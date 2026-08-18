Rekordhøye inntekter og volumer for Mowi i andre kvartal

(Bergen, 18. august 2026) Mowi oppnådde rekordhøye inntekter på 1,6 milliarder euro (17,6 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 231 millioner euro (2,54 milliarder kroner) i årets andre kvartal.

Andre kvartal endte med rekordhøye inntekter for Mowi, som følge av sterk biologisk og operasjonell drift, samt rekordhøye volumer. Sammen med lavere kostnader resulterte det i et driftsresultat på 231 millioner euro (2,54 milliarder kroner) som er en økning på 23 % fra tilsvarende kvartal i 2025.

– Oppdrettsvirksomheten fortsetter å levere svært godt, med sterke biologiske og operasjonelle resultater. Særlig den norske og skotske virksomheten gjør det sterkt i kvartalet med rekordhøye volumer og lavere kostnader. Det er svært oppløftende, sier Mowis konsernsjef, Ivan Vindheim.

Mowi leverte sesongmessig rekordhøye volumer i andre kvartal på totalt 150 000 tonn laks, som er en økning på 7,4 % år over år.

– Det er gledelig å se at vi fortsetter å levere på vekststrategien vår. Volumvekst er en av Mowis strategiske pilarer, og veksten innen oppdrettsvirksomheten har vært sterk de siste årene. På få år har Mowi gått fra å være en 400 000 tonn-oppdretter til å bli en 600 000 tonn-oppdretter, sier Vindheim.

Etter en periode med lave laksepriser grunnet svært høyt tilbud av laks, økte lakseprisene med 6 % i andre kvartal og 21 % så langt i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret, drevet av god etterspørsel i mange markeder og en normalisering av tilbudsveksten i industrien.

– Vi forventer begrenset tilbudsvekst for industrien i årene som kommer. Kombinert med fortsatt sterk underliggende etterspørsel etter laks, tror vi dette vil gi et mer balansert forhold mellom tilbud og etterspørsel fremover enn vi har sett det siste halvannet året, som understøtter vårt positive markedssyn fremover, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, leverte nok et sterkt kvartal med sesongmessig rekordhøye inntekter på god drift og rekordhøye volumer på 74 000 tonn, som er en økning på 14 % fra samme tid i fjor.

– Laksemarkedet fortsetter å utvikle seg positivt, og etterspørselen økte med 9 % i verdi i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten er sterkest i Asia, med Kina i spissen, men utviklingen er også positiv i Europa, med USA følgende etter. Vi forventer at markedsveksten vil fortsette gjennom 2026 og videre fremover, drevet av megatrender som sunnere livsstil, økende etterspørsel etter bærekraftige proteinkilder og ikke minst laksens unike og brede appell, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et rekordkvartal med sesongmessig rekordhøye inntekter og solgte volumer som følge av sterk vekst i selskapets oppdrettsvirksomhet.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 2,30 kroner per aksje for andre kvartal.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør, +47 970 67 932

Om Mowi ASA

Mowi er verdens største sjømatselskap målt på omsetning og markedsverdi, samt verdens største oppdretter av atlantisk laks med estimert slaktevolum på 600 000 tonn sløyd vekt i 2026 fra syv oppdrettsland, herunder Norge, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Canada og Chile. Mowi er et globalt, helintegrert sjømatselskap som tilbyr laks og annen sjømat til kunder over hele verden, delvis under egen merkevare – MOWI. Mowi har fått bred anerkjennelse for sitt bærekraftsarbeid i hele verdikjeden.

Mowi har hovedkontor i Bergen, sysselsetter 11 500 mennesker i 26 land og er børsnotert i Oslo. Omsetning i 2025 var på 5,7 milliarder euro (67 milliarder kroner).

For mer informasjon, vennligst besøk www.mowi.com.

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