17
|1766
|XCSE
|20260811 10:00:54.204000
|17
|1767
|XCSE
|20260811 10:06:37.103000
|8
|1767
|XCSE
|20260811 10:06:37.103000
|9
|1767
|XCSE
|20260811 10:09:52.164000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 10:10:14.685000
|8
|1765
|XCSE
|20260811 10:10:48.514000
|1
|1765
|XCSE
|20260811 10:11:04.396000
|8
|1765
|XCSE
|20260811 10:11:04.396000
|8
|1765
|XCSE
|20260811 10:11:41.445000
|1
|1765
|XCSE
|20260811 10:11:57.385000
|8
|1765
|XCSE
|20260811 10:12:15.904000
|1
|1765
|XCSE
|20260811 10:12:15.904000
|7
|1765
|XCSE
|20260811 10:13:41.833000
|9
|1765
|XCSE
|20260811 10:16:08.415000
|9
|1764
|XCSE
|20260811 10:16:19.789000
|8
|1765
|XCSE
|20260811 10:16:54.700000
|7
|1766
|XCSE
|20260811 10:23:46.748000
|12
|1766
|XCSE
|20260811 10:23:46.748000
|8
|1766
|XCSE
|20260811 10:23:46.748000
|7
|1767
|XCSE
|20260811 10:23:46.766000
|11
|1768
|XCSE
|20260811 10:23:46.766000
|7
|1768
|XCSE
|20260811 10:23:46.767000
|9
|1768
|XCSE
|20260811 10:23:46.767000
|7
|1768
|XCSE
|20260811 10:23:46.768000
|7
|1768
|XCSE
|20260811 10:23:46.774000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 10:23:46.888000
|16
|1766
|XCSE
|20260811 10:25:46.707000
|8
|1768
|XCSE
|20260811 10:26:03.848000
|1
|1768
|XCSE
|20260811 10:26:03.849000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 10:26:03.870000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 10:26:03.874000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 10:26:03.876000
|9
|1768
|XCSE
|20260811 10:26:41.811000
|9
|1767
|XCSE
|20260811 10:29:04.737000
|2
|1769
|XCSE
|20260811 10:29:46.894000
|26
|1769
|XCSE
|20260811 10:29:46.894000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 10:29:46.894000
|4
|1769
|XCSE
|20260811 10:29:46.894000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 10:30:55.417000
|35
|1768
|XCSE
|20260811 10:33:07.042000
|8
|1768
|XCSE
|20260811 10:33:07.042000
|9
|1768
|XCSE
|20260811 10:33:07.042000
|200
|1768
|XCSE
|20260811 10:33:07.042680
|17
|1768
|XCSE
|20260811 10:36:57.609000
|6
|1766
|XCSE
|20260811 10:39:34.256934
|9
|1766
|XCSE
|20260811 10:39:55.211327
|2
|1772
|XCSE
|20260811 10:40:59.796000
|11
|1772
|XCSE
|20260811 10:40:59.796000
|9
|1772
|XCSE
|20260811 10:40:59.797000
|17
|1770
|XCSE
|20260811 10:43:05.010000
|17
|1769
|XCSE
|20260811 10:43:57.334000
|17
|1769
|XCSE
|20260811 10:43:57.355000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 10:53:01.260000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 10:55:35.804000
|9
|1770
|XCSE
|20260811 10:55:40.502000
|131
|1766
|XCSE
|20260811 10:55:40.502284
|8
|1771
|XCSE
|20260811 10:55:57.759000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 10:55:57.759000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 10:57:41.910000
|8
|1769
|XCSE
|20260811 10:57:41.910000
|18
|1769
|XCSE
|20260811 10:57:41.959000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 11:00:01.488000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.304000
|9
|1770
|XCSE
|20260811 11:07:10.335000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.342000
|8
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.343000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.344000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.345000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.347000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.349000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.350000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.352000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:07:10.353000
|9
|1770
|XCSE
|20260811 11:07:10.359000
|1
|1772
|XCSE
|20260811 11:08:17.386000
|8
|1772
|XCSE
|20260811 11:08:17.386000
|1
|1772
|XCSE
|20260811 11:09:19.326000
|8
|1772
|XCSE
|20260811 11:09:19.326000
|7
|1772
|XCSE
|20260811 11:10:24.826000
|2
|1772
|XCSE
|20260811 11:10:24.826000
|7
|1772
|XCSE
|20260811 11:11:28.386000
|2
|1772
|XCSE
|20260811 11:11:28.386000
|7
|1772
|XCSE
|20260811 11:12:40.606000
|2
|1772
|XCSE
|20260811 11:12:40.606000
|7
|1772
|XCSE
|20260811 11:13:44.696000
|2
|1772
|XCSE
|20260811 11:13:44.696000
|6
|1772
|XCSE
|20260811 11:14:48.386000
|3
|1772
|XCSE
|20260811 11:14:48.386000
|6
|1772
|XCSE
|20260811 11:15:52.028000
|3
|1772
|XCSE
|20260811 11:15:52.028000
|8
|1772
|XCSE
|20260811 11:16:54.386000
|1
|1772
|XCSE
|20260811 11:16:54.386000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:17:44.389000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:18:08.606000
|17
|1771
|XCSE
|20260811 11:18:29.608000
|17
|1771
|XCSE
|20260811 11:19:10.815000
|9
|1770
|XCSE
|20260811 11:20:27.624000
|17
|1772
|XCSE
|20260811 11:24:19.637000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:03.615000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:09.471000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:15.444000
|2
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:15.444000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:20.760000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:20.760000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:34.875000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 11:25:34.875000
|9
|1772
|XCSE
|20260811 11:26:06.273000
|9
|1772
|XCSE
|20260811 11:26:06.279000
|9
|1774
|XCSE
|20260811 11:28:29.421000
|8
|1774
|XCSE
|20260811 11:28:29.421000
|17
|1774
|XCSE
|20260811 11:28:29.433000
|17
|1773
|XCSE
|20260811 11:28:45.394000
|9
|1772
|XCSE
|20260811 11:37:53.783000
|8
|1772
|XCSE
|20260811 11:37:53.783000
|2
|1770
|XCSE
|20260811 11:40:54.408000
|1
|1770
|XCSE
|20260811 11:40:54.408000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:48:02.374000
|7
|1771
|XCSE
|20260811 11:48:02.374000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 11:49:28.397000
|8
|1771
|XCSE
|20260811 11:49:28.397000
|6
|1770
|XCSE
|20260811 11:50:12.360000
|3
|1770
|XCSE
|20260811 11:50:47.389000
|2
|1770
|XCSE
|20260811 11:50:47.389000
|4
|1770
|XCSE
|20260811 11:51:18.387000
|5
|1770
|XCSE
|20260811 11:51:18.387000
|8
|1770
|XCSE
|20260811 11:53:00.163000
|1
|1770
|XCSE
|20260811 11:53:35.606000
|6
|1770
|XCSE
|20260811 11:53:35.606000
|8
|1771
|XCSE
|20260811 12:00:07.284000
|9
|1770
|XCSE
|20260811 12:02:22.590000
|8
|1770
|XCSE
|20260811 12:02:22.590000
|1
|1770
|XCSE
|20260811 12:06:31.436000
|11
|1770
|XCSE
|20260811 12:06:31.436000
|34
|1770
|XCSE
|20260811 12:07:13.387000
|34
|1770
|XCSE
|20260811 12:09:09.495000
|14
|1770
|XCSE
|20260811 12:10:21.936000
|25
|1772
|XCSE
|20260811 12:22:15.161000
|25
|1772
|XCSE
|20260811 12:22:15.163000
|25
|1772
|XCSE
|20260811 12:22:15.166000
|13
|1772
|XCSE
|20260811 12:22:15.168000
|9
|1772
|XCSE
|20260811 12:32:18.601000
|1
|1772
|XCSE
|20260811 12:32:18.601000
|6
|1772
|XCSE
|20260811 12:32:23.190000
|10
|1772
|XCSE
|20260811 12:32:23.190000
|10
|1772
|XCSE
|20260811 12:32:26.981000
