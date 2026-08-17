Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

 | Source: Crédit Agricole Brie Picardie Crédit Agricole Brie Picardie

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
        
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierDeviseVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix unitaireMarché (MIC Code)
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-08-10FR0010483768EUR142636,269460XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-08-11FR0010483768EUR140736,291421XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-08-12FR0010483768EUR142036,350169XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-08-13FR0010483768EUR140637,011775XPAR
Credit Agricole Brie Picardie969500FYEXW795NPJO792026-08-14FR0010483768EUR140436,878102XPAR


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2026 Semaine 33 - rachat CCI
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