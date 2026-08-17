IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 33 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2026
|FR0010259150
|7 185
|155,8901
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2026
|FR0010259150
|900
|156,4042
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2026
|FR0010259150
|1 459
|156,3524
|CEUX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/08/2026
|FR0010259150
|456
|156,1217
|AQEU
|TOTAL
|10 000
|156,0144
Pièce jointe