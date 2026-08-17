Déclaration de Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier, sur la hausse de la cote de crédit par Moody’s à Ba2, auparavant à Ba3, tout en maintenant une perspective positive

MONTRÉAL, 17 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La révision à la hausse par Moody's de la note de crédit de Bombardier, qui passe de Ba3 à Ba2, tout en conservant une perspective positive, constitue une reconnaissance claire des progrès que nous avons accomplis pour renforcer notre profil opérationnel et financier. Deuxième relèvement de notation accordé par Moody's à Bombardier au cours des 12 derniers mois, cette décision reflète non seulement notre performance opérationnelle constante et notre attention portée au désendettement au cours des dernières années, mais aussi nos solides antécédents en matière de croissance des bénéfices, de génération de flux de trésorerie disponibles et de diversification continue de nos revenus grâce à nos activités de Services et de Défense.

Cette reconnaissance arrive alors que nous continuons de bénéficier d’un carnet de commandes bien rempli et de solides perspectives de croissance dans tous nos secteurs d’activité. Elle représente une étape importante dans notre démarche visant à renforcer le profil financier de Bombardier et à créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. Alors que nous poursuivons sur cette lancée, nous demeurons déterminés à mettre en œuvre nos priorités stratégiques avec rigueur.

Mais surtout, cette réussite témoigne du dévouement et du travail acharné de toute l’équipe Bombardier. Son engagement à faire preuve d’excellence au quotidien et à servir notre clientèle a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

À titre d’information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

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