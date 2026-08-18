Virtualware signe un accord en vue de l'acquisition de la société britannique Virtalis

L'opération porte sur 100 % de Virtalis Holding et donne naissance à un groupe affichant un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et un EBITDA de 2,5 millions d'euros.

Bilbao, le 18 août 2026. – Virtualware (EPA : ALVIR), société cotée sur Euronext, a signé un accord en vue d’acquérir 100 % de Virtalis Holding, une société spécialisée dans les logiciels de réalité virtuelle et de visualisation immersive dont le siège se trouve à Manchester.

L'opération est soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de Virtualware dans un délai de 30 jours et a déjà obtenu en mai 2026 l'autorisation prévue par le National Security and Investment Act 2021 du Royaume-Uni.

La finalisation de l'opération est prévue pour septembre 2026.

L'acquisition combine un paiement fixe de 5 millions d'euros à la clôture et une composante variable liée aux résultats d'exploitation de Virtalis en 2026 et 2027.

L’opération sera financée par un emprunt commercial et la trésorerie propre dans une proportion de 70/30, sans dilution pour les actionnaires.

Selon une estimation pro forma basée sur les prévisions pour l’année civile 2026, le groupe combiné atteindra un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et un EBITDA de 2,5 millions d’euros, soit environ le double des chiffres actuels de Virtualware, avec un effectif de 71 salariés contre 52 actuellement.

Au cours de son exercice fiscal FY2026, clos en juin, Virtalis a enregistré un chiffre d’affaires préliminaire de 4 millions d’euros, un EBITDA publié de 1,3 million d'euros et comptait 19 employés.

À l’issue de l’acquisition, le Royaume-Uni représentera 37,7 % du chiffre d’affaires agrégé du groupe fusionné et deviendra le plus grand marché individuel de Virtualware. Les revenus générés hors d’Espagne, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, passent de 54 % à 78 % du total.

Cette opération donne naissance à l’un des plus grands groupes européens spécialisés dans la visualisation immersive et la technologie du jumeau numérique pour l’industrie, le nucléaire, les infrastructures critiques et la défense.

Les centres d’ingénierie de Bilbao, Manchester et Skövde seront maintenus, ainsi que les bureaux d’Orlando et de Toronto. Aucune consolidation des sites n’est prévue.

« Pour la clientèle et l’équipe de Virtalis, cette opération est synonyme de continuité. Nous nous engageons à conserver les collaborateurs qui la composent, à maintenir et à renforcer les activités de Virtalis au Royaume-Uni, et à garantir que ses clients continuent de bénéficier du même niveau de service. Notre objectif est de nous appuyer sur ce que Virtalis a développé depuis plus de deux décennies », déclare Unai Extremo, PDG et fondateur de Virtualware.

Fondée en 2003 et basée à Manchester, Virtalis est spécialisée dans les logiciels de réalité virtuelle et de visualisation RT3D. Sa technologie est utilisée par BAE Systems, Blue Origin, Lam Research, Seaspan, Subsea 7, Vestas, Thales, Lockheed Martin et Ford.

Andy Hill, PDG de Virtalis, a déclaré : « L'acquisition de Virtalis par Virtualware réunira deux entreprises jouissant d'une longue expérience dans les domaines de la réalité virtuelle d'entreprise et de la visualisation immersive, créant ainsi une plateforme plus solide pour poursuivre l'innovation, l'investissement et la croissance. Pour les clients de Virtalis, cette alliance leur permet d'accéder à un éventail plus large d'expertises, de technologies et de ressources, tout en conservant la connaissance approfondie des applications de réalité virtuelle d'entreprise complexes qui fait la force de Virtalis depuis de nombreuses années », a-t-il ajouté.

Son produit phare, Visionary Render, intègre en temps réel plus de 25 types de données, dont la CAO, le PLM, le BIM, les nuages de points et l’IoT, dans des scènes de visualisation à l’échelle 1:1. Il est utilisé pour les revues de conception, la formation, la planification de l’agencement des sites et la maintenance.

Visionary Render viendra compléter la gamme de produits de Virtualware, aux côtés de la plateforme XR VIROO et de Simumatik. Les applications créées avec Visionary Render pourront être déployées et gérées via VIROO, comme la plateforme le fait déjà avec les contenus créés dans Unity, Unreal Engine et Simumatik.

Virtualware a clôturé l’année 2025 avec le plus gros chiffre d’affaires de son histoire, dépassant les 8 millions d’euros.

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance externe de Virtualware. En octobre 2024, la société avait racheté l’entreprise suédoise Simumatik, spécialisée dans l’émulation et la technologie des jumeaux numériques.

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Fondée en 2004, Virtualware est l’un des leaders des logiciels d’entreprise basés sur les technologies immersives et de réalité virtuelle pour l’industrie, le nucléaire, les infrastructures critiques et la défense.

Virtualware collabore avec des organisations internationales telles que GE Vernova, Volvo, Gestamp, Alstom, l’ADIF, Bosch, Biogen, la Fondation Kessler, Invest Windsor Essex, l’université McMaster, l’université d’El Salvador, l’université de l’Ohio, le ministère espagnol de la Défense et le gouvernement basque.

L'entreprise a son siège social à Bilbao (Espagne) et des bureaux à Orlando, Toronto et Skövde.

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