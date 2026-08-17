IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 33 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/08/2026FR00102591507 185155,8901XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/08/2026FR0010259150 900156,4042TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/08/2026FR00102591501 459156,3524CEUX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/08/2026FR0010259150 456156,1217AQEU
   TOTAL10 000156,0144 

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