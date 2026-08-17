Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 10 août 2026 au 14 août 2026

 | Source: Nexans Nexans



 

Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France 
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com 
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 
             
Déclaration des transactions sur actions propres         
Période : Du 10 au 14 août 2026          
Emetteur : Nexans           
Catégorie : Actions propres           
             
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 août 2026   
             
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.  
             
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/10/2026FR00000444483 000139.7241XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/11/2026FR00000444483 000139.1568XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV148/12/2026FR00000444483 000143.4535XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV1413/08/2026FR00000444483 000143.2600XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV1414/08/2026FR00000444483 000141.2842XPAR      
   TOTAL15,000        
             
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Nom du PSICode identifiant du PSIJour/heure de la TransactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaireDeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 09:08:33FR0000044448117141.0000EURXPARSYeM1sguSiuUYAE4qJD4pgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 09:12:13FR0000044448128140.2000EURXPARFC_UscC3RsiB2SmCtPCbJQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 09:45:59FR0000044448109140.8000EURXPAR4JDlDftsQouzzpR0iCJQjgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 10:00:40FR000004444847140.9000EURXPAR_0C5yaOQT12DdtGOH57gdAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 10:00:40FR000004444846140.9000EURXPARNRPd--HDT6aC40Q3wZGLIwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 10:00:40FR000004444893140.8000EURXPAR6u1Z5KY0SPuMux0yHFuS8QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 10:10:30FR000004444828140.5000EURXPAR75WcF3-NSnudLEpRWUKTLgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 10:47:15FR000004444889140.5000EURXPARnPT3nhIdQN6kcH-3ssqUzQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 11:09:13FR0000044448130140.5000EURXPAR7iQ3kA0NQmekwUMsQGT54QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 11:38:29FR0000044448189140.4000EURXPARkZT-qSNdTEe_c7eI5sn0eQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 12:31:32FR000004444872140.4000EURXPAR7J1dw_HsQqKUlzlucnXz3AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 12:31:32FR000004444823140.4000EURXPARSzuxNv8CSLWSoI4yGL47SQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 12:58:05FR0000044448164140.9000EURXPAR_mq4VsvdTnevwvb5M_pEkgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 13:50:34FR000004444898141.0000EURXPAR3McjiibySdafoVB5H3iAWgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 14:13:33FR000004444888140.7000EURXPAR59bzXWv8SeiuZIL7TyHr6AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 14:16:15FR00000444482140.1000EURXPARpGHDJ54jQROwH3t_TG7l1wAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 14:24:00FR000004444895140.0000EURXPARjgP01OcQQbOstVjbHyGvlQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 14:45:18FR000004444898139.8000EURXPAR9izHCw5xTl20bEKeZ4muGQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 14:52:13FR000004444885139.5000EURXPARNw8cl2UDQ7KA3ZAScVQUKAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 14:52:13FR000004444815139.5000EURXPARQ-dVupSHSfK2ux9AMolXtgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 14:52:16FR000004444877139.5000EURXPARxdsfNFOmQJa_BSzPlGGlqAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 15:30:04FR0000044448219139.2000EURXPARrq4iopsRTnmr-zcDdssDEwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 15:51:10FR0000044448112138.0000EURXPARv678WRMzQ5KTWzuQs46G1QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 16:04:08FR000004444893138.1000EURXPARZ3s3SOiRStaJkI3NhKQcNAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 16:15:43FR000004444884138.7000EURXPAR-H7tbN2WQ6KAF7JQoEl6cAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 16:22:46FR000004444884138.9000EURXPAR8ONO3yZKQJGdO5YbRM1SDgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 16:22:49FR000004444883138.8000EURXPARw-0126sIRkS9UJwU6PdlLQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 16:22:49FR000004444884138.8000EURXPARYNkzEWuZQ1GMR4w-2xWV6AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 