|4
|1772
|XCSE
|20260811 12:32:27.272000
|10
|1772
|XCSE
|20260811 12:32:27.272000
|4
|1771
|XCSE
|20260811 12:33:19.349000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 12:33:53.606000
|4
|1771
|XCSE
|20260811 12:34:47.386000
|4
|1771
|XCSE
|20260811 12:36:59.723000
|6
|1771
|XCSE
|20260811 12:36:59.723000
|9
|1771
|XCSE
|20260811 12:37:58.988000
|17
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:28.197000
|17
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:28.199000
|17
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:28.201000
|17
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:28.203000
|17
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:28.205000
|10
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:28.207000
|7
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:33.685000
|2
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:33.685000
|4
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:33.685000
|9
|1772
|XCSE
|20260811 12:47:39.766000
|18
|1772
|XCSE
|20260811 12:56:35.153000
|1
|1772
|XCSE
|20260811 12:56:35.155000
|8
|1772
|XCSE
|20260811 12:56:35.158000
|6
|1774
|XCSE
|20260811 13:01:14.227000
|18
|1774
|XCSE
|20260811 13:01:14.227000
|13
|1774
|XCSE
|20260811 13:07:23.954000
|2
|1774
|XCSE
|20260811 13:07:23.982000
|25
|1774
|XCSE
|20260811 13:10:38.546000
|2
|1774
|XCSE
|20260811 13:10:38.577000
|17
|1773
|XCSE
|20260811 13:11:15.084000
|8
|1773
|XCSE
|20260811 13:11:15.084000
|25
|1773
|XCSE
|20260811 13:11:15.108000
|25
|1772
|XCSE
|20260811 13:11:15.131000
|10
|1773
|XCSE
|20260811 13:11:31.730000
|15
|1773
|XCSE
|20260811 13:11:31.758000
|2
|1773
|XCSE
|20260811 13:11:31.758000
|17
|1774
|XCSE
|20260811 13:22:12.294000
|17
|1774
|XCSE
|20260811 13:22:12.296000
|17
|1775
|XCSE
|20260811 13:26:59.166000
|17
|1775
|XCSE
|20260811 13:26:59.168000
|9
|1775
|XCSE
|20260811 13:27:45.631000
|6
|1775
|XCSE
|20260811 13:28:15.463000
|9
|1775
|XCSE
|20260811 13:29:55.045000
|9
|1775
|XCSE
|20260811 13:31:03.737000
|9
|1775
|XCSE
|20260811 13:32:22.384000
|9
|1775
|XCSE
|20260811 13:33:39.660000
|18
|1774
|XCSE
|20260811 13:34:25.807000
|24
|1774
|XCSE
|20260811 13:39:18.193000
|13
|1774
|XCSE
|20260811 13:41:06.385000
|24
|1774
|XCSE
|20260811 13:42:08.262000
|25
|1774
|XCSE
|20260811 13:47:54.287000
|16
|1774
|XCSE
|20260811 13:49:41.715000
|18
|1774
|XCSE
|20260811 13:51:27.954000
|18
|1773
|XCSE
|20260811 13:52:12.436000
|18
|1773
|XCSE
|20260811 13:55:27.761000
|18
|1773
|XCSE
|20260811 13:55:44.319000
|17
|1773
|XCSE
|20260811 13:55:44.452000
|17
|1773
|XCSE
|20260811 14:12:38.928000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 14:12:38.928000
|6
|1773
|XCSE
|20260811 14:13:40.222000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 14:14:19.880000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 14:14:54.288000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 14:15:36.385000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 14:19:14.605000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 14:19:49.388000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 14:19:49.388000
|3
|1773
|XCSE
|20260811 14:20:24.458000
|5
|1773
|XCSE
|20260811 14:20:24.458000
|1
|1773
|XCSE
|20260811 14:21:00.142000
|8
|1773
|XCSE
|20260811 14:21:00.173000
|1
|1773
|XCSE
|20260811 14:21:00.173000
|42
|1774
|XCSE
|20260811 14:32:13.967000
|11
|1774
|XCSE
|20260811 14:32:13.967000
|44
|1774
|XCSE
|20260811 14:32:13.970000
|44
|1774
|XCSE
|20260811 14:32:13.971000
|24
|1774
|XCSE
|20260811 14:32:13.974000
|3
|1774
|XCSE
|20260811 14:32:19.576000
|6
|1774
|XCSE
|20260811 14:32:19.576000
|16
|1774
|XCSE
|20260811 14:35:20.901000
|23
|1774
|XCSE
|20260811 14:38:02.080000
|9
|1774
|XCSE
|20260811 14:39:09.774000
|3
|1774
|XCSE
|20260811 14:40:09.204000
|6
|1774
|XCSE
|20260811 14:40:09.204000
|17
|1773
|XCSE
|20260811 14:40:52.733000
|8
|1773
|XCSE
|20260811 14:40:52.733000
|8
|1773
|XCSE
|20260811 14:40:52.733000
|9
|1774
|XCSE
|20260811 14:45:08.358000
|6
|1774
|XCSE
|20260811 14:46:16.385000
|3
|1774
|XCSE
|20260811 14:46:16.385000
|8
|1774
|XCSE
|20260811 14:47:19.600000
|1
|1774
|XCSE
|20260811 14:47:19.600000
|1
|1774
|XCSE
|20260811 14:48:35.675000
|8
|1774
|XCSE
|20260811 14:48:35.675000
|26
|1773
|XCSE
|20260811 14:50:21.760000
|9
|1773
|XCSE
|20260811 14:50:21.760000
|8
|1773
|XCSE
|20260811 14:50:21.760000
|26
|1772
|XCSE
|20260811 14:52:47.733000
|4
|1771
|XCSE
|20260811 14:52:47.772166
|26
|1771
|XCSE
|20260811 14:52:49.812000
|196
|1771
|XCSE
|20260811 14:52:49.812435
|18
|1770
|XCSE
|20260811 14:54:42.255000
|8
|1770
|XCSE
|20260811 14:54:42.255000
|54
|1770
|XCSE
|20260811 14:54:42.255438
|9
|1770
|XCSE
|20260811 14:59:59.307000
|9
|1769
|XCSE
|20260811 15:01:14.700000
|8
|1769
|XCSE
|20260811 15:01:14.700000
|9
|1768
|XCSE
|20260811 15:03:43.299000
|9
|1768
|XCSE
|20260811 15:04:16.385000
|5
|1768
|XCSE
|20260811 15:04:49.385000
|4
|1768
|XCSE
|20260811 15:05:22.526000
|5
|1768
|XCSE
|20260811 15:05:55.390000
|1
|1768
|XCSE
|20260811 15:05:55.390000
|3
|1768
|XCSE
|20260811 15:06:28.369000
|4
|1768
|XCSE
|20260811 15:06:28.369000
|2
|1768
|XCSE
|20260811 15:06:59.202000
|4
|1768
|XCSE
|20260811 15:06:59.202000
|3
|1768
|XCSE
|20260811 15:06:59.231000
|6
|1768
|XCSE
|20260811 15:06:59.231000
|5
|1767
|XCSE
|20260811 15:13:06.385000
|4
|1767
|XCSE
|20260811 15:13:35.186000
|5
|1767
|XCSE
|20260811 15:13:35.186000
|3
|1767
|XCSE
|20260811 15:14:06.267000
|5
|1767
|XCSE
|20260811 15:14:06.267000
|1
|1767
|XCSE
|20260811 15:14:06.267000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 15:15:23.409000
|9
|1765
|XCSE
|20260811 15:15:42.395000
|10
|1765
|XCSE
|20260811 15:22:36.362000
|5
|1765
|XCSE
|20260811 15:22:36.369000
|26
|1766
|XCSE
|20260811 15:30:20.462000
|11
|1767
|XCSE
|20260811 15:30:51.985000
|17
|1767
|XCSE
|20260811 15:30:52.828000
|17
|1767
|XCSE
|20260811 15:30:52.830000
|17
|1767
|XCSE
|20260811 15:30:52.831000
|17
|1767
|XCSE
|20260811 15:30:52.833000
|80
|1767
|XCSE
|20260811 15:35:18.562000
|25
|1766
|XCSE
|20260811 15:35:22.199000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 15:35:22.199000
|8
|1766
|XCSE
|20260811 15:35:22.199000
|58
|1766
|XCSE
|20260811 15:35:22.199000
|6
|1765
|XCSE
|20260811 15:37:38.605000
|3
|1765
|XCSE
|20260811 15:37:58.387000
|8
|1765
|XCSE
|20260811 15:38:17.603000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 15:38:32.314000
|6
|1765
|XCSE
|20260811 15:41:44.301000
|3
|1765
|XCSE
|20260811 15:41:44.301000
|9
|1765
|XCSE
|20260811 15:42:47.064000
|1
|1764
|XCSE
|20260811 15:45:28.605000
|25
|1769
|XCSE
|20260811 15:46:04.587000
|17
|1768
|XCSE
|20260811 15:46:10.944000
|26
|1768
|XCSE
|20260811 15:46:10.944000
|9
|1767
|XCSE
|20260811 15:46:45.447000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 15:57:45.592000
|8
|1766
