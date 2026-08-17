LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 août 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 10 au 14 août 2026





Paris, le 17 août 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 10 août au 14 août 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 10/08/2026 FR0000065484 3 022 23,0032 XPAR LECTRA 10/08/2026 FR0000065484 1 640 22,9784 CEUX LECTRA 10/08/2026 FR0000065484 292 22,9752 TQEX LECTRA 10/08/2026 FR0000065484 391 22,9669 AQEU LECTRA 11/08/2026 FR0000065484 3 023 23,2894 XPAR LECTRA 11/08/2026 FR0000065484 1 646 23,3511 CEUX LECTRA 11/08/2026 FR0000065484 388 23,4064 AQEU LECTRA 11/08/2026 FR0000065484 295 23,3142 TQEX LECTRA 12/08/2026 FR0000065484 3 025 23,5502 XPAR LECTRA 12/08/2026 FR0000065484 1 657 23,5687 CEUX LECTRA 12/08/2026 FR0000065484 302 23,5884 TQEX LECTRA 12/08/2026 FR0000065484 402 23,6042 AQEU LECTRA 13/08/2026 FR0000065484 1 628 23,6430 CEUX LECTRA 13/08/2026 FR0000065484 2 898 23,6619 XPAR LECTRA 13/08/2026 FR0000065484 276 23,6431 TQEX LECTRA 13/08/2026 FR0000065484 408 23,6439 AQEU LECTRA 14/08/2026 FR0000065484 2 870 23,8240 XPAR LECTRA 14/08/2026 FR0000065484 432 23,8756 AQEU LECTRA 14/08/2026 FR0000065484 1 628 23,9269 CEUX LECTRA 14/08/2026 FR0000065484 276 23,9201 TQEX TOTAL 26 499 23,4753





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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