Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 31/2026

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SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION
Transactions sur actions propres
réalisées en juillet 2026 – Semaine 31

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 27/07/2026 au 31/07/2026 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4427/07/2026FR00000607908316XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4428/07/2026FR00000607905915,80169XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4429/07/2026FR0000060790415,9XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4430/07/2026FR00000607904615,96522XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4431/07/2026FR00000607901015,9XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-group.com

Pièce jointe


Attachments

Signaux Girod - Déclaration rachat d'actions propres S31.2026
GlobeNewswire

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