|XCSE
|20260811 15:57:45.592000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 15:57:45.592000
|8
|1766
|XCSE
|20260811 15:57:45.592000
|8
|1766
|XCSE
|20260811 15:57:45.592000
|9
|1766
|XCSE
|20260811 15:57:45.592000
|13
|1767
|XCSE
|20260811 15:59:59.757000
|16
|1767
|XCSE
|20260811 15:59:59.788000
|17
|1767
|XCSE
|20260811 16:00:00.044000
|51
|1765
|XCSE
|20260811 16:00:18.104000
|8
|1764
|XCSE
|20260811 16:00:21.225000
|1
|1764
|XCSE
|20260811 16:00:21.225000
|17
|1764
|XCSE
|20260811 16:03:14.440000
|8
|1764
|XCSE
|20260811 16:03:14.440000
|7
|1763
|XCSE
|20260811 16:03:42.349000
|2
|1763
|XCSE
|20260811 16:03:58.244000
|7
|1763
|XCSE
|20260811 16:03:58.244000
|1
|1763
|XCSE
|20260811 16:04:16.939000
|8
|1763
|XCSE
|20260811 16:04:16.939000
|9
|1762
|XCSE
|20260811 16:07:41.805000
|9
|1762
|XCSE
|20260811 16:07:41.805000
|18
|1762
|XCSE
|20260811 16:12:29.388000
|23
|1762
|XCSE
|20260811 16:13:00.575000
|9
|1761
|XCSE
|20260811 16:13:46.385000
|9
|1761
|XCSE
|20260811 16:14:03.631000
|2
|1761
|XCSE
|20260811 16:14:37.388000
|8
|1764
|XCSE
|20260811 16:23:04.423000
|18
|1765
|XCSE
|20260811 16:23:24.975000
|18
|1765
|XCSE
|20260811 16:23:24.978000
|18
|1765
|XCSE
|20260811 16:23:24.981000
|18
|1765
|XCSE
|20260811 16:23:24.984000
|18
|1765
|XCSE
|20260811 16:23:24.989000
|7
|1765
|XCSE
|20260811 16:23:39.375000
|2
|1765
|XCSE
|20260811 16:23:39.375000
|7
|1765
|XCSE
|20260811 16:25:49.385000
|2
|1765
|XCSE
|20260811 16:25:49.385000
|7
|1765
|XCSE
|20260811 16:26:56.384000
|2
|1765
|XCSE
|20260811 16:26:56.384000
|9
|1765
|XCSE
|20260811 16:28:19.980000
|1
|1765
|XCSE
|20260811 16:28:19.980000
|4
|1765
|XCSE
|20260811 16:33:22.545517
|7
|1765
|XCSE
|20260811 16:33:51.385340
|2
|1764
|XCSE
|20260812 9:01:23.256000
|7
|1764
|XCSE
|20260812 9:01:41.453000
|2
|1764
|XCSE
|20260812 9:01:41.453000
|9
|1762
|XCSE
|20260812 9:04:16.622000
|9
|1761
|XCSE
|20260812 9:07:05.640000
|9
|1758
|XCSE
|20260812 9:08:37.711000
|9
|1755
|XCSE
|20260812 9:08:40.959000
|9
|1754
|XCSE
|20260812 9:10:13.240000
|17
|1752
|XCSE
|20260812 9:10:13.279000
|17
|1751
|XCSE
|20260812 9:10:13.284000
|17
|1751
|XCSE
|20260812 9:10:13.290000
|9
|1750
|XCSE
|20260812 9:10:13.299000
|5
|1749
|XCSE
|20260812 9:10:13.339000
|9
|1749
|XCSE
|20260812 9:10:13.367000
|9
|1749
|XCSE
|20260812 9:10:13.393000
|9
|1749
|XCSE
|20260812 9:10:13.661000
|3
|1753
|XCSE
|20260812 9:12:03.402000
|15
|1753
|XCSE
|20260812 9:12:03.402000
|9
|1752
|XCSE
|20260812 9:16:03.964000
|6
|1752
|XCSE
|20260812 9:19:08.841000
|3
|1752
|XCSE
|20260812 9:19:08.841000
|2
|1749
|XCSE
|20260812 9:19:42.836000
|7
|1749
|XCSE
|20260812 9:19:42.836000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 9:26:55.038000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 9:26:55.739000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 9:28:11.476000
|8
|1745
|XCSE
|20260812 9:28:11.497000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:33:42.466000
|8
|1743
|XCSE
|20260812 9:33:42.466000
|51
|1743
|XCSE
|20260812 9:33:42.482000
|17
|1742
|XCSE
|20260812 9:33:42.493000
|9
|1742
|XCSE
|20260812 9:37:17.849000
|9
|1741
|XCSE
|20260812 9:37:17.886000
|6
|1743
|XCSE
|20260812 9:41:29.986000
|14
|1743
|XCSE
|20260812 9:41:29.987000
|6
|1743
|XCSE
|20260812 9:41:29.987000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:41:29.987000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:43:42.778000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.234000
|5
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.234000
|4
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.611000
|14
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.611000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.752000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.782000
|8
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.787000
|1
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.802000
|1
|1743
|XCSE
|20260812 9:44:34.802000
|2
|1742
|XCSE
|20260812 9:44:35.339000
|7
|1742
|XCSE
|20260812 9:44:35.339000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:49:54.333000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 9:49:54.352000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 9:53:16.043000
|7
|1745
|XCSE
|20260812 9:54:14.467000
|2
|1745
|XCSE
|20260812 9:54:14.467000
|8
|1745
|XCSE
|20260812 9:55:19.021000
|1
|1745
|XCSE
|20260812 9:55:19.021000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 9:56:16.785000
|7
|1745
|XCSE
|20260812 9:57:23.200000
|2
|1745
|XCSE
|20260812 9:57:23.200000
|8
|1745
|XCSE
|20260812 9:58:23.386000
|1
|1745
|XCSE
|20260812 9:58:23.386000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 9:59:29.386000
|7
|1745
|XCSE
|20260812 10:00:28.916000
|2
|1745
|XCSE
|20260812 10:00:28.916000
|8
|1745
|XCSE
|20260812 10:01:29.777000
|7
|1745
|XCSE
|20260812 10:02:28.999000
|8
|1745
|XCSE
|20260812 10:03:15.983000
|18
|1744
|XCSE
|20260812 10:04:44.571000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 10:05:05.460000
|9
|1742
|XCSE
|20260812 10:12:45.562000
|9
|1742
|XCSE
|20260812 10:12:45.581000
|9
|1742
|XCSE
|20260812 10:16:14.670000
|9
|1741
|XCSE
|20260812 10:23:04.119000
|8
|1741
|XCSE
|20260812 10:23:04.119000
|90
|1741
|XCSE
|20260812 10:23:04.252000
|3
|1744
|XCSE
|20260812 10:24:36.345000
|9
|1748
|XCSE
|20260812 10:27:26.392000
|9
|1748
|XCSE
|20260812 10:27:26.393000
|10
|1748
|XCSE
|20260812 10:27:26.393000
|1
|1748
|XCSE
|20260812 10:27:26.393000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 10:28:30.900000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 10:36:07.683000
|17
|1746
|XCSE
|20260812 10:36:07.710000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 10:45:03.486000
|8
|1747
|XCSE
|20260812 10:45:03.486000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 10:45:03.487000
|4
|1750
|XCSE
|20260812 10:52:25.695000
|11
|1750
|XCSE
|20260812 10:52:25.695000
|17
|1750
|XCSE
|20260812 10:52:25.698000
|15
|1750
|XCSE
|20260812 10:52:31.834000
|9
|1750
|XCSE
|20260812 10:52:31.835000
|9
|1748
|XCSE
|20260812 10:55:36.516000
|8
|1748
|XCSE
|20260812 10:55:36.516000
|500
|1746
|XCSE
|20260812 10:55:36.516583
|500
|1746
|XCSE
|20260812 10:55:36.516583
|10
|1749
|XCSE
|20260812 10:55:36.521000
|26
|1749
|XCSE
|20260812 10:55:36.521000
|10
|1749
|XCSE
|20260812 10:55:36.527000
|20
|1749
|XCSE
|20260812 10:55:36.528000
|17
|1748
|XCSE
|20260812 10:55:36.534000
|17
|1747
|XCSE
|20260812 10:55:36.539000
|17
|1747
|XCSE
|20260812 10:55:36.650000
|18
|1747
|XCSE
|20260812 10:55:36.780000
|18
|1746
|XCSE
|20260812 10:55:36.785000
|18
|1745
|XCSE
|20260812 10:55:36.842000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 10:55:38.469000
|34
|1745
|XCSE
|20260812 10:59:20.088000
|17
|1746
|XCSE
