CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 août 2026 au 14 août 2026

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Montrouge, le 17 août 2026

                         Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
10 août 2026 au 14 août 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-10FR00000450723500019,734581AQEU
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-10FR000004507220000019,734288CCXE
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-10FR00000450723000019,733120TQEX
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-10FR000004507260000019,735185XPAR
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-11FR00000450723500020,025316AQEU
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-11FR000004507220000020,025781CCXE
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-11FR00000450723000020,026408TQEX
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-11FR000004507260000020,024159XPAR
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-12FR00000450723500020,063925AQEU
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-12FR000004507220000020,063007CCXE
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-12FR00000450723000020,061874TQEX
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-12FR000004507260000020,063081XPAR
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-13FR00000450723500020,244139AQEU
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-13FR000004507220000020,244459CCXE
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-13FR00000450723000020,243942TQEX
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-13FR000004507260000020,244411XPAR
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-14FR00000450723151820,155817AQEU
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-14FR000004507217599820,155479CCXE
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-14FR00000450722699920,157174TQEX
Crédit Agricole SA969500TJ5KRTCJQWXH052026-08-14FR000004507251548520,157168XPAR
   TOTAL421000020,041683 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
  

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

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Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
   
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com  

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