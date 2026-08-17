A.P. Moller Capital conclut un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Globex Investissement, entreprise marocaine de référence dans le secteur de la logistique

A.P. Moller Capital – Emerging Markets Infrastructure Fund II et APM Capital Morocco Fund annoncent acquérir une participation majoritaire dans Globex, établissant ainsi un partenariat avec son fondateur et PDG, Omar El Kadiri, qui restera à la tête de l’entreprise aux côtés d’une équipe de direction expérimentée.

Cette opération s’inscrit pleinement dans les priorités géographiques et sectorielles d’A.P. Moller Capital au Maroc, et dans les secteurs du transport et de la logistique.

Globex s’appuie sur des accords exclusifs de licence sur le marché local et bénéficie de positions établies dans les domaines de la livraison express, du transport routier de marchandises, du transit international et du courtage en douane.

COPENHAGUE, Danemark et CASABLANCA, Maroc, 17 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A.P. Moller Capital a le plaisir d’annoncer que A.P. Moller Capital – Emerging Markets Infrastructure Fund II (« EMIF II ») et APM Capital Morocco Fund (ensemble, les « Fonds ») ont conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Globex Investissement (« Globex »), considéré comme l’un des principaux acteurs marocains du secteur de la logistique.

Les Fonds établiront un partenariat avec Omar El Kadiri, Fondateur et PDG de Globex, qui continuera à diriger l’entreprise aux côtés d’une équipe de direction expérimentée, garantissant ainsi la continuité stratégique alors que la société entame une nouvelle phase de croissance. M. El Kadiri accompagnera l’évolution de Globex, contribuant ainsi à une croissance durable et à la création de valeur à long terme.

Globex est un acteur de référence du secteur marocain du transport et de la logistique. L’entreprise s’appuie sur des accords exclusifs de licence sur le marché local et occupe des positions de premier plan dans les domaines de la livraison express, du transport routier de marchandises, du transit international et du courtage en douane.

Forte de son solide héritage, son expertise dans les domaines du transport et de la logistique, ainsi que de sa connaissance approfondie du marché nord-africain, A.P. Moller Capital est le partenaire idéal pour Globex dans sa prochaine phase de croissance, et contribuera ainsi à renforcer sa position de leader sur le marché.

Bénéficiant de l’expertise et de la solide expérience d’A.P. Moller Capital en matière d’investissements durables, Globex aspire à devenir un leader de la logistique verte au Maroc en mettant en œuvre sa feuille de route vers la neutralité carbone (« Net Zero »). Celle-ci comprend notamment le déploiement de plateformes logistiques alimentées par l’énergie solaire, l’intégration d’une flotte de véhicules électriques ainsi que la mise en place d’outils de suivi et de reporting des émissions de CO₂, le tout soutenu par un cadre de gouvernance ESG robuste.

La finalisation de l’acquisition demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment à l’obtention de l’autorisation de concentration du Conseil de la Concurrence du Maroc.

Kim Fejfer, PDG d’A.P. Moller Capital, déclare :

« Nous sommes ravis de nous associer à Omar El Kadiri dans le cadre de cet investissement, qui s’inscrit pleinement dans nos priorités sectorielles et géographiques stratégiques. Globex est un leader reconnu sur le marché du transport et de la logistique, un secteur dans lequel nous disposons d’une expertise approfondie ainsi que d’une forte présence régionale. Par ailleurs, le Maroc est en train de devenir rapidement le principal hub logistique d’Afrique du Nord, soutenu par des conditions macroéconomiques favorables ».

Pour sa part, Ghislane Guedira, PDG d’APM Capital Morocco S.A., souligne :

« Nous sommes ravis d’annoncer notre intention d’investir dans Globex. Grâce à l’expertise sectorielle d’A.P. Moller Capital et à la solidité de l’équipe dirigeante de Globex, nous nous réjouissons d’accompagner l’entreprise dans sa vision qui contribue à renforcer sa position sur le marché et à développer le secteur marocain du transport et de la logistique, tout en maintenant un engagement fort en faveur de la durabilité ».

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À propos d’A.P. Moller Capital

A.P. Moller Capital est une société de gestion de fonds institutionnels internationale, spécialisée dans le développement à grande échelle d’infrastructures essentielles, notamment dans les secteurs du transport, de la logistique et de la transition énergétique. A.P. Moller Capital investit dans des entreprises et les accompagne dans leur développement afin de soutenir une croissance économique durable et la prospérité sur ses marchés d’activité, tout en permettant à ses investisseurs de générer des rendements réguliers et attractifs. À noter qu’A.P. Moller Capital P/S, qui fait partie du groupe A.P. Moller, est agréée par l’Autorité danoise de supervision financière.

APM Capital Morocco S.A. est la société de gestion de fonds d’A.P. Moller Capital basée au Maroc. Elle est agréée et réglementée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (« AMMC »). A.P. Moller Capital – Emerging Markets Infrastructure Fund II K/S est régie et supervisée par l’Autorité danoise de supervision financière en tant que fonds d’investissement alternatif.

www.apmollercapital.com

À propos d’APM Capital Morocco Fund

Créé en février 2026, APM Capital Morocco Fund est un fonds d’investissement dédié au secteur du transport et de la logistique au Maroc, soutenu par des investisseurs institutionnels marocains pionniers. Le fonds est géré par APM Capital Morocco S.A., la société de gestion locale d’A.P. Moller Capital, et est dirigé par son PDG, Ghislane Guedira. Le fonds prévoit d’investir dans des entreprises marocaines opérant dans les secteurs du transport et de la logistique et dispose d’un portefeuille d’opportunités d’investissement solide et dynamique, couvrant notamment la logistique express internationale, la logistique externalisée (3PL), la manutention du fret aérien ainsi que l’entreposage frigorifique.