|20260812 11:17:43.401000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 11:17:43.417000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 11:19:06.156000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 11:32:24.217000
|8
|1745
|XCSE
|20260812 11:40:37.325000
|5
|1745
|XCSE
|20260812 11:40:37.325000
|3
|1745
|XCSE
|20260812 11:40:37.325000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 11:40:37.325000
|50
|1745
|XCSE
|20260812 11:40:37.341000
|24
|1745
|XCSE
|20260812 11:40:37.345000
|24
|1745
|XCSE
|20260812 11:40:37.347000
|25
|1745
|XCSE
|20260812 11:41:29.574000
|26
|1745
|XCSE
|20260812 11:41:29.581000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 11:48:24.385000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 11:49:46.440000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 11:51:06.819000
|2
|1747
|XCSE
|20260812 11:52:29.889000
|6
|1747
|XCSE
|20260812 11:52:29.889000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 11:53:44.709000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 11:55:10.114000
|2
|1747
|XCSE
|20260812 11:56:33.607000
|7
|1747
|XCSE
|20260812 11:56:33.607000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 11:57:59.216000
|26
|1746
|XCSE
|20260812 12:00:00.073000
|25
|1745
|XCSE
|20260812 12:00:17.818000
|26
|1744
|XCSE
|20260812 12:00:17.837000
|2
|1743
|XCSE
|20260812 12:00:18.469000
|16
|1743
|XCSE
|20260812 12:00:18.469000
|4
|1742
|XCSE
|20260812 12:00:19.072000
|17
|1748
|XCSE
|20260812 12:16:36.106000
|1
|1748
|XCSE
|20260812 12:16:36.106000
|8
|1748
|XCSE
|20260812 12:18:04.878000
|1
|1748
|XCSE
|20260812 12:18:04.878000
|9
|1748
|XCSE
|20260812 12:19:36.802000
|3
|1748
|XCSE
|20260812 12:21:12.881000
|6
|1748
|XCSE
|20260812 12:21:12.881000
|7
|1748
|XCSE
|20260812 12:22:49.863000
|2
|1748
|XCSE
|20260812 12:22:49.863000
|9
|1748
|XCSE
|20260812 12:24:26.863000
|8
|1748
|XCSE
|20260812 12:26:03.862000
|1
|1748
|XCSE
|20260812 12:26:03.862000
|9
|1748
|XCSE
|20260812 12:27:40.923000
|1
|1748
|XCSE
|20260812 12:29:18.892000
|8
|1748
|XCSE
|20260812 12:29:18.892000
|26
|1746
|XCSE
|20260812 12:29:49.019000
|14
|1745
|XCSE
|20260812 12:29:49.678000
|1
|1745
|XCSE
|20260812 12:29:49.697000
|10
|1745
|XCSE
|20260812 12:31:05.460000
|7
|1745
|XCSE
|20260812 12:31:05.460000
|17
|1744
|XCSE
|20260812 12:38:40.114000
|17
|1744
|XCSE
|20260812 12:38:42.215000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 12:38:43.248000
|8
|1743
|XCSE
|20260812 12:38:43.248000
|9
|1742
|XCSE
|20260812 12:48:59.476000
|8
|1742
|XCSE
|20260812 12:48:59.476000
|17
|1741
|XCSE
|20260812 12:49:00.008000
|17
|1743
|XCSE
|20260812 12:49:22.277000
|9
|1742
|XCSE
|20260812 12:55:48.925000
|9
|1743
|XCSE
|20260812 12:59:45.942000
|1
|1744
|XCSE
|20260812 13:00:50.154000
|2
|1744
|XCSE
|20260812 13:00:50.154000
|18
|1746
|XCSE
|20260812 13:20:43.811000
|6
|1748
|XCSE
|20260812 13:24:18.493000
|18
|1748
|XCSE
|20260812 13:24:18.493000
|10
|1748
|XCSE
|20260812 13:24:18.513000
|17
|1748
|XCSE
|20260812 13:33:44.770000
|8
|1747
|XCSE
|20260812 13:38:13.100000
|170
|1747
|XCSE
|20260812 13:38:29.319000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 13:56:20.317000
|9
|1744
|XCSE
|20260812 14:02:34.721000
|8
|1744
|XCSE
|20260812 14:02:34.721000
|2
|1744
|XCSE
|20260812 14:02:34.721000
|6
|1744
|XCSE
|20260812 14:02:34.721000
|13
|1746
|XCSE
|20260812 14:18:17.579000
|1
|1746
|XCSE
|20260812 14:18:17.584000
|35
|1746
|XCSE
|20260812 14:19:10.545000
|70
|1746
|XCSE
|20260812 14:19:10.560000
|13
|1746
|XCSE
|20260812 14:19:10.560000
|34
|1746
|XCSE
|20260812 14:19:10.564000
|17
|1746
|XCSE
|20260812 14:22:27.631000
|12
|1746
|XCSE
|20260812 14:22:38.702000
|12
|1748
|XCSE
|20260812 14:22:41.573000
|12
|1748
|XCSE
|20260812 14:22:42.708000
|12
|1748
|XCSE
|20260812 14:22:42.713000
|12
|1748
|XCSE
|20260812 14:22:42.719000
|12
|1748
|XCSE
|20260812 14:22:42.723000
|34
|1747
|XCSE
|20260812 14:22:44.812000
|26
|1746
|XCSE
|20260812 14:23:38.412000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:30:07.531000
|9
|1749
|XCSE
|20260812 14:35:22.422000
|11
|1749
|XCSE
|20260812 14:35:22.438000
|9
|1749
|XCSE
|20260812 14:36:40.384000
|9
|1748
|XCSE
|20260812 14:36:48.894000
|1
|1747
|XCSE
|20260812 14:37:53.541000
|8
|1747
|XCSE
|20260812 14:39:12.825000
|1
|1747
|XCSE
|20260812 14:39:12.825000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:39:12.840000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:41:54.681000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:43:16.387000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:44:39.385000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:45:53.384000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:47:17.384000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:48:41.738000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 14:49:56.617000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 14:50:58.528000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 14:53:42.777000
|7
|1746
|XCSE
|20260812 14:53:42.777000
|18
|1747
|XCSE
|20260812 15:00:40.289000
|1
|1747
|XCSE
|20260812 15:00:40.291000
|1
|1747
|XCSE
|20260812 15:04:59.962000
|5
|1747
|XCSE
|20260812 15:05:20.678000
|3
|1747
|XCSE
|20260812 15:05:20.678000
|1
|1747
|XCSE
|20260812 15:05:20.678000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 15:07:01.335000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 15:07:01.357000
|16
|1747
|XCSE
|20260812 15:07:01.357000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 15:07:01.359000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 15:07:01.362000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 15:07:01.365000
|17
|1747
|XCSE
|20260812 15:13:55.439000
|8
|1747
|XCSE
|20260812 15:13:55.439000
|17
|1747
|XCSE
|20260812 15:16:39.800000
|26
|1747
|XCSE
|20260812 15:18:58.610000
|25
|1747
|XCSE
|20260812 15:19:58.554000
|9
|1747
|XCSE
|20260812 15:19:58.556000
|3
|1747
|XCSE
|20260812 15:19:58.556000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 15:19:58.572000
|8
|1746
|XCSE
|20260812 15:19:58.572000
|8
|1746
|XCSE
|20260812 15:19:58.572000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 15:24:19.094000
|9
|1746
|XCSE
|20260812 15:25:08.505000
|9
|1745
|XCSE
|20260812 15:28:18.242000
|4
|1748
|XCSE
|20260812 15:31:18.682000
|58
|1748
|XCSE
|20260812 15:31:19.927000
|10
|1748
|XCSE
|20260812 15:33:27.825000
|16
|1748
|XCSE
|20260812 15:33:27.825000
|17
|1749
|XCSE
|20260812 15:39:11.047000
|9
|1750
|XCSE
|20260812 15:40:05.622000
|18
|1753
|XCSE
|20260812 15:41:03.878000
|14
|1754
|XCSE
|20260812 15:42:32.127000
|12
|1754
|XCSE
|20260812 15:42:32.128000
|27
|1754
|XCSE
|20260812 15:42:32.128000
|14
|1754
|XCSE
|20260812 15:42:32.129000
|9
|1754
|XCSE
|20260812 15:42:38.508000
|18
|1753
|XCSE
|20260812 15:42:52.211000
|10
|1754
|XCSE
|20260812 15:50:01.629000
|7
|1754
|XCSE
