Amundi : Programme de rachat d’actions - déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 août au 14 août 2026

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Amundi : programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
10 août au 14 aout 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-10FR00041259201410895.292242CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-10FR00041259202589295.339112XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-11FR00041259201491795.556325CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-11FR00041259202508395.568698XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-12FR00041259201499995.036032CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-12FR00041259202500195.020271XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-13FR00041259201499995.299280CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-13FR00041259202500195.313343XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-14FR00041259201500095.281557CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-08-14FR00041259202500095.312266XPAR
   TOTAL20000095.304333 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse :
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs :
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 600 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à sa forte présence locale, notamment en Europe et en Asie, Amundi offre à ses clients l’expertise et les conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com      

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025
2 Données Amundi au 30/06/2026
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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17 08 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
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