Die Türkei startet ein wegweisendes Projekt zum Schutz von Wracks aus dem Ersten Weltkrieg in den Dardanellen





Bildnachweis: Alex Dawson Photography

ÇANAKKALE, Türkei, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine wegweisende Initiative zum Schutz der historischen Schiffswracks aus dem Ersten Weltkrieg in der Dardanellen-Meerenge wurde ins Leben gerufen. Durch kathodischen Korrosionsschutz sollen diese Wracks für künftige Generationen erhalten und gleichzeitig der nachhaltige Tauchtourismus gefördert werden.

Das „Deep Heritage“-Projekt, das in Zusammenarbeit zwischen der Direktion der historischen Stätte von Gallipoli und dem Projekt „1915 Çanakkale-Brücke und Autobahn“ durchgeführt wird, zielt darauf ab, eine der weltweit bedeutendsten Stätten des Unterwasser-Kulturerbes zu schützen. Das Projekt umfasst den kathodischen Korrosionsschutz, die bathymetrische Kartierung sowie das 3D-Scannen und die digitale Modellierung der Schiffswracks vor Gallipoli und trägt damit zum Schutz der marinen Artenvielfalt und zu deren langfristiger Erhaltung bei.

Projektpartner sind die Direktion der historischen Stätte von Gallipoli, eine Einrichtung des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus, die für den Schutz der historischen Stätte von Gallipoli zuständig ist, sowie das Projekt „1915 Çanakkale-Brücke und -Autobahn“, das von Limak, Yapı Merkezi, DL E&C und SK ecoplant durchgeführt wird – den Partnern, die hinter der weltweit längsten Hängebrücke mit der größten Spannweite stehen.

Der kathodische Korrosionsschutz verhindert Korrosion, ohne die Schiffswracks physisch zu verändern. In der Nähe der Wracks installierte Zinkanoden verlangsamen die Korrosion und tragen so sowohl zum Erhalt der historischen Bauwerke als auch der Meereslebensräume bei, die sich seit mehr als einem Jahrhundert um diese herum entwickelt haben.

Die erste Anwendung dieser Methode wurde an der HMS Louis durchgeführt, einem 82 Meter langen Zerstörer der britischen Royal Navy, der in 13 Metern Tiefe im historischen Unterwasserpark von Gallipoli ruht. Das Wrack wurde zum ersten Schiffswrack, das im Rahmen des „Deep Heritage Project“ unter Schutz gestellt wurde.

Das Projekt wurde am 23. und 24. Juni 2026 in Gallipoli, Çanakkale, Türkei, offiziell gestartet, wobei die Initiative den türkischen und internationalen Medien vorgestellt wurde. An dem Event nahmen İsmail Kaşdemir, Leiter der Direktion der historischen Stätte von Gallipoli, und Murat Sarıkaya, CFO der „1915 Çanakkale Bridge and Motorway“, teil, während der international renommierte schwedische Unterwasserfotograf Alex Dawson das unter Naturschutz stehende Wrack dokumentierte.

Das Projekt wird dazu beitragen, eine der weltweit bedeutendsten Stätten des Unterwasser-Kulturerbes zu erhalten und gleichzeitig die marine Artenvielfalt, die wissenschaftliche Forschung sowie einen nachhaltigen Tauchtourismus zu fördern, wodurch es zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt.

Die „Çanakkale Motorway and Bridge Construction Investment and Operation Inc.“ (ÇOK A.Ş.) wurde im Jahr 2017 gegründet, um das Projekt „1915 Çanakkale-Brücke und -Autobahn“ umzusetzen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

https://www.dropbox.com/DeepHeritage

Medienkontakt: corporate_communications@1915canakkale.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9166c1ab-e7d8-4c08-9893-b49f8454de90/de