|20260812 15:50:01.629000
|8
|1754
|XCSE
|20260812 15:50:01.629000
|44
|1754
|XCSE
|20260812 15:50:01.645000
|8
|1754
|XCSE
|20260812 15:50:01.647000
|18
|1754
|XCSE
|20260812 15:50:01.649000
|35
|1754
|XCSE
|20260812 15:52:43.020000
|44
|1755
|XCSE
|20260812 15:58:44.660000
|35
|1754
|XCSE
|20260812 15:58:56.438000
|8
|1754
|XCSE
|20260812 15:58:56.438000
|25
|1756
|XCSE
|20260812 16:05:06.297000
|10
|1756
|XCSE
|20260812 16:05:35.257000
|9
|1756
|XCSE
|20260812 16:06:26.385000
|9
|1756
|XCSE
|20260812 16:07:12.385000
|3
|1756
|XCSE
|20260812 16:08:04.386000
|6
|1756
|XCSE
|20260812 16:08:04.386000
|9
|1756
|XCSE
|20260812 16:08:44.157000
|26
|1754
|XCSE
|20260812 16:11:45.457000
|26
|1753
|XCSE
|20260812 16:11:54.910000
|27
|1753
|XCSE
|20260812 16:11:54.910000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:13:30.989000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:13:56.384000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:14:20.354000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:14:47.942000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:15:12.386000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:15:39.387000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:16:04.622000
|9
|1754
|XCSE
|20260812 16:18:29.817000
|9
|1754
|XCSE
|20260812 16:18:29.818000
|17
|1755
|XCSE
|20260812 16:20:10.853000
|9
|1755
|XCSE
|20260812 16:20:10.856000
|18
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.290000
|9
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.290000
|8
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.290000
|9
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.290000
|60
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.309000
|16
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.312000
|14
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.314000
|12
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.362000
|13
|1754
|XCSE
|20260812 16:26:01.362000
|9
|1753
|XCSE
|20260812 16:26:02.407000
|9
|1751
|XCSE
|20260812 16:31:09.708000
|8
|1751
|XCSE
|20260812 16:31:09.708000
|8
|1751
|XCSE
|20260812 16:31:09.708000
|9
|1751
|XCSE
|20260812 16:31:09.727000
|26
|1750
|XCSE
|20260812 16:31:09.963000
|9
|1749
|XCSE
|20260812 16:31:09.971000
|109
|1750
|XCSE
|20260812 16:33:57.998596
|8
|1762
|XCSE
|20260813 9:01:50.840000
|4
|1770
|XCSE
|20260813 9:02:06.182000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 9:02:13.486000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 9:02:13.503000
|9
|1768
|XCSE
|20260813 9:03:21.139000
|9
|1775
|XCSE
|20260813 9:06:29.628000
|9
|1775
|XCSE
|20260813 9:06:29.762000
|9
|1780
|XCSE
|20260813 9:06:36.134000
|17
|1779
|XCSE
|20260813 9:11:08.875000
|11
|1779
|XCSE
|20260813 9:11:09.245000
|9
|1779
|XCSE
|20260813 9:12:08.662000
|18
|1778
|XCSE
|20260813 9:12:31.709000
|37
|1778
|XCSE
|20260813 9:17:45.268000
|35
|1777
|XCSE
|20260813 9:17:45.771000
|18
|1776
|XCSE
|20260813 9:20:21.307000
|9
|1777
|XCSE
|20260813 9:26:03.331000
|8
|1777
|XCSE
|20260813 9:27:23.384000
|1
|1777
|XCSE
|20260813 9:27:23.384000
|9
|1775
|XCSE
|20260813 9:28:31.342000
|9
|1775
|XCSE
|20260813 9:28:34.320000
|9
|1774
|XCSE
|20260813 9:30:19.887000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 9:36:11.528000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 9:36:11.528000
|17
|1771
|XCSE
|20260813 9:37:14.194000
|2
|1771
|XCSE
|20260813 9:37:14.196000
|7
|1771
|XCSE
|20260813 9:37:14.196000
|17
|1771
|XCSE
|20260813 9:39:56.122000
|17
|1770
|XCSE
|20260813 9:39:56.361000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 9:42:27.357000
|9
|1772
|XCSE
|20260813 9:42:43.250000
|17
|1771
|XCSE
|20260813 9:43:42.676000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 9:44:06.792000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 9:44:07.799000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 9:53:42.345000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 9:53:42.345000
|10
|1769
|XCSE
|20260813 9:57:15.181000
|6
|1769
|XCSE
|20260813 9:57:15.181000
|1
|1769
|XCSE
|20260813 9:57:15.181000
|17
|1769
|XCSE
|20260813 9:57:15.184000
|17
|1768
|XCSE
|20260813 9:57:15.875000
|18
|1768
|XCSE
|20260813 9:57:15.900000
|9
|1767
|XCSE
|20260813 9:58:59.458000
|9
|1767
|XCSE
|20260813 10:00:49.375000
|17
|1768
|XCSE
|20260813 10:05:44.964000
|18
|1767
|XCSE
|20260813 10:17:20.587000
|18
|1769
|XCSE
|20260813 10:25:02.716000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 10:25:02.716000
|7
|1769
|XCSE
|20260813 10:25:02.716000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 10:25:02.716000
|8
|1769
|XCSE
|20260813 10:25:02.717000
|8
|1769
|XCSE
|20260813 10:25:02.724000
|8
|1769
|XCSE
|20260813 10:25:02.735000
|17
|1768
|XCSE
|20260813 10:26:35.735000
|1
|1768
|XCSE
|20260813 10:26:35.738000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 10:26:35.738000
|18
|1768
|XCSE
|20260813 10:26:35.756000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 10:26:35.756000
|19
|1768
|XCSE
|20260813 10:29:15.371000
|2
|1767
|XCSE
|20260813 10:30:22.420000
|9
|1767
|XCSE
|20260813 10:32:00.989000
|9
|1766
|XCSE
|20260813 10:35:08.449000
|6
|1766
|XCSE
|20260813 10:35:08.449000
|3
|1766
|XCSE
|20260813 10:35:08.449000
|21
|1767
|XCSE
|20260813 10:35:08.450000
|4
|1767
|XCSE
|20260813 10:35:08.450000
|17
|1766
|XCSE
|20260813 10:44:12.224000
|17
|1765
|XCSE
|20260813 10:44:52.852000
|15
|1765
|XCSE
|20260813 10:59:49.818000
|1
|1765
|XCSE
|20260813 10:59:49.838000
|2
|1765
|XCSE
|20260813 11:00:28.058000
|15
|1765
|XCSE
|20260813 11:00:57.189000
|3
|1765
|XCSE
|20260813 11:00:57.189000
|18
|1765
|XCSE
|20260813 11:01:51.771000
|9
|1765
|XCSE
|20260813 11:01:51.771000
|18
|1765
|XCSE
|20260813 11:02:12.620000
|8
|1767
|XCSE
|20260813 11:08:06.200000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 11:14:22.365000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 11:14:22.376000
|2
|1768
|XCSE
|20260813 11:14:32.306000
|15
|1768
|XCSE
|20260813 11:14:32.306000
|1
|1767
|XCSE
|20260813 11:14:43.210000
|14
|1767
|XCSE
|20260813 11:15:29.411000
|2
|1767
|XCSE
|20260813 11:15:29.411000
|17
|1766
|XCSE
|20260813 11:18:24.665000
|52
|1766
|XCSE
|20260813 11:18:24.681000
|9
|1766
|XCSE
|20260813 11:20:15.375000
|9
|1765
|XCSE
|20260813 11:21:09.720000
|14
|1767
|XCSE
|20260813 11:25:34.887000
|4
|1767
|XCSE
|20260813 11:25:34.887000
|9
|1767
|XCSE
|20260813 11:26:35.436000
|9
|1766
|XCSE
|20260813 11:26:56.475000
|1
|1765
|XCSE
|20260813 11:30:40.759000
|8
|1765
|XCSE
|20260813 11:32:50.836000
|8
|1765
|XCSE
|20260813 11:32:50.836000
|10
|1765
|XCSE
|20260813 11:32:50.836000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 11:37:38.960000
|5
|1768
|XCSE
|20260813 11:37:38.960000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 11:37:38.960000
|8
|1768
|XCSE
