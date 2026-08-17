Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 10 août 2026 au 14 août 2026

|Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
|Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
|S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
|Déclaration des transactions sur actions propres
|Période : Du 10 au 14 août 2026
|Emetteur : Nexans
|Catégorie : Actions propres
|Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 août 2026
|Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/10/2026
|FR0000044448
|3 000
|139.7241
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/11/2026
|FR0000044448
|3 000
|139.1568
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|8/12/2026
|FR0000044448
|3 000
|143.4535
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|13/08/2026
|FR0000044448
|3 000
|143.2600
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|14/08/2026
|FR0000044448
|3 000
|141.2842
|XPAR
|TOTAL
|15,000
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Nom du PSI
|Code identifiant du PSI
|Jour/heure de la Transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 09:08:33
|FR0000044448
|117
|141.0000
|EUR
|XPAR
|SYeM1sguSiuUYAE4qJD4pgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 09:12:13
|FR0000044448
|128
|140.2000
|EUR
|XPAR
|FC_UscC3RsiB2SmCtPCbJQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 09:45:59
|FR0000044448
|109
|140.8000
|EUR
|XPAR
|4JDlDftsQouzzpR0iCJQjgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 10:00:40
|FR0000044448
|47
|140.9000
|EUR
|XPAR
|_0C5yaOQT12DdtGOH57gdAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 10:00:40
|FR0000044448
|46
|140.9000
|EUR
|XPAR
|NRPd--HDT6aC40Q3wZGLIwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 10:00:40
|FR0000044448
|93
|140.8000
|EUR
|XPAR
|6u1Z5KY0SPuMux0yHFuS8QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 10:10:30
|FR0000044448
|28
|140.5000
|EUR
|XPAR
|75WcF3-NSnudLEpRWUKTLgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 10:47:15
|FR0000044448
|89
|140.5000
|EUR
|XPAR
|nPT3nhIdQN6kcH-3ssqUzQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 11:09:13
|FR0000044448
|130
|140.5000
|EUR
|XPAR
|7iQ3kA0NQmekwUMsQGT54QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 11:38:29
|FR0000044448
|189
|140.4000
|EUR
|XPAR
|kZT-qSNdTEe_c7eI5sn0eQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 12:31:32
|FR0000044448
|72
|140.4000
|EUR
|XPAR
|7J1dw_HsQqKUlzlucnXz3AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 12:31:32
|FR0000044448
|23
|140.4000
|EUR
|XPAR
|SzuxNv8CSLWSoI4yGL47SQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 12:58:05
|FR0000044448
|164
|140.9000
|EUR
|XPAR
|_mq4VsvdTnevwvb5M_pEkgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 13:50:34
|FR0000044448
|98
|141.0000
|EUR
|XPAR
|3McjiibySdafoVB5H3iAWgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 14:13:33
|FR0000044448
|88
|140.7000
|EUR
|XPAR
|59bzXWv8SeiuZIL7TyHr6AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 14:16:15
|FR0000044448
|2
|140.1000
|EUR
|XPAR
|pGHDJ54jQROwH3t_TG7l1wA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 14:24:00
|FR0000044448
|95
|140.0000
|EUR
|XPAR
|jgP01OcQQbOstVjbHyGvlQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 14:45:18
|FR0000044448
|98
|139.8000
|EUR
|XPAR
|9izHCw5xTl20bEKeZ4muGQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 14:52:13
|FR0000044448
|85
|139.5000
|EUR
|XPAR
|Nw8cl2UDQ7KA3ZAScVQUKAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 14:52:13
|FR0000044448
|15
|139.5000
|EUR
|XPAR
|Q-dVupSHSfK2ux9AMolXtgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 14:52:16
|FR0000044448
|77
|139.5000
|EUR
|XPAR
|xdsfNFOmQJa_BSzPlGGlqAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 15:30:04
|FR0000044448
|219
