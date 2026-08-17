CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 août 2026 au 14 août 2026

Montrouge, le 17 août 2026

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

10 août 2026 au 14 août 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-10 FR0000045072 35000 19,734581 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-10 FR0000045072 200000 19,734288 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-10 FR0000045072 30000 19,733120 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-10 FR0000045072 600000 19,735185 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-11 FR0000045072 35000 20,025316 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-11 FR0000045072 200000 20,025781 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-11 FR0000045072 30000 20,026408 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-11 FR0000045072 600000 20,024159 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-12 FR0000045072 35000 20,063925 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-12 FR0000045072 200000 20,063007 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-12 FR0000045072 30000 20,061874 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-12 FR0000045072 600000 20,063081 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-13 FR0000045072 35000 20,244139 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-13 FR0000045072 200000 20,244459 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-13 FR0000045072 30000 20,243942 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-13 FR0000045072 600000 20,244411 XPAR Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-14 FR0000045072 31518 20,155817 AQEU Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-14 FR0000045072 175998 20,155479 CCXE Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-14 FR0000045072 26999 20,157174 TQEX Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2026-08-14 FR0000045072 515485 20,157168 XPAR TOTAL 4210000 20,041683

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :



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