|20260813 11:37:38.960000
|27
|1766
|XCSE
|20260813 11:37:53.699000
|18
|1765
|XCSE
|20260813 11:48:03.782000
|18
|1764
|XCSE
|20260813 11:48:04.846000
|9
|1763
|XCSE
|20260813 11:50:00.630000
|18
|1764
|XCSE
|20260813 12:03:20.045000
|27
|1765
|XCSE
|20260813 12:03:28.712000
|25
|1765
|XCSE
|20260813 12:03:28.712000
|17
|1764
|XCSE
|20260813 12:03:32.660000
|7
|1766
|XCSE
|20260813 12:12:20.528000
|17
|1766
|XCSE
|20260813 12:12:20.529000
|17
|1771
|XCSE
|20260813 12:21:39.900000
|9
|1772
|XCSE
|20260813 12:23:25.735000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 12:24:22.306000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 12:24:28.213000
|9
|1772
|XCSE
|20260813 12:31:22.951000
|5
|1772
|XCSE
|20260813 12:31:22.951000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 12:31:27.260000
|8
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:01.531000
|3
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:01.531000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:01.531000
|18
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:01.531000
|8
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:01.533000
|8
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:01.547000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:01.547000
|8
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:32.323000
|1
|1773
|XCSE
|20260813 12:37:32.323000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 12:39:18.386000
|8
|1773
|XCSE
|20260813 12:41:03.988000
|1
|1773
|XCSE
|20260813 12:41:03.988000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 12:42:42.671000
|9
|1772
|XCSE
|20260813 12:47:37.828000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 12:47:37.847000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 12:47:37.847000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 12:47:37.968000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 12:47:38.105000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 12:47:38.133000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 12:47:38.924000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 12:47:38.945000
|18
|1771
|XCSE
|20260813 12:54:01.159000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 12:57:22.422000
|7
|1772
|XCSE
|20260813 13:01:08.538000
|2
|1772
|XCSE
|20260813 13:01:08.538000
|9
|1772
|XCSE
|20260813 13:02:29.361000
|7
|1772
|XCSE
|20260813 13:03:50.871000
|2
|1772
|XCSE
|20260813 13:03:50.871000
|5
|1770
|XCSE
|20260813 13:04:39.618000
|12
|1770
|XCSE
|20260813 13:04:39.618000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 13:07:44.090000
|1
|1771
|XCSE
|20260813 13:07:44.090000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 13:09:04.629000
|1
|1771
|XCSE
|20260813 13:09:04.629000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 13:10:16.313000
|1
|1771
|XCSE
|20260813 13:10:16.313000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 13:13:03.408000
|11
|1772
|XCSE
|20260813 13:14:48.120000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 13:14:48.187000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 13:22:37.329000
|1
|1770
|XCSE
|20260813 13:22:37.329000
|7
|1770
|XCSE
|20260813 13:22:37.329000
|17
|1771
|XCSE
|20260813 13:25:21.584000
|18
|1771
|XCSE
|20260813 13:25:21.584000
|2
|1771
|XCSE
|20260813 13:25:21.584000
|14
|1770
|XCSE
|20260813 13:28:52.978000
|3
|1770
|XCSE
|20260813 13:29:06.611000
|11
|1770
|XCSE
|20260813 13:29:06.611000
|3
|1770
|XCSE
|20260813 13:29:06.753000
|14
|1770
|XCSE
|20260813 13:29:06.753000
|1
|1770
|XCSE
|20260813 13:30:35.693000
|8
|1770
|XCSE
|20260813 13:31:43.089000
|1
|1770
|XCSE
|20260813 13:31:43.089000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 13:39:36.902000
|18
|1770
|XCSE
|20260813 13:41:24.436000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 13:41:24.436000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 13:47:50.094000
|17
|1770
|XCSE
|20260813 14:01:52.325000
|5
|1770
|XCSE
|20260813 14:05:00.676000
|17
|1770
|XCSE
|20260813 14:20:32.313000
|6
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.593000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.593000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.593000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.593000
|9
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.623000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.623000
|10
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.623000
|10
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.623000
|1
|1771
|XCSE
|20260813 14:24:53.740000
|3
|1770
|XCSE
|20260813 14:30:33.845000
|6
|1770
|XCSE
|20260813 14:30:33.845000
|8
|1770
|XCSE
|20260813 14:30:33.845000
|18
|1769
|XCSE
|20260813 14:33:49.127000
|27
|1771
|XCSE
|20260813 14:50:06.856000
|18
|1771
|XCSE
|20260813 14:50:06.860000
|8
|1770
|XCSE
|20260813 14:50:06.870000
|3
|1770
|XCSE
|20260813 14:50:06.870000
|19
|1770
|XCSE
|20260813 14:50:06.890000
|1
|1772
|XCSE
|20260813 14:51:00.095000
|10
|1772
|XCSE
|20260813 14:51:00.095000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 14:51:56.952000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 14:51:56.952000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 14:51:56.971000
|9
|1773
|XCSE
|20260813 14:51:56.986000
|25
|1771
|XCSE
|20260813 14:51:57.256000
|2
|1771
|XCSE
|20260813 14:51:57.256000
|25
|1770
|XCSE
|20260813 14:52:29.778000
|26
|1769
|XCSE
|20260813 14:56:59.088000
|18
|1770
|XCSE
|20260813 14:56:59.088000
|11
|1770
|XCSE
|20260813 14:56:59.088000
|10
|1770
|XCSE
|20260813 14:56:59.088000
|8
|1770
|XCSE
|20260813 14:56:59.088000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 14:56:59.088000
|20
|1770
|XCSE
|20260813 14:56:59.089000
|10
|1769
|XCSE
|20260813 14:57:22.959000
|5
|1769
|XCSE
|20260813 14:59:26.114000
|19
|1770
|XCSE
|20260813 15:12:56.928000
|6
|1770
|XCSE
|20260813 15:15:09.805000
|19
|1770
|XCSE
|20260813 15:15:09.805000
|18
|1769
|XCSE
|20260813 15:20:37.818000
|8
|1769
|XCSE
|20260813 15:20:37.818000
|1
|1769
|XCSE
|20260813 15:20:37.840000
|26
|1768
|XCSE
|20260813 15:27:56.044000
|9
|1768
|XCSE
|20260813 15:27:56.044000
|1
|1768
|XCSE
|20260813 15:27:56.065000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 15:31:30.886000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 15:31:30.886000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 15:31:30.966000
|20
|1768
|XCSE
|20260813 15:32:41.593000
|13
|1768
|XCSE
|20260813 15:32:41.593000
|26
|1767
|XCSE
|20260813 15:34:58.017000
|1
|1767
|XCSE
|20260813 15:34:58.598000
|20
|1767
|XCSE
|20260813 15:35:00.329000
|25
|1767
|XCSE
|20260813 15:35:00.350000
|6
|1767
|XCSE
|20260813 15:37:15.097000
|9
|1767
|XCSE
|20260813 15:37:15.097000
|25
|1768
|XCSE
|20260813 15:43:08.661000
|1
|1768
|XCSE
|20260813 15:43:08.661000
|17
|1768