|139.2000
|EUR
|XPAR
|rq4iopsRTnmr-zcDdssDEwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 15:51:10
|FR0000044448
|112
|138.0000
|EUR
|XPAR
|v678WRMzQ5KTWzuQs46G1QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 16:04:08
|FR0000044448
|93
|138.1000
|EUR
|XPAR
|Z3s3SOiRStaJkI3NhKQcNAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 16:15:43
|FR0000044448
|84
|138.7000
|EUR
|XPAR
|-H7tbN2WQ6KAF7JQoEl6cAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 16:22:46
|FR0000044448
|84
|138.9000
|EUR
|XPAR
|8ONO3yZKQJGdO5YbRM1SDgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 16:22:49
|FR0000044448
|83
|138.8000
|EUR
|XPAR
|w-0126sIRkS9UJwU6PdlLQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 16:22:49
|FR0000044448
|84
|138.8000
|EUR
|XPAR
|YNkzEWuZQ1GMR4w-2xWV6AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 16:52:10
|FR0000044448
|102
|138.4000
|EUR
|XPAR
|84ssQxYFSw2iVck-rj53GAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 17:07:03
|FR0000044448
|94
|138.5000
|EUR
|XPAR
|TobdBuYfQgyba-HPH5EleQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 17:09:00
|FR0000044448
|85
|138.4000
|EUR
|XPAR
|r0qu8u6wQSaqlU1swj8wDgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 17:09:00
|FR0000044448
|1
|138.4000
|EUR
|XPAR
|x_SOxUVSS5-gr8to6WkcUgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 17:23:05
|FR0000044448
|7
|138.6000
|EUR
|XPAR
|UzYdTa_ESwuoj9I4wD67ZAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 17:23:05
|FR0000044448
|75
|138.6000
|EUR
|XPAR
|GIMzyeWaR62sP9PuGpjiJQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|10/08/2026 17:24:38
|FR0000044448
|84
|138.6000
|EUR
|XPAR
|ktS6HL4dSyKBOev36bA_zAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 09:05:30
|FR0000044448
|87
|138.0000
|EUR
|XPAR
|EmPYIW_WR0iTSXigkxW-1wA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 09:12:30
|FR0000044448
|92
|138.4000
|EUR
|XPAR
|8E83yjnpTCeoRkvFv7t9kwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 09:35:52
|FR0000044448
|100
|139.0000
|EUR
|XPAR
|RYym6MEBTteNFh8JlnZIlgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 09:38:21
|FR0000044448
|83
|138.8000
|EUR
|XPAR
|h1uR0pOBSiObsREVMlPbMwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 09:38:25
|FR0000044448
|82
|138.7000
|EUR
|XPAR
|jU76qoJYT722s1ey2ZSl1gA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 09:38:25
|FR0000044448
|82
|138.7000
|EUR
|XPAR
|a5kIaL3pTfCPr5nLJBWvHwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 10:30:42
|FR0000044448
|56
|137.8000
|EUR
|XPAR
|uBSp8pj7SRyq5dTJ793jIAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 10:30:42
|FR0000044448
|34
|137.8000
|EUR
|XPAR
|LrIL2nAkQp6eqduaTYyr7AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 10:30:42
|FR0000044448
|87
|137.8000
|EUR
|XPAR
|Mz7YE_NYRX2gAlJkVepingA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 11:18:22
|FR0000044448
|107
|138.1000
|EUR
|XPAR
|zqe8wylST5C2JcLTVIOrxAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 11:38:17
|FR0000044448
|93
|138.3000
|EUR
|XPAR
|kIbu3mHETKCxy2qQLWKhyQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 12:06:55
|FR0000044448
|224
|138.4000
|EUR
|XPAR
|OVB7nOWtRjmuyFtD-4spsAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 12:45:00
|FR0000044448
|190
|138.9000
|EUR
|XPAR
|J8Q8fO-TSJqyM8r2p_9C9QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 13:38:01
|FR0000044448
|8
|138.6000
|EUR
|XPAR
|6TEsYikSRwG7L1Yr1nm6KAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 13:38:01
|FR0000044448
|12
|138.6000
|EUR
|XPAR
|BQVXcA3lTACP_Rt93-smVgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 13:38:01
|FR0000044448
|147
|138.6000
|EUR
|XPAR
|EN2qFYMbTeSiPOz4S3EAvwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|11/08/2026 13:38:01
|FR0000044448
|8
|138.6000
|EUR
|XPAR
|SzbghyK9QnqJKLqWkiY5GQA
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