CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 août 2026 au 14 août 2026

|Montrouge, le 17 août 2026
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
10 août 2026 au 14 août 2026
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-10
|FR0000045072
|35000
|19,734581
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-10
|FR0000045072
|200000
|19,734288
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-10
|FR0000045072
|30000
|19,733120
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-10
|FR0000045072
|600000
|19,735185
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-11
|FR0000045072
|35000
|20,025316
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-11
|FR0000045072
|200000
|20,025781
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-11
|FR0000045072
|30000
|20,026408
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-11
|FR0000045072
|600000
|20,024159
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-12
|FR0000045072
|35000
|20,063925
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-12
|FR0000045072
|200000
|20,063007
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-12
|FR0000045072
|30000
|20,061874
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-12
|FR0000045072
|600000
|20,063081
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-13
|FR0000045072
|35000
|20,244139
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-13
|FR0000045072
|200000
|20,244459
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-13
|FR0000045072
|30000
|20,243942
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-13
|FR0000045072
|600000
|20,244411
|XPAR
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-14
|FR0000045072
|31518
|20,155817
|AQEU
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-14
|FR0000045072
|175998
|20,155479
|CCXE
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-14
|FR0000045072
|26999
|20,157174
|TQEX
|Crédit Agricole SA
|969500TJ5KRTCJQWXH05
|2026-08-14
|FR0000045072
|515485
|20,157168
|XPAR
|TOTAL
|4210000
|20,041683
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
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Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
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