|XCSE
|20260813 15:43:08.661000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 15:43:10.738000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 15:43:25.013000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 15:43:35.289000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 15:43:36.177000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 15:44:31.291000
|18
|1769
|XCSE
|20260813 15:45:02.540000
|1
|1769
|XCSE
|20260813 15:45:02.540000
|9
|1769
|XCSE
|20260813 15:45:02.540000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 15:48:53.182000
|10
|1771
|XCSE
|20260813 15:48:53.182000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 15:48:53.204000
|8
|1771
|XCSE
|20260813 15:48:53.286000
|18
|1770
|XCSE
|20260813 15:49:14.416000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 15:49:14.416000
|1
|1770
|XCSE
|20260813 15:49:21.994000
|9
|1770
|XCSE
|20260813 15:49:21.997000
|13
|1769
|XCSE
|20260813 15:49:44.418000
|13
|1769
|XCSE
|20260813 15:49:44.419000
|14
|1769
|XCSE
|20260813 15:50:24.337000
|12
|1769
|XCSE
|20260813 15:50:50.930000
|14
|1769
|XCSE
|20260813 15:50:50.930000
|8
|1769
|XCSE
|20260813 15:50:50.930000
|35
|1768
|XCSE
|20260813 15:56:48.728000
|35
|1768
|XCSE
|20260813 15:58:10.418000
|35
|1767
|XCSE
|20260813 15:59:03.554000
|7
|1768
|XCSE
|20260813 15:59:03.554000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 15:59:03.554000
|18
|1768
|XCSE
|20260813 15:59:03.554000
|34
|1767
|XCSE
|20260813 15:59:03.569000
|42
|1767
|XCSE
|20260813 15:59:03.574000
|34
|1766
|XCSE
|20260813 16:00:15.201000
|3
|1765
|XCSE
|20260813 16:00:35.814000
|34
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:39.106000
|8
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:39.106000
|11
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:39.106000
|6
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:39.106000
|13
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:39.106000
|15
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:39.106000
|1
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:39.106000
|18
|1765
|XCSE
|20260813 16:09:39.109000
|2
|1765
|XCSE
|20260813 16:09:39.109000
|26
|1767
|XCSE
|20260813 16:09:46.793000
|3
|1768
|XCSE
|20260813 16:10:04.650000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 16:10:04.650000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 16:10:04.650000
|25
|1768
|XCSE
|20260813 16:10:04.651000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 16:10:04.651000
|11
|1768
|XCSE
|20260813 16:10:04.675000
|11
|1767
|XCSE
|20260813 16:10:05.143000
|22
|1767
|XCSE
|20260813 16:10:05.219000
|7
|1767
|XCSE
|20260813 16:10:05.219000
|4
|1767
|XCSE
|20260813 16:10:06.113000
|29
|1767
|XCSE
|20260813 16:10:06.113000
|33
|1766
|XCSE
|20260813 16:14:47.041000
|8
|1766
|XCSE
|20260813 16:14:47.041000
|15
|1766
|XCSE
|20260813 16:14:47.378000
|41
|1765
|XCSE
|20260813 16:15:19.702000
|23
|1766
|XCSE
|20260813 16:15:35.424000
|43
|1765
|XCSE
|20260813 16:16:08.587000
|34
|1764
|XCSE
|20260813 16:18:27.242000
|31
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.307000
|30
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.307000
|13
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.307000
|3
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.307000
|33
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.310000
|33
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.313000
|17
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.315000
|17
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.326000
|17
|1765
|XCSE
|20260813 16:21:17.327000
|10
|1766
|XCSE
|20260813 16:21:24.120000
|33
|1765
|XCSE
|20260813 16:28:13.440000
|34
|1765
|XCSE
|20260813 16:29:11.473000
|400
|1764
|XCSE
|20260813 16:30:18.675728
|676
|1764
|XCSE
|20260813 16:30:18.675752
|9
|1762
|XCSE
|20260814 9:04:19.666000
|9
|1763
|XCSE
|20260814 9:05:02.271000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 9:08:39.781000
|9
|1761
|XCSE
|20260814 9:09:21.480000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 9:09:21.481000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 9:09:21.491000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 9:12:08.317000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 9:15:47.281000
|9
|1759
|XCSE
|20260814 9:16:27.472000
|9
|1757
|XCSE
|20260814 9:17:14.655000
|9
|1756
|XCSE
|20260814 9:18:07.032000
|9
|1754
|XCSE
|20260814 9:22:58.615000
|9
|1756
|XCSE
|20260814 9:26:43.927000
|9
|1755
|XCSE
|20260814 9:28:30.835000
|9
|1756
|XCSE
|20260814 9:32:41.550000
|9
|1756
|XCSE
|20260814 9:32:54.896000
|9
|1754
|XCSE
|20260814 9:38:49.673000
|9
|1753
|XCSE
|20260814 9:38:49.704000
|9
|1752
|XCSE
|20260814 9:51:49.058000
|9
|1752
|XCSE
|20260814 9:52:04.882000
|9
|1752
|XCSE
|20260814 9:59:01.850000
|5
|1751
|XCSE
|20260814 10:02:48.245000
|4
|1751
|XCSE
|20260814 10:02:48.245000
|50
|1751
|XCSE
|20260814 10:02:48.261000
|7
|1751
|XCSE
|20260814 10:02:48.281000
|3
|1750
|XCSE
|20260814 10:05:52.492000
|1
|1750
|XCSE
|20260814 10:07:00.504000
|2
|1753
|XCSE
|20260814 10:12:46.593000
|18
|1753
|XCSE
|20260814 10:12:46.593000
|20
|1753
|XCSE
|20260814 10:12:46.593000
|9
|1759
|XCSE
|20260814 10:39:41.261000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 10:39:41.261000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 10:39:41.281000
|1
|1759
|XCSE
|20260814 10:44:05.864000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 10:47:59.151000
|9
|1759
|XCSE
|20260814 10:48:41.440000
|7
|1761
|XCSE
|20260814 10:48:42.282000
|7
|1761
|XCSE
|20260814 10:48:45.415000
|7
|1761
|XCSE
|20260814 10:49:05.130000
|9
|1759
|XCSE
|20260814 10:49:25.656000
|9
|1758
|XCSE
|20260814 10:49:25.675000
|9
|1757
|XCSE
|20260814 10:52:32.974000
|9
|1757
|XCSE
|20260814 10:52:32.974000
|18
|1756
|XCSE
|20260814 10:52:33.008000
|9
|1755
|XCSE
|20260814 11:00:03.038000
|9
|1754
|XCSE
|20260814 11:00:03.140000
|9
|1754
|XCSE
|20260814 11:01:10.776000
|9
|1753
|XCSE
|20260814 11:16:54.655000
|9
|1753
|XCSE
|20260814 11:16:54.655000
|8
|1753
|XCSE
|20260814 11:16:54.655000
|1
|1753
|XCSE
|20260814 11:22:04.717000
|13
|1752
|XCSE
|20260814 11:26:28.775000
|5
|1752
|XCSE
|20260814 11:26:28.775000
|5
|1755
|XCSE
|20260814 11:31:45.196000
|13
|1755
|XCSE
|20260814 11:31:45.196000
|17
|1754
|XCSE
|20260814 11:32:38.754000
|9
|1753
|XCSE
|20260814 11:32:42.570000
|9
|1752
|XCSE
|20260814 11:40:05.152000
|8
|1752
|XCSE
|20260814 11:40:05.152000
|17
|1751
|XCSE
|20260814 11:49:27.086000
|13
|1756
|XCSE
|20260814 11:52:45.304000
|2
|1756
|XCSE
|20260814 11:52:45.304000
|4
|1756
|XCSE
|20260814 11:57:13.427000
|5
|1756
|XCSE
|20260814 11:57:13.444000
|4
|1756
|XCSE
|20260814 11:57:13.444000
|17
|1757
|XCSE
|20260814 11:57:42.606000
|9
|1757
|XCSE
|20260814 11:57:42.606000
|18
|1759
|XCSE
