La Turquie lance un projet pionnier pour protéger les épaves de la Première Guerre mondiale dans les Dardanelles





Crédit photo : Alex Dawson Photography

ÇANAKKALE, Turquie, 17 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une initiative pionnière de conservation a été lancée afin de protéger les épaves historiques de la Première Guerre mondiale dans le détroit des Dardanelles grâce à la protection cathodique, les préservant ainsi pour les générations futures tout en favorisant un tourisme de plongée durable.

Le Deep Heritage Project, mené en partenariat par la Direction du site historique de Gallipoli et le pont et l’autoroute des Dardanelles de 1915, a pour but de préserver l’un des sites de patrimoine culturel sous-marin les plus importants au monde. Le projet comprend une protection cathodique, des relevés bathymétriques ainsi que la numérisation 3D et la modélisation numérique des épaves de Gallipoli, contribuant à la préservation de la biodiversité marine et à leur conservation à long terme.

Les partenaires du projet sont la Direction du site historique de Gallipoli, institution relevant du ministère de la Culture et du Tourisme de Turquie et chargée de la protection du site historique de Gallipoli, ainsi que le pont et l’autoroute des Dardanelles de 1915, projet réalisé par Limak, Yapı Merkezi, DL E&C et SK ecoplant, les partenaires à l’origine du plus long pont suspendu au monde entre ses deux pylônes.

La protection cathodique permet de prévenir la corrosion sans modifier physiquement les épaves. Des anodes en zinc installées à proximité des épaves ralentissent la corrosion, préservant à la fois les structures historiques et les habitats marins qui se sont développés autour d’elles depuis plus d’un siècle.

La première application de cette méthode a été achevée sur le HMS Louis, un destroyer de 82 mètres de la Royal Navy britannique reposant à 13 mètres sous la surface dans le parc historique sous-marin de Gallipoli. L’épave est ainsi devenue la première à être protégée dans le cadre du Deep Heritage Project.

Le projet a été officiellement lancé à Gallipoli, Çanakkale, en Turquie, les 23 et 24 juin 2026, à l’occasion d’un événement destiné à présenter l’initiative aux médias turcs et internationaux. L’événement s’est déroulé en présence d’İsmail Kaşdemir, président de la Direction du site historique de Gallipoli, et de Murat Sarıkaya, directeur financier (CFO) du pont et de l’autoroute des Dardanelles de 1915. Le photographe sous-marin suédois de renommée internationale Alex Dawson a également documenté l’épave protégée.

Le projet contribuera à préserver l’un des sites de patrimoine culturel sous-marin les plus importants au monde, tout en favorisant la biodiversité marine, la recherche scientifique et un tourisme de plongée durable, contribuant ainsi à la durabilité environnementale et au développement économique de la région.

Çanakkale Motorway and Bridge Construction Investment and Operation Inc. (ÇOK A.Ş.) a été créée en 2017 afin de réaliser le projet du pont et de l’autoroute des Dardanelles de 1915.

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Contact presse : corporate_communications@1915canakkale.com

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