16:52:10FR0000044448102138.4000EURXPAR84ssQxYFSw2iVck-rj53GAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 17:07:03FR000004444894138.5000EURXPARTobdBuYfQgyba-HPH5EleQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 17:09:00FR000004444885138.4000EURXPARr0qu8u6wQSaqlU1swj8wDgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 17:09:00FR00000444481138.4000EURXPARx_SOxUVSS5-gr8to6WkcUgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 17:23:05FR00000444487138.6000EURXPARUzYdTa_ESwuoj9I4wD67ZAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 17:23:05FR000004444875138.6000EURXPARGIMzyeWaR62sP9PuGpjiJQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6310/08/2026 17:24:38FR000004444884138.6000EURXPARktS6HL4dSyKBOev36bA_zAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 09:05:30FR000004444887138.0000EURXPAREmPYIW_WR0iTSXigkxW-1wAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 09:12:30FR000004444892138.4000EURXPAR8E83yjnpTCeoRkvFv7t9kwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 09:35:52FR0000044448100139.0000EURXPARRYym6MEBTteNFh8JlnZIlgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 09:38:21FR000004444883138.8000EURXPARh1uR0pOBSiObsREVMlPbMwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 09:38:25FR000004444882138.7000EURXPARjU76qoJYT722s1ey2ZSl1gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 09:38:25FR000004444882138.7000EURXPARa5kIaL3pTfCPr5nLJBWvHwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 10:30:42FR000004444856137.8000EURXPARuBSp8pj7SRyq5dTJ793jIAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 10:30:42FR000004444834137.8000EURXPARLrIL2nAkQp6eqduaTYyr7AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 10:30:42FR000004444887137.8000EURXPARMz7YE_NYRX2gAlJkVepingAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 11:18:22FR0000044448107138.1000EURXPARzqe8wylST5C2JcLTVIOrxAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 11:38:17FR000004444893138.3000EURXPARkIbu3mHETKCxy2qQLWKhyQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 12:06:55FR0000044448224138.4000EURXPAROVB7nOWtRjmuyFtD-4spsAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 12:45:00FR0000044448190138.9000EURXPARJ8Q8fO-TSJqyM8r2p_9C9QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 13:38:01FR00000444488138.6000EURXPAR6TEsYikSRwG7L1Yr1nm6KAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 13:38:01FR000004444812138.6000EURXPARBQVXcA3lTACP_Rt93-smVgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 13:38:01FR0000044448147138.6000EURXPAREN2qFYMbTeSiPOz4S3EAvwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 13:38:01FR00000444488138.6000EURXPARSzbghyK9QnqJKLqWkiY5GQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 14:39:35FR00000444485139.4000EURXPARJqGF8mTgRf-Cuj67MeF60QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 14:39:37FR0000044448175139.4000EURXPARN-B2uDFFToyMbteUlZRZAAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 15:12:08FR000004444862139.4000EURXPARG6K9mkd9RRieAYbRI8B6hQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 15:12:18FR000004444846139.4000EURXPARN2RT5Q9VQoSgBhCVIItnPwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 15:12:18FR000004444836139.4000EURXPARgIJjxtbKSpeXpyhoFtl-aQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 15:33:02FR0000044448173140.0000EURXPARp3EL2XHfTKeVUJtwOFz8gAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 15:48:47FR000004444884140.6000EURXPARKSUyIZcATYiFN31mGPDu7wAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 15:57:52FR000004444889139.9000EURXPAR74X7X8-FQK60dGWuK7CIDgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:08:15FR000004444853140.1000EURXPAR0dalrlM4Tu2LzDB0UhXKjwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:09:22FR000004444890140.2000EURXPARRfyfvVEORDqyDGc4Jm6TqwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:23:03FR000004444891140.3000EURXPARG2xcwTPpS9aMirnyg3x0ewAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:23:03FR000004444811140.3000EURXPAR3ihJ7iHGToSgIsiNqyEagAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:37:32FR000004444891140.3000EURXPARyf8jYGgdSMKJTRhcoRXMqQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:37:53FR000004444836140.2000EURXPARQvSNQcn3TZyow8KawdwxUAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:37:53FR000004444857140.2000EURXPARBTecLXVkSGq_-zOb4eDXUQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6311/08/2026 16:55:32FR000004444838139.8000EURXPARXAZgWUdvQLO6NtrdOK6yyAAMAR Art.5 §2c) 
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