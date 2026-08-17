LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 août 2026

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Programme de rachat d’actions

Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 10 au 14 août 2026


 

Paris, le 17 août 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 10 août au 14 août 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Marché
(MIC Code)
LECTRA10/08/2026FR00000654843 02223,0032XPAR
LECTRA10/08/2026FR00000654841 64022,9784CEUX
LECTRA10/08/2026FR0000065484 29222,9752TQEX
LECTRA10/08/2026FR0000065484 39122,9669AQEU
LECTRA11/08/2026FR00000654843 02323,2894XPAR
LECTRA11/08/2026FR00000654841 64623,3511CEUX
LECTRA11/08/2026FR0000065484 38823,4064AQEU
LECTRA11/08/2026FR0000065484 29523,3142TQEX
LECTRA12/08/2026FR00000654843 02523,5502XPAR
LECTRA12/08/2026FR00000654841 65723,5687CEUX
LECTRA12/08/2026FR0000065484 30223,5884TQEX
LECTRA12/08/2026FR0000065484 40223,6042AQEU
LECTRA13/08/2026FR00000654841 62823,6430CEUX
LECTRA13/08/2026FR00000654842 89823,6619XPAR
LECTRA13/08/2026FR0000065484 27623,6431TQEX
LECTRA13/08/2026FR0000065484 40823,6439AQEU
LECTRA14/08/2026FR00000654842 87023,8240XPAR
LECTRA14/08/2026FR0000065484 43223,8756AQEU
LECTRA14/08/2026FR00000654841 62823,9269CEUX
LECTRA14/08/2026FR0000065484 27623,9201TQEX
  TOTAL26 49923,4753 


A propos de Lectra
A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.
Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra – Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
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