|20260814 11:59:19.976000
|17
|1757
|XCSE
|20260814 11:59:20.080000
|20
|1758
|XCSE
|20260814 11:59:29.084000
|10
|1758
|XCSE
|20260814 11:59:29.084000
|14
|1757
|XCSE
|20260814 11:59:50.871000
|3
|1757
|XCSE
|20260814 11:59:50.871000
|9
|1759
|XCSE
|20260814 12:04:30.635000
|18
|1760
|XCSE
|20260814 12:04:32.895000
|8
|1760
|XCSE
|20260814 12:04:32.895000
|9
|1759
|XCSE
|20260814 12:04:47.620000
|17
|1760
|XCSE
|20260814 12:05:10.799000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 12:05:10.799000
|9
|1761
|XCSE
|20260814 12:10:02.071000
|9
|1761
|XCSE
|20260814 12:15:13.399000
|8
|1761
|XCSE
|20260814 12:15:13.399000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 12:29:41.180000
|2
|1760
|XCSE
|20260814 12:29:41.180000
|7
|1760
|XCSE
|20260814 12:29:41.180000
|8
|1760
|XCSE
|20260814 12:29:41.180000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 12:29:41.180000
|34
|1761
|XCSE
|20260814 12:30:13.824000
|7
|1760
|XCSE
|20260814 12:30:13.843000
|9
|1761
|XCSE
|20260814 12:38:19.238000
|9
|1760
|XCSE
|20260814 12:39:10.298000
|6
|1763
|XCSE
|20260814 12:46:51.654000
|21
|1763
|XCSE
|20260814 12:46:51.654000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 12:46:51.775000
|4
|1763
|XCSE
|20260814 12:48:46.393000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 13:02:09.115000
|5
|1763
|XCSE
|20260814 13:02:09.115000
|4
|1763
|XCSE
|20260814 13:02:09.115000
|16
|1763
|XCSE
|20260814 13:02:09.116000
|5
|1764
|XCSE
|20260814 13:02:09.167000
|5
|1764
|XCSE
|20260814 13:02:09.171000
|9
|1763
|XCSE
|20260814 13:02:19.619000
|3
|1763
|XCSE
|20260814 13:02:20.463000
|6
|1763
|XCSE
|20260814 13:02:20.463000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 13:03:03.963000
|9
|1761
|XCSE
|20260814 13:05:58.417000
|2
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.412000
|7
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.412000
|7
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.412000
|21
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.412000
|7
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.412000
|7
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.415000
|7
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.417000
|19
|1763
|XCSE
|20260814 13:10:26.417000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 13:12:04.390000
|7
|1763
|XCSE
|20260814 13:21:46.087000
|9
|1762
|XCSE
|20260814 13:24:09.665000
|8
|1764
|XCSE
|20260814 13:28:12.034000
|3
|1763
|XCSE
|20260814 13:31:01.194000
|9
|1765
|XCSE
|20260814 13:38:19.655000
|3
|1765
|XCSE
|20260814 13:39:30.079000
|4
|1765
|XCSE
|20260814 13:39:30.079000
|1
|1765
|XCSE
|20260814 13:39:30.079000
|9
|1765
|XCSE
|20260814 13:43:58.681000
|17
|1766
|XCSE
|20260814 13:43:58.924000
|10
|1766
|XCSE
|20260814 13:43:58.924000
|7
|1766
|XCSE
|20260814 13:43:58.924000
|9
|1765
|XCSE
|20260814 13:43:58.927000
|8
|1766
|XCSE
|20260814 13:54:56.700000
|9
|1766
|XCSE
|20260814 13:54:56.700000
|7
|1766
|XCSE
|20260814 13:54:56.700000
|18
|1766
|XCSE
|20260814 13:58:41.563000
|9
|1767
|XCSE
|20260814 14:13:30.955000
|4
|1767
|XCSE
|20260814 14:13:49.745000
|3
|1769
|XCSE
|20260814 14:19:59.595000
|6
|1769
|XCSE
|20260814 14:19:59.595000
|9
|1767
|XCSE
|20260814 14:22:43.189000
|5
|1768
|XCSE
|20260814 14:22:49.357000
|19
|1768
|XCSE
|20260814 14:22:49.357000
|17
|1769
|XCSE
|20260814 14:24:21.711000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 14:24:21.711000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 14:24:21.711000
|20
|1769
|XCSE
|20260814 14:24:30.789000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 14:24:30.789000
|45
|1770
|XCSE
|20260814 14:25:02.167000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 14:25:02.188000
|12
|1770
|XCSE
|20260814 14:26:29.459000
|10
|1770
|XCSE
|20260814 14:26:29.459000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 14:26:31.421000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 14:29:04.711000
|4
|1770
|XCSE
|20260814 14:29:04.757000
|20
|1770
|XCSE
|20260814 14:29:04.757000
|21
|1770
|XCSE
|20260814 14:29:04.757000
|8
|1770
|XCSE
|20260814 14:29:04.758000
|18
|1770
|XCSE
|20260814 14:29:04.758000
|4
|1769
|XCSE
|20260814 14:29:08.666000
|1
|1769
|XCSE
|20260814 14:29:08.666000
|4
|1769
|XCSE
|20260814 14:29:08.685000
|5
|1770
|XCSE
|20260814 14:32:40.726000
|5
|1769
|XCSE
|20260814 14:37:08.896000
|4
|1769
|XCSE
|20260814 14:37:08.896000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 14:37:08.896000
|8
|1769
|XCSE
|20260814 14:37:08.896000
|27
|1768
|XCSE
|20260814 14:37:08.970000
|27
|1767
|XCSE
|20260814 14:37:08.975000
|13
|1768
|XCSE
|20260814 14:39:14.482000
|13
|1768
|XCSE
|20260814 14:39:14.484000
|18
|1769
|XCSE
|20260814 14:39:53.380000
|10
|1769
|XCSE
|20260814 14:39:53.380000
|17
|1768
|XCSE
|20260814 14:40:28.934000
|69
|1769
|XCSE
|20260814 14:42:43.969000
|13
|1769
|XCSE
|20260814 14:42:43.969000
|10
|1769
|XCSE
|20260814 14:42:43.999000
|13
|1769
|XCSE
|20260814 14:42:44.070000
|13
|1769
|XCSE
|20260814 14:42:44.260000
|9
|1768
|XCSE
|20260814 14:56:33.693000
|9
|1768
|XCSE
|20260814 14:56:33.693000
|9
|1768
|XCSE
|20260814 14:56:33.693000
|26
|1767
|XCSE
|20260814 14:56:33.756000
|15
|1765
|XCSE
|20260814 14:56:35.274000
|11
|1765
|XCSE
|20260814 14:56:35.274000
|76
|1765
|XCSE
|20260814 14:56:37.276000
|17
|1768
|XCSE
|20260814 15:07:48.967000
|3
|1770
|XCSE
|20260814 15:15:00.992000
|9
|1769
|XCSE
|20260814 15:15:43.251000
|7
|1771
|XCSE
|20260814 15:17:04.912000
|7
|1771
|XCSE
|20260814 15:17:04.912000
|2
|1771
|XCSE
|20260814 15:17:04.912000
|15
|1771
|XCSE
|20260814 15:20:25.844000
|17
|1771
|XCSE
|20260814 15:25:13.341000
|21
|1773
|XCSE
|20260814 15:27:51.154000
|17
|1775
|XCSE
|20260814 15:40:13.108000
|9
|1775
|XCSE
|20260814 15:42:15.298000
|9
|1775
|XCSE
|20260814 15:48:16.311000
|1
|1774
|XCSE
|20260814 15:53:47.638000
|8
|1774
|XCSE
|20260814 15:53:47.657000
|1
|1774
|XCSE
|20260814 15:53:47.658000
|3
|1774
|XCSE
|20260814 15:53:47.752000
|9
|1775
|XCSE
|20260814 16:02:11.047000
|9
|1774
|XCSE
|20260814 16:03:13.276000
|4
|1775
|XCSE
|20260814 16:03:13.277000
|1
|1775
|XCSE
|20260814 16:03:14.241000
|19
|1775
|XCSE
|20260814 16:03:14.260000
|19
|1775
|XCSE
|20260814 16:03:16.165000
|7
|1775
|XCSE
|20260814 16:03:16.165000
|6
|1775
|XCSE
|20260814 16:03:19.862000
|6
|1775
|XCSE
|20260814 16:04:59.061000
|6
|1775
|XCSE
|20260814 16:04:59.061000
|21
|1775
|XCSE
|20260814 16:04:59.078000
|18
|1775
|XCSE
|20260814 16:05:31.425000
|8
|1774
|XCSE
|20260814 16:06:41.535000
|1
|1774
|XCSE
|20260814 16:06:41.535000
|9
|1774
|XCSE
|20260814 16:13:29.750000
|1549
|1773
|XCSE
|20260814 16:23:39.008538
|54
|1772
|XCSE
|20260814 16:23:51.978663
|53
|1772
|XCSE
|20260814 16:23:51.978683
|236
|1772
|XCSE
|20260814 16:30:33.678517
|657
|1772
|XCSE
|20260814 16:30:33.678536
Attachment