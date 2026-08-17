Amundi : Programme de rachat d’actions - déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 août au 14 août 2026

Amundi : programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

10 août au 14 aout 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-10 FR0004125920 14108 95.292242 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-10 FR0004125920 25892 95.339112 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-11 FR0004125920 14917 95.556325 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-11 FR0004125920 25083 95.568698 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-12 FR0004125920 14999 95.036032 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-12 FR0004125920 25001 95.020271 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-13 FR0004125920 14999 95.299280 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-13 FR0004125920 25001 95.313343 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-14 FR0004125920 15000 95.281557 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-08-14 FR0004125920 25000 95.312266 XPAR TOTAL 200000 95.304333

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse :

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs :

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 600 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à sa forte présence locale, notamment en Europe et en Asie, Amundi offre à ses clients l’expertise et les conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025

2 Données Amundi au 30/06/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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