FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 10 au 14 août 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 10/08/2026 au 14/08/2026

Publication du 17/08/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2710/08/2026FR000007475920421,66618XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2711/08/2026FR000007475925321,76917XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2712/08/2026FR000007475923321,7XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2713/08/2026FR000007475923621,66822XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2714/08/2026FR000007475924421,66721XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 09:41:00FR000007475921,6EUR69XPAR1110447-2817b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 10:00:26FR000007475921,7EUR6XPAR1110447-4353b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 13:47:17FR000007475921,7EUR11XPAR1110447-6145b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 13:47:17FR000007475921,7EUR8XPAR1110447-6401b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 13:47:21FR000007475921,7EUR60XPAR1110447-6657b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 16:10:37FR000007475921,7EUR23XPAR1110447-7169b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 16:10:37FR000007475921,7EUR2XPAR1110447-7425b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/08/2026 16:10:40FR000007475921,7EUR25XPAR1110447-7681b222FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/08/2026 10:33:03FR000007475921,7EUR20XPAR1110447-769b223FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/08/2026 13:46:38FR000007475921,8EUR50XPAR1110447-1281b223FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/08/2026 14:24:58FR000007475921,8EUR50XPAR1110447-1537b223FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/08/2026 15:48:41FR000007475921,8EUR75XPAR1110447-2049b223FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/08/2026 16:01:52FR000007475921,7EUR8XPAR1110447-2305b223FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/08/2026 16:01:57FR000007475921,7EUR25XPAR1110447-2561b223FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/08/2026 16:01:57FR000007475921,7EUR25XPAR1110447-2817b223FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 09:02:13FR000007475921,7EUR33XPAR1110447-513b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 11:50:47FR000007475921,7EUR19XPAR1110447-2049b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 11:50:47FR000007475921,7EUR23XPAR1110447-2305b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 11:50:50FR000007475921,7EUR8XPAR1110447-2561b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 15:02:48FR000007475921,7EUR24XPAR1110447-2817b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 15:02:48FR000007475921,7EUR1XPAR1110447-3073b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 16:44:21FR000007475921,7EUR4XPAR1110447-3841b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 16:44:24FR000007475921,7EUR66XPAR1110447-4353b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2026 17:08:03FR000007475921,7EUR50XPAR1110447-4609b224FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/08/2026 09:01:35FR000007475921,7EUR32XPAR1110447-513b225FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3913/08/2026 09:01:38FR000007475921,7EUR18XPAR1110447-769b225FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/08/2026 12:11:33FR000007475921,7EUR14XPAR1110447-2561b226FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/08/2026 14:13:58FR000007475921,7EUR3XPAR1110447-3585b226FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/08/2026 14:14:01FR000007475921,7EUR77XPAR1110447-3841b226FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/08/2026 15:10:49FR000007475921,6EUR15XPAR1110447-4353b226FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/08/2026 16:01:16FR000007475921,6EUR65XPAR1110447-4609b226FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

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Déclaration hebdo Transactions du 10 au 